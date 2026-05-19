GNW-News: Koddi und Wolt Ads erweitern programmatischen Zugang zu Commerce Media in Deutschland

^Bewegung im deutschen Commerce Media Markt

Partnerschaft ermöglicht Marken und Agenturen den direkten Zugriff auf das

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Commerce Media Inventar von Wolt über programmatische Kanäle - Start in

Deutschland - und markiert gleichzeitig den Eintritt von Koddi in den lokalen

Commerce Media Markt

DÜSSELDORF, Deutschland, May 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Koddi, ein weltweit

führender Anbieter von Retail und Commerce Media Technologien für Unternehmen,

gibt heute eine Partnerschaft mit Wolt Ads bekannt, der Werbesparte der lokalen

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Handelsplattform Wolt, um den programmatischen Zugang auf das In-App Retail

Media Inventar von Wolt zu ermöglichen. Die Partnerschaft, die zunächst in

Deutschland startet, bietet Marken und Agenturen einen direkten Zugang zu Wolts

Inventar über programmatische Kanäle. Für Koddi markiert sie außerdem den

aktiven Eintritt in den deutschen Commerce Media Markt.

Die Supply-Side-Plattform von Koddi integriert sich direkt in die bestehende

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Auktions- und Produktarchitektur von Wolt und schafft so einen programmatischen

Zugang, über den die Demand-Seite auf das Inventar von Wolt zugreifen kann. Für

Werbetreibende bietet die Partnerschaft eine besser verzahnte Möglichkeit, um

das Onsite Commerce Media Angebot von Wolt zusammen mit umfangreicheren Off-App

Mediaaktivitäten zu aktivieren und so die Kontinuität vom Werbemittelkontakt bis

zum Kauf zu verbessern. Dabei behält Wolt die Kontrolle über seine Auktionen,

sein Inventar und das Werbeerlebnis. Die beiden Unternehmen planen, das Angebot

im Laufe der Zeit auf weitere europäische Märkte auszuweiten, um der wachsenden

Nachfrage nach programmatischem Zugang zu High-Intent Commerce Media Inventar in

Europa gerecht zu werden.

?Mit der zunehmenden Reife von Commerce Media in ganz Europa ergibt sich eine

klare Möglichkeit, fortschrittlichere programmatische Funktionen in diese Märkte

einzubringen", sagt Paul Dahill (https://www.linkedin.com/in/pauldahill/),

Managing Director EMEA Sales bei Koddi.?Wolt ist ein zentraler Player im

Commerce-Bereich, der für Marken Momente mit hoher Kaufabsicht schafft. Indem

Wolt sein Inventar für programmatischen Demand öffnet, erleichtert das

Unternehmen Marken und Agenturen den Zugang zu diesem Inventar über die

Plattformen, die sie bereits nutzen."

?Commerce Media entwickelt sich zu einem zentralen Umsatz- und Wachstumstreiber

für unsere Plattform", sagt Catalina Salazar, Global Head of Wolt Ads.?Die

Herausforderung für Marken besteht darin, das zu skalieren, ohne dabei

Komplexität hinzuzufügen oder das Nutzererlebnis zu beeinträchtigen. Diese

Partnerschaft erleichtert Werbetreibenden den Zugang zu Wolt und wahrt

gleichzeitig die Qualität und Relevanz, die unsere Nutzerinnen und Nutzer

erwarten. Damit wird die Tür zu neuem Demand geöffnet, ohne die Darstellung der

Ads auf der Plattform zu beeinträchtigen."

Diese Partnerschaft, unterstützt vom EMEA-Hauptsitz von Koddi in Düsseldorf und

dem globalen Hauptsitz in Fort Worth, Texas, ist Teil der umfassenderen

Expansion von Koddi in Europa und spiegelt die anhaltenden Investitionen des

Unternehmens in Programmatic, Commerce Media Infrastruktur sowie Wachstum in

wichtigen europäischen Märkten wider.

