GNW-News: KI verändert den Geschäftsabschluss - doch über den Ausgang entscheidet weiterhin der Vorstand
^ZÜRICH, Schweiz, July 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Künstliche Intelligenz ist
bei Geschäftsabschlüssen zunehmend unverzichtbar. 62 % der Entscheidungsträger
geben an, dass eine rein menschliche Entscheidungsfindung heute nicht mehr
zeitgemäß ist. 71 % sind zudem überzeugt: Wer KI heute ignoriert, wird in fünf
Jahren Schwierigkeiten haben, im Wettbewerb zu bestehen.
Die Studie zeigt jedoch auch, dass Vorstände bei KI-gestützten Transaktionen
weiterhin die zentrale Kontroll- und Entscheidungsinstanz bleiben. Sie müssen
sicherstellen, dass Empfehlungen korrekt, überprüfbar und nachvollziehbar sind.
Laut dem Bericht?The New Deal Team" von Datasite in Zusammenarbeit mit FT
Longitude setzen bereits 73 % der Dealmaker KI für die Berichterstattung an den
Vorstand sowie für Governance-Prozesse ein. Dennoch wären nur 22 % bereit, die
endgültige Entscheidung für oder gegen einen Geschäftsabschluss vollständig der
KI zu überlassen.
Diese Ergebnisse verdeutlichen eine Lücke in der Entscheidungsfindung auf
Vorstandsebene: KI verändert grundlegend, wie Geschäftsinformationen erfasst,
analysiert und aufbereitet werden. Die finale Entscheidung und die damit
verbundene Verantwortung liegen jedoch weiterhin beim Menschen.
Die Studie basiert auf einer Befragung von 1.000 erfahrenen Dealmakern in 27
Ländern. Sie zeigt zudem, dass Genauigkeit (71 %), Sicherheit (70 %) und
Zuverlässigkeit (58 %) die wichtigsten Anforderungen an KI-Systeme sind. Das
unterstreicht, wie wichtig es ist, dass Vorstände auf nachvollziehbare
Datenquellen und belastbare KI-gestützte Empfehlungen bestehen.
Weitere wichtige Ergebnisse der Studie sind:
23 % erwarten, dass KI bis 2030 zu besseren Entscheidungen auf Vorstandsebene
beitragen wird. Der größte Mehrwert von KI auf Führungsebene liegt demnach eher
in einer höheren Entscheidungsqualität als in einer schnelleren
Entscheidungsfindung.
Kommentar der Geschäftsleitung
?KI verändert, wie Deals vorbereitet und abgeschlossen werden. Die endgültige
Entscheidung liegt aber weiterhin beim Vorstand. Die Ergebnisse zeigen: KI-
gestützte Informationen gehören heute zum Standard, doch wenn es darauf ankommt,
bleibt menschliches Urteilsvermögen unverzichtbar. Je stärker KI in
Vorstandsberichte, Analysen und Empfehlungen einfließt, desto wichtiger werden
Genauigkeit, Sicherheit, Zuverlässigkeit und eine klar nachvollziehbare
Datenbasis. Am Ende werden die Unternehmen vorne liegen, die KI gezielt nutzen
und Entscheidungen weiterhin klar und verantwortungsvoll treffen.
Über den Bericht
Datasite beauftragte FT Longitude, das auf Research und Content spezialisierte
Studio der Financial Times Group, im März 2026 mit einer Befragung von 1.000
Dealmakern auf C-Level oder C-1-Ebene in 27 Ländern. Die Befragten waren in den
Bereichen Corporate Development, Private Equity, Rechtsberatung,
Wirtschaftsprüfung sowie Professional Services tätig und hatten in den
vorausgegangenen 24 Monaten bei mindestens drei Transaktionen
Entscheidungsverantwortung. Besuchen Sie Datasite (http://www.datasite.com/en/),
um den Bericht?The New Deal Team"
(https://www.datasite.com/en/resources/insights/the-new-deal-team-what-1000-
dealmakers-reveal-about-ai-driven-m-and-a) herunterzuladen.
Über Sherpany
Sherpany ist die führende Plattform für Meeting-Management und Governance. Sie
unterstützt Vorstände und Geschäftsleitungen dabei, fundiertere Entscheidungen
zu treffen. Unternehmen in ganz Europa und darüber hinaus vertrauen auf
Sherpany. Die Plattform optimiert Vorstandsprozesse, stärkt eine wirksame
Governance und schafft Freiräume, damit sich Führungskräfte auf qualitativ
hochwertige Entscheidungen, klare Verantwortlichkeiten und strategische
Ergebnisse konzentrieren können.
Über Datasite
Datasite liefert die Infrastruktur für den sicheren Informationsfluss bei
Private-Market-Transaktionen. Das Produktportfolio umfasst Sell-Side-Datenräume,
Buy-Side-Intelligence (Grata (http://www.grata.com/)), KI-Agenten (Blueflame AI
(http://www.blueflame.ai/)), Board- und Governance-Management (Sherpany
(http://www.sherpany.com/)) sowie eine offene Dateninfrastruktur-Schicht. Damit
unterstützt Datasite den gesamten Investmentprozess und liefert Investoren,
Beratern und Deal-Experten weltweit wertvolle Dateneinblicke. Führende Private-
Equity-Firmen, Anwaltskanzleien, Investmentbanken und Beratungsunternehmen
vertrauen auf Datasite, das auf 26 Jahren Erfahrung mit Sicherheit auf
Unternehmensniveau, Compliance und Zuverlässigkeit aufbaut.
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press@datasite.com (mailto:press@datasite.com)
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