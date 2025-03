GNW-News: JuicyChat.AI stellt 2025 den NSFW-KI Girlfriend-Chatbot vor und definiert die Welt der virtuellen Gefährten neu

Wo liegen Chancen in dieser Handelswoche? Großer Marktausblick für DAX, Dow, Gold und Aktien

Heute im Fokus

Allianz startet neuen Aktienrückkauf am Freitag. Douglas: Geschäftsausblick getrübt. Amadeus Fire: Rückläufiger Umsatz und operativer Gewinn befürchtet. Disney+ produziert 'Call My Agent!' auf Deutsch. Munich Re plant offenbar Übernahme in den USA. VW muss Vergütungskürzungen für Betriebsräte erklären. Nestle sieht trotz hoher Kakaopreise starke Schokoladen-Nachfrage.