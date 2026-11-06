GNW-News: KFSH Riyadh gewinnt Davos Healthcare Global Elite Five-Star Medallion und zählt zu den besten 5 % der bewerteten Krankenhäuser
^RIYADH, Saudi-Arabien, Nov. 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das King Faisal
Specialist Hospital & Research Centre (KFSH) in Riyadh hat die Davos Healthcare
Global Elite Five-Star Medallion erhalten, die höchste Auszeichnung der Global
Hospital Evaluations 2026. Damit gehört es zu den besten 5 % der bewerteten
Krankenhäuser weltweit.
Bei der ersten Durchführung dieser Auswertung prüfte Davos Healthcare über
16.000 Krankenhäuser in 77 Ländern und zeichnete 651 Einrichtungen mit 5 Sternen
aus. Die Bewertung basiert auf öffentlich zugänglichen Daten der Einrichtungen
und KI-gestützter Analyse. Dabei wird die Leistung der Krankenhäuser in vier
Bereichen einbezogen: klinische Exzellenz (35 %), digitale Kapazitäten (25 %),
operationelle Performance und Personalstärke (25 %), sowie die
patientengerichtete Pflege und der Beitrag zum breiteren Healthcare-Ökosystem
(15 %).
Laut seinem Jahresbericht für 2025 führte KFSH 1.685 robotergestützte
Operationen - 22,9 % mehr als 2024 - und 72 CAR-T-Zelltherapien in seinen
Einrichtungen durch. Die Anzahl der virtuellen Klinikbesuche stieg um 25,2 % auf
367.862. Dies zeigt die Fortschritte bei der spezialisierten Versorgung, sowie
die Erweiterung digitaler Gesundheitsdienstleistungen.
Das KFSH belegte im Jahr 2026 unter den 250 weltweit führenden akademischen
medizinischen Zentren den ersten Platz im Nahen Osten und in Afrika sowie den
12. Platz weltweit. Seine Healthcare-Marke wurde 2026 von Brand Finance als
wertvollste Marke im Gesundheitswesen in Saudi-Arabien und im Nahen Osten
ausgezeichnet. Darüber hinaus wurde das KFSH in den Rankings?World's Best
Hospitals 2026",?World's Best Smart Hospitals 2027" und?World's Best
Specialized Hospitals 2027" des Magazins Newsweek gewürdigt.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Abteilung für
Medienarbeit bei KFSH: mediacoverage@kfshrc.edu.sa
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