Profil
"Weil finanzielle Unabhängigkeit Freiheit bedeutet" - Ökonomin und Buchautorin Claudia Müller im Interview

GNW-News: KI und Agilität stehen ganz oben auf der Liste der Trends, die die Wettbewerbsfähigkeit der Fertigungsbranche im Jahr 2026 bestimmen werden

09.09.25 13:16 Uhr
^NORTH BETHESDA, Maryland, Sept. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Xometry, Inc.

(http://www.xometry.com/) (NASDAQ:XMTR), der globale KI-gestützte Marktplatz,

der Käufer mit Anbietern von Fertigungsdienstleistungen verbindet, hat seinen

ersten Manufacturing Outlook-Bericht (https://www.xometry.com/manufacturing-

outlook-2026/) vorgestellt, eine zukunftsorientierte Analyse der Kräfte, die die

Fertigungsbranche im Jahr 2026 prägen werden.

Basierend auf firmeneigener Forschung mit Führungskräften aus der

Fertigungsbranche in den USA, dem Vereinigten Königreich und Europa sowie

Erkenntnissen von Xometry und externen Fachexperten bietet Manufacturing Outlook

eine globale Perspektive auf Strategien und Fähigkeiten, die den Erfolg im

kommenden Jahr bestimmen werden. Er ist als Ressource für Entscheidungsträger in

der gesamten Fertigungsbranche konzipiert und bietet praktische Einblicke, die

ihnen helfen, mit steigenden Erwartungen, sich beschleunigender Technologie und

anhaltendem Kostendruck umzugehen.

Der Bericht identifiziert vier Trends, die die globale Fertigung im Jahr 2026

prägen werden:

1. KI als Wettbewerbsnotwendigkeit - 82 % der Führungskräfte betrachten KI als

zentralen Wachstumstreiber und fast die Hälfte berichtet bereits von einem

signifikanten ROI. KI ist mehr als nur ein Hype und hat sich zu einem

geschäftskritischen Tool für die Fertigung entwickelt. Die Einführung dehnt

sich auf kritische Bereiche wie Lieferkette, Beschaffung und

Qualitätskontrolle aus - Bereiche, die das Tempo für Innovationen in der

Branche vorgeben werden.

2. Agilität als neue Währung - 74 % der Führungskräfte verlagern

Betriebsabläufe ins Ausland oder planen dies. Dies unterstreicht die

Notwendigkeit zuverlässiger digitaler Workflows. Am erfolgreichsten werden

diejenigen Unternehmen sein, die proaktiv schnelle, zuverlässige und

anpassungsfähige Systeme entwickeln. Durch die Integration digitaler

Workflows und die Stärkung von Lieferantennetzwerken können Hersteller ihre

Gemeinkosten senken, schneller agieren und ihren Teams die Möglichkeit

geben, sich auf hochwertige Aufgaben zu konzentrieren.

3. Steigende Kundenerwartungen - 54 % der Führungskräfte nennen höhere

Qualitätsansprüche; schnellere Lieferung und mehr Transparenz sind weitere

markante Veränderungen bei den Kundenanforderungen. Als Reaktion darauf

verfolgen Hersteller marktorientierte Preisstrategien und gehen strategische

Partnerschaften ein, die über traditionelle Kosten-, Qualitäts- und

Geschwindigkeitsaspekte hinausgehen.

4. Beschaffung für Stabilität - 76 % planen Preiserhöhungen im Jahr 2026. Um

wettbewerbsfähig zu bleiben, überdenken Hersteller ihre Preismodelle und

Lieferketten. Als Reaktion darauf zeichnet sich ein deutlicher Wandel hin zu

marktorientierten Preisen ab. Anstelle starrer Formeln setzen viele

Unternehmen auf neue Strategien, darunter strategische Partnerschaften und

die Diversifizierung der Lieferanten über verschiedene Regionen hinweg.

?Hersteller stehen unter enormem Druck, mit weniger mehr zu erreichen und die

wachsenden Kundenerwartungen zu erfüllen, selbst wenn die Kosten steigen und

globale Störungen anhalten", so Randy Altschuler, CEO von Xometry.

(https://www.linkedin.com/in/randyaltschuler/)?Dieser Bericht spiegelt die

Gespräche wider, die wir täglich mit Herstellern über die bevorstehenden

Herausforderungen und Chancen führen. Manufacturing Outlook soll als Barometer

dafür dienen, wohin sich die Branche entwickelt und wie sich Unternehmen darauf

vorbereiten können."

Bericht herunterladen

Manufacturing Outlook 2026 ist jetzt verfügbar und enthält Einblicke, die auf

die Märkte in den USA (https://www.xometry.com/manufacturing-outlook-2026/) und

in Europa (https://xometry.pro/en-eu/guides/2026-manufacturing-outlook-european-

edition/) zugeschnitten sind.

Methodik

Alle Datenpunkte stammen von Xometry, Thomas und aus einer gemeinsamen Umfrage

von Xometry und Zogby Strategies (https://johnzogbystrategies.com/). Die Umfrage

wurde im August 2025 durchgeführt und umfasste insgesamt 300 Teilnehmende.

Über Xometry

Der KI-gestützte Marktplatz von Xometry

(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=iSq1ZeJgm6x4WCRkNqTXxhxlvVyrFc_9h4-

F7azGk9jqSUx4KBJKPH3N8-98j03sd-cC2P3sJK0dZaQz3XeY08V-_AzLuID5bY955mBazjo=)

(NASDAQ: XMTR), die beliebte Plattform Thomasnet

(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=-HqAAKDufWzIHJIle-y5wTHKgPB7lXJ-

FuaOo4yIgoflIT0EY9SJSPsogU5C4gpRNeJl9yL3JFEPj_EKsisTVQ==)(®) für die

industrielle Beschaffung und die Suite cloudbasierter Dienste digitalisieren die

Fertigungsbranche rasant. Xometry stellt Herstellern die entscheidenden

Ressourcen zur Verfügung, die sie für das Wachstum ihres Unternehmens benötigen,

und optimiert den Beschaffungsprozess für Einkäufer durch Echtzeit-Preise und

Lieferzeitangaben. Weitere Informationen finden Sie unter xometry.com

(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=3OdOE5T09JB3GZF5I1cGqLI4Ij4d4a3wQXzK

skmb438BnWau71ge5sbZQLq8D3_li2K08lIQwMi5zfEVR5P1mQ==) und xometry.eu

(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=3OdOE5T09JB3GZF5I1cGqEWw7nP6u8mQZM_g

LRMDJES_NkW5OcV02RiWitg4jY0AGwmsgHGSvDVGjeHGJ1RFSg==).

Medienkontakt

Lauran Cacciatori

VP Communications

773-610-0806

lauran.cacciatori@xometry.com (mailto:lauran.cacciatori@xometry.com)

Anlegerkontakt

Shawn Milne

VP Investor Relations

240-335-8132

shawn.milne@xometry.com (mailto:shawn.milne@xometry.com)

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f8a721e8-8191-4e5e-a4f9-

a203068816e1

Â°

In eigener Sache

Übrigens: Xometry A und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

