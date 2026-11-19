GNW-News: KI spart Zeit. Wer mitgestaltet, ist eher bereit für den Wandel.
^Die neue Studie der Adecco Group unter 40.500 Beschäftigten in 36 Ländern zeigt:
Gut integrierte KI spart mehr Zeit. Damit ihr Einsatz auch zu nachhaltiger
Leistungsfähigkeit führt, kommt es auf Weiterbildung, die aktive Einbindung der
Arbeitnehmer:innen und ein am Menschen orientiertes Führungsverständnis an.
* KI schafft einen größeren Mehrwert, wenn sie in die Arbeitsabläufe
eingebettet ist. Arbeitnehmer:innen, die gut integrierte KI nutzen, sparen
täglich 20 Prozent mehr Zeit und investieren diese Zeit mit höherer
Wahrscheinlichkeit in wertschöpfendere Tätigkeiten.
* Wer Beschäftigte bei der Einführung einbindet, stärkt ihre
Anpassungsfähigkeit. 96 Prozent der Beschäftigten, die an der Neugestaltung
ihrer Arbeit beteiligt sind, sind bereit, sich an veränderte Umgebungen
anzupassen - im Vergleich zu 29 Prozent derjenigen, die nicht einbezogen
wurden.
* Die Work-Life-Balance hat das Gehalt als Hauptgrund für einen Jobwechsel
abgelöst. Sie ist mittlerweile der wichtigste Grund für Mitarbeiter:innen,
einen Wechsel in Betracht zu ziehen.
Zürich, Schweiz, 19. November 2026: Die Adecco Group (SIX: ADEN) hat heute die
siebte Ausgabe ihrer jährlichen Studie?Global Workforce of the Future"
veröffentlicht, die auf einer Umfrage unter 40.500 Arbeitnehmer:innen in 36
Ländern basiert. Die Ergebnisse zeigen, dass die Einführung von KI rasch
voranschreitet, die Technologie jedoch ihren größten Nutzen entfaltet, wenn
Unternehmen die Arbeit auf die Menschen ausrichten, sie mit den entsprechenden
Kompetenzen ausstatten und ihnen ein Mitspracherecht bei der Umsetzung von
Veränderungen einräumen.
KI ist mittlerweile fest im Arbeitsleben verankert. Fast drei Viertel (74
Prozent) der Arbeitnehmer:innen nutzen KI-Agenten bei der Arbeit - ein Anstieg
im Vergleich zu 64 Prozent im Jahr 2025. Technologie ist ein zentraler
Bestandteil von vier der fünf wichtigsten Einflussfaktoren, die die Arbeitswelt
neu gestalten. Doch der Einsatz allein garantiert noch keinen Mehrwert. Die
Untersuchung weist auf eine sich vergrößernde Kluft zwischen Unternehmen hin,
die KI lediglich einsetzen und solchen, die Menschen, KI-Agenten und
Arbeitsabläufe zu einer gut abgestimmten hybriden Belegschaft zusammenführen.
Dort, wo KI gut in die Arbeitsabläufe integriert ist, geben die Beschäftigten
an, täglich 20 Prozent mehr Zeit einzusparen als Nutzer:innen mit geringerer
Integration. Sie nutzen die eingesparte Zeit zudem eher für höherwertige
Tätigkeiten und fühlen sich durch die Notwendigkeit, KI-Tools effektiv
einzusetzen, siebenmal seltener überfordert. Die Ergebnisse deuten darauf hin,
dass Produktivitätssteigerungen weniger vom Zugang zur Technologie abhängen als
davon, wie effektiv diese in die Arbeit selbst eingebettet ist.
Denis Machuel, CEO der Adecco Group:?In der nächsten Phase von KI in der
Arbeitswelt geht es nicht darum, mehr Tools einzusetzen. Es geht darum, Menschen
und Technologie effektiver aufeinander abzustimmen. Wenn Mitarbeiter:innen
mitgestalten können, wie Arbeit neu organisiert wird und gleichzeitig die
notwendige Weiterbildung und Orientierung erhalten, um sich an Veränderungen
anzupassen, schafft KI einen größeren Mehrwert und Veränderungen lassen sich
leichter bewältigen. KI entfaltet ihre größte Wirkung, wenn sie gemeinsam mit
den Menschen gestaltet wird und nicht über ihre Köpfe hinweg."
Peter Blersch, Country President Germany & Regional Head Adecco DACH:?Was
bedeutet KI konkret für meinen Job? Auf diese Frage verdienen Beschäftigte eine
klare Antwort. In Deutschland nutzen bereits 87 Prozent der Befragten KI-Agenten
bei der Arbeit. Und 92 Prozent der Beschäftigten, die klar darüber informiert
werden, wie KI ihre Arbeit verändert, fühlen sich mit diesen Veränderungen wohl.
Gleichzeitig hat nur jede fünfte befragte Person das Gefühl, dass ihre
Führungskräfte verstehen, was der Wandel für sie bedeutet. Das muss uns als
Führungskräfte aufrütteln. Wir müssen ehrlich sagen, was sich verändert, bei
Sorgen zuhören und den Menschen die Möglichkeit geben, ihre Arbeit
mitzugestalten."
Die Einbindung der Beschäftigten verwandelt Umbrüche in Anpassungsfähigkeit
Ebenso wichtig ist die Einbindung der Mitarbeitenden. Unter denen, deren
Arbeitgeber:innen sie in die Neugestaltung der Arbeit als Reaktion auf KI
einbeziehen, geben 96 Prozent an, dass sie bereit sind, sich an veränderte
Umgebungen anzupassen - im Vergleich zu 29 Prozent der Mitarbeitenden, die nicht
einbezogen werden. Auch klare Kommunikation spielt eine Rolle: 92 Prozent der
Mitarbeitenden, deren Führungskräfte erklären, wie KI ihre Rolle verändern wird,
stehen KI-bezogenen Veränderungen positiv gegenüber. Fehlt diese Kommunikation,
sind es 15 Prozent.
Weiterbildung nimmt ab, während sich die Anforderungen schneller ändern
Weiterbildung ist die Brücke von der KI-Einführung zur erfolgreichen Anpassung
an neue Arbeitsweisen. Doch die Beschäftigten laufen Gefahr, den Anschluss zu
verlieren, während KI ihre Rollen neu gestaltet. Zwei Drittel der Beschäftigten,
nämlich 66 Prozent, geben an, dass KI die für ihre Arbeit erforderlichen
Kompetenzen verändert hat. Trotz dieses Wandels ist die Teilnahme an KI-
Schulungen von 77 Prozent im Jahr 2025 auf 67 Prozent im Jahr 2026 gesunken.
Unter den KI-Nutzer:innen geben 93 Prozent derjenigen, die eine Schulung
absolviert haben, an, dass KI ihre Produktivität gesteigert hat - im Vergleich
zu 47 Prozent derjenigen, die keine Schulung absolviert haben. Geschulte
Nutzer:innen erkennen zudem deutlich häufiger neue Lern- und
Karrieremöglichkeiten und fühlen sich bei der Zusammenarbeit mit KI-Agenten
wohler.
Der Engpass in der Führungsebene
Der Bericht identifiziert einen Führungsengpass im Wandel. Nur 19 Prozent der
Beschäftigten geben an, dass Führungskräfte Verständnis für die Auswirkungen des
Wandels zeigen, 21 Prozent haben das Gefühl, dass Bedenken hinsichtlich neuer
Technologien ernst genommen werden und 39 Prozent fühlen sich von ihrem
Vorgesetzten bei der Anpassung unterstützt. Im Gegensatz dazu berichten
Beschäftigte, die ein hohes Maß an psychologischer Sicherheit erfahren, von
deutlich stärkerem Selbstvertrauen, besserer Problemlösungsfähigkeit und
größerer Anpassungsbereitschaft.
Work-Life-Balance rückt an die Spitze
Die Beschäftigten überdenken derzeit, was einen Arbeitsplatz lohnenswert macht.
