GNW-News: KFSH wurde in der Liste der weltweit besten Fachkrankenhäuser 2027 des Magazins "Newsweek" ausgezeichnet
^RIAD, Saudi-Arabien, Sept. 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das King Faisal
Specialist Hospital & Research Centre (KFSH) hat seine Position als weltweit
führendes Gesundheitszentrum gefestigt und sich einen herausragenden Platz im
renommierten?World's Best Specialized Hospitals 2027"-Ranking des Magazins
Newsweek gesichert. An seinen Standorten in Riad und Dschidda wurde das KFSH in
zehn medizinischen Fachgebieten anerkannt, was die klinischen Standards von
Weltklasse und das internationale Ansehen der Einrichtung unter medizinischen
Fachkräften eindrucksvoll widerspiegelt.
In Riad hat sich das KFSH in den Fachbereichen Neurologie, Neurochirurgie,
Kardiologie, Herzchirurgie, Onkologie, Pädiatrie, Gastroenterologie, Pneumologie
und Orthopädie einen Namen gemacht. Unterdessen wurde die Einrichtung in
Dschidda in den Fachgebieten Geburtshilfe und Gynäkologie, Neurologie sowie
Onkologie anerkannt. Die Anerkennung als?Dual-City"-Zentrum in den Bereichen
Neurologie und Onkologie unterstreicht den einheitlichen, kompromisslosen
Qualitätsstandard in allen Einrichtungen des KFSH.
Diese herausragende Stellung wird durch ein integriertes institutionelles Modell
untermauert, das klinische Versorgung, wegweisende Forschung, Ausbildung und
Innovation nahtlos miteinander verbindet. Interdisziplinäre Teams arbeiten
fachübergreifend in komplexen Fachgebieten zusammen und werden dabei durch
fortschrittliche medizinische Technologien unterstützt, die eine hochpräzise
Diagnostik und erweiterte Behandlungsmöglichkeiten ermöglichen, während
fundierte Ausbildungsprogramme die nächste Generation spezialisierter
medizinischer Führungskräfte heranbilden.
Dieser Meilenstein fällt in eine Zeit, in der Saudi-Arabien im Rahmen der
?Vision 2030" seinen historischen Wandel im Gesundheitswesen fortsetzt und ein
System aufbaut, das in der Lage ist, spezialisierte Versorgung auf höchstem
internationalem Niveau zu gewährleisten. Patienten mit komplexen Erkrankungen
können zunehmend eine erstklassige fortschrittliche Behandlung zu Hause
erhalten, anstatt ins Ausland reisen zu müssen - wobei das KFSH bei diesem
landesweiten Wandel eine Vorreiterrolle einnimmt.
Newsweek und Statista erstellen die jährlichen Rankings auf der Grundlage von
drei strengen Kriterien: Empfehlungen von Fachkräften im Gesundheitswesen im
Rahmen einer internationalen Umfrage (unter Ausschluss ihrer eigenen
Einrichtungen); einschlägige medizinische Akkreditierungen; sowie die
Einbeziehung von patientenberichteten Ergebnismaßen (PROMs), um die
Versorgungsqualität kontinuierlich zu verbessern.
Diese jüngste Errungenschaft folgt auf ein herausragendes Jahr für das KFSH bei
internationalen Bewertungen. Im Jahr 2026 stufte Brand Finance die Einrichtung
unter den 250 weltweit führenden akademischen medizinischen Zentren auf Platz 1
im Nahen Osten und in Afrika sowie auf Platz 12 weltweit ein und kürte sie zudem
zur wertvollsten Marke im Gesundheitswesen im Königreich und im Nahen Osten.
Darüber hinaus wurde das KFSH in den Ausgaben 2026 der Newsweek-Rankings
?World's Best Hospitals",?World's Best Smart Hospitals" und?World's Best
Specialized Hospitals" aufgeführt.
Weitere Informationen finden Sie unter www.kfshrc.edu.sa oder kontaktieren Sie
unser Medienteam unter mediacoverage@kfshrc.edu.sa
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