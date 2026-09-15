GNW-News: KI-basierte Vektorgrafik-Extras unterstützen kreative Arbeitsabläufe in der CorelDRAW Graphics Suite 2026

15.09.26 15:04 Uhr

^OTTAWA, Ontario, Sept. 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corel hat heute das neue

CorelDRAW Graphics Suite September 2026

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(https://www.coreldraw.com/de/product/coreldraw/) Update angekündigt, das

erheblich erweiterte KI-Funktionen bietet, darunter die KI zur promptbasierten

Erstellung von Vektorgrafiken. Damit erhalten Kunden vollständige kreative

Kontrolle, während sie schneller arbeiten, eine Vielzahl kreativer Optionen

erkunden und hochwertige Vektorgrafiken generieren können, die für jedes Projekt

geeignet sind.

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Die neuen KI-Tools von CorelDRAW wurden entwickelt, um Arbeitsabläufe zu

beschleunigen und gleichzeitig die Inspiration der Anwender in den Mittelpunkt

des kreativen Prozesses zu stellen. Mit der KI zur Erstellung von Vektorgrafiken

können Grafikprofis skalierbare Vektorgrafiken von Grund auf oder anhand von

Referenzinhalten erstellen und so Grafiken generieren, die sich ideal für

Grafikprojekte jeder Größe eignen - vom Web bis hin zu großformatigen Plakaten.

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?Als wir im März die CorelDRAW Graphics Suite 2026 vorstellten, freuten wir uns

sehr, neue KI-Tools einzuführen, die die künstlerischen Fähigkeiten unserer

Nutzer verstärken und es ihnen ermöglichen, ihre Arbeit in neue kreative

Richtungen zu lenken. Jetzt bringen wir unsere KI-Leistung in den Kern dessen

ein, was CorelDRAW so großartig macht - die Vektorgrafik. Die KI zur Erstellung

von Vektorgrafiken ist ein Meilenstein für unsere Kunden und die

Weiterentwicklung unseres Produkts", sagte Prakash Channagiri, Senior Director

of Product Management für CorelDRAW.

Als Design-Kraftpaket mit legendären Vektorgrafik-Tools als Kernstück bietet das

neueste Update der CorelDRAW Graphics Suite 2026 eine lange Liste neuer

Funktionen, mit denen Grafikprofis schneller als je zuvor arbeiten können.

* KI zur promptbasierten Erstellung von Vektorgrafiken: Verwandeln Sie

Textvorgaben oder vorhandene Grafiken mithilfe generativer KI in

bearbeitbare, skalierbare und hochwertige Vektorgrafiken.

* Verbessertes PowerTRACE: Erleben Sie eine intelligentere Bitmap-

Vektorisierung, die bis zu viermal schneller ist. Mit einer verbesserten

Objektstruktur, besserer Farbverarbeitung, präziser KI-gestützter

Hintergrundentfernung (und vielem mehr) liefert PowerTRACE sauberere

Ergebnisse mit vollständig bearbeitbaren Formen.

* Schriften in CorelDRAW Web hochladen: Abonnenten und Wartungskunden können

nun benutzerdefinierte, Marken- und Systemschriftarten in CorelDRAW Web

verwenden - für unbegrenzte typografische Möglichkeiten.

* DWG- und DXF-Export in CorelDRAW Web: Abonnenten und Wartungskunden können

DWG- und DXF-Dateien direkt aus dem Browser exportieren und erhalten so

präzise, produktionsreife Ergebnisse.

* Erweiterte Stabilität und Leistung: Arbeiten Sie schneller und zuverlässiger

durch kontinuierliche Leistungsverbesserungen und eine reibungslosere

Verarbeitung komplexer Dateien.

Über die CorelDRAW Graphics Suite 2026 hinaus bringt das neue September-Update

auch leistungsstarke Funktionen für CorelDRAW® Go(TM) und die CorelDRAW® Technical

Suite 2026 mit sich.

CorelDRAW Go (https://go.coreldraw.com/) ist eine Online-Grafikdesign-Software,

die den Bedürfnissen kreativer Enthusiasten und angehender Designer gerecht

wird. Sie ermöglicht es Benutzern, verschiedene Entwürfe zu gestalten, diese in

der Cloud zu speichern, in verschiedene Formate zu exportieren und ihre

Fähigkeiten zu verbessern. Mit dieser neuen Version bietet CorelDRAW Go eine

neue KI-Funktion zur Erstellung von Vektorgrafiken sowie die Möglichkeit,

individuelle, Marken- und Systemschriftarten hochzuladen.