Koddi: Internationaler Commerce Media Marktführer baut seine Präsenz am

deutschen Markt aus

Für Koddis Aktivitäten am deutschen Markt markiert diese Partnerschaft einen

bedeutenden Schritt: Das Unternehmen wurde 2013 in den USA gegründet und hat

Commerce Media Netzwerke für globale Unternehmen wie Booking.com aufgebaut, noch

bevor sich der Begriff in der Branche etabliert hatte. Heute betreibt Koddi

Commerce Media Plattformen für Unternehmen aus den Bereichen Travel, Retail,

Grocery, Quick Commerce, Automotive und Food Delivery.

Wolt Ads ist nun der erste große Commerce Media Partner von Koddi in Deutschland

- und damit der Auftakt des Unternehmens zum aktiven Eintritt in den Commerce

Media Markt in Deutschland. Dabei ist Koddi selbst hierzulande gar kein neuer

Name: Das Unternehmen betreibt seit über zehn Jahren einen Standort in

Düsseldorf, der als EMEA-Hauptsitz fungiert und heute 20 Mitarbeitende vor Ort

beschäftigt. Bisher trat Koddi in Deutschland jedoch ausschließlich als

Technologiepartner für die Reisebranche aktiv in Erscheinung.

?Deutschland und die DACH-Region sind 2026 ein zentraler Fokus für Koddi,

während die Akzeptanz von Commerce Media europaweit zunimmt", sagt Alexander

Steenbakkers-Noffke (https://www.linkedin.com/in/steenbakkers/), Managing

Director Germany bei Koddi.?Der Launch in Deutschland mit Wolt Ads ist ein

wichtiger Schritt, um diese Dynamik weiter aufzubauen und ein toller Start für

uns, um unsere Aktivitäten in Deutschland aktiv auf den Commerce und Retail

Media Markt auszuweiten."

Über Koddi

Koddi ist eine weltweit führende Retail- und Commerce-Media-Technologie für

Unternehmen. Mit Hilfe von KI und First-Party-Daten baut Koddi Retail- und

Commerce-Media-Netzwerke für die größten Unternehmen der Welt, einschließlich

Booking.com, Kroger, Fanatics und Cars.com. Mit mehr als einem Jahrzehnt

Erfahrung und einem abgewickelten Medienvolumen in Milliardenhöhe treibt das

Unternehmen das schnelle Wachstum von Commerce und Retail Media voran. Koddi

liefert Technologien, die Einzelhändler, Marktplätze, Online-Reiseagenturen und

weitere Unternehmen befähigen, die rund 100 Milliarden US-Dollar große Commerce-

Media-Chance zu erschließen. Das 2013 in den USA gegründete Unternehmen verfügt

heute über 10 Standorte in 6 Ländern, darunter Deutschland, UK und USA. Weitere

Informationen unter koddi.com (http://koddi.com).

Über Wolt

Wolt ist ein in Finnland gegründetes Technologieunternehmen, das sich zum Ziel

gesetzt hat, das Leben in den Nachbarschaften weltweit einfacher und angenehmer

zu machen. Mit seiner Plattform verbindet Wolt Menschen, die Lebensmittel und

andere Produkte bestellen möchten, mit lokalen Anbietern und Kurier:innen, die

diese liefern. Wolt wurde 2014 gegründet und ist seit 2022 Teil von DoorDash

(NASDAQ:DASH). 2020 ist Wolt in Deutschland gestartet und ist in insgesamt mehr

als 30 Ländern aktiv. Weitere Informationen auf der Wolt Website

(https://wolt.com/de/deu).

Pressekontakt Wolt Deutschland

Florian Anders

Head of PR & Communications

presse.de@wolt.com (mailto:presse.de@wolt.com)

Pressekontakt Koddi

Janette Hoefer

Hoefer Communications

koddi@hoefercommunications.com (mailto:koddi@hoefercommunications.com)

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