GNW-News: KAYTUS liefert innerhalb von nur 72 Tagen einen luftgekühlten Hochdichte-Rechencluster mit 400 Racks und verkürzt damit die Bereitstellungszeit um ...

06.08.26 19:02 Uhr

^SINGAPUR, Aug. 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- KAYTUS hat kürzlich einen

maßgeschneiderten, luftgekühlten Hochdichte-Rechencluster mit 400 Racks für ein

Werbung

KI-Rechenzentrum in Japan geliefert und in Betrieb genommen. Von der

kundenspezifischen Forschung und Entwicklung über die Großserienfertigung bis

hin zur vollständigen Installation vor Ort wurde das gesamte Projekt innerhalb

von nur 72 Tagen realisiert. Damit verkürzte KAYTUS den in der Branche üblichen

Bereitstellungszeitraum von rund 180 Tagen um 60 % und stellte leistungsstarke

Rechenkapazitäten für geschäftskritische Anwendungen in kürzester Zeit bereit.

Werbung

Mit dem rasanten Übergang großer KI-Modelle vom Entwicklungsstadium in den

produktiven Einsatz verändern sich auch die Anforderungen an die zugrunde

liegende Recheninfrastruktur. Im Mittelpunkt steht heute nicht mehr allein die

Bereitstellung leistungsfähiger Hardware, sondern die Fähigkeit, große

heterogene Rechencluster zuverlässig zu planen, zu integrieren, zu validieren

und im großen Maßstab zu betreiben. Die Geschwindigkeit der Bereitstellung ist

Werbung

längst mehr als nur ein Maßstab für die Qualität der technischen Umsetzung - sie

entscheidet unmittelbar darüber, wie schnell Infrastrukturinvestitionen

produktiv genutzt und wirtschaftlicher Mehrwert geschaffen werden kann.

Die erfolgreiche Umsetzung dieses Projekts unterstreicht die umfassende

Kompetenz von KAYTUS. Sie belegt die Fähigkeit des Unternehmens, die komplexen

Anforderungen beim Aufbau großer Rechencluster systematisch zu bewältigen - von

anspruchsvollen Bereitstellungsszenarien und engen Projektzeitplänen bis hin zu

hohen Anforderungen an Rechendichte, Systemzuverlässigkeit und

Betriebsbereitschaft.

Luftgekühlter Rechencluster: Komplexe Anforderungen beim Aufbau skalierbarer KI-

Recheninfrastruktur

Das im Rahmen dieses Projekts realisierte luftgekühlte KI-Rechenzentrum ist Teil

einer strategischen KI-Recheninfrastruktur, die von einem führenden Cloud

Service Provider (CSP) aufgebaut wurde, um den steigenden Bedarf an

rechenintensiven KI-Workloads in unterschiedlichsten Branchen zu decken.

Angesichts des großen Projektumfangs, der Anforderungen an heterogene Workloads

und der ambitionierten Leistungsziele stellte das Vorhaben außergewöhnlich hohe

Anforderungen an die Effizienz der Implementierung, die Zuverlässigkeit des

Gesamtsystems, die Qualität der technischen Umsetzung sowie an eine durchgängige

und verlässliche Projektabwicklung:

Der Kunde sah sich zunächst mit einem äußerst engen Zeitfenster für die

Inbetriebnahme konfrontiert. Da die Nachfrage nach Inferenz großer KI-Modelle

kontinuierlich zunahm, arbeitete die bestehende Recheninfrastruktur bereits

dauerhaft an ihrer Kapazitätsgrenze. Eine schnelle Erweiterung der verfügbaren

Rechenleistung war daher entscheidend, um zusätzliche Geschäftspotenziale

zeitnah erschließen zu können. Um dieser Anforderung gerecht zu werden, wurde

das Projekt gemäß einem beschleunigten Zeitplan realisiert. Kundenspezifische

Forschung und Entwicklung, technische Validierung, Serienfertigung,

Logistikkoordination und die Implementierung vor Ort liefen gleichzeitig statt

nacheinander ab.

