GNW-News: Konferenz zum Fachkräfteaustausch in Nordostasien (Shenyang) 2026 und zur KI-gestützten industriellen Entwicklung erfolgreich eröffnet
^SHENYANG, China, Oct. 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Konferenz zum
Fachkräfteaustausch in Nordostasien (Shenyang) 2026 und zur KI-gestützten
industriellen Entwicklung wurde am 17. Oktober im Chinesischen Industriemuseum
eröffnet. Unter dem Motto?Globale Talente bündeln und gemeinsam eine dynamische
Zukunft gestalten" lag der Schwerpunkt der Veranstaltung darauf, Fachkräfte für
Schlüsselbereiche zu gewinnen, die industrielle Entwicklung mithilfe künstlicher
Intelligenz voranzutreiben, wissenschaftliche und technologische Innovationen in
die kommerzielle Anwendung zu überführen, ein unternehmerisches Ökosystem für
Ein-Personen-Unternehmen (OPCs) aufzubauen und hochwