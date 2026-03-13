GNW-News: KFSH verzeichnet 2025 weltweit höchste Zahl von Cross-Over-Nierentransplantationen an einem Zentrum
^RIAD, Saudi-Arabien, March 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das King Faisal
Specialist Hospital and Research Centre (KFSH) hat einen globalen Meilenstein
erreicht: Mit 130 im Jahr 2025 durchgeführten Transplantationen verzeichnete das
Krankenhaus die weltweit höchste Zahl an Cross-Over-Nierentransplantationen an
einem einzigen Zentrum. Damit übertraf das KFSH sowohl die Gesamtzahl der in 23
Zentren in Kanada durchgeführten Transplantationen mit insgesamt 73 Eingriffen,
als auch die 94 Eingriffe des größten Einzelzentrums in den Vereinigten Staaten
im gleichen Zeitraum.
Der Erfolg spiegelt das kontinuierliche Wachstum des Programms seit seiner
Einführung im Jahr 2016 wider. Bis Ende 2025 stieg die kumulative Zahl der im
Rahmen des Programms durchgeführten Cross-Over-Nierentransplantationen auf 691.
Damit zählt die Initiative zu den weltweit führenden Programmen dieser Art an
einem einzigen Zentrum.
Grundlage dieses Erfolgs ist ein vollständig integriertes Betriebsmodell
innerhalb eines einzigen Zentrums. Es vereint fortschrittliche immunologische
Laborkapazitäten für präzise Kompatibilitätstests, ein koordiniertes System zur
Steuerung komplexer Austauschketten sowie multidisziplinäre klinische Teams.
Dazu gehören Transplantationsmediziner und -chirurgen, Anästhesiologen,
Transplantationskoordinatoren, Pflegekräfte sowie Spezialisten für
Gewebekompatibilität. Gemeinsam führen sie simultane Eingriffe mit hoher
Effizienz durch und gewährleisten gleichzeitig die Patientensicherheit in jeder
Phase der Versorgung.
Das Programm für Cross-Over-Nierenspende stellt eine innovative Lösung dar, die
den Zugang zu Transplantationen erweitert. Es ermöglicht den Austausch von
Nieren zwischen Patienten, deren Blutgruppen oder Gewebeprofile mit denen ihrer
ursprünglich vorgesehenen Spender nicht kompatibel sind. Durch strukturierte
Spenderaustauschprogramme werden Patienten mit besser passenden Spendern
zusammengeführt. Dies eröffnet vielen Menschen, die andernfalls nur schwer einen
passenden Spender finden würden, einen Weg zur Transplantation.
Bemerkenswert ist, dass das King Faisal Specialist Hospital and Research Centre
im Jahr 2026 unter den 250 weltweit führenden akademischen medizinischen Zentren
den ersten Platz im Nahen Osten und in Nordafrika sowie den 12. Platz weltweit
belegte. Es wurde außerdem von Brand Finance 2025 als wertvollste
Gesundheitsmarke im Königreich und im Nahen Osten ausgezeichnet und von Newsweek
unter den?World's Best Hospitals 2025",?Best Smart Hospitals 2026" und?Best
Specialized Hospitals 2026" aufgeführt.
Kontaktinformationen:
kfshrc@mcsaatchi.com (mailto:kfshrc@mcsaatchi.com)
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