GNW-News: Kobie wurde im vierten Quartal 2026 als "Leader" im Bereich Loyalty Services ausgezeichnet und ist damit der einzige Anbieter, der sowohl in der Be...

28.10.26 18:09 Uhr

^ST. PETERSBURG, Florida, Oct. 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kobie

(https://kobie.com/), ein Unternehmen für Treueprogramme und -dienstleistungen,

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wurde in The Forrester Wave(TM): Loyalty Services, Q4 2026 als?Leader"

ausgezeichnet. Dies folgt auf die Auszeichnung von Kobie als?Leader" in The

Forrester Wave(TM): Loyalty Platforms, Q4 2025, womit Kobie der einzige in beiden

Berichten bewertete Anbieter ist, der in beiden Bewertungen als?Leader"

eingestuft wurde.

Dem Bericht zufolge?definiert Kobies herausragende Vision Loyalität neu als das

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'Kundenbetriebssystem' einer Marke und hebt Loyalität damit über die Leistung

einzelner Programme hinaus auf eine Ebene, die umfassendere geschäftliche

Ergebnisse umfasst." Forrester stellte außerdem fest, dass Kobies KI-gestützte

Roadmap von disziplinierter Innovation und einer klaren strategischen

Ausrichtung zeugt. In dem Bericht hieß es weiter, dass Kobie?sich durch die

Messung emotionaler Loyalität, Programmgestaltung und Personalisierung

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auszeichnet. Seine Stärke beruht auf proprietären Modellen, die das Rückgrat

seiner Intelligence-Ebene bilden und so Entscheidungen zur Kundenbindung

ermöglichen. Außerdem wird auf die erheblichen Investitionen hingewiesen, die

Kobie in generative KI-Tools für den Kundenkontakt sowie in interne Systeme zur

Beschleunigung der Geschäftsabläufe tätigt."

In der Praxis erfasst ein Kundenbetriebssystem kontinuierlich Signale aus dem

Kundenverhalten, wandelt unternehmensweite Informationen in Entscheidungen um,

lernt im Laufe der Zeit dazu und liefert an jedem Kontaktpunkt einen

konsistenten, relevanten Mehrwert - unabhängig davon, wo die Interaktion

beginnt. In diesem Modell ist die Kundenbindung nicht nur eine weitere

Anwendung. Sie ist das Bindeglied, das es ermöglicht, dass jede

Kundenentscheidung auf einem sich ständig verbessernden Verständnis des Kunden

basiert.

?Die Erwartungen der Kunden ändern sich. Verbraucher erwarten von Marken, dass

diese sie erkennen und in Echtzeit reagieren, und KI legt die Messlatte noch

höher, sodass Hyper-Personalisierung zum Standard wird. Mittlerweile haben

Unternehmen eine weitläufige Martech-Landschaft aufgebaut, doch viele tun sich

nach wie vor schwer damit, wichtige Kundendaten in Entscheidungen umzusetzen",

sagt Marti Beller, Präsident von Kobie.?Heute trifft die KI anhand dieser

entscheidenden Daten in Echtzeit Entscheidungen, weshalb die Qualität des

zugrunde liegenden Kundenverständnisses wichtiger denn je ist. Die Schaffung

einer einheitlichen Sicht auf den Kunden ist zu einer Priorität geworden, und

die Kundenbindung steht dabei im Mittelpunkt. Die Anerkennung als?Leader" in

beiden Bewertungen von Forrester Wave zeigt uns, dass der Markt und unsere

Kunden diese Perspektive in unseren Angeboten erkennen, und bestärkt uns in

unserem Engagement, Kundenbindung in wachsenden Unternehmenswert umzuwandeln."

Um diese Erwartungen zu erfüllen, sind spezielle Kenntnisse darüber

erforderlich, wie sich Kunden verhalten, wie Programme aufgebaut sind und wie

sich der Wert im Laufe der Zeit vervielfacht. Kobies tiefgreifendes Verständnis

von Verbrauchern und Märkten, das das Unternehmen durch seine Dienstleistungen

erworben hat, fließt auch wieder in seine Technologie ein. Aus diesem Grund ist

Kobie davon überzeugt, dass seine Position als?Leader" in beiden Forrester

Wave-Bewertungen sowohl den Technologie- als auch den Dienstleistungsbereich

umfasst. Forrester erklärt in The Forrester Wave(TM): Loyalty Services, Q4 2026,

dass Kobie?ideal für Unternehmen geeignet ist, die einen Full-Service-

Spezialisten für Kundenbindung suchen, der Strategie, Technologie und

Erkenntnisse miteinander verbindet, um die Kundenbindung in Echtzeit zu fördern

und messbare Ergebnisse zu erzielen".

Die vollständige Bewertung finden Sie unter https://kobie.com/forrester-leader/

Forrester unterstützt keine Unternehmen, Produkte, Marken oder Dienstleistungen,

die in seinen Forschungspublikationen erwähnt werden, und rät niemandem, sich

aufgrund der in diesen Berichten enthaltenen Bewertungen für die Produkte oder

Dienstleistungen eines bestimmten Unternehmens oder einer bestimmten Marke zu

entscheiden. Die Informationen basieren auf den besten verfügbaren Quellen. Die

Meinungen spiegeln die Einschätzung zum jeweiligen Zeitpunkt wider und können

sich ändern. Dieser Bericht ist Teil einer umfassenderen Sammlung von Forrester-

Ressourcen, darunter interaktive Modelle, Rahmenkonzepte, Tools, Daten und

Zugang zu Analystenempfehlungen. Weitere Informationen zur Objektivität von

Forrester finden Sie hier (https://www.forrester.com/about-us/objectivity/).

Über Kobie

Kobie bietet marktführende, ganzheitliche Kundenbindungslösungen für die

weltweit erfolgreichsten Marken. Mit seiner strategieorientierten Technologie

wird Kobie von Forrester regelmäßig als Branchenführer ausgezeichnet und hat es

sich zur Aufgabe gemacht, durch Kundenbindung Mehrwert zu schaffen.

Wir wandeln komplexe Kundendaten in umsetzbare Erkenntnisse um und nutzen dabei

menschengeführte KI sowie strategische Dienstleistungen, um branchenübergreifend

Kundenbindung zu fördern. Kobie Alchemy(® )Loyalty Cloud bietet und misst

Kundenerlebnisse, die Marken von anderen abheben. Um mehr über eine

Partnerschaft mit Kobie zu erfahren und darüber, wie wir seit mehr als drei

Jahrzehnten die Kundenbindung stärken, besuchen Sie www.kobie.com

(https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=http%3A%2F%2Fwww.kobie.com&

esheet=54558288&newsitemid=20260623182948&lan=en-

US&anchor=www.kobie.com&index=3&md5=f37821fcf27d81f1b85eabe885b6cf76).

Ansprechpartner für Medien

Danielle Scotto

The Fletcher Group für Kobie

danielle@fletchergroupllc.com (mailto:danielle@fletchergroupllc.com)

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie

unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d10c6b64-

1f12-4151-9a0c-55adf77de499

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