Zweitens basierten die für dieses Projekt entwickelten kundenspezifischen

Hochdichte-Rechenknoten auf einem dedizierten One-Set-per-Rack-Design. Der stark

begrenzte Bauraum im Inneren sowie die Integration nicht standardisierter

Hardware stellten deutlich höhere Anforderungen an Präzision und

Qualitätskontrolle als bei herkömmlichen Serversystemen aus der Serienfertigung.

Daher musste jeder einzelne Montageschritt höchsten Standards genügen.

Darüber hinaus stellen luftgekühlte Hochdichte-Cluster hohe Anforderungen an die

Luftführung zwischen Warm- und Kaltgängen, an das thermische Gleichgewicht auf

Rack-Ebene sowie an die Installationsstandards der Serverschränke. Bereits

geringfügige Abweichungen bei der Positionierung der Racks, der Kabelführung,

der Trennung der Luftströme oder der Installationsgenauigkeit können die

Kühlleistung und die langfristige Stabilität des Gesamtsystems beeinträchtigen.

Entsprechend hoch sind die Anforderungen an die Ausführung vor Ort und an die

Qualität der Projektumsetzung.

End-to-End-Implementierung von KAYTUS: Die Komplexität groß angelegter Cluster

bewältigen

Dass der 400-Knoten-Cluster innerhalb von nur 72 Tagen vollständig

bereitgestellt werden konnte, basiert auf dem ausgereiften End-to-End-

Bereitstellungsmodell von KAYTUS. Dieses baut auf langjähriger Erfahrung bei der

Planung, Implementierung und Inbetriebnahme großer Rechencluster auf. Dank der

engen Verzahnung von Produktdefinition, Großserienfertigung und

Clusterimplementierung konnte KAYTUS selbst dieses komplexe Projekt innerhalb

kürzester Zeit produktiv in Betrieb nehmen.

1. Anwendungsorientierte Lösungsentwicklung verkürzt den Weg von der Planung bis

zur Inbetriebnahme.

Die Lösung musste auf die Gegebenheiten eines luftgekühlten Hochdichte-

Rechenzentrums in Japan zugeschnitten sein und gleichzeitig den dauerhaften

Betrieb hochparalleler Inferenz-Workloads für große KI-Modelle gewährleisten -

Anforderungen, die sich mit konventionellen Lösungen hinsichtlich Kühlung,

Datenanbindung und Systemstabilität nicht gleichermaßen erfüllen lassen. Bereits

in einer frühen Projektphase optimierte KAYTUS die Systemarchitektur auf Basis

der Luftstromparameter des Rechenzentrums sowie des spezifischen Workload-

Profils des Kunden. Dadurch wurde sichergestellt, dass die Lösung exakt auf die

tatsächlichen Einsatzbedingungen abgestimmt ist. Indem Anforderungen aus

Fertigung und Implementierung bereits in die frühe Planungsphase einbezogen

wurden, konnten wiederholte Iterationen vermieden werden. So erreichte KAYTUS

den angestrebten Gesamtprojektzeitraum von nur 72 Tagen und verschaffte dem

Kunden einen entscheidenden Zeitvorteil.

2. Kundenspezifische Serienfertigung mit frühzeitig integrierter

Qualitätssicherung gewährleistet die zuverlässige Auslieferung von 400 Racks und

reduziert den Aufwand für die Vor-Ort-Fehlerbehebung.

Die 400 Racks mit speziell entwickelten Serversystemen basierten auf nicht

standardisierten Systemspezifikationen und konnten daher nicht über herkömmliche

Fertigungslinien produziert werden. Mithilfe modularer Fertigungsprozesse,

speziell angepasster Produktionslinien und einer gezielten Vormontage von

Komponenten gelang es KAYTUS, die kundenspezifische Lösung effizient in die

Großserienfertigung zu überführen. Umfassende Funktionstests im Werk sowie

intelligente Ferndiagnosen stellten sicher, dass potenzielle Probleme bereits

vor dem Versand erkannt und behoben wurden. Dadurch waren nach der Anlieferung

weder Nacharbeiten noch zeitaufwendige Debugging-Maßnahmen erforderlich. Dadurch

wurden Terminverzögerungen aufgrund umfangreicher Geräteausfälle vermieden. Die

konstant hohe Produktqualität war damit ein wesentlicher Erfolgsfaktor für einen

Bereitstellungszeitraum, der um 60 % unter dem Branchendurchschnitt lag.

