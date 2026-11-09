GNW-News: Jurate Keblyte übernimmt im März 2027 das Finanzressort der RENK Group AG
^Jurate Keblyte übernimmt im März 2027 das Finanzressort der RENK Group AG
* Anja Mänz-Siebje verlängert ihren laufenden Vorstandsvertrag nicht und
übergibt das Finanzressort zum Ende des ersten Quartals 2027 an Jurate
Keblyte
* Als ausgewiesene Finanzexpertin verfügt Jurate Keblyte über tiefgreifende
Erfahrung in internationalen Industrieunternehmen
Augsburg, 09. November 2026 - Die RENK Group AG, ein führender Anbieter von
Antriebslösungen für den militärischen und zivilen Bereich, gibt einen Wechsel
im Vorstand bekannt. Der Aufsichtsrat hat beschlossen, Jurate Keblyte mit
Wirkung zum März 2027 zur CFO der RENK Group AG zu bestellen. Als ausgewiesene
Finanzexpertin war Jurate Keblyte zuletzt als CFO in verschiedenen
Industrieunternehmen tätig und verfügt über umfassende Kapitalmarkterfahrung
sowie tiefgreifende Kenntnisse in der Digitalisierung und Weiterentwicklung von
Geschäftsprozessen. Sie übernimmt das Finanzressort von Anja Mänz-Siebje, die
ihren laufenden Vorstandsvertrag nicht verlängert.
?Der Aufsichtsrat dankt Anja Mänz-Siebje bereits heute für ihren bedeutenden
Beitrag zur Entwicklung der RENK Group AG", sagte Dr. Klaus Richter,
Vorsitzender des Aufsichtsrats der RENK Group AG.?Wir bedauern die Entscheidung
von Anja Mänz-Siebje sehr und respektieren zugleich ihre persönlichen
Beweggründe. Sie hat den Börsengang des Unternehmens 2024 maßgeblich begleitet,
den Transformationsprozess der Bereiche Finance und IT erfolgreich
vorangetrieben und entscheidend dazu beigetragen, die finanzielle Basis für das
weitere profitable Wachstum des Unternehmens zu stärken. Zugleich freuen wir
uns, dass wir mit Jurate Keblyte eine überzeugende Führungspersönlichkeit mit
umfassender Finanz- und Kapitalmarktexpertise sowie langjähriger Erfahrung in
der Steuerung international tätiger Industrieunternehmen als Nachfolgerin
gewinnen konnten."
?Ich bedanke mich schon heute für die stets vertrauensvolle Zusammenarbeit mit
meinen Vorstandskollegen und dem Aufsichtsrat.", sagte Anja Mänz-Siebje, CFO der
RENK Group AG.?RENK ist ein großartiges Unternehmen mit außerordentlichen
Mitarbeitenden. Daneben möchte ich insbesondere auch meinem Team für seinen
großen Einsatz und die tolle Unterstützung herzlich danken. Ich wünsche meiner
Nachfolgerin Jurate Keblyte alles Gute und viel Erfolg bei der RENK Group AG."
Über die RENK Group AG
Die RENK Group AG mit Hauptsitz in Augsburg ist ein weltweit führender
Hersteller von einsatzkritischen Antriebstechniken in verschiedenen
militärischen und zivilen Endmärkten. Das Produktportfolio umfasst Getriebe,
Fahrzeugantriebe, Powerpacks, hybride Antriebe, Federungssysteme, Gleitlager,
Kupplungen und Prüfsysteme. Die RENK Group AG bedient mit diesem breiten
Produktportfolio insbesondere die Märkte für Militärfahrzeuge, Marine, zivile
Seefahrt und industrielle Applikationen mit Schwerpunkt auf Energieanwendungen.
Im Geschäftsjahr 2025 erzielte die RENK Group AG einen Umsatz von rund 1,4 Mrd.
EUR. Die RENK Group AG ist seit dem 7. Februar 2024 an der Frankfurter
Wertpapierbörse gelistet und seit dem 24. März 2025 Mitglied des MDAX.
Weitere Informationen finden Sie unter www.renk.com (http://www.renk.com/).
Haftungsausschluss
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Plänen,
Erwartungen, Schätzungen und Prognosen der Geschäftsführung der RENK Group zum
Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. Diese Pläne, Erwartungen,
Schätzungen und Prognosen hängen von einer Vielzahl von Annahmen ab und
unterliegen unvorhersehbaren Ereignissen, Unsicherheiten, bekannten und
unbekannten Risiken sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die
tatsächlichen Ergebnisse oder die tatsächliche Finanzlage, Entwicklung oder
Leistung von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder
implizierten Ergebnissen abweichen. Die RENK Group übernimmt keine
Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder
anzupassen, um Ereignisse oder Entwicklungen nach dem Datum dieser
Pressemitteilung widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich
vorgeschrieben.
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RENK Group AG Medienanfragen bitte an: Investorenanfragen bitte an:
Gögginger Str. 73 Fabian Klee Team Investor Relations
D-86159 Augsburg Chief Communications and investors@renk.com
Deutschland Marketing Officer (mailto:fabian.klee@renk.com
www.renk.com fabian.klee@renk.com )
(https://www.renk.com/ (mailto:fabian.klee@renk.c
) om)
+49 160 7154 647
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Die RENK Group AG mit Hauptsitz in Augsburg ist ein weltweit führender
Hersteller von einsatzkritischen Antriebstechniken in verschiedenen
militärischen und zivilen Endmärkten. Das Produktportfolio umfasst Getriebe,
Fahrzeugantriebe, Powerpacks, hybride Antriebe, Federungssysteme, Gleitlager,
Kupplungen und Prüfsysteme. Die RENK Group AG bedient mit diesem breiten
Produktportfolio insbesondere die Märkte für Militärfahrzeuge, Marine, zivile
Seefahrt und industrielle Applikationen mit Schwerpunkt auf
Energieanwendungen. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte die RENK Group AG einen
Umsatz von rund 1,4 Mrd. EUR. Die RENK Group AG ist seit dem 7. Februar 2024 an
der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und seit dem 24. März 2025 Mitglied
des MDAX.
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.renk.com
(http://www.renk.com/)
Haftungsausschluss
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Erwartungen, Schätzungen und Prognosen der Geschäftsführung der RENK-Gruppe
zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. Diese Pläne, Erwartungen,
Schätzungen und Prognosen hängen von einer Vielzahl von Annahmen ab und
unterliegen unvorhersehbaren Ereignissen, Unsicherheiten, bekannten und
unbekannten Risiken sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die
tatsächlichen Ergebnisse oder die tatsächliche Finanzlage, Entwicklung oder
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implizierten Ergebnissen abweichen. Die RENK Gruppe übernimmt keine
Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder
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vorgeschrieben.
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