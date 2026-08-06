GNW-News: KAYTUS liefert innerhalb von nur 72 Tagen einen luftgekühlten Hochdichte-Rechencluster mit 400 Racks und verkürzt damit die Bereitstellungszeit um ...
^SINGAPUR, Aug. 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- KAYTUS hat kürzlich einen
maßgeschneiderten, luftgekühlten Hochdichte-Rechencluster mit 400 Racks für ein
KI-Rechenzentrum in Japan geliefert und in Betrieb genommen. Von der
kundenspezifischen Forschung und Entwicklung über die Großserienfertigung bis
hin zur vollständigen Installation vor Ort wurde das gesamte Projekt innerhalb
von nur 72 Tagen realisiert. Damit verkürzte KAYTUS den in der Branche üblichen
Bereitstellungszeitraum von rund 180 Tagen um 60 % und stellte leistungsstarke
Rechenkapazitäten für geschäftskritische Anwendungen in kürzester Zeit bereit.
Mit dem rasanten Übergang großer KI-Modelle vom Entwicklungsstadium in den
produktiven Einsatz verändern sich auch die Anforderungen an die zugrunde
liegende Recheninfrastruktur. Im Mittelpunkt steht heute nicht mehr allein die
Bereitstellung leistungsfähiger Hardware, sondern die Fähigkeit, große
heterogene Rechencluster zuverlässig zu planen, zu integrieren, zu validieren
und im großen Maßstab zu betreiben. Die Geschwindigkeit der Bereitstellung ist
längst mehr als nur ein Maßstab für die Qualität der technischen Umsetzung - sie
entscheidet unmittelbar darüber, wie schnell Infrastrukturinvestitionen
produktiv genutzt und wirtschaftlicher Mehrwert geschaffen werden kann.
Die erfolgreiche Umsetzung dieses Projekts unterstreicht die umfassende
Kompetenz von KAYTUS. Sie belegt die Fähigkeit des Unternehmens, die komplexen
Anforderungen beim Aufbau großer Rechencluster systematisch zu bewältigen - von
anspruchsvollen Bereitstellungsszenarien und engen Projektzeitplänen bis hin zu
hohen Anforderungen an Rechendichte, Systemzuverlässigkeit und
Betriebsbereitschaft.
Luftgekühlter Rechencluster: Komplexe Anforderungen beim Aufbau skalierbarer KI-
Recheninfrastruktur
Das im Rahmen dieses Projekts realisierte luftgekühlte KI-Rechenzentrum ist Teil
einer strategischen KI-Recheninfrastruktur, die von einem führenden Cloud
Service Provider (CSP) aufgebaut wurde, um den steigenden Bedarf an
rechenintensiven KI-Workloads in unterschiedlichsten Branchen zu decken.
Angesichts des großen Projektumfangs, der Anforderungen an heterogene Workloads
und der ambitionierten Leistungsziele stellte das Vorhaben außergewöhnlich hohe
Anforderungen an die Effizienz der Implementierung, die Zuverlässigkeit des
Gesamtsystems, die Qualität der technischen Umsetzung sowie an eine durchgängige
und verlässliche Projektabwicklung:
Der Kunde sah sich zunächst mit einem äußerst engen Zeitfenster für die
Inbetriebnahme konfrontiert. Da die Nachfrage nach Inferenz großer KI-Modelle
kontinuierlich zunahm, arbeitete die bestehende Recheninfrastruktur bereits
dauerhaft an ihrer Kapazitätsgrenze. Eine schnelle Erweiterung der verfügbaren
Rechenleistung war daher entscheidend, um zusätzliche Geschäftspotenziale
zeitnah erschließen zu können. Um dieser Anforderung gerecht zu werden, wurde
das Projekt gemäß einem beschleunigten Zeitplan realisiert. Kundenspezifische
Forschung und Entwicklung, technische Validierung, Serienfertigung,
Logistikkoordination und die Implementierung vor Ort liefen gleichzeitig statt
nacheinander ab.
