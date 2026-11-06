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GNW-News: KFSH Riyadh gewinnt Davos Healthcare Global Elite Five-Star Medallion und zählt zu den besten 5 % der bewerteten Krankenhäuser

^RIYADH, Saudi-Arabien, Nov. 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das King Faisal

Specialist Hospital & Research Centre (KFSH) in Riyadh hat die Davos Healthcare

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Global Elite Five-Star Medallion erhalten, die höchste Auszeichnung der Global

Hospital Evaluations 2026. Damit gehört es zu den besten 5 % der bewerteten

Krankenhäuser weltweit.

Bei der ersten Durchführung dieser Auswertung prüfte Davos Healthcare über

16.000 Krankenhäuser in 77 Ländern und zeichnete 651 Einrichtungen mit 5 Sternen

aus. Die Bewertung basiert auf öffentlich zugänglichen Daten der Einrichtungen

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und KI-gestützter Analyse. Dabei wird die Leistung der Krankenhäuser in vier

Bereichen einbezogen: klinische Exzellenz (35 %), digitale Kapazitäten (25 %),

operationelle Performance und Personalstärke (25 %), sowie die

patientengerichtete Pflege und der Beitrag zum breiteren Healthcare-Ökosystem

(15 %).

Laut seinem Jahresbericht für 2025 führte KFSH 1.685 robotergestützte

Operationen - 22,9 % mehr als 2024 - und 72 CAR-T-Zelltherapien in seinen

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Einrichtungen durch. Die Anzahl der virtuellen Klinikbesuche stieg um 25,2 % auf

367.862. Dies zeigt die Fortschritte bei der spezialisierten Versorgung, sowie

die Erweiterung digitaler Gesundheitsdienstleistungen.

Das KFSH belegte im Jahr 2026 unter den 250 weltweit führenden akademischen

medizinischen Zentren den ersten Platz im Nahen Osten und in Afrika sowie den

12. Platz weltweit. Seine Healthcare-Marke wurde 2026 von Brand Finance als

wertvollste Marke im Gesundheitswesen in Saudi-Arabien und im Nahen Osten

ausgezeichnet. Darüber hinaus wurde das KFSH in den Rankings?World's Best

Hospitals 2026",?World's Best Smart Hospitals 2027" und?World's Best

Specialized Hospitals 2027" des Magazins Newsweek gewürdigt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Abteilung für

Medienarbeit bei KFSH: mediacoverage@kfshrc.edu.sa

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ee4486a5-f167-494a-8925-

e9cfdeb3df86

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