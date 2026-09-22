GNW-News: Konferenz der Partnerstädte von Nanning rückt KI, Vernetzung und Kulturtourismus in den Mittelpunkt
^NANNING, China, Sept. 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 18. September fand in
Nanning in der südchinesischen Autonomen Region Guangxi Zhuang die Konferenz
?Wirtschaftskorridor Nanning-Hanoi 2026 und 'Belt and Road' - Partnerstädte von
Nanning" statt. Daran nahmen Vertreterinnen und Vertreter aus Politik,
Wirtschaft und Wissenschaft aus mehreren Ländern und Regionen teil.
Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.
(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/5633/eng)
Die Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Nanning wies darauf hin, dass
die Konferenz unter dem Motto?Städte mit digitaler Intelligenz stärken,
Verbindungen für eine gemeinsame Zukunft schaffen" den Fokus auf künstliche
Intelligenz, den Pinglu-Kanal und den Kulturtourismus legte.
Mit dem weiteren Ausbau des neuen internationalen Land-See-Handelskorridors, der
Unterzeichnung des Protokolls zur Erweiterung der Freihandelszone China-ASEAN
3.0 und der Eröffnung des Pinglu-Kanals erhält die Zusammenarbeit zwischen
Nanning und den ASEAN-Städten in den Bereichen Handel, Logistik, digitale
Wirtschaft und zwischenmenschlicher Austausch neue Impulse.
Zhong Dezhi, stellvertretender Sekretär des Stadtkomitees der Kommunistischen
Partei Chinas in Nanning und amtierender Bürgermeister von Nanning, erklärte,
die Stadt wolle die Zusammenarbeit mit ihren internationalen Partnerstädten in
den Bereichen Verkehrsanbindung, Handel, künstliche Intelligenz, Kultur,
Tourismus und Jugendaustausch weiter vertiefen.
In diesem Jahr jährt sich zum 20. Mal die Aufnahme der freundschaftlichen
Beziehungen zwischen Nanning und Hai Phong in Vietnam. Hoang Minh Cuong,
stellvertretender Vorsitzender des Volkskomitees von Hai Phong, erklärte, Hai
Phong freue sich auf eine engere Zusammenarbeit mit Nanning bei der digitalen
Transformation und im Bereich Logistik sowie auf einen intensiveren Austausch in
den Bereichen Jugend, Kultur und Tourismus.
Künstliche Intelligenz stand im Mittelpunkt der Konferenz. Die Teilnehmenden
diskutierten darüber, wie digitale Technologien die Stadtverwaltung, die
industrielle Entwicklung und die internationale Zusammenarbeit voranbringen
können. Zudem wurde die?Nanning International Friendship Cities AI Industry
Cooperation Alliance" ins Leben gerufen, um den Austausch und die industrielle
Zusammenarbeit zwischen den Partnerstädten zu fördern.
Auch der Pinglu-Kanal spielte in den Gesprächen eine wichtige Rolle. Der Kanal
soll die Verbindungen zwischen Nanning, den Häfen am Beibu-Golf und den ASEAN-
Märkten stärken und zugleich neue Chancen für Logistik, Handel und Tourismus
eröffnen.
Nanning entwickelt zudem touristische Angebote rund um den Kanal, darunter
Sightseeing-Fahrten und kulturelle Erlebnisse, und verbindet so die
Verkehrsanbindung mit der touristischen Entwicklung.
Die Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit fügte hinzu, dass der Kulturtourismus
ein weiterer wichtiger Bereich der Zusammenarbeit sei. Die Teilnehmenden
tauschten sich über die Entwicklung gemeinsamer Tourismusrouten, gegenseitige
Besuche sowie kulturelle Programme aus. Im Mittelpunkt stand dabei die Stärkung
der persönlichen Verbindungen zwischen den Partnerstädten.
Im Rahmen der Konferenz wurden mehrere Kooperationsprojekte unterzeichnet, die
die Partnerschaften Nannings mit internationalen Partnerstädten, insbesondere in
der ASEAN-Region, weiter vertiefen.
Ansprechpartner: Herr Zeng, Tel.: 86-10-63074558Â°