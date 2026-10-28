GNW-News: Kobie wurde im vierten Quartal 2026 als "Leader" im Bereich Loyalty Services ausgezeichnet und ist damit der einzige Anbieter, der sowohl in der Be...
^ST. PETERSBURG, Florida, Oct. 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kobie
(https://kobie.com/), ein Unternehmen für Treueprogramme und -dienstleistungen,
wurde in The Forrester Wave(TM): Loyalty Services, Q4 2026 als?Leader"
ausgezeichnet. Dies folgt auf die Auszeichnung von Kobie als?Leader" in The
Forrester Wave(TM): Loyalty Platforms, Q4 2025, womit Kobie der einzige in beiden
Berichten bewertete Anbieter ist, der in beiden Bewertungen als?Leader"
eingestuft wurde.
Dem Bericht zufolge?definiert Kobies herausragende Vision Loyalität neu als das
'Kundenbetriebssystem' einer Marke und hebt Loyalität damit über die Leistung
einzelner Programme hinaus auf eine Ebene, die umfassendere geschäftliche
Ergebnisse umfasst." Forrester stellte außerdem fest, dass Kobies KI-gestützte
Roadmap von disziplinierter Innovation und einer klaren strategischen
Ausrichtung zeugt. In dem Bericht hieß es weiter, dass Kobie?sich durch die
Messung emotionaler Loyalität, Programmgestaltung und Personalisierung
auszeichnet. Seine Stärke beruht auf proprietären Modellen, die das Rückgrat
seiner Intelligence-Ebene bilden und so Entscheidungen zur Kundenbindung
ermöglichen. Außerdem wird auf die erheblichen Investitionen hingewiesen, die
Kobie in generative KI-Tools für den Kundenkontakt sowie in interne Systeme zur
Beschleunigung der Geschäftsabläufe tätigt."
In der Praxis erfasst ein Kundenbetriebssystem kontinuierlich Signale aus dem
Kundenverhalten, wandelt unternehmensweite Informationen in Entscheidungen um,
lernt im Laufe der Zeit dazu und liefert an jedem Kontaktpunkt einen
konsistenten, relevanten Mehrwert - unabhängig davon, wo die Interaktion
beginnt. In diesem Modell ist die Kundenbindung nicht nur eine weitere
Anwendung. Sie ist das Bindeglied, das es ermöglicht, dass jede
Kundenentscheidung auf einem sich ständig verbessernden Verständnis des Kunden
basiert.
?Die Erwartungen der Kunden ändern sich. Verbraucher erwarten von Marken, dass
diese sie erkennen und in Echtzeit reagieren, und KI legt die Messlatte noch
höher, sodass Hyper-Personalisierung zum Standard wird. Mittlerweile haben
Unternehmen eine weitläufige Martech-Landschaft aufgebaut, doch viele tun sich
nach wie vor schwer damit, wichtige Kundendaten in Entscheidungen umzusetzen",
sagt Marti Beller, Präsident von Kobie.?Heute trifft die KI anhand dieser
entscheidenden Daten in Echtzeit Entscheidungen, weshalb die Qualität des
zugrunde liegenden Kundenverständnisses wichtiger denn je ist. Die Schaffung
einer einheitlichen Sicht auf den Kunden ist zu einer Priorität geworden, und
die Kundenbindung steht dabei im Mittelpunkt. Die Anerkennung als?Leader" in
beiden Bewertungen von Forrester Wave zeigt uns, dass der Markt und unsere
Kunden diese Perspektive in unseren Angeboten erkennen, und bestärkt uns in
unserem Engagement, Kundenbindung in wachsenden Unternehmenswert umzuwandeln."
Um diese Erwartungen zu erfüllen, sind spezielle Kenntnisse darüber
erforderlich, wie sich Kunden verhalten, wie Programme aufgebaut sind und wie
sich der Wert im Laufe der Zeit vervielfacht. Kobies tiefgreifendes Verständnis
von Verbrauchern und Märkten, das das Unternehmen durch seine Dienstleistungen
erworben hat, fließt auch wieder in seine Technologie ein. Aus diesem Grund ist
Kobie davon überzeugt, dass seine Position als?Leader" in beiden Forrester
Wave-Bewertungen sowohl den Technologie- als auch den Dienstleistungsbereich
umfasst. Forrester erklärt in The Forrester Wave(TM): Loyalty Services, Q4 2026,
dass Kobie?ideal für Unternehmen geeignet ist, die einen Full-Service-
Spezialisten für Kundenbindung suchen, der Strategie, Technologie und
Erkenntnisse miteinander verbindet, um die Kundenbindung in Echtzeit zu fördern
und messbare Ergebnisse zu erzielen".
Die vollständige Bewertung finden Sie unter https://kobie.com/forrester-leader/
Forrester unterstützt keine Unternehmen, Produkte, Marken oder Dienstleistungen,
die in seinen Forschungspublikationen erwähnt werden, und rät niemandem, sich
aufgrund der in diesen Berichten enthaltenen Bewertungen für die Produkte oder
Dienstleistungen eines bestimmten Unternehmens oder einer bestimmten Marke zu
entscheiden. Die Informationen basieren auf den besten verfügbaren Quellen. Die
Meinungen spiegeln die Einschätzung zum jeweiligen Zeitpunkt wider und können
sich ändern. Dieser Bericht ist Teil einer umfassenderen Sammlung von Forrester-
Ressourcen, darunter interaktive Modelle, Rahmenkonzepte, Tools, Daten und
Zugang zu Analystenempfehlungen. Weitere Informationen zur Objektivität von
Forrester finden Sie hier (https://www.forrester.com/about-us/objectivity/).
Über Kobie
Kobie bietet marktführende, ganzheitliche Kundenbindungslösungen für die
weltweit erfolgreichsten Marken. Mit seiner strategieorientierten Technologie
wird Kobie von Forrester regelmäßig als Branchenführer ausgezeichnet und hat es
sich zur Aufgabe gemacht, durch Kundenbindung Mehrwert zu schaffen.
Wir wandeln komplexe Kundendaten in umsetzbare Erkenntnisse um und nutzen dabei
menschengeführte KI sowie strategische Dienstleistungen, um branchenübergreifend
Kundenbindung zu fördern. Kobie Alchemy(® )Loyalty Cloud bietet und misst
Kundenerlebnisse, die Marken von anderen abheben. Um mehr über eine
Partnerschaft mit Kobie zu erfahren und darüber, wie wir seit mehr als drei
Jahrzehnten die Kundenbindung stärken, besuchen Sie www.kobie.com
(https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=http%3A%2F%2Fwww.kobie.com&
esheet=54558288&newsitemid=20260623182948&lan=en-
US&anchor=www.kobie.com&index=3&md5=f37821fcf27d81f1b85eabe885b6cf76).
Ansprechpartner für Medien
Danielle Scotto
The Fletcher Group für Kobie
danielle@fletchergroupllc.com (mailto:danielle@fletchergroupllc.com)
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie
unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d10c6b64-
1f12-4151-9a0c-55adf77de499
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