Zum ersten Mal ist die Work-Life-Balance zum Hauptgrund geworden, warum
Mitarbeiter:innen einen Wechsel des Arbeitgebers in Betracht ziehen - sie hat
das Gehalt überholt, da flexible Arbeitsmodelle und das Wohlbefinden in einer
Belegschaft, die einen raschen technologischen Wandel durchläuft, an Bedeutung
gewinnen. Die Work-Life-Balance ist nun der Hauptgrund, warum Mitarbeiter:innen
einen Jobwechsel in Betracht ziehen, noch vor dem Gehalt, das auf den vierten
Platz zurückgefallen ist. Flexibilität bei den Arbeitszeiten und die Möglichkeit
zur Remote-Arbeit belegen den zweiten bzw. dritten Platz.
Vom Einsatz von KI bis zur Steuerung hybrider Belegschaften
Diese Erkenntnisse unterstreichen die Notwendigkeit einer hybriden
Personalkoordination. Dazu gehören die Neugestaltung von Aufgaben und
Arbeitsabläufen unter Berücksichtigung der sich ergänzenden Stärken von Mensch
und Technologie, die Definition klarer Rollen für Mitarbeiter:innen, KI-Agenten
und andere Tools sowie die Gewährung der Autonomie, Schulung und Betreuung, die
die Mitarbeiter:innen benötigen, um diese sinnvoll einzusetzen. Auf diese Weise
können Unternehmen die Einführung von KI in messbaren Mehrwert umwandeln, ohne
Vertrauen, Zuversicht oder Wohlbefinden zu untergraben.
Die Studie fordert Unternehmen dazu auf, die Mitarbeiter:innen in die
Neugestaltung der Arbeit einzubeziehen, KI in Arbeitsabläufe zu integrieren,
anstatt sie nur zusätzlich einzusetzen, die Mitarbeiter:innen darauf zu schulen,
sich anzupassen, anstatt die Technologie lediglich zu übernehmen, klar zu
kommunizieren, wie sich Rollen und Kompetenzen verändern und zu beobachten, ob
steigende Produktivitätserwartungen einen untragbaren Druck erzeugen.
Unternehmen werden dazu ermutigt, Flexibilität, Autonomie und die Vereinbarkeit
von Beruf und Privatleben zu wahren, während sich die Anforderungen am
Arbeitsplatz wandeln.
Methodik
Die Adecco Group befragte zwischen Juni und Juli 2026 40.500 Arbeitnehmer:innen
in 36 Ländern und 21 Branchen im Rahmen einer Online-Umfrage, die in den
jeweiligen Landessprachen durchgeführt wurde.
Die vollständige Studie ist hier (https://www.adeccogroup.com/our-
thinking/flagship-research/global-workforce-of-the-future-research-
2026?utm_medium=organic&utm_source=linkedin&utm_campaign=gwof_DE2&utm_term=awern
ess) zu finden.
Pressekontakt
Carolin Rapp
Director Communications
+49 173 8649179
presse@adeccogroup.com (mailto:presse@adeccogroup.com)
Über die Adecco Group
Die Adecco Group ist das weltweit führende Unternehmen für Talent- und
Technologie-Expertise. Unser Ziel ist es, die Zukunft für alle zu gestalten. Mit
unseren drei globalen Geschäftsbereichen - Adecco, Akkodis und LHH - in 60
Ländern ermöglichen wir Menschen eine nachhaltige und lebenslange
Beschäftigungsfähigkeit, bieten digitale Engineering-Beratung zur Innovation und
Beschleunigung der geschäftlichen Transformation und unterstützen Unternehmen
dabei, ihre Belegschaften zu optimieren. Die Adecco Group geht mit gutem
Beispiel voran und setzt sich für die Förderung nachhaltiger
Beschäftigungsfähigkeit sowie für widerstandsfähige Volkswirtschaften und
Gemeinschaften ein. Die Adecco Group AG hat ihren Hauptsitz in Zürich, Schweiz
(ISIN: CH0012138605) und ist an der SIX Swiss Exchange (ADEN) notiert.
www.adeccogroup.com (http://www.adeccogroup.com)
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