GNW-News: KI im Mittelmeerraum nimmt Fahrt auf: GITEX steigt mit einem Volumen von 92 Milliarden US-Dollar in Italiens Digitalwirtschaft ein

30.09.26 05:06 Uhr

^GITEX AI Mediterranean/Italy im April 2027 in Rom treibt den Ausbau des globalen

Technologieökosystems in der aufstrebenden Digitalwirtschaft des Mittelmeerraums

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voran

ROM, Sept. 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- inD Events FZE (inD), der weltweite

Veranstalter von GITEX - dem weltweit größten Netzwerk für KI- und

Technologieökosysteme mit Wurzeln in Dubai -, hat die Premiere von GITEX AI

Mediterranean/Italy angekündigt, der offiziellen nationalen Technologie- und KI-

Veranstaltung der italienischen Regierung.

Die GITEX AI Mediterranean/Italy wird in strategischer Partnerschaft mit dem

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italienischen Ministerium für Unternehmen und Made in Italy, dem Ministerium für

auswärtige Angelegenheiten und internationale Zusammenarbeit, der Region Latium

sowie Lazio Innova veranstaltet und findet am 21. und 22. April 2027 im Roma

Convention Center La Nuvola statt.

Die zweitägige Premiere findet zu einem Zeitpunkt statt, an dem sich der

Mittelmeerraum zu einer der weltweit bedeutendsten KI-Regionen entwickelt und

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Italien im Zentrum dieser Entwicklung steht. Als viertgrößte Volkswirtschaft

Europas verfügt Italien laut Mordor Intelligence

(https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/italy-ict-market) über

einen Technologiemarkt, der im Jahr 2026 voraussichtlich die Marke von

92 Milliarden US-Dollar überschreiten wird. Die KI-Nutzung hat sich innerhalb

nur eines Jahres verdoppelt und erreicht nun die höchsten Werte in der EU.

Gleichzeitig fließt so viel Risikokapital in den Markt wie seit zehn Jahren

nicht mehr.

Diese starke Dynamik in der Region bereitet den Boden für die Premiere der GITEX

AI Mediterranean/Italy. In den vergangenen 46 Jahren hat sich GITEX zu einer

zentralen Plattform entwickelt, die den öffentlichen und privaten Sektor mit

globalen Technologieökosystemen aus 195 Ländern verbindet. Der Mittelmeerraum

ist die nächste Schlüsselregion für GITEX.

Italiens neue Renaissance im Zeichen der KI

Die KI-Nutzung in italienischen Unternehmen verdoppelte sich von 8,2?% im Jahr

2024 auf 16,4?% im Jahr 2025. Unterstützt wird diese Entwicklung durch Italiens

nationalen Aufbau- und Resilienzplan (PNRR), der 50 Milliarden Euro für KI,

Cloud, Cybersicherheit und intelligente Industrie vorsieht.

GITEX AI Mediterranean/Italy soll als internationale Drehscheibe Italiens

dienen, internationalen Unternehmen Geschäftschancen im gesamten Mittelmeerraum

erschließen und Innovatoren aus der Region eine Plattform für weltweites

Wachstum bieten. Die Premiere wird Führungskräfte aus mehr als 120 Ländern sowie

über 500 Aussteller zusammenbringen.

Federico Eichberg, Kabinettschef des Ministeriums für Unternehmen und Made in

Italy, erklärte:?Die italienische Industrie, von der Luft- und Raumfahrt bis

hin zu den Life Sciences, durchläuft derzeit ihren größten Wandel. Technologie

und KI sind die Triebkräfte dieser industriellen Renaissance. Die GITEX AI

Mediterranean/Italy kommt genau zum richtigen Zeitpunkt, um Italiens globale

Ambitionen zu stärken."

Trixie LohMirmand, CEO von GITEX, erklärte:?Italiens industrielle Stärke,

wissenschaftliche Exzellenz und kreativer Unternehmergeist machen das Land zu

einer treibenden Kraft im globalen GITEX-Netzwerk. Mit der GITEX AI

Mediterranean/Italy schaffen wir einen strategischen Knotenpunkt, der Europas

technologische Ambitionen mit der zunehmenden digitalen Bedeutung des

Mittelmeerraums verbindet und Unternehmen aus aller Welt Zugang zu Märkten und

Investitionsmöglichkeiten eröffnet."

Weitere Informationen finden Sie unter: www.gitexitaly.com

(http://www.gitexitaly.com/)

Über GITEX AI Mediterranean/Italy

GITEX AI Mediterranean/Italy wird von GITEX, dem weltweit größten Netzwerk für

Technologie- und KI-Veranstaltungen, präsentiert und von inD in Partnerschaft

mit dem Ministerium für Unternehmen und Made in Italy, dem Ministerium für

auswärtige Angelegenheiten und internationale Zusammenarbeit, der Region Latium

sowie Lazio Innova organisiert.

Pressekontakt:

Gareth Wright, AVP PR and Communications, inD | gareth.wright@ind-group.com

(mailto:gareth.wright@ind-group.com)

Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/44c8c027-

50d0-45ef-91a7-90ae3dc2a5d8

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/823faee0-40f6-4298-a441-

cdb8c1f97f24

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