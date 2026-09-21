GNW-News: KAYTUS erweitert MotusAI für agentenbasierte KI-Token-Fabriken vor Ort

21.09.26 11:04 Uhr

^SINGAPUR, Sept. 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- KAYTUS, ein führender Anbieter von

KI-Infrastrukturlösungen, gab heute ein umfangreiches Upgrade seiner

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Unternehmens-KI-Plattform MotusAI bekannt. Die neue Version ermöglicht es

Unternehmen,?Token-Fabriken" vor Ort individuell zu entwickeln, zu verwalten

und zu skalieren, KI-Agenten in der Produktion einzusetzen und sensible Daten

innerhalb ihrer eigenen Infrastruktur zu behalten - und dies alles bei einer

Senkung der jährlichen Betriebskosten im Zusammenhang mit Token um 30 % bis 50

%.

Die Herausforderung: Skalierung von KI-Agenten unter Wahrung der Kontrolle

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Da sich die KI in Unternehmen von einfachen LLM-Abfragen hin zu autonomen Multi-

Agenten-Systemen weiterentwickelt, werden Token zunehmend zur?Rechenwährung",

die zentrale Geschäftsabläufe antreibt. Die unternehmensweite Einführung

agentenbasierter KI in großem Maßstab rückt drei entscheidende infrastrukturelle

Herausforderungen in den Fokus:

* Sicherheits- und Compliance-Risiken: Durch die Übermittlung von proprietärem

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Quellcode, Kundendaten und zentraler Geschäftslogik über öffentliche Clouds

und LLM-APIs können sensible Daten offengelegt und Risiken hinsichtlich der

Einhaltung gesetzlicher Vorschriften entstehen.

* Latenz und Servicezuverlässigkeit: Mehrstufige Schlussfolgerungsprozesse der

Agenten und die Orchestrierung von Tools führen zu unvorhersehbaren

Verkehrsspitzen. Ohne elastische Planung führen Engpässe bei den

Rechenressourcen zu Verzögerungen bei der?Time to First Token" (TTFT) und

verursachen fehlgeschlagene Anfragen, wodurch Service-Level-Vereinbarungen

und die Benutzererfahrung beeinträchtigt werden.

* Unkontrollierte Token-Kosten: Eine unüberwachte Modellnutzung und fehlende

Abteilungsquoten führen zu steigenden API-Kosten, wodurch Unternehmen keine

klare Übersicht über die Ausgaben in den einzelnen Geschäftsbereichen haben.

MotusAI: Eine solide Grundlage für das durchgängige Token-Lebenszyklusmanagement

MotusAI begegnet diesen Herausforderungen mit einer sicheren, lokal

installierten Infrastruktur, die die Erstellung, Verteilung und den Betrieb von

Token vereint.

1. Datenhoheit in Unternehmen

MotusAI hält die Inferenzverarbeitung, die Modellgewichte und den Kontext

innerhalb des Sicherheitsperimeters des Unternehmens und macht es somit

überflüssig, auf die öffentliche Cloud zurückzugreifen. Unternehmen aus den

Bereichen Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen und öffentlicher Sektor

können den Einsatz von KI ausbauen und dabei die Kontrolle über sensible Daten

und Compliance-Richtlinien behalten.

2. Zuverlässige Servicequalität

MotusAI verwandelt lokale GPU-Cluster in eine ausfallsichere Engine zur Token-

Erzeugung, die selbst bei Spitzenauslastung eine Reaktionszeit von unter einer

Sekunde gewährleistet:

* Hochgeschwindigkeits-Inferenz bei mehrstufigen Dialogen: Prefill-Decode

(PD)-Disaggregation, dynamisches KV-Caching und dynamisches Batching

reduzieren die TTFT und die End-to-End-Latenz und ermöglichen so

blitzschnelle und reaktionsschnelle Interaktionen über mehrere

Gesprächsrunden hinweg.

* Ausfallsicherheit bei Spitzenauslastung: In Verbindung mit Inferenz-

Laufzeitumgebungen wie vLLM und SGLang skaliert MotusAI die Rechenressourcen

dynamisch auf der Grundlage von Echtzeit-Telemetriedaten zu TTFT, Token pro

Sekunde (TPS) und GPU-Auslastungskennzahlen. Bei Produktionstests wurde die

automatische Skalierung innerhalb von 21 Sekunden nach Erreichen des

Spitzenverkehrsaufkommens aktiviert, wodurch die Kapazität innerhalb von

zwei Minuten erfolgreich auf 16 Instanzen erweitert und die Einhaltung der

SLA-Vorgaben automatisch wiederhergestellt wurde.

* Selbstheilende Verfügbarkeit: Die Echtzeit-Clusterüberwachung löst bei

Auftreten von Knotenanomalien automatisch ein Failover aus und gewährleistet

so die Verfügbarkeit rund um die Uhr für geschäftskritische, agentenbasierte

KI-Workflows.

3. Einheitliches API-Gateway für eine schnellere KI-Entwicklung

Das MotusAI-API-Gateway für den Unternehmensbereich optimiert die

Modellbereitstellung und den Zugriff für interne Entwicklungsteams:

* Nahtloser Modellwechsel ohne Programmieraufwand: OpenAI-kompatible APIs

ermöglichen es Entwicklern, Open-Source- und kommerzielle Modelle

anzubinden, zu testen und zwischen ihnen zu wechseln, ohne den

Anwendungscode neu schreiben zu müssen. Dadurch bleibt die Flexibilität

gewahrt und eine Anbieterabhängigkeit wird vermieden.

* Unterstützung für Kontexte mit einer Million Token: Die native Verarbeitung

langer Kontexte ermöglicht komplexe Dokumentenanalysen, fortgeschrittene

Schlussfolgerungen und die automatisierte Codegenerierung.

4. Präzise Unternehmensführung und geringere Kosten

MotusAI bietet durchgängige Transparenz im Betrieb, um die Verschwendung von

Rechenressourcen zu vermeiden.

* Echtzeit-Einblicke in die Leistungsfähigkeit: Interaktive Dashboards

ermöglichen die Überwachung von Latenz, Token-Durchsatz und Cache-Effizienz

anhand von Echtzeit-Kennzahlen zu TTFT, TPS und Cache-Treffern und

unterstützen Teams dabei, die Servicequalität zu bewerten und die

Rechenauslastung zu optimieren.

* Dynamische Ressourcenbündelung: Durch eine fein abgestufte GPU-

Partitionierung und eine intelligente Planung über verschiedene Workloads

hinweg wird die Hardware-Effizienz maximiert, wodurch die Auslastung in

Benchmark-Tests von 68,9 % auf 95,7 % gesteigert wurde.

* Isolierung bei Mehrmandantenumgebungen und Kostenverrechnung:

Administratoren setzen Abteilungsquoten durch, steuern den Zugriff und legen

interne Abrechnungssätze fest, um die Rechenschaftspflicht bei den Ausgaben

zu stärken. Durch das Herausfiltern redundanter Anfragen können Unternehmen

ihre jährlichen Betriebskosten für Token um 30 % bis 50 % senken.

Weltweit erfolgreich im Einsatz

MotusAI führt KI-Workloads in Unternehmens- und kommerziellen

Produktionsumgebungen auf den weltweiten Märkten aus:

* Finanzdienstleistungen: Ein ausländisches Fintech-Unternehmen hat seine

bestehende Plattform durch MotusAI auf acht GPU-Servern ersetzt und damit

nutzungsabhängige Token-Dienste mit zentraler Steuerung für die interne

Risikoanalyse und die Einhaltung von Sicherheitsvorschriften ermöglicht.

* GPU-Cloud-Anbieter: Ein japanischer Cloud-Anbieter betreibt seine

Kernplattform auf MotusAI und bietet mehr als 30 Unternehmenskunden

gemeinsam genutzte GPU-Ressourcen sowie durchgängige Workflows für Training

und Inferenz an.

* NeoCloud-Betreiber: Ein südostasiatischer Anbieter entschied sich für die

integrierte Hardware- und Softwarelösung von KAYTUS anstelle eines

internationalen Mitbewerbers und nutzte dabei die in MotusAI integrierten

Multi-Tenancy- und Abrechnungsfunktionen.

?Unternehmen benötigen nicht nur mehr GPUs - sie benötigen die Möglichkeit,

Token-Dienste zuverlässig zu verwalten, abzuwickeln und zu skalieren", sagte

Darren Cox, GM von KAYTUS Europe.?MotusAI schließt die Lücke zwischen Hardware

und Token-Betrieb und ermöglicht es Unternehmen, KI-Agenten sicher in ihren

eigenen Rechenzentren zu betreiben."

Die Zukunft der Unternehmens-KI in großem Maßstab vorantreiben

Mit MotusAI ermöglicht KAYTUS eine sichere Produktion mit hohem Durchsatz vor

Ort und unterstützt Unternehmen dabei, sensible Daten zu schützen, unabhängig

von Cloud-APIs zu arbeiten und die GPU-Auslastung weiter zu steigern. Die

weiterentwickelte MotusAI-Plattform ermöglicht es Unternehmen weltweit,

agentenbasierte KI sicher und effizient einzusetzen und zu skalieren.

Über KAYTUS

KAYTUS zählt zu den führenden Anbietern von KI-Infrastrukturen und

Flüssigkeitskühlungslösungen. Das Unternehmen bietet ein breites Portfolio

innovativer, offener und energieeffizienter Produkte für cloudbasierte

Anwendungen, KI, Edge Computing sowie weitere zukunftsweisende

Anwendungsbereiche. Mit einem konsequent kundenorientierten Ansatz und einem

flexiblen Geschäftsmodell reagiert KAYTUS schnell und gezielt auf die

individuellen Anforderungen seiner Kunden. Erfahren Sie mehr unter KAYTUS.com

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