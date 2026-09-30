GNW-News: KI im Mittelmeerraum nimmt Fahrt auf: GITEX steigt mit einem Volumen von 92 Milliarden US-Dollar in Italiens Digitalwirtschaft ein
^GITEX AI Mediterranean/Italy im April 2027 in Rom treibt den Ausbau des globalen
Technologieökosystems in der aufstrebenden Digitalwirtschaft des Mittelmeerraums
voran
ROM, Sept. 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- inD Events FZE (inD), der weltweite
Veranstalter von GITEX - dem weltweit größten Netzwerk für KI- und
Technologieökosysteme mit Wurzeln in Dubai -, hat die Premiere von GITEX AI
Mediterranean/Italy angekündigt, der offiziellen nationalen Technologie- und KI-
Veranstaltung der italienischen Regierung.
Die GITEX AI Mediterranean/Italy wird in strategischer Partnerschaft mit dem
italienischen Ministerium für Unternehmen und Made in Italy, dem Ministerium für
auswärtige Angelegenheiten und internationale Zusammenarbeit, der Region Latium
sowie Lazio Innova veranstaltet und findet am 21. und 22. April 2027 im Roma
Convention Center La Nuvola statt.
Die zweitägige Premiere findet zu einem Zeitpunkt statt, an dem sich der
Mittelmeerraum zu einer der weltweit bedeutendsten KI-Regionen entwickelt und
Italien im Zentrum dieser Entwicklung steht. Als viertgrößte Volkswirtschaft
Europas verfügt Italien laut Mordor Intelligence
(https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/italy-ict-market) über
einen Technologiemarkt, der im Jahr 2026 voraussichtlich die Marke von
92 Milliarden US-Dollar überschreiten wird. Die KI-Nutzung hat sich innerhalb
nur eines Jahres verdoppelt und erreicht nun die höchsten Werte in der EU.
Gleichzeitig fließt so viel Risikokapital in den Markt wie seit zehn Jahren
nicht mehr.
Diese starke Dynamik in der Region bereitet den Boden für die Premiere der GITEX
AI Mediterranean/Italy. In den vergangenen 46 Jahren hat sich GITEX zu einer
zentralen Plattform entwickelt, die den öffentlichen und privaten Sektor mit
globalen Technologieökosystemen aus 195 Ländern verbindet. Der Mittelmeerraum
ist die nächste Schlüsselregion für GITEX.
Italiens neue Renaissance im Zeichen der KI
Die KI-Nutzung in italienischen Unternehmen verdoppelte sich von 8,2?% im Jahr
2024 auf 16,4?% im Jahr 2025. Unterstützt wird diese Entwicklung durch Italiens
nationalen Aufbau- und Resilienzplan (PNRR), der 50 Milliarden Euro für KI,
Cloud, Cybersicherheit und intelligente Industrie vorsieht.
GITEX AI Mediterranean/Italy soll als internationale Drehscheibe Italiens
dienen, internationalen Unternehmen Geschäftschancen im gesamten Mittelmeerraum
erschließen und Innovatoren aus der Region eine Plattform für weltweites
Wachstum bieten. Die Premiere wird Führungskräfte aus mehr als 120 Ländern sowie
über 500 Aussteller zusammenbringen.
Federico Eichberg, Kabinettschef des Ministeriums für Unternehmen und Made in
Italy, erklärte:?Die italienische Industrie, von der Luft- und Raumfahrt bis
hin zu den Life Sciences, durchläuft derzeit ihren größten Wandel. Technologie
und KI sind die Triebkräfte dieser industriellen Renaissance. Die GITEX AI
Mediterranean/Italy kommt genau zum richtigen Zeitpunkt, um Italiens globale
Ambitionen zu stärken."
Trixie LohMirmand, CEO von GITEX, erklärte:?Italiens industrielle Stärke,
wissenschaftliche Exzellenz und kreativer Unternehmergeist machen das Land zu
einer treibenden Kraft im globalen GITEX-Netzwerk. Mit der GITEX AI
Mediterranean/Italy schaffen wir einen strategischen Knotenpunkt, der Europas
technologische Ambitionen mit der zunehmenden digitalen Bedeutung des
Mittelmeerraums verbindet und Unternehmen aus aller Welt Zugang zu Märkten und
Investitionsmöglichkeiten eröffnet."
Weitere Informationen finden Sie unter: www.gitexitaly.com
(http://www.gitexitaly.com/)
Über GITEX AI Mediterranean/Italy
GITEX AI Mediterranean/Italy wird von GITEX, dem weltweit größten Netzwerk für
Technologie- und KI-Veranstaltungen, präsentiert und von inD in Partnerschaft
mit dem Ministerium für Unternehmen und Made in Italy, dem Ministerium für
auswärtige Angelegenheiten und internationale Zusammenarbeit, der Region Latium
sowie Lazio Innova organisiert.
Pressekontakt:
Gareth Wright, AVP PR and Communications, inD | gareth.wright@ind-group.com
(mailto:gareth.wright@ind-group.com)
Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter:
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/44c8c027-
50d0-45ef-91a7-90ae3dc2a5d8
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/823faee0-40f6-4298-a441-
cdb8c1f97f24
Â°