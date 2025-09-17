GNW-News: KFSHRC reduziert Wartezeit für Betten in der Notaufnahme um 75 %

^RIAD, Saudi-Arabien, Sept. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das King Faisal

Specialist Hospital and Research Centre (KFSHRC) in Riad hat die

durchschnittliche Wartezeit in der Notaufnahme von über 13 Stunden im Jahr 2023

auf nur noch 3,2 Stunden bis Mitte 2025 reduziert. Damit konnte eine

Verringerung um 75 % erreicht werden, wodurch das Krankenhaus weltweit zu den

besten 5 % der akademischen medizinischen Zentren mit hoher Kapazität in Bezug

auf die Wartezeit in der Notaufnahme gehört. Dieser Meilenstein zeugt von der

Fähigkeit des KFSHRC, Kapazitätsengpässe zu bewältigen und den Zugang zu

fortschrittlicher Spezialversorgung gleichzeitig zu erweitern.

Um diese Umstellung zu erreichen, führte das KFSHRC ein umfassendes,

datengestütztes Programm zur Prozessoptimierung durch. Das Programm zielte

darauf ab, die Ursachen für Verzögerungen während des gesamten

Patientenaufenthalts, von der Einlieferung in die Notaufnahme bis zur

stationären Aufnahme, zu beseitigen. Die Initiative wurde durch das KI-gestützte

?Patient Flow & Capacity Command Centre" begleitet. Dieses verfolgt den

Patientenfluss in Echtzeit und prognostiziert potenzielle Engpässe, bevor sie

auftreten.

Die Hauptaufgabe der Prozessoptimierung bestand darin, auf der Grundlage genauer

Leistungsdaten und wichtiger Betriebsindikatoren effizientere Behandlungsabläufe

zu entwickeln. Das Kommando- und Kontrollzentrum unterstützt diesen Prozess,

indem es Verzögerungen im Patientenfluss automatisch erkennt, dem zuständigen

Personal in Echtzeit Warnmeldungen zur sofortigen Intervention ausgibt und

ungelöste Probleme an höhere Managementebenen eskaliert. Dadurch wird die

Entscheidungsfindung beschleunigt und die Verantwortlichkeit gestärkt.

Im Rahmen dieser krankenhausweiten Umgestaltung führte das KFSHRC neue Verfahren

ein, die eine direkte Aufnahme stabiler Patienten aus den Ambulanzen ohne

Passieren der Notaufnahme ermöglichen. Gleichzeitig wurden die morgendlichen

Entlassungen beschleunigt, das Management der Entlassmedikation vereinfacht und

die Labor- und Radiologiediagnostik optimiert. Insgesamt führten diese Maßnahmen

zu einer Erweiterung der stationären Kapazitäten. Dadurch ist das Krankenhaus

nun in der Lage, auch komplexere Fälle wie Organtransplantationen und CAR-T-

Zelltherapien durchzuführen. Gleichzeitig ist ein flexibles und effizientes

Betriebssystem gewährleistet, das der steigenden Nachfrage gerecht wird.

Angesichts der Größe des KFSHRC mit über 1.500 Betten für hochkomplexe

Behandlungen, darunter Transplantationen, Onkologie und Immuntherapie, ist

dieser Meilenstein besonders bedeutsam. Die Optimierung des Durchsatzes

stationärer Patienten ist dort einer der wichtigsten Faktoren, um die

Patientensicherheit und die Betriebsleistung zu gewährleisten. Das KFSHRC

bereitet sich derzeit darauf vor, seine Erfahrungen mit anderen Einrichtungen

weltweit zu teilen. Dies soll durch Besichtigungen vor Ort, Kooperationen im

Bereich Kapazitätsplanung sowie strukturierte Leistungsbenchmarking-Programme

erfolgen.

Bemerkenswert ist, dass das KFSHRC zum zweiten Mal in Folge den ersten Platz im

Nahen Osten und Nordafrika sowie weltweit den 15. Platz unter den 250 besten

akademischen medizinischen Zentren belegt hat. Laut dem?Brand Finance"-Ranking

2024 ist es zudem die wertvollste Gesundheitsmarke im Königreich und im Nahen

Osten. Außerdem wurde es im selben Jahr als eines der 250 besten Krankenhäuser

der Welt aufgeführt und vom Newsweek Magazine in die Liste der?World's Best

Smart Hospitals" für 2025 aufgenommen. Weitere Informationen finden Sie unter

www.kfshrc.edu.sa oder kontaktieren Sie unser Medienteam unter

mediacoverage@kfshrc.edu.sa (mailto:mediacoverage@kfshrc.edu.sa)

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/44a868b4-edea-48e0-b525-

3251f0c548e1

