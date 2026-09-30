GNW-News: Kodiact stellt die erste intelligente Simulationsplattform für Direktmaterialien vor

30.09.26 16:37 Uhr

^CHICAGO, Sept. 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kodiact hat heute die Einführung

seiner KI-basierten Plattform bekannt gegeben, die erstmals intelligente

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Simulationen für Direktmaterialien ermöglicht. Kodiact wurde ursprünglich für

Hersteller aus den Bereichen Lebensmittel, Getränke und Konsumgüter entwickelt,

ist jedoch für den Einsatz in allen Branchen konzipiert, die von

Direktmaterialien abhängig sind. Kodiact verknüpft jeden Rohstoff mit den ihm

zugrunde liegenden Preisfaktoren und jede Entscheidung mit einem einheitlichen

Hauptbuch. Dadurch erhalten Betreiber die Möglichkeit, nicht nur zu erkennen,

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welche Prozesse bereits erfolgt sind, sondern auch, welche als Nächstes erfolgen

werden. Hersteller können denselben Rohstoff im selben Monat vom selben

Lieferanten beziehen und dennoch einen um 16 % unterschiedlichen Preis zahlen.

Diese auffällige Differenz von 16 % besteht vor allem deshalb weiterhin, weil

62 % dieser Preisdifferenz auch ein Jahr später noch bestehen bleiben - bedingt

durch Schwankungen in der vorgelagerten Lieferkette, die herkömmliche

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Instrumente des Kategoriemanagements nicht erfassen können.

Direktmaterialien machen bis zu 60 % des Fertigungsumsatzes aus, dennoch

verlassen sich Beschaffungsteams nach wie vor auf rückblickende Tools, bei denen

ERP-Systeme vergangene Zahlungen anzeigen, Ausgaben-Cubes dieselben Daten

ausweisen und Dashboards den Verlauf farblich darstellen. Unterdessen liegen die

kritischen Entscheidungen - wann Rohstoffe beschafft werden sollen und ob

Zutaten oder Verpackungsmaterial für zwölf Monate festgebucht werden sollen -

allein in der Verantwortung einer einzelnen Person. Die Beschaffung benötigt

kein weiteres System zur Datenerfassung und auch kein weiteres Dashboard; sie

benötigt ein Entscheidungssystem, das Aufschluss darüber gibt, wie es

weitergehen soll, und die Argumentationskette bewahrt, wenn Teammitglieder das

Unternehmen verlassen. Kodiact wurde entwickelt, um diese Lücke zu schließen.

Eine Studie der Hackett Group,?2026 Procurement Key Issues Report", zeigt, dass

69 % der Unternehmen ihr Kategoriemanagement mit Excel betreiben, nur 9 % eine

spezielle Kategoriemanagement-Lösung einsetzen und lediglich 6 % den Reifegrad

?Führend" erreichen. Gleichzeitig wird prognostiziert, dass der Arbeitsaufwand

im Beschaffungswesen um 8,0 % steigen wird, während die Personalstärke um 0,9 %

zurückgeht. Dadurch vergrößert sich die Produktivitätslücke, während die

Versorgungssicherheit oberste Priorität hat.

Kodiact löst dieses Problem durch eine dreischichtige Architektur, die auf einem

einzigen kanonischen Modell basiert:

* Die Datenschicht (Was gilt): Eine kontinuierlich aktualisierte Darstellung

aller Materialien, der gesamten Kostenkette, der Lieferantenpositionen und

der Margenuntergrenze, die Einblicke in die vorgelagerte Preisbildung

gewährt und fragmentierte Tabellenkalkulationen ersetzt.

* Die operative Ebene (Ihre Aufgaben): Intelligente Ausführung, die

Strategien, Arbeitsabläufe und Entscheidungen in ein dynamisches System

umwandelt, das sich durch automatisch aktualisierte Kategoriestrategien,

automatisierte Projektanalysen mittels Agenten und ein umfassendes

Entscheidungsprotokoll auszeichnet.

