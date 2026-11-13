GNW-News: KI-Fehler wirken sich auf Unternehmensfinanzen aus und verzögern Projekte weltweit

^Forschungen von Paligo (https://paligo.net/) zeigen, dass sieben von zehn

Teilnehmern mindestens einmal monatlich signifikant falsche KI-Antworten oder

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-Aktionen melden.

STOCKHOLM, Nov. 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- KI-Fehler erhöhen

Unternehmenskosten und verzögern Projekte. Dies zeigen aktuelle Forschungen von

Paligo (https://paligo.net/), einem Anbieter für Context-Governed-Infrastruktur

für Enterprise AI. Die Studie belegt, dass 14 % der Teilnehmer direkte

finanzielle Verluste oder Umsatzeinbußen aufgrund inkorrekter oder

unzuverlässiger KI-Ergebnisse verzeichnen.

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Mehr als ein Teilnehmer von fünf (22 %) meldet Verzögerungen bei internen

Prozessen oder Projekten, während 18 % zusätzliche Technologie- oder

Rechenkosten angeben. Die Ergebnisse zeigen die Erfahrungen der Teilnehmer in

den vergangenen 12 Monaten.

Mindestens 78 der 411 Teilnehmer (19 %) meldeten Konsequenzen für Sicherheit,

Compliance oder Ruf. Darüber hinaus meldeten innerhalb der gesamten Stichprobe

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49 % einen Sicherheitsvorfall oder höhere Sicherheitsrisiken (17 %), ein

Compliance-, Rechts-, oder regulatorisches Problem (17 %) oder Auswirkungen auf

den Ruf ihres Unternehmens (15 %).

Die internationale Studie befragte 411 Geschäftsführer aus Großbritannien, den

Vereinigten Staaten, Deutschland und den Beneluxländern, die an Entscheidungen

zu Enterprise AI oder den von der KI verwendeten Informationen beteiligt sind.

Die Ergebnisse sind im neuen Bericht von Paligo enthalten: What does it cost an

organization when AI gets the answer wrong?

(https://www.paligo.net/whitepapers/what-does-it-cost-when-ai-gets-the-answer-

wrong/?utm_campaign=55861352-Wrong-AI&utm_source=press-

release&utm_medium=newswire) (Was kostet es ein Unternehmen, wenn die KI falsche

Antworten gibt?)

Rahul Yadav, CEO von Paligo, sagte:?Die meisten KI-Fehler haben nichts mit dem

Modell zu tun, sondern mit dem Inhalt. Wenn KI ein veraltetes Benutzerhandbuch

oder die falsche Produktversion heranzieht, gibt es mit selbstbewusster Stimme

eine falsche Antwort.

?Zu jeder falschen Antwort gehören Kosten, und die meisten Unternehmen sehen das

nicht. Die Hälfte der Unternehmen, die auf Fehler stoßen, verbringen fünf oder

mehr Mitarbeiterstunden damit, diese zu berichtigen. Nur ein Viertel misst auch

die Zeit, die mit dem Überprüfen von Antworten verbracht wird. Diese potentielle

Kontextsteuer wird stillschweigend jeden Tag gezahlt."

Sieben von zehn Teilnehmern (70 %) geben an, dass eine Enterprise AI-Anwendung

in ihrem Unternehmen mindestens einmal im Monat eine signifikant falsche Antwort

oder Aktion hervorbringt. Nur 15,6 % geben an, dass ihr Unternehmen die Kosten

bis zum Erhalt einer verlässlichen oder verifizierten Antwort misst. Einer von

fünf Teilnehmern (20,4 %) misst die Kosten pro KI-Anfrage, und 16,1 % verfolgen

den Token-Verbrauch.

Einige KI-Dienste stellen Eingangs- und Ausgangs-Token in Rechnung, die

Einheiten, die messen, wie viele Informationen ein Modell liest und generiert.

Zusätzliche Anfragen oder unnötiges Material können zusätzlich berechnet werden.

Nahezu drei Viertel der Teilnehmer (74,2 %) sagen, dass ihre Systeme häufig oder

gelegentlich die gleichen oder ähnliche Informationen abrufen. Dieses Material

erneut zu verarbeiten kann extra Token aufbrauchen, wobei eine

Wiederholungsprüfung notwendig sein kann, um eine Antwort zu verifizieren.

Probleme mit den Informationen, die KI verwendet, kann den Erhalt verlässlicher

Ergebnisse verkomplizieren. Etwa 27 % der Teilnehmer berichten, dass Prüfungen

veraltete abgerufene Informationen zutage gefördert haben, während 25 % angeben,

dass relevante Informationen aus mehreren Quellen falsch kombiniert wurden. In

Bezug auf Anwendungen in der Produktion oder in produktionsnahen Bereichen sagen

lediglich 22 %, dass ihr Unternehmen immer herausfinden kann, welche Version

einer Quelle verwendet wurde.

Rahul Yadav weiter:?Relevante Informationen zu finden ist erst der Anfang. Ein

Dokument kann für ein Produkt stimmig sein und für ein anderes falsch. Bevor

sich Führungskräfte auf eine KI-Antwort verlassen können, müssen sie wissen, aus

welcher Version sie stammt, ob sie überprüft wurde und warum sie zutreffend war.

