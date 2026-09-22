GNW-News: KI-Assistent für vernetzte Mobilität: Akkodis und der Hamburger Verkehrsverbund präsentieren hvv mia auf der InnoTrans 2026

22.09.26 06:49 Uhr

^Basierend auf dem Synergeticon AI Conversational Service Hub von Akkodis bündelt

die gemeinsam mit dem Hamburger Verkehrsverbund entwickelte Lösung hvv mia

Werbung

Reiseinformationen, Routenplanung, Ticketauskünfte und weitere

Mobilitätsservices in einer zentralen, dialogbasierten Anwendung.

Bild: KI-Assistent hvv mia basierend auf dem AI Conversational Service Hub von

Akkodis. Quelle: Akkodis

[Berlin, den 22.09.2026] - Akkodis, globales Beratungsunternehmen für Digital

Engineering und Teil der Adecco Group, zeigt auf der InnoTrans 2026, der

Werbung

weltweit führenden Fachmesse für Verkehrstechnik, wie Künstliche Intelligenz das

Reiseerlebnis von Fahrgästen verbessern kann. Im Mittelpunkt des Messeauftritts

steht hvv mia, eine gemeinsam mit dem Hamburger Verkehrsverbund (hvv)

entwickelte Lösung aus dem Synergeticon-Portfolio von Akkodis. Die Anwendung

veranschaulicht, wie KI Verkehrsunternehmen dabei unterstützt, ihre Services für

Reisende zu verbessern und gleichzeitig die digitale Transformation im

Werbung

Schienenverkehr und in vernetzten Mobilitätssystemen voranzutreiben.

hvv mia basiert auf dem Synergeticon AI Conversational Service Hub von Akkodis

und zeigt, wie konversationelle und agentische KI Informationen,

Dienstleistungen und Transaktionen über verschiedene Mobilitätsangebote hinweg

in einer einzigen natürlichsprachlichen Benutzeroberfläche zusammenführt. Mit

einem von Luxoom unterstützten User Experience Design ermöglicht hvv mia

Fahrgästen einen intuitiven und mehrsprachigen Zugriff auf Echtzeit-

Reiseinformationen, Routenplanung, Ticketauskünfte und weitere

Mobilitätsservices. Statt zwischen verschiedenen Apps, Websites oder

Servicekanälen wechseln zu müssen, können Reisende ihr Anliegen einfach in

natürlicher Sprache formulieren. hvv mia bündelt daraufhin die relevanten

Informationen, passende Ticketoptionen und individuelle Routenvorschläge in

einer zentralen Konversation. Durch die intelligente Verknüpfung

unterschiedlicher Datenquellen vereinfacht die Lösung den Zugang zu

Mobilitätsangeboten und schafft ein nutzerfreundlicheres, besser vernetztes und

barriereärmeres Reiseerlebnis.

?Die Zukunft der Mobilität hängt davon ab, wie erfolgreich wir KI, Engineering

und nutzerzentriertes Design zusammenbringen, um Menschen bessere Reise- und

Verkehrserlebnisse zu bieten", sagt Jo Debecker, President & CEO von Akkodis.

?Mit Akkodis Intelligence verbinden wir modernste KI-Technologien mit

umfassender Engineering-Expertise, um unsere Kunden bei der Lösung komplexer

Herausforderungen in der realen Welt zu unterstützen. hvv mia zeigt, wie dieser

Ansatz schon heute intuitivere, stärker vernetzte und barriereärmere

Mobilitätsangebote ermöglicht und gleichzeitig dazu beiträgt, die intelligenten

und nachhaltigen Verkehrssysteme von morgen mitzugestalten."

hvv mia geht über die klassische Fahrgastinformation hinaus und macht das

Potenzial des Synergeticon AI Conversational Service Hub von Akkodis für weitere

Mobilitätsanwendungen sichtbar. Die Plattform verbindet agentische KI,

intelligente Service-Orchestrierung sowie nutzerzentriertes Design und

vereinfacht so das Reisen entlang der gesamten Reisekette. Dadurch entsteht eine

skalierbare Grundlage für vernetzte, flexible und bedarfsgerechte

Mobilitätsangebote, die die digitale Transformation im Bahnsektor und in

weiteren Bereichen der Mobilität unterstützt.

?Fahrgäste erwarten heute zunehmend, dass Mobilitätsangebote ebenso intuitiv und

vernetzt funktionieren wie die digitalen Dienste, die sie täglich nutzen", sagt

Anna-Theresa Korbutt, Geschäftsführerin des hvv.?Mit hvv mia zeigen wir, wie

Künstliche Intelligenz das Reisen vereinfachen kann, indem sie Informationen,

Orientierungshilfen und Services über eine einzige dialogbasierte Schnittstelle

zusammenführt. Die Zusammenarbeit mit Akkodis steht für unser gemeinsames Ziel,

Mobilität durch Innovation zugänglicher, flexibler und konsequent

kundenorientiert zu gestalten."

