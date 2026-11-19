^Die neue Studie der Adecco Group unter 40.500 Beschäftigten in 36 Ländern zeigt:

Gut integrierte KI spart mehr Zeit. Damit ihr Einsatz auch zu nachhaltiger

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Leistungsfähigkeit führt, kommt es auf Weiterbildung, die aktive Einbindung der

Arbeitnehmer:innen und ein am Menschen orientiertes Führungsverständnis an.

* KI schafft einen größeren Mehrwert, wenn sie in die Arbeitsabläufe

eingebettet ist. Arbeitnehmer:innen, die gut integrierte KI nutzen, sparen

täglich 20 Prozent mehr Zeit und investieren diese Zeit mit höherer

Wahrscheinlichkeit in wertschöpfendere Tätigkeiten.

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* Wer Beschäftigte bei der Einführung einbindet, stärkt ihre

Anpassungsfähigkeit. 96 Prozent der Beschäftigten, die an der Neugestaltung

ihrer Arbeit beteiligt sind, sind bereit, sich an veränderte Umgebungen

anzupassen - im Vergleich zu 29 Prozent derjenigen, die nicht einbezogen

wurden.

* Die Work-Life-Balance hat das Gehalt als Hauptgrund für einen Jobwechsel

abgelöst. Sie ist mittlerweile der wichtigste Grund für Mitarbeiter:innen,

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einen Wechsel in Betracht zu ziehen.

Zürich, Schweiz, 19. November 2026: Die Adecco Group (SIX: ADEN) hat heute die

siebte Ausgabe ihrer jährlichen Studie?Global Workforce of the Future"

veröffentlicht, die auf einer Umfrage unter 40.500 Arbeitnehmer:innen in 36

Ländern basiert. Die Ergebnisse zeigen, dass die Einführung von KI rasch

voranschreitet, die Technologie jedoch ihren größten Nutzen entfaltet, wenn

Unternehmen die Arbeit auf die Menschen ausrichten, sie mit den entsprechenden

Kompetenzen ausstatten und ihnen ein Mitspracherecht bei der Umsetzung von

Veränderungen einräumen.

KI ist mittlerweile fest im Arbeitsleben verankert. Fast drei Viertel (74

Prozent) der Arbeitnehmer:innen nutzen KI-Agenten bei der Arbeit - ein Anstieg

im Vergleich zu 64 Prozent im Jahr 2025. Technologie ist ein zentraler

Bestandteil von vier der fünf wichtigsten Einflussfaktoren, die die Arbeitswelt

neu gestalten. Doch der Einsatz allein garantiert noch keinen Mehrwert. Die

Untersuchung weist auf eine sich vergrößernde Kluft zwischen Unternehmen hin,

die KI lediglich einsetzen und solchen, die Menschen, KI-Agenten und

Arbeitsabläufe zu einer gut abgestimmten hybriden Belegschaft zusammenführen.

Dort, wo KI gut in die Arbeitsabläufe integriert ist, geben die Beschäftigten

an, täglich 20 Prozent mehr Zeit einzusparen als Nutzer:innen mit geringerer

Integration. Sie nutzen die eingesparte Zeit zudem eher für höherwertige

Tätigkeiten und fühlen sich durch die Notwendigkeit, KI-Tools effektiv

einzusetzen, siebenmal seltener überfordert. Die Ergebnisse deuten darauf hin,

dass Produktivitätssteigerungen weniger vom Zugang zur Technologie abhängen als

davon, wie effektiv diese in die Arbeit selbst eingebettet ist.

Denis Machuel, CEO der Adecco Group:?In der nächsten Phase von KI in der

Arbeitswelt geht es nicht darum, mehr Tools einzusetzen. Es geht darum, Menschen

und Technologie effektiver aufeinander abzustimmen. Wenn Mitarbeiter:innen

mitgestalten können, wie Arbeit neu organisiert wird und gleichzeitig die

notwendige Weiterbildung und Orientierung erhalten, um sich an Veränderungen

anzupassen, schafft KI einen größeren Mehrwert und Veränderungen lassen sich

leichter bewältigen. KI entfaltet ihre größte Wirkung, wenn sie gemeinsam mit

den Menschen gestaltet wird und nicht über ihre Köpfe hinweg."

Peter Blersch, Country President Germany & Regional Head Adecco DACH:?Was

bedeutet KI konkret für meinen Job? Auf diese Frage verdienen Beschäftigte eine

klare Antwort. In Deutschland nutzen bereits 87 Prozent der Befragten KI-Agenten

bei der Arbeit. Und 92 Prozent der Beschäftigten, die klar darüber informiert

werden, wie KI ihre Arbeit verändert, fühlen sich mit diesen Veränderungen wohl.

Gleichzeitig hat nur jede fünfte befragte Person das Gefühl, dass ihre

Führungskräfte verstehen, was der Wandel für sie bedeutet. Das muss uns als

Führungskräfte aufrütteln. Wir müssen ehrlich sagen, was sich verändert, bei

Sorgen zuhören und den Menschen die Möglichkeit geben, ihre Arbeit

mitzugestalten."

Die Einbindung der Beschäftigten verwandelt Umbrüche in Anpassungsfähigkeit

Ebenso wichtig ist die Einbindung der Mitarbeitenden. Unter denen, deren

Arbeitgeber:innen sie in die Neugestaltung der Arbeit als Reaktion auf KI

einbeziehen, geben 96 Prozent an, dass sie bereit sind, sich an veränderte

Umgebungen anzupassen - im Vergleich zu 29 Prozent der Mitarbeitenden, die nicht

einbezogen werden. Auch klare Kommunikation spielt eine Rolle: 92 Prozent der

Mitarbeitenden, deren Führungskräfte erklären, wie KI ihre Rolle verändern wird,

stehen KI-bezogenen Veränderungen positiv gegenüber. Fehlt diese Kommunikation,

sind es 15 Prozent.

Weiterbildung nimmt ab, während sich die Anforderungen schneller ändern

Weiterbildung ist die Brücke von der KI-Einführung zur erfolgreichen Anpassung

an neue Arbeitsweisen. Doch die Beschäftigten laufen Gefahr, den Anschluss zu

verlieren, während KI ihre Rollen neu gestaltet. Zwei Drittel der Beschäftigten,

nämlich 66 Prozent, geben an, dass KI die für ihre Arbeit erforderlichen

Kompetenzen verändert hat. Trotz dieses Wandels ist die Teilnahme an KI-

Schulungen von 77 Prozent im Jahr 2025 auf 67 Prozent im Jahr 2026 gesunken.

Unter den KI-Nutzer:innen geben 93 Prozent derjenigen, die eine Schulung

absolviert haben, an, dass KI ihre Produktivität gesteigert hat - im Vergleich

zu 47 Prozent derjenigen, die keine Schulung absolviert haben. Geschulte

Nutzer:innen erkennen zudem deutlich häufiger neue Lern- und

Karrieremöglichkeiten und fühlen sich bei der Zusammenarbeit mit KI-Agenten

wohler.

Der Engpass in der Führungsebene

Der Bericht identifiziert einen Führungsengpass im Wandel. Nur 19 Prozent der

Beschäftigten geben an, dass Führungskräfte Verständnis für die Auswirkungen des

Wandels zeigen, 21 Prozent haben das Gefühl, dass Bedenken hinsichtlich neuer

Technologien ernst genommen werden und 39 Prozent fühlen sich von ihrem

Vorgesetzten bei der Anpassung unterstützt. Im Gegensatz dazu berichten

Beschäftigte, die ein hohes Maß an psychologischer Sicherheit erfahren, von

deutlich stärkerem Selbstvertrauen, besserer Problemlösungsfähigkeit und

größerer Anpassungsbereitschaft.

Work-Life-Balance rückt an die Spitze

Die Beschäftigten überdenken derzeit, was einen Arbeitsplatz lohnenswert macht.

