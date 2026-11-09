GNW-News: Jurate Keblyte übernimmt im März 2027 das Finanzressort der RENK Group AG

09.11.26 18:18 Uhr

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^Jurate Keblyte übernimmt im März 2027 das Finanzressort der RENK Group AG

* Anja Mänz-Siebje verlängert ihren laufenden Vorstandsvertrag nicht und

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übergibt das Finanzressort zum Ende des ersten Quartals 2027 an Jurate

Keblyte

* Als ausgewiesene Finanzexpertin verfügt Jurate Keblyte über tiefgreifende

Erfahrung in internationalen Industrieunternehmen

Augsburg, 09. November 2026 - Die RENK Group AG, ein führender Anbieter von

Antriebslösungen für den militärischen und zivilen Bereich, gibt einen Wechsel

im Vorstand bekannt. Der Aufsichtsrat hat beschlossen, Jurate Keblyte mit

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Wirkung zum März 2027 zur CFO der RENK Group AG zu bestellen. Als ausgewiesene

Finanzexpertin war Jurate Keblyte zuletzt als CFO in verschiedenen

Industrieunternehmen tätig und verfügt über umfassende Kapitalmarkterfahrung

sowie tiefgreifende Kenntnisse in der Digitalisierung und Weiterentwicklung von

Geschäftsprozessen. Sie übernimmt das Finanzressort von Anja Mänz-Siebje, die

ihren laufenden Vorstandsvertrag nicht verlängert.

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?Der Aufsichtsrat dankt Anja Mänz-Siebje bereits heute für ihren bedeutenden

Beitrag zur Entwicklung der RENK Group AG", sagte Dr. Klaus Richter,

Vorsitzender des Aufsichtsrats der RENK Group AG.?Wir bedauern die Entscheidung

von Anja Mänz-Siebje sehr und respektieren zugleich ihre persönlichen

Beweggründe. Sie hat den Börsengang des Unternehmens 2024 maßgeblich begleitet,

den Transformationsprozess der Bereiche Finance und IT erfolgreich

vorangetrieben und entscheidend dazu beigetragen, die finanzielle Basis für das

weitere profitable Wachstum des Unternehmens zu stärken. Zugleich freuen wir

uns, dass wir mit Jurate Keblyte eine überzeugende Führungspersönlichkeit mit

umfassender Finanz- und Kapitalmarktexpertise sowie langjähriger Erfahrung in

der Steuerung international tätiger Industrieunternehmen als Nachfolgerin

gewinnen konnten."

?Ich bedanke mich schon heute für die stets vertrauensvolle Zusammenarbeit mit

meinen Vorstandskollegen und dem Aufsichtsrat.", sagte Anja Mänz-Siebje, CFO der

RENK Group AG.?RENK ist ein großartiges Unternehmen mit außerordentlichen

Mitarbeitenden. Daneben möchte ich insbesondere auch meinem Team für seinen

großen Einsatz und die tolle Unterstützung herzlich danken. Ich wünsche meiner

Nachfolgerin Jurate Keblyte alles Gute und viel Erfolg bei der RENK Group AG."

Über die RENK Group AG

Die RENK Group AG mit Hauptsitz in Augsburg ist ein weltweit führender

Hersteller von einsatzkritischen Antriebstechniken in verschiedenen

militärischen und zivilen Endmärkten. Das Produktportfolio umfasst Getriebe,

Fahrzeugantriebe, Powerpacks, hybride Antriebe, Federungssysteme, Gleitlager,

Kupplungen und Prüfsysteme. Die RENK Group AG bedient mit diesem breiten

Produktportfolio insbesondere die Märkte für Militärfahrzeuge, Marine, zivile

Seefahrt und industrielle Applikationen mit Schwerpunkt auf Energieanwendungen.

Im Geschäftsjahr 2025 erzielte die RENK Group AG einen Umsatz von rund 1,4 Mrd.

EUR. Die RENK Group AG ist seit dem 7. Februar 2024 an der Frankfurter

Wertpapierbörse gelistet und seit dem 24. März 2025 Mitglied des MDAX.

Weitere Informationen finden Sie unter www.renk.com (http://www.renk.com/).

Haftungsausschluss

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Plänen,

Erwartungen, Schätzungen und Prognosen der Geschäftsführung der RENK Group zum

Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. Diese Pläne, Erwartungen,

Schätzungen und Prognosen hängen von einer Vielzahl von Annahmen ab und

unterliegen unvorhersehbaren Ereignissen, Unsicherheiten, bekannten und

unbekannten Risiken sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die

tatsächlichen Ergebnisse oder die tatsächliche Finanzlage, Entwicklung oder

Leistung von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder

implizierten Ergebnissen abweichen. Die RENK Group übernimmt keine

Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder

anzupassen, um Ereignisse oder Entwicklungen nach dem Datum dieser

Pressemitteilung widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich

vorgeschrieben.

-------------------------------------------------------------------------------

RENK Group AG Medienanfragen bitte an: Investorenanfragen bitte an:

Gögginger Str. 73 Fabian Klee Team Investor Relations

D-86159 Augsburg Chief Communications and investors@renk.com

Deutschland Marketing Officer (mailto:fabian.klee@renk.com

www.renk.com fabian.klee@renk.com )

(https://www.renk.com/ (mailto:fabian.klee@renk.c

) om)

+49 160 7154 647

Über die RENK Group AG

Die RENK Group AG mit Hauptsitz in Augsburg ist ein weltweit führender

Hersteller von einsatzkritischen Antriebstechniken in verschiedenen

militärischen und zivilen Endmärkten. Das Produktportfolio umfasst Getriebe,

Fahrzeugantriebe, Powerpacks, hybride Antriebe, Federungssysteme, Gleitlager,

Kupplungen und Prüfsysteme. Die RENK Group AG bedient mit diesem breiten

Produktportfolio insbesondere die Märkte für Militärfahrzeuge, Marine, zivile

Seefahrt und industrielle Applikationen mit Schwerpunkt auf

Energieanwendungen. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte die RENK Group AG einen

Umsatz von rund 1,4 Mrd. EUR. Die RENK Group AG ist seit dem 7. Februar 2024 an

der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und seit dem 24. März 2025 Mitglied

des MDAX.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.renk.com

(http://www.renk.com/)

Haftungsausschluss

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Plänen,

Erwartungen, Schätzungen und Prognosen der Geschäftsführung der RENK-Gruppe

zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. Diese Pläne, Erwartungen,

Schätzungen und Prognosen hängen von einer Vielzahl von Annahmen ab und

unterliegen unvorhersehbaren Ereignissen, Unsicherheiten, bekannten und

unbekannten Risiken sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die

tatsächlichen Ergebnisse oder die tatsächliche Finanzlage, Entwicklung oder

Leistung von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder

implizierten Ergebnissen abweichen. Die RENK Gruppe übernimmt keine

Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder

anzupassen, um Ereignisse oder Entwicklungen nach dem Datum dieser

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vorgeschrieben.

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