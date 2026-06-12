GNW-News: KFSH präsentiert auf der HLTH Europe 2026 vertrauenswürdige KI als Grundlage für eine skalierbare Transformation des Gesundheitswesens

^RIAD, Saudi-Arabien, June 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das King Faisal

Specialist Hospital & Research Centre (KFSH) wird seine Teilnahme an der HLTH

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Europe 2026, die vom 15. bis 18. Juni in Amsterdam stattfindet, nutzen, um eine

klare Botschaft zu vermitteln: Künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen wird

sich nur dann durchsetzen, wenn Einrichtungen nachweisen können, dass sie sicher

und zuverlässig ist, angemessen gesteuert wird und das Vertrauen von Klinikern

und Patienten genießt.

Als Sponsor wird das KFSH am Workshop?KI, Vertrauen und Auswirkungen auf den

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Menschen: Was das Gesundheitswesen und globale Marken voneinander lernen können"

teilnehmen, bei dem untersucht wird, wie KI über die reine Automatisierung

hinausgeht und zu einer verantwortungsvolleren, menschenzentrierten

Entscheidungsfindung führt. Die Diskussion wird sich an dem Ansatz des KFSH zur

Einführung künstlicher Intelligenz orientieren, wonach Technologien erst dann in

klinische und betriebliche Arbeitsabläufe integriert werden, wenn sie auf

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Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Sicherheit geprüft wurden.

Das 2019 gegründete Centre for Healthcare Intelligence des KFSH hat die

Entwicklung von 20 lokal betriebenen KI-Anwendungen in den Bereichen

medizinische Bildanalyse, Patientenflussmanagement, Ressourcenoptimierung und

Verbesserung der Patientenerfahrung unterstützt. Diese Anwendungen haben dazu

beigetragen, Diagnosen zu beschleunigen, die Behandlungsplanung zu verbessern

und die Prognosefähigkeiten sowohl für den Krankenhausbetrieb als auch für die

Bedürfnisse der Patienten zu stärken.

Das KFSH hat künstliche Intelligenz auch im Bereich der Abläufe im

Krankenhausbetrieb eingesetzt, und zwar über sein?Patient Flow and Capacity

Command Centre", das seit seiner Einführung mehr als 170.000 Maßnahmen

durchgeführt hat. Dadurch konnten die durchschnittlichen Wartezeiten auf ein

Bett von 32 auf 6 Stunden verkürzt und die Wartezeiten in der Notaufnahme

reduziert werden. Diese Ergebnisse zeigen, dass vertrauenswürdige KI nicht nur

eine technische Errungenschaft ist, sondern ein messbarer Faktor für eine

sicherere, schnellere und reaktionsfähigere Gesundheitsversorgung.

Das King Faisal Specialist Hospital wurde laut Brand Finance 2026 auf Platz 1 im

Nahen Osten und in Nordafrika sowie weltweit auf Platz 12 unter den 250

führenden akademischen medizinischen Zentren für das Jahr 2026 eingestuft und

als wertvollste Gesundheitsmarke im Königreich und im Nahen Osten anerkannt. Es

wurde zudem von Newsweek in die Listen der weltweit besten Krankenhäuser 2026,

der weltweit besten intelligenten Krankenhäuser 2026 und der weltweit besten

Spezialkliniken 2026 aufgenommen.

Weitere Informationen:

mediacoverage@kfshrc.edu.sa

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