3. Die integrierte Implementierung und die schnelle Inbetriebnahme schaffen die

Grundlage für einen dauerhaft stabilen Betrieb des Rechenzentrums.

Die Installation eines Clusters mit 400 Racks unter den strengen

Sicherheitsvorgaben des Rechenzentrums in Japan, den anspruchsvollen

Anforderungen an die Anlieferung vor Ort und den engen betrieblichen

Rahmenbedingungen ließ sich mit einem herkömmlichen, sequenziellen

Implementierungsmodell nicht innerhalb des geforderten Zeitfensters realisieren.

Dank parallelisierter Arbeitsabläufe mit mehreren Teams und vollständig

standardisierter Installationsprozesse konnten an einem einzigen Tag bis zu 80

Racks installiert werden. Die vollständige Implementierung des gesamten Clusters

wurde so innerhalb von nur 12 Tagen abgeschlossen. Die schnelle Bereitstellung

ermöglichte es dem Kunden, den kommerziellen Betrieb früher als geplant

aufzunehmen. Gleichzeitig gewährleisten ein präzise abgestimmtes Kühlkonzept und

ein integriertes Managementsystem den langfristig stabilen Betrieb des Clusters

- auch unter dauerhaft hoher Auslastung.

Ein übertragbares Konzept für den Aufbau großer Recheninfrastrukturen

Mit der zunehmenden Verbreitung großer KI-Modelle steigen die Anforderungen der

Branche an Geschwindigkeit, Qualität und Skalierbarkeit moderner

Recheninfrastrukturen kontinuierlich. Im Wettbewerb entscheidet heute nicht mehr

allein die Leistungsfähigkeit einzelner Komponenten. Ausschlaggebend ist

vielmehr die Gesamtkompetenz entlang der Wertschöpfungskette - von der

anwendungsspezifischen Lösungsentwicklung über die industrielle Fertigung und

Systemintegration bis hin zur Implementierung und Inbetriebnahme vor Ort.

Der Erfolg dieses Projekts bestätigt die umfassende Kompetenz von KAYTUS bei der

Umsetzung großer Rechenzentrumsprojekte und bietet Kunden weltweit einen

reproduzierbaren, skalierbaren Ansatz für den Aufbau moderner KI-

Recheninfrastrukturen.

Auch künftig wird KAYTUS seine Stärken in den Bereichen End-to-End-

Implementierung, intelligente Fertigung und globale Projektabwicklung gezielt

einsetzen, um Kunden weltweit dabei zu unterstützen, Rechenkapazitäten schneller

produktiv zu nutzen und die Weiterentwicklung leistungsfähiger und effizienter

KI-Infrastrukturen voranzutreiben.

Über KAYTUS

KAYTUS zählt zu den führenden Anbietern von KI-Infrastrukturen und

Flüssigkeitskühlungslösungen. Das Unternehmen bietet ein breites Portfolio

innovativer, offener und energieeffizienter Produkte für cloudbasierte

Anwendungen, KI, Edge Computing sowie weitere zukunftsweisende

Anwendungsbereiche. Mit einem konsequent kundenorientierten Ansatz und einem

flexiblen Geschäftsmodell reagiert KAYTUS schnell und gezielt auf die

individuellen Anforderungen seiner Kunden. Erfahren Sie mehr unter KAYTUS.com

und folgen Sie uns auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/kaytus/) und X

(https://twitter.com/KAYTUS_)

Medienkontakte: media@kaytus.com (mailto:media@kaytus.com)

Â°