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GNW-News: Kleene.ai bringt KAI Assistant auf den Markt - eine KI-native Erweiterung seiner Daten- und Analyseplattform

20.04.26 20:49 Uhr

^LONDON, April 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kleene.ai, eine KI-native

Datenplattform für mittelständische und große Unternehmen, hat heute den KAI

Assistant vorgestellt. Die neue Lösung ermöglicht es Datenteams und

Fachanwendern, SQL-Abfragen per natürlicher Sprache zu erstellen, Datenpipelines

zu analysieren und Fehler zu beheben sowie sich intuitiv in ihrer

Datenlandschaft zu bewegen.

Da Datenteams zunehmend unter dem Druck stehen, mit weniger Ressourcen schneller

Ergebnisse zu liefern, ersetzt KAI den bisherigen manuellen Workflow, bei dem

Nutzer zwischen SQL-Konsole, Logdateien, Dokumentation und Chatverläufen

wechseln müssen. Stattdessen bietet KAI eine zentrale, dialogbasierte Oberfläche

direkt in der Plattform. Die Funktion steht ab sofort allen Bestandskunden zur

Verfügung.

In der Early-Access-Phase konnten Teams SQL-Abfragen rund 70 % schneller

erstellen und mehr als 20 Stunden pro Monat einsparen. Zeit, die zuvor für

Fehlersuche, Berichtserstellung und die Optimierung von Abfragen benötigt wurde.

?Datenplattformen erfordern heute noch immer ein hohes Maß an technischer

Expertise, um ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Genau das ändert der KAI

Assistant", so Ian Liddicoat, CPO bei Kleene.ai.?Durch die direkte Integration

von Natural Language Processing in unsere Transformations- und Pipeline-Ebene

ermöglichen wir es nicht nur Dateningenieurinnen und -ingenieuren, sondern allen

Teams, die tägliche Datenarbeit zu erledigen."

Was der KAI Assistant kann

KAI wird über Vertex AI von Google Gemini betrieben. Bei der Nutzung von

Datenvorschauen werden sämtliche Daten vor der Verarbeitung durch ein

Sprachmodell über AWS Bedrock in synthetische Daten umgewandelt, sodass keine

echten Kundendaten offengelegt werden.

Zu den Startfunktionen von KAI gehören unter anderem die Erstellung und

Optimierung von SQL-Abfragen per Spracheingabe, die Suche und Analyse von

Datenpipelines, Schema-Vorschauen mit synthetischen Beispieldaten, logbasiertes

Debugging sowie der Zugriff auf eine interaktive Dokumentation. Im Laufe des

Jahres soll KAI in der Lage sein, komplette Datenpipelines zu erstellen sowie

KI-Modelle für Preisgestaltung, Prognosen, Segmentierung und Medienoptimierung

direkt per natürlicher Sprache zu steuern.

Datenschutz und Sicherheit

Es werden keinerlei Rohdaten von Kunden an LLMs übermittelt. Kleene.ai verwendet

keine Kundendaten zum Training von Modellen. Der Zugriff ist rollenbasiert und

durch bestehende Berechtigungssysteme geschützt.

Verfügbarkeit

Der KAI Assistant ist ab sofort für alle Kleene.ai-Kunden in sämtlichen

Tarifstufen verfügbar. Einen ersten Eindruck erhalten Sie unter kleene.ai/ai-

data-assistant oder über eine Demo-Anfrage unter kleene.ai/talk-to-an-expert.

Über Kleene.ai

Kleene.ai ist eine KI-native Datenplattform für mittelständische und große

Unternehmen, darunter Huel, Bremont, Breast Cancer Now, Prince's Trust, CoinMENA

und Hawkstone Brewery. Die Plattform kombiniert ELT-Datenintegration (Extract,

Load, Transform) mit ML-gestützten Analysemodellen und unterstützt Unternehmen

dabei, schneller fundierte, datenbasierte Entscheidungen zu treffen. Erfahren

Sie mehr unter kleene.ai

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/dc0b162a-e631-

4f4f-9733-96ded33d39eb

Medienkontakt:

Lidiia Emelianova

Head of Marketing, Kleene.ai

lidiia.emelianova@kleene.aiÂ°