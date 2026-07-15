GNW-News: KI verändert den Geschäftsabschluss - doch über den Ausgang entscheidet weiterhin der Vorstand

15.07.26 09:04 Uhr

^ZÜRICH, Schweiz, July 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Künstliche Intelligenz ist

bei Geschäftsabschlüssen zunehmend unverzichtbar. 62 % der Entscheidungsträger

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geben an, dass eine rein menschliche Entscheidungsfindung heute nicht mehr

zeitgemäß ist. 71 % sind zudem überzeugt: Wer KI heute ignoriert, wird in fünf

Jahren Schwierigkeiten haben, im Wettbewerb zu bestehen.

Die Studie zeigt jedoch auch, dass Vorstände bei KI-gestützten Transaktionen

weiterhin die zentrale Kontroll- und Entscheidungsinstanz bleiben. Sie müssen

sicherstellen, dass Empfehlungen korrekt, überprüfbar und nachvollziehbar sind.

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Laut dem Bericht?The New Deal Team" von Datasite in Zusammenarbeit mit FT

Longitude setzen bereits 73 % der Dealmaker KI für die Berichterstattung an den

Vorstand sowie für Governance-Prozesse ein. Dennoch wären nur 22 % bereit, die

endgültige Entscheidung für oder gegen einen Geschäftsabschluss vollständig der

KI zu überlassen.

Diese Ergebnisse verdeutlichen eine Lücke in der Entscheidungsfindung auf

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Vorstandsebene: KI verändert grundlegend, wie Geschäftsinformationen erfasst,

analysiert und aufbereitet werden. Die finale Entscheidung und die damit

verbundene Verantwortung liegen jedoch weiterhin beim Menschen.

Die Studie basiert auf einer Befragung von 1.000 erfahrenen Dealmakern in 27

Ländern. Sie zeigt zudem, dass Genauigkeit (71 %), Sicherheit (70 %) und

Zuverlässigkeit (58 %) die wichtigsten Anforderungen an KI-Systeme sind. Das

unterstreicht, wie wichtig es ist, dass Vorstände auf nachvollziehbare

Datenquellen und belastbare KI-gestützte Empfehlungen bestehen.

Weitere wichtige Ergebnisse der Studie sind:

23 % erwarten, dass KI bis 2030 zu besseren Entscheidungen auf Vorstandsebene

beitragen wird. Der größte Mehrwert von KI auf Führungsebene liegt demnach eher

in einer höheren Entscheidungsqualität als in einer schnelleren

Entscheidungsfindung.

Kommentar der Geschäftsleitung

?KI verändert, wie Deals vorbereitet und abgeschlossen werden. Die endgültige

Entscheidung liegt aber weiterhin beim Vorstand. Die Ergebnisse zeigen: KI-

gestützte Informationen gehören heute zum Standard, doch wenn es darauf ankommt,

bleibt menschliches Urteilsvermögen unverzichtbar. Je stärker KI in

Vorstandsberichte, Analysen und Empfehlungen einfließt, desto wichtiger werden

Genauigkeit, Sicherheit, Zuverlässigkeit und eine klar nachvollziehbare

Datenbasis. Am Ende werden die Unternehmen vorne liegen, die KI gezielt nutzen

und Entscheidungen weiterhin klar und verantwortungsvoll treffen.

Über den Bericht

Datasite beauftragte FT Longitude, das auf Research und Content spezialisierte

Studio der Financial Times Group, im März 2026 mit einer Befragung von 1.000

Dealmakern auf C-Level oder C-1-Ebene in 27 Ländern. Die Befragten waren in den

Bereichen Corporate Development, Private Equity, Rechtsberatung,

Wirtschaftsprüfung sowie Professional Services tätig und hatten in den

vorausgegangenen 24 Monaten bei mindestens drei Transaktionen

Entscheidungsverantwortung. Besuchen Sie Datasite (http://www.datasite.com/en/),

um den Bericht?The New Deal Team"

(https://www.datasite.com/en/resources/insights/the-new-deal-team-what-1000-

dealmakers-reveal-about-ai-driven-m-and-a) herunterzuladen.

Über Sherpany

Sherpany ist die führende Plattform für Meeting-Management und Governance. Sie

unterstützt Vorstände und Geschäftsleitungen dabei, fundiertere Entscheidungen

zu treffen. Unternehmen in ganz Europa und darüber hinaus vertrauen auf

Sherpany. Die Plattform optimiert Vorstandsprozesse, stärkt eine wirksame

Governance und schafft Freiräume, damit sich Führungskräfte auf qualitativ

hochwertige Entscheidungen, klare Verantwortlichkeiten und strategische

Ergebnisse konzentrieren können.

Über Datasite

Datasite liefert die Infrastruktur für den sicheren Informationsfluss bei

Private-Market-Transaktionen. Das Produktportfolio umfasst Sell-Side-Datenräume,

Buy-Side-Intelligence (Grata (http://www.grata.com/)), KI-Agenten (Blueflame AI

(http://www.blueflame.ai/)), Board- und Governance-Management (Sherpany

(http://www.sherpany.com/)) sowie eine offene Dateninfrastruktur-Schicht. Damit

unterstützt Datasite den gesamten Investmentprozess und liefert Investoren,

Beratern und Deal-Experten weltweit wertvolle Dateneinblicke. Führende Private-

Equity-Firmen, Anwaltskanzleien, Investmentbanken und Beratungsunternehmen

vertrauen auf Datasite, das auf 26 Jahren Erfahrung mit Sicherheit auf

Unternehmensniveau, Compliance und Zuverlässigkeit aufbaut.

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press@datasite.com (mailto:press@datasite.com)

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