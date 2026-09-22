GNW-News: Konferenz der Partnerstädte von Nanning rückt KI, Vernetzung und Kulturtourismus in den Mittelpunkt

22.09.26 14:22 Uhr

^NANNING, China, Sept. 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 18. September fand in

Nanning in der südchinesischen Autonomen Region Guangxi Zhuang die Konferenz

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?Wirtschaftskorridor Nanning-Hanoi 2026 und 'Belt and Road' - Partnerstädte von

Nanning" statt. Daran nahmen Vertreterinnen und Vertreter aus Politik,

Wirtschaft und Wissenschaft aus mehreren Ländern und Regionen teil.

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.

(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/5633/eng)

Die Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Nanning wies darauf hin, dass

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die Konferenz unter dem Motto?Städte mit digitaler Intelligenz stärken,

Verbindungen für eine gemeinsame Zukunft schaffen" den Fokus auf künstliche

Intelligenz, den Pinglu-Kanal und den Kulturtourismus legte.

Mit dem weiteren Ausbau des neuen internationalen Land-See-Handelskorridors, der

Unterzeichnung des Protokolls zur Erweiterung der Freihandelszone China-ASEAN

3.0 und der Eröffnung des Pinglu-Kanals erhält die Zusammenarbeit zwischen

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Nanning und den ASEAN-Städten in den Bereichen Handel, Logistik, digitale

Wirtschaft und zwischenmenschlicher Austausch neue Impulse.

Zhong Dezhi, stellvertretender Sekretär des Stadtkomitees der Kommunistischen

Partei Chinas in Nanning und amtierender Bürgermeister von Nanning, erklärte,

die Stadt wolle die Zusammenarbeit mit ihren internationalen Partnerstädten in

den Bereichen Verkehrsanbindung, Handel, künstliche Intelligenz, Kultur,

Tourismus und Jugendaustausch weiter vertiefen.

In diesem Jahr jährt sich zum 20. Mal die Aufnahme der freundschaftlichen

Beziehungen zwischen Nanning und Hai Phong in Vietnam. Hoang Minh Cuong,

stellvertretender Vorsitzender des Volkskomitees von Hai Phong, erklärte, Hai

Phong freue sich auf eine engere Zusammenarbeit mit Nanning bei der digitalen

Transformation und im Bereich Logistik sowie auf einen intensiveren Austausch in

den Bereichen Jugend, Kultur und Tourismus.

Künstliche Intelligenz stand im Mittelpunkt der Konferenz. Die Teilnehmenden

diskutierten darüber, wie digitale Technologien die Stadtverwaltung, die

industrielle Entwicklung und die internationale Zusammenarbeit voranbringen

können. Zudem wurde die?Nanning International Friendship Cities AI Industry

Cooperation Alliance" ins Leben gerufen, um den Austausch und die industrielle

Zusammenarbeit zwischen den Partnerstädten zu fördern.

Auch der Pinglu-Kanal spielte in den Gesprächen eine wichtige Rolle. Der Kanal

soll die Verbindungen zwischen Nanning, den Häfen am Beibu-Golf und den ASEAN-

Märkten stärken und zugleich neue Chancen für Logistik, Handel und Tourismus

eröffnen.

Nanning entwickelt zudem touristische Angebote rund um den Kanal, darunter

Sightseeing-Fahrten und kulturelle Erlebnisse, und verbindet so die

Verkehrsanbindung mit der touristischen Entwicklung.

Die Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit fügte hinzu, dass der Kulturtourismus

ein weiterer wichtiger Bereich der Zusammenarbeit sei. Die Teilnehmenden

tauschten sich über die Entwicklung gemeinsamer Tourismusrouten, gegenseitige

Besuche sowie kulturelle Programme aus. Im Mittelpunkt stand dabei die Stärkung

der persönlichen Verbindungen zwischen den Partnerstädten.

Im Rahmen der Konferenz wurden mehrere Kooperationsprojekte unterzeichnet, die

die Partnerschaften Nannings mit internationalen Partnerstädten, insbesondere in

der ASEAN-Region, weiter vertiefen.

Ansprechpartner: Herr Zeng, Tel.: 86-10-63074558Â°