* Die Simulationsschicht (Was als Nächstes geschieht): Eine Simulations-

Engine, die es Teams ermöglicht, multivariable Schocks in den Bereichen

Materialien, Lieferanten, Nachfrage und Energie zu modellieren und deren

Auswirkungen bereits Wochen vor einer Auswirkung auf die Gewinn- und

Verlustrechnung zu erkennen.

?Kodiact wurde gegründet, um das schwierigste Problem im Beschaffungswesen zu

lösen: die Schwankungen, die Komplexität und die Risiken bei den

Direktmaterialien", so Steve Tucker, Mitgründer und CEO.?Die Hersteller waren

gezwungen, Entscheidungen in Höhe von mehreren Millionen Dollar auf der

Grundlage lückenhafter Daten, statischer Strategien und ohne Möglichkeit, die

Folgewirkungen abzuschätzen, zu treffen. Mit Kodiact verfügen sie nun endlich

über eine Simulationsschicht, die aufzeigt, was als Nächstes geschieht, sowie

über eine einzige operative Ebene, die Strategie und Umsetzung miteinander

verbindet."

?Kodiact ist die erste KI-native Simulationsplattform für Direktmaterialien",

sagt Jonathan Lee, Mitgründer und CTO.?Sie legt die Strategie fest,

vereinheitlicht die Umsetzung und ermöglicht die Simulation über Tausende von

Entwicklungsszenarien hinweg. Zum ersten Mal können Hersteller die gesamten

Auswirkungen einer Entscheidung abschätzen, bevor sie diese treffen.

Entscheidend ist zudem, dass Kodiact - im Gegensatz zu herkömmlichen LLMs - eine

strikte Datenisolierung gewährleistet und somit sicherstellt, dass Kundendaten,

Strategien und Lieferanteninformationen niemals vermischt oder gemeinsamen

öffentlichen Modellen zugänglich gemacht werden."

Die Hackett Group hat kürzlich den Ansatz von Kodiact ins Rampenlicht gerückt

(https://www.kodiact.com/resources/). Wie Bertrand Maltaverne, Senior Research

Director bei Hackett, feststellt:?Wie es so schön heißt: Eine Vision ohne

Umsetzung ist Halluzination. Kodiact bietet nun endlich eine Lösung für

Direktmaterialien, die weit über das reine Kategoriemanagement hinausgeht. Es

bringt den Bedarf an Agilität und Geschwindigkeit mit den tatsächlichen

Fähigkeiten in Einklang."

Kodiact deckt Margen bei Risiken bereits Wochen vor deren Auswirkung auf die

Gewinn- und Verlustrechnung auf, während die Simulations-Engine kontinuierlich

aus den Interaktionen des Teams lernt. In zahlreichen Pilotprojekten bei

Herstellern von FMCG- und CPG-Produkten gelingt es den Teams bereits, die

Durchlaufzeiten in den einzelnen Produktkategorien von 8-12 Wochen auf wenige

Minuten zu verkürzen, die Strategieentwicklung zu automatisieren und verborgene

Lieferrisiken aufzudecken.

Kodiact wird im Laufe der nächsten 12 Monate weitere Betriebsmodule einführen,

darunter?Marketplace",?Trade Desk",?Planning" und?Innovate".

Über Kodiact

Kodiact ist die intelligente Simulationsplattform für Direktmaterialien. Sie

wurde speziell für volatile Produktkategorien entwickelt und verknüpft über ihre

Daten-, Betriebs- und Simulationsschichten jedes Material mit seinen

Preisfaktoren sowie alle Entscheidungen in einem einzigen Hauptbuch. Kodiact ist

kein System zur Datenerfassung oder ein Dashboard, sondern ein

Entscheidungssystem, das gemeinsam mit Fachleuten aus der gesamten FMCG-Branche

entwickelt wurde.

Erfahren Sie mehr unter Kodiact.com (http://kodiact.com/).

Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an: jessica.warren@kodiact.com

(mailto:jessica.warren@kodiact.com)

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter

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