Wer diese Fragen nicht beantworten kann, kann nicht für die Antwort einstehen."

Verifizierung und Korrektur verbrauchen ebenfalls Unternehmensressourcen. 51 %

der 334 Teilnehmer, die Fehler festgestellt haben, sagen, dass für ein typisches

Problem insgesamt mindestens fünf Mitarbeiterstunden für die Untersuchung,

Verifizierung und Korrektur benötigt werden. Etwa 83 % aller Teilnehmer melden

häufige oder gelegentliche Prüfungen anhand der ursprünglichen Quellen, aber nur

27 % geben an, dass ihr Unternehmen die für die Verifizierung verwendete Zeit

misst.

Inhaltliche Probleme verzögern die KI-Bereitstellung ebenfalls. Mehr als drei

von fünf Teilnehmern (61 %) melden häufige oder gelegentliche Verzögerungen bei

der Bereitstellung oder Erweiterung von KI, da die zugrundeliegenden

Informationen nicht ausreichend aktuell, überprüft, strukturiert oder reguliert

waren.

?Der schnellste Weg zu verlässlicherer KI ist die Korrektur der Inhalte an der

Quelle," so Rahul Yadav.

?Diese sollten aktuell, geprüft und nachverfolgbar sein, und die KI sollte

Fragen signalisieren oder die Informationen ablehnen, wenn es keine überprüfte

Antwort gibt. Am besten mit einem Produkt oder einer Antwort mit hohem Risiko

beginnen und schauen, was sich verändert."

Paligo empfiehlt, den Token-Verbrauch und die Kosten pro Anfrage bis zur

nutzbaren Antwort sowie die Zeit, die Mitarbeiter mit Prüfung und Korrektur

verbringen, zu erfassen. Wenn fehlender Kontext oder widersprüchliche Versionen

zu Wiederholungsanfragen führen, können Teams testen, ob die Verbesserung des

Quellmaterials oder der Bereitstellung die Kosten senkt, während die Antworten

verlässlich bleiben.

Den kompletten Bericht lesen: What does it cost an organization when AI gets the

answer wrong? (https://www.paligo.net/whitepapers/what-does-it-cost-when-ai-

gets-the-answer-wrong/?utm_campaign=55861352-Wrong-AI&utm_source=press-

release&utm_medium=newswire) (Was kostet es ein Unternehmen, wenn die KI falsche

Antworten gibt?)

Hinweise für Redakteure

Weitere Informationen zu Paligo erhalten Sie von Stephen Sanders, Kiran Patel

oder Adam Gooseman von PR Agency One. Tel.: +44 161 871 9140

E-Mail: paligo@pragencyone.co.uk (mailto:paligo@pragencyone.co.uk)

Methodik

Die Studie wurde von Paligo in Auftrag gegeben, und im Oktober 2026 wurden 411

Geschäftsführer aus Großbritannien, den Vereinigten Staaten, Deutschland und den

Beneluxländern befragt, die an Entscheidungen zu Enterprise AI oder den von der

KI verwendeten Informationen beteiligt sind. Die Teilnehmer gaben Auskunft zu

Experimenten, begrenzter Produktion und funktionsübergreifender Produktion.

Die 70 % sind der Anteil der Teilnehmer, die während der letzten 12 Monate

signifikant falsche Ergebnisse mindestens einmal pro Monat meldeten. Die Angaben

zur Korrekturzeit beziehen sich auf 334 Teilnehmer, welche Fehler gefunden

hatten, einschließlich derer, die weniger häufig als einmal im Monat Fehler

bemerkt hatten. Mitarbeiterstunden bezeichnen die Gesamtarbeitszeit von

Mitarbeitern an einem Problem.

Teilnehmer konnten mehrere Ursachen und Auswirkungen auswählen. Die mindestens

78 Personen, die Auswirkungen auf Sicherheit, Compliance oder Ruf meldeten, sind

die größte der drei Gruppen in jedem Markt (26 in Großbritannien, 21 in den USA,

20 in Deutschland und 11 in den Beneluxländern). Wirtschaftliche Zahlen in Bezug

auf Token sind bis auf eine Dezimalstelle genau. Andere Prozentangaben der

Studie wurden auf die nächste ganze Zahl gerundet.

Der Bericht beschreibt eine potentielle?Kontextsteuer" für zusätzliche

Verifizierungs- und Bereitstellungsarbeit. Die Studie bezifferte nicht Token-

Ausschuss, potentielle Einsparungen, die insgesamten Finanzkosten oder die

Netto-Auswirkungen der KI auf die Produktivität.

Über Paligo

Paligo bietet Context-Governed-Infrastruktur für Enterprise AI. Unternehmen aus

den Bereichen Fertigung, Medizintechnik und anderen regulierten Branchen nutzen

Paligo, um ihre Dokumentation und Betriebswissen in strukturierter, aktueller

und überprüfter Form zu halten, sodass sich die Personen und KI-Systeme, die

damit arbeiten, auf verlässliche Informationen stützen können. Paligo wurde

2015 gegründet und unterstützt Unternehmen da, wo eine falsche Antwort

Sicherheit, Compliance oder Produktion beeinträchtigen könnte.

Weitere Informationen unter paligo.net (https://paligo.net/).

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie

unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a4e2d5ff-d6ba-4833-

a4be-27c3a531a7e1

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