Zweitens basierten die für dieses Projekt entwickelten kundenspezifischen
Hochdichte-Rechenknoten auf einem dedizierten One-Set-per-Rack-Design. Der stark
begrenzte Bauraum im Inneren sowie die Integration nicht standardisierter
Hardware stellten deutlich höhere Anforderungen an Präzision und
Qualitätskontrolle als bei herkömmlichen Serversystemen aus der Serienfertigung.
Daher musste jeder einzelne Montageschritt höchsten Standards genügen.
Darüber hinaus stellen luftgekühlte Hochdichte-Cluster hohe Anforderungen an die
Luftführung zwischen Warm- und Kaltgängen, an das thermische Gleichgewicht auf
Rack-Ebene sowie an die Installationsstandards der Serverschränke. Bereits
geringfügige Abweichungen bei der Positionierung der Racks, der Kabelführung,
der Trennung der Luftströme oder der Installationsgenauigkeit können die
Kühlleistung und die langfristige Stabilität des Gesamtsystems beeinträchtigen.
Entsprechend hoch sind die Anforderungen an die Ausführung vor Ort und an die
Qualität der Projektumsetzung.
End-to-End-Implementierung von KAYTUS: Die Komplexität groß angelegter Cluster
bewältigen
Dass der 400-Knoten-Cluster innerhalb von nur 72 Tagen vollständig
bereitgestellt werden konnte, basiert auf dem ausgereiften End-to-End-
Bereitstellungsmodell von KAYTUS. Dieses baut auf langjähriger Erfahrung bei der
Planung, Implementierung und Inbetriebnahme großer Rechencluster auf. Dank der
engen Verzahnung von Produktdefinition, Großserienfertigung und
Clusterimplementierung konnte KAYTUS selbst dieses komplexe Projekt innerhalb
kürzester Zeit produktiv in Betrieb nehmen.
1. Anwendungsorientierte Lösungsentwicklung verkürzt den Weg von der Planung bis
zur Inbetriebnahme.
Die Lösung musste auf die Gegebenheiten eines luftgekühlten Hochdichte-
Rechenzentrums in Japan zugeschnitten sein und gleichzeitig den dauerhaften
Betrieb hochparalleler Inferenz-Workloads für große KI-Modelle gewährleisten -
Anforderungen, die sich mit konventionellen Lösungen hinsichtlich Kühlung,
Datenanbindung und Systemstabilität nicht gleichermaßen erfüllen lassen. Bereits
in einer frühen Projektphase optimierte KAYTUS die Systemarchitektur auf Basis
der Luftstromparameter des Rechenzentrums sowie des spezifischen Workload-
Profils des Kunden. Dadurch wurde sichergestellt, dass die Lösung exakt auf die
tatsächlichen Einsatzbedingungen abgestimmt ist. Indem Anforderungen aus
Fertigung und Implementierung bereits in die frühe Planungsphase einbezogen
wurden, konnten wiederholte Iterationen vermieden werden. So erreichte KAYTUS
den angestrebten Gesamtprojektzeitraum von nur 72 Tagen und verschaffte dem
Kunden einen entscheidenden Zeitvorteil.
2. Kundenspezifische Serienfertigung mit frühzeitig integrierter
Qualitätssicherung gewährleistet die zuverlässige Auslieferung von 400 Racks und
reduziert den Aufwand für die Vor-Ort-Fehlerbehebung.