Zum ersten Mal ist die Work-Life-Balance zum Hauptgrund geworden, warum

Mitarbeiter:innen einen Wechsel des Arbeitgebers in Betracht ziehen - sie hat

das Gehalt überholt, da flexible Arbeitsmodelle und das Wohlbefinden in einer

Belegschaft, die einen raschen technologischen Wandel durchläuft, an Bedeutung

gewinnen. Die Work-Life-Balance ist nun der Hauptgrund, warum Mitarbeiter:innen

einen Jobwechsel in Betracht ziehen, noch vor dem Gehalt, das auf den vierten

Platz zurückgefallen ist. Flexibilität bei den Arbeitszeiten und die Möglichkeit

zur Remote-Arbeit belegen den zweiten bzw. dritten Platz.

Vom Einsatz von KI bis zur Steuerung hybrider Belegschaften

Diese Erkenntnisse unterstreichen die Notwendigkeit einer hybriden

Personalkoordination. Dazu gehören die Neugestaltung von Aufgaben und

Arbeitsabläufen unter Berücksichtigung der sich ergänzenden Stärken von Mensch

und Technologie, die Definition klarer Rollen für Mitarbeiter:innen, KI-Agenten

und andere Tools sowie die Gewährung der Autonomie, Schulung und Betreuung, die

die Mitarbeiter:innen benötigen, um diese sinnvoll einzusetzen. Auf diese Weise

können Unternehmen die Einführung von KI in messbaren Mehrwert umwandeln, ohne

Vertrauen, Zuversicht oder Wohlbefinden zu untergraben.

Die Studie fordert Unternehmen dazu auf, die Mitarbeiter:innen in die

Neugestaltung der Arbeit einzubeziehen, KI in Arbeitsabläufe zu integrieren,

anstatt sie nur zusätzlich einzusetzen, die Mitarbeiter:innen darauf zu schulen,

sich anzupassen, anstatt die Technologie lediglich zu übernehmen, klar zu

kommunizieren, wie sich Rollen und Kompetenzen verändern und zu beobachten, ob

steigende Produktivitätserwartungen einen untragbaren Druck erzeugen.

Unternehmen werden dazu ermutigt, Flexibilität, Autonomie und die Vereinbarkeit

von Beruf und Privatleben zu wahren, während sich die Anforderungen am

Arbeitsplatz wandeln.

Methodik

Die Adecco Group befragte zwischen Juni und Juli 2026 40.500 Arbeitnehmer:innen

in 36 Ländern und 21 Branchen im Rahmen einer Online-Umfrage, die in den

jeweiligen Landessprachen durchgeführt wurde.

Die vollständige Studie ist hier (https://www.adeccogroup.com/our-

thinking/flagship-research/global-workforce-of-the-future-research-

2026?utm_medium=organic&utm_source=linkedin&utm_campaign=gwof_DE2&utm_term=awern

ess) zu finden.

Pressekontakt

Carolin Rapp

Director Communications

+49 173 8649179

presse@adeccogroup.com (mailto:presse@adeccogroup.com)

Über die Adecco Group

Die Adecco Group ist das weltweit führende Unternehmen für Talent- und

Technologie-Expertise. Unser Ziel ist es, die Zukunft für alle zu gestalten. Mit

unseren drei globalen Geschäftsbereichen - Adecco, Akkodis und LHH - in 60

Ländern ermöglichen wir Menschen eine nachhaltige und lebenslange

Beschäftigungsfähigkeit, bieten digitale Engineering-Beratung zur Innovation und

Beschleunigung der geschäftlichen Transformation und unterstützen Unternehmen

dabei, ihre Belegschaften zu optimieren. Die Adecco Group geht mit gutem

Beispiel voran und setzt sich für die Förderung nachhaltiger

Beschäftigungsfähigkeit sowie für widerstandsfähige Volkswirtschaften und

Gemeinschaften ein. Die Adecco Group AG hat ihren Hauptsitz in Zürich, Schweiz

(ISIN: CH0012138605) und ist an der SIX Swiss Exchange (ADEN) notiert.

www.adeccogroup.com (http://www.adeccogroup.com)

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