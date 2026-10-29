GNW-News: Jitterbit setzt voll auf Partner - und belohnt sie entsprechend
^ALAMEDA, Kalifornien, Oct. 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Jitterbit
(https://www.jitterbit.com/?utm_source=Globenewswire&utm_medium=Referral&utm_con
tent=Jitterbit+Catalyst), ein weltweit führender Anbieter von intelligenter
Automatisierung und rechenschaftsfähiger KI, hat heute zwei neue Ernennungen im
Vertriebsmanagement sowie den Start seines Catalyst-Partnerprogramms bekannt
gegeben. Das neu gestaltete Programm legt transparent offen, was Reseller,
Distributoren und Systemintegratoren verdienen können.
Für die schnelle Umsetzung dieser Strategie hat Jitterbit Bryan Hoffman zum Vice
President und General Manager, Sales, Nordamerika, sowie Bojan Petrovic zum Vice
President und General Manager, Sales, EMEA und APAC, ernannt.
?Partner sind der Schlüssel zu unserem Wachstum und sie sollten niemals im
Unklaren darüber sein, was sie mit uns verdienen", sagte Mark Logan, Präsident
und CEO von Jitterbit.?Bryan und Bojan bringen fundiertes Fachwissen in den
Bereichen Integration, Daten und Channel-Vertrieb mit und das "Catalyst-Partner
Program" bietet ihnen ein klares, öffentlich bekannt gegebenes Angebot, das sie
auf den Markt bringen."
Hoffman war zuletzt Vice President, Nordamerika bei Qlik, wo er die Bereiche
Enterprise-, Commercial- und OEM-Vertrieb leitete. Petrovic mit Sitz in
Stuttgart verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Führung von
Vertriebsteams für Unternehmenssoftware, darunter leitende Positionen bei Qlik,
Attunity und Axway sowie zuletzt als Vice President of Global Sales bei CluedIn.
Jitterbit-Partnerprogramm - Entwickelt, damit Partner innerhalb von 90 Tagen
Umsatz machen können
Das Catalyst-Partner Program folgt auf bedeutende Fortschritte der Jitterbit
Harmony-Plattform für Integration, Prozessautomatisierung, Anwendungsentwicklung
und Agentic AI. Es bietet Partnern mehr Möglichkeiten, Kunden dabei zu
unterstützen, Systeme zu vernetzen, Arbeitsabläufe zu optimieren und komplexe
IT-Umgebungen zu vereinfachen. Es richtet sich an Wiederverkäufer,
Systemintegratoren und IT-Beratungen sowie an ISV- und OEM-Partner.
?Wir möchten, dass Partner in der Zusammenarbeit mit Jitterbit eine klare
kommerzielle Chance sehen. Bessere Margen, Dealschutz und ein Vertriebsteam, das
auf ihren Erfolg ausgerichtet ist, geben ihnen größeres Vertrauen, in unsere
Plattform zu investieren", erklärte Chris Stoddard, Chief Revenue Officer bei
Jitterbit.
Zu den wichtigsten Elementen des Programms gehören:
* Offengelegte Margen. Reseller erhalten einen Grundrabatt von 20 % bis 30 %
je nach Partnerstufe plus einen Aufschlag von 10 % auf registrierte Deals,
was eine Gesamtmarge von bis zu 40 % ergibt.
* Marge über die gesamte Laufzeit. Bei mehrjährigen Verträgen mit Neukunden
gilt die Partnermarge für jedes Vertragsjahr, nicht nur bei der
Unterzeichnung.
* Schnellstart-Programm. Neue Partner verdienen zusätzliche 10 % Marge auf
ihre ersten drei registrierten Deals, die innerhalb von 90 Tagen nach der
Unterzeichnung abgeschlossen werden, und behalten für ihr erstes volles Jahr
den Accelerate-Status.
* Services und Befähigung. Partner erhalten kostenlose Vertriebs- und
technische Zertifizierungen, kostenfreie Sandbox- und Demo-Umgebungen sowie
vom ersten Tag an einen zugewiesenen Partner Manager und Sales Engineer.
Partner können unter https://www.jitterbit.com/partner-program/
(https://www.jitterbit.com/partner-
program/?utm_source=Globenewswire&utm_medium=Referral&utm_content=Jitterbit+Cata
lyst) mehr über Jitterbit Catalyst erfahren und sich bewerben.
Über Jitterbit
Jitterbit beschleunigt die Datentransformation, indem es rechenschaftsfähige KI-
Agenten, Anwendungen und Automatisierung auf der branchenweit einzigen KI-
gestützten Plattform vereint. Harmony genießt in über 60 Ländern das Vertrauen
der Kunden und belegt Platz 1 beim ROI für Unternehmen. Die Harmony-Plattform
ermöglicht jedem Benutzer das sichere Erstellen, Bereitstellen und Verwalten
intelligenter Automatisierung und KI-Agenten. Die Harmony-Plattform, die iPaaS,
EDI, App Builder, API Manager und MCP umfasst, bietet intelligente
Automatisierung und verlässliche Kontrolle für Unternehmen weltweit. Wir
integrieren nicht nur Systeme; wir orchestrieren die Zukunft der Arbeit mit
Intelligenz, der Sie vertrauen können. Erfahren Sie mehr unter www.jitterbit.com
(https://www.jitterbit.com/?utm_source=Globenewswire&utm_medium=Referral&utm_con
tent=Jitterbit+Catalyst) oder folgen Sie uns auf LinkedIn
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Jitterbit
geoff.blaine@jitterbit.com (mailto:geoff.blaine@jitterbit.com)
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