Die 400 Racks mit speziell entwickelten Serversystemen basierten auf nicht
standardisierten Systemspezifikationen und konnten daher nicht über herkömmliche
Fertigungslinien produziert werden. Mithilfe modularer Fertigungsprozesse,
speziell angepasster Produktionslinien und einer gezielten Vormontage von
Komponenten gelang es KAYTUS, die kundenspezifische Lösung effizient in die
Großserienfertigung zu überführen. Umfassende Funktionstests im Werk sowie
intelligente Ferndiagnosen stellten sicher, dass potenzielle Probleme bereits
vor dem Versand erkannt und behoben wurden. Dadurch waren nach der Anlieferung
weder Nacharbeiten noch zeitaufwendige Debugging-Maßnahmen erforderlich. Dadurch
wurden Terminverzögerungen aufgrund umfangreicher Geräteausfälle vermieden. Die
konstant hohe Produktqualität war damit ein wesentlicher Erfolgsfaktor für einen
Bereitstellungszeitraum, der um 60 % unter dem Branchendurchschnitt lag.
3. Die integrierte Implementierung und die schnelle Inbetriebnahme schaffen die
Grundlage für einen dauerhaft stabilen Betrieb des Rechenzentrums.
Die Installation eines Clusters mit 400 Racks unter den strengen
Sicherheitsvorgaben des Rechenzentrums in Japan, den anspruchsvollen
Anforderungen an die Anlieferung vor Ort und den engen betrieblichen
Rahmenbedingungen ließ sich mit einem herkömmlichen, sequenziellen
Implementierungsmodell nicht innerhalb des geforderten Zeitfensters realisieren.
Dank parallelisierter Arbeitsabläufe mit mehreren Teams und vollständig
standardisierter Installationsprozesse konnten an einem einzigen Tag bis zu 80
Racks installiert werden. Die vollständige Implementierung des gesamten Clusters
wurde so innerhalb von nur 12 Tagen abgeschlossen. Die schnelle Bereitstellung
ermöglichte es dem Kunden, den kommerziellen Betrieb früher als geplant
aufzunehmen. Gleichzeitig gewährleisten ein präzise abgestimmtes Kühlkonzept und
ein integriertes Managementsystem den langfristig stabilen Betrieb des Clusters
- auch unter dauerhaft hoher Auslastung.
Ein übertragbares Konzept für den Aufbau großer Recheninfrastrukturen
Mit der zunehmenden Verbreitung großer KI-Modelle steigen die Anforderungen der
Branche an Geschwindigkeit, Qualität und Skalierbarkeit moderner
Recheninfrastrukturen kontinuierlich. Im Wettbewerb entscheidet heute nicht mehr
allein die Leistungsfähigkeit einzelner Komponenten. Ausschlaggebend ist
vielmehr die Gesamtkompetenz entlang der Wertschöpfungskette - von der
anwendungsspezifischen Lösungsentwicklung über die industrielle Fertigung und
Systemintegration bis hin zur Implementierung und Inbetriebnahme vor Ort.
Der Erfolg dieses Projekts bestätigt die umfassende Kompetenz von KAYTUS bei der
Umsetzung großer Rechenzentrumsprojekte und bietet Kunden weltweit einen
reproduzierbaren, skalierbaren Ansatz für den Aufbau moderner KI-
Recheninfrastrukturen.
Auch künftig wird KAYTUS seine Stärken in den Bereichen End-to-End-
Implementierung, intelligente Fertigung und globale Projektabwicklung gezielt
einsetzen, um Kunden weltweit dabei zu unterstützen, Rechenkapazitäten schneller
produktiv zu nutzen und die Weiterentwicklung leistungsfähiger und effizienter
KI-Infrastrukturen voranzutreiben.
Über KAYTUS
KAYTUS zählt zu den führenden Anbietern von KI-Infrastrukturen und
Flüssigkeitskühlungslösungen. Das Unternehmen bietet ein breites Portfolio
innovativer, offener und energieeffizienter Produkte für cloudbasierte
Anwendungen, KI, Edge Computing sowie weitere zukunftsweisende
Anwendungsbereiche. Mit einem konsequent kundenorientierten Ansatz und einem
flexiblen Geschäftsmodell reagiert KAYTUS schnell und gezielt auf die
individuellen Anforderungen seiner Kunden. Erfahren Sie mehr unter KAYTUS.com
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