GNW-News: KAYTUS KR2166V3 beschleunigt die AIHPC-Datenverarbeitung im Petabyte-Maßstab

30.09.26 04:08 Uhr

^SINGAPUR, Sept. 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- KAYTUS hat heute den KR2166V3

vorgestellt, einen 2U-Speicherserver, der für die Datenvorverarbeitung und

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-analyse im Petabyte-Maßstab entwickelt wurde. Das System basiert auf einer

nativen AMD EPYC(TM) 9005-Architektur mit einem Sockel und verfügt über 24

Einschübe für 3,5-Zoll-Laufwerke, wodurch eine Bruttospeicherkapazität von mehr

als 700 TB bereitgestellt wird. Gleichzeitig entfallen die bei herkömmlichen

NUMA-Architekturen mit zwei Sockeln auftretenden Overheads beim Speicherzugriff

zwischen den Sockeln. Im Vergleich zu typischen 2U-Systemen mit zwei Sockeln

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bietet der KR2166V3 eine um 12 % höhere MapReduce-Leistung, senkt den

Stromverbrauch um mehr als 45 % und reduziert die Gesamtbetriebskosten (TCO) um

mehr als 19 %.

Da KI-Training, fortschrittliche Analysen und andere ressourcenintensive

Arbeitslasten das Datenwachstum beschleunigen, legen Unternehmen den Schwerpunkt

auf Speicherarchitekturen, die skalierbare Kapazität mit schnellerem

Datenzugriff, höherem Verarbeitungsdurchsatz und größerer Kosteneffizienz der

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Infrastruktur verbinden.

Die Herausforderung: Erweiterung der Speicherkapazität bei gleichzeitiger

Begrenzung des Infrastrukturaufwands.

Die Datenaufbereitung ist ein wesentlicher Bestandteil moderner KI-

Infrastrukturen. Rohdaten, Text, Protokolle und Stichproben müssen vor der

Einbindung in Trainings- oder Analysepipelines einer Bereinigung,

Deduplizierung, Formatkonvertierung und Aggregation unterzogen werden. Im

Petabyte-Maßstab erfordern diese Arbeitsabläufe eine Infrastruktur, die in der

Lage ist, kontinuierliche Vorgänge der Datenerfassung, -umwandlung und

-rückschreibung zu gewährleisten.

Bei der herkömmlichen horizontalen Skalierung sind häufig zusätzliche

Serverknoten erforderlich, um die Speicherkapazität zu erweitern, was zu einem

Überangebot an Rechenressourcen führt und den Stromverbrauch, die Komplexität

des Netzwerks sowie den Platzbedarf in den Serverschränken erhöht. Anwendungen

mit hohem Speicherbedarf profitieren von höherer Kapazität, höherer

Speicherdichte und einer effizienteren Ressourcenzuweisung, wodurch Wachstum bei

geringerem Infrastrukturaufwand ermöglicht wird.

Die Lösung: Eine hochdichte Speicherarchitektur für anspruchsvolle Daten-

Workloads.

Der KR2166V3 vereint Speicher mit hoher Speicherdichte, eine native Single-

Socket-Architektur sowie optimierte Speicher- und Rechenressourcen, um die

Effizienz der Datenverarbeitung zu steigern und die Infrastrukturkosten zu

senken.

* Höhere Speicherdichte für Workloads im Petabyte-Bereich: Der KR2166V3

verfügt über 24 Laufwerksschächte für 3,5-Zoll-Laufwerke in einem 2U-Gehäuse

und bietet eine Bruttokapazität von mehr als 700 TB. Dieses kompakte Design

ermöglicht es Unternehmen, Daten auf einer geringeren Anzahl von Knoten zu

konsolidieren und die Vorverarbeitung im Petabyte-Maßstab mit einem

geringeren Serverbedarf zu unterstützen.

* Ein-Sockel-Architektur für effiziente Datenverarbeitung: Basierend auf dem

AMD EPYC(TM) 9005 vereint der KR2166V3 Rechen-, Speicher- und E/A-Ressourcen um

einen einzigen Prozessor herum und eliminiert so den mit Dual-Sockel-NUMA-

Systemen verbundenen Overhead beim Zugriff zwischen den Sockeln. Diese

Architektur verbessert die Effizienz der Datenverarbeitung und bietet eine

um 12 % höhere MapReduce-Leistung als herkömmliche 2U-Lösungen mit zwei

Sockeln.

* Geringere Infrastrukturkosten durch optimierte Ressourcenzuweisung: Der

KR2166V3 vereint eine hohe Speicherdichte mit Rechenressourcen, die genau

auf die Anforderungen der Workloads abgestimmt sind, und ermöglicht es

Unternehmen so, dem Datenwachstum ohne unnötigen Rechenaufwand gerecht zu

werden. Bei vergleichbarer Auslastung senkt der KR2166V3 den Stromverbrauch

um mehr als 45 % und die Gesamtbetriebskosten (TCO) um mehr als 19 %.

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| |Basisversion mit zwei| | |

|Punkt |Sockeln (Gewicht) |KR2166V3|Ersparnis|

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|CAPEX (Hardware) |1,00 |0,89 |11 %? |

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|Stromkosten |1,00 |0,55 |45 %? |

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|Raumkosten |1,00 |0,50 |50 %? |

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|Gesamtbetriebskosten über 3 Jahre|1,00 |0,81 |19 %? |

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KAYTUS erweitert sein Speicherportfolio für KI- und HPC-Workloads.

KAYTUS erweitert sein Speicherportfolio, um KI-Data-Lakes und HPC-Umgebungen in

großem Maßstab zu unterstützen. Als Ergänzung zum KR2166V3 bietet der KR4176V3

eine Speicherkapazität von bis zu 1,8 PB pro Knoten, während das JBOD-Gerät

KR4086V2 eine unabhängige Speichererweiterung ohne Hinzufügen weiterer

Rechenknoten ermöglicht.

?KI und HPC verändern die Dateninfrastruktur von Unternehmen grundlegend. Kunden

benötigen mehr als nur reine Kapazität - sie benötigen Plattformen, die die

Kosten pro TB kontinuierlich senken, die Rack-Effizienz verbessern und die

Bereitstellung in großem Maßstab vereinfachen. KAYTUS kombiniert Speicher mit

hoher Dichte, eine effiziente Single-Socket-Architektur und eine entkoppelte

JBOD-Erweiterung, um Kunden dabei zu helfen, die nutzbare Kapazität zu erhöhen

und gleichzeitig den Infrastrukturaufwand zu reduzieren." - Darren Cox, General

Manager, KAYTUS Europe

Über KAYTUS

KAYTUS zählt zu den führenden Anbietern von KI-Infrastrukturen und

Flüssigkeitskühlungslösungen. Das Unternehmen bietet ein breites Portfolio

innovativer, offener und energieeffizienter Produkte für cloudbasierte

Anwendungen, KI, Edge Computing sowie weitere zukunftsweisende

Anwendungsbereiche. Mit einem konsequent kundenorientierten Ansatz und einem

flexiblen Geschäftsmodell reagiert KAYTUS schnell und gezielt auf die

individuellen Anforderungen seiner Kunden. Erfahren Sie mehr unter KAYTUS.com

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