Auf der InnoTrans 2026 erleben Besucherinnen und Besucher am Akkodis-Stand, wie

Akkodis Intelligence (https://www.akkodis.com/de/akkodis-intelligence) die

Innovationskraft von Menschen, Künstliche Intelligenz, Digital Engineering und

Mobilitätsexpertise zusammenbringt, um intelligentere, nachhaltigere und

effizientere Bahn- und Mobilitätsnetze zu ermöglichen. Neben hvv mia und dem

Synergeticon AI Conversational Service Hub präsentiert Akkodis Kompetenzen in

den Bereichen Bahnsimulation, Verkehrssystemtechnik und digitale Transformation.

Damit zeigt das Unternehmen, wie es Kunden dabei unterstützt, die Bahnbranche im

Zeitalter der KI neu zu gestalten und die Zukunft intelligenter Mobilität

voranzutreiben.

Impulse für die Zukunft der Bahnbranche

Im Rahmen der InnoTrans 2026 veranstaltet Akkodis die Podiumsdiskussion?How AI

is Redrawing the Rail Supply Chain Landscape" und bringt dabei

Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger von der Deutschen Bahn, Hitachi

Rail, Alstom und Akkodis zusammen. Im Mittelpunkt der Diskussion steht die

Frage, wie Künstliche Intelligenz den Bahnbetrieb, die Datenhoheit, die

Zusammenarbeit in Ökosystemen sowie die Wertschöpfung im Verkehrssektor

verändert. Zudem beleuchtet die Runde, welche Voraussetzungen Unternehmen

schaffen müssen, um KI-Innovationen in langfristigen wirtschaftlichen Mehrwert

zu überführen.

Medienkontakte

Meldina Kurti

Director, Business Partner Communications Germany, Akkodis

M. +49 15174631537

E. presse@akkodis.com (mailto:presse@akkodis.com)

Maria Sole Quaglio

External Communications Manager Germany, Akkodis

M. +49 15174631929

E. presse@akkodis.com (mailto:presse@akkodis.com)

Über Akkodis

Akkodis ist ein globales Beratungsunternehmen für Digital Engineering, das

Unternehmen dabei unterstützt, Innovationen zu beschleunigen und ihre

Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig zu stärken. Durch den gezielten Einsatz von

Technologie definieren wir neu, wie Prozesse und Produkte entwickelt, betrieben

und optimiert werden. Mit umfassender Expertise in den Bereichen AI, Data,

Cloud, Edge und Software Engineering bietet Akkodis erstklassige Technologie?

und Transformationsberatung. Auf Basis skalierbarer, global vernetzter

Delivery?Modelle und hochqualifizierter Talente realisieren wir

End?to?End?Lösungen - von strategischer Beratung über Design und Entwicklung bis

hin zur industriellen Umsetzung. Mit Akkodis Intelligence verbinden wir die

exponentielle Leistungsfähigkeit moderner Technologien mit den einzigartigen

Stärken menschlichen Denkens, um messbaren Mehrwert in der digitalen

Transformation zu schaffen. Als Teil der Adecco Group mit Hauptsitz in der

Schweiz vereint Akkodis rund 40.000 Ingenieur:innen und digitale Expert:innen in

über 30 Ländern. Unser Leistungsportfolio umfasst Consulting, Solutions und

Academy. Mit tiefem Branchenverständnis und langjähriger Erfahrung in den

weltweit wichtigsten Industrien begleiten wir Unternehmen als vertrauensvoller

Partner bei der Bewältigung komplexer Herausforderungen und der Gestaltung ihrer

Zukunft. akkodis.com (https://www.akkodis.com/de) | LinkedIn

(https://www.linkedin.com/company/akkodis) | Instagram

(https://www.instagram.com/akkodisdeutschland/) | Facebook

(https://www.facebook.com/AkkodisDeutschland)

Über die Adecco Group

Die Adecco Group gehört zu den weltweit führenden Beratungs- und

Lösungsunternehmen im Bereich Human Resources. Sie qualifiziert, entwickelt und

vermittelt Mitarbeitende in 60 Länder global und ermöglicht jedes Jahr mehr als

drei Millionen Karrieren. In Deutschland sind täglich mehr als 40.000

Mitarbeitende über die Unternehmen der Adecco Group (Adecco, DIS AG, Pro Serv,

LHH und Akkodis) im Kundeneinsatz tätig. Intern beschäftigt die Adecco Group

rund 2300 Mitarbeitende in 500 Niederlassungen. Über die spezialisierten

Geschäftseinheiten erhalten Unternehmen maßgeschneiderte Personallösungen für

ihre Branche und ihr Unternehmensmodell. Mit der Mission "Making The Future Work

For Everyone" verpflichtet sich die Adecco Group zu verantwortungsvollem Handeln

und arbeitet jeden Tag daran, eine bessere Arbeitswelt für alle zu schaffen.

www.Adeccogroup.com (http://www.adeccogroup.com)

Â°