CorelDRAW Technical Suite 2026 (https://www.coreldraw.com/de/product/technical-

suite/) erhält alle neuen Updates der CorelDRAW Graphics Suite 2026,

einschließlich der neuen KI-Funktion zur Erstellung von Vektorgrafiken. Darüber

hinaus bietet CorelDRAW Technical Suite 3D CAD

(https://www.coreldraw.com/en/product/technical-suite/3d-cad/) eine

aktualisierte Importunterstützung für die neuesten Versionen von 3D-CAD-

Dateiformaten.

Anlässlich der Einführung der neuen KI-Funktionen zur promptbasierten Erstellung

von Vektorgrafiken können Kunden der CorelDRAW Graphics Suite 2026, der

CorelDRAW Technical Suite 2026 und von CorelDRAW Go (Test- oder kostenpflichtige

Versionen) eine ganze Woche lang unbegrenzt KI-Vektorgrafiken erstellen. Von

jetzt bis zum 22. September 2026 um 21:00 Uhr MESZ sind alle Generierungen mit

den Modellen?Vector Craft" und?Vector Master" frei nutzbar!

Verfügbarkeit und Preise

Die CorelDRAW Graphics Suite ist unter Windows, macOS und im Web in Englisch,

Deutsch, Italienisch, Französisch, Spanisch, brasilianischem Portugiesisch,

Niederländisch, Polnisch, Tschechisch, Russisch, Chinesisch (Vereinfacht),

Chinesisch (Traditionell), Türkisch, Schwedisch und Japanisch verfügbar. Das

Abonnement kostet 369 EUR pro Jahr. Die CorelDRAW Graphics Suite 2026 ist als

Einmalkauf zum empfohlenen Verkaufspreis von 779 EUR erhältlich. Die Preise in

Euro enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Um die Kaufoptionen der CorelDRAW Graphics Suite zu vergleichen, besuchen Sie

bitte: www.coreldraw.com/coreldraw/#compare

(http://www.coreldraw.com/coreldraw/#compare).

Weitere Informationen zu Unternehmenslizenzen finden Sie unter

www.coreldraw.com/business (http://www.coreldraw.com/business) und zu

Bildungslizenzen unter www.coreldraw.com/de/licensing/education/

(http://www.coreldraw.com/de/licensing/education/).

CorelDRAW Go läuft am besten mit Google Chrome oder Microsoft Edge mit den

neuesten Aktualisierungen, sowohl unter Windows als auch unter macOS, und ist in

Englisch, Deutsch, Italienisch, Französisch, Spanisch, brasilianischem

Portugiesisch, Niederländisch, Polnisch und Tschechisch verfügbar. Ein

Abonnement kostet 9,99 EUR monatlich oder 115 EUR jährlich. Die Preise in EUR

enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Weitere Informationen zu CorelDRAW Go

finden Sie unter https://go.coreldraw.com/. (https://go.coreldraw.com/)

Info zu Corel

Corel-Produkte ermöglichen es Wissensarbeitern auf der ganzen Welt,

hervorragende Arbeit schneller zu erledigen. Mit einigen der bekanntesten

Softwaremarken der Branche geben wir Einzelpersonen und Teams die Möglichkeit,

kreativ zu sein, zusammenzuarbeiten und beeindruckende Ergebnisse zu erzielen.

Unser Erfolg basiert auf unserem unerschütterlichen Engagement, ein breites

Portfolio innovativer Anwendungen - darunter CorelDRAW, MindManager, WinZip -

anzubieten, um Nutzer zu inspirieren und ihnen dabei zu helfen, ihre Ziele zu

erreichen. Um mehr über Corel zu erfahren, besuchen Sie bitte www.corel.com.

(https://www.corel.com)

© 2026 Corel Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Corel, das Corel-Logo,

CorelDRAW, CorelDRAW Go, MindManager, PowerTRACE und WinZip sind Marken oder

eingetragene Marken der Corel Corporation. Alle anderen genannten Firmen-,

Produkt- und Dienstleistungsnamen, Logos, Marken sowie eingetragene oder nicht

eingetragene Marken werden ausschließlich zu Identifikationszwecken verwendet

und bleiben das ausschließliche Eigentum der Corel Corporation. Alle Hinweise

und rechtlichen Informationen finden Sie unter www.corel.com/de/legal-

information/ (http://www.corel.com/de/legal-information/)

Medienkontakt

Jessica Gould

Corel PR

jessica.gould@corel.com (mailto:jessica.gould@corel.com)

www.corel.com (http://www.corel.com)

Fotos zu dieser Ankündigung sind verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/298139d6-8c38-4398-8c59-

c779126ba2db/de

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a947c102-05b2-47dc-be1c-

e7074be5af93/de

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/cdfdc9ee-7b80-4053-833e-

a95340950252/de

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f1759abd-ab91-4c59-b497-

688f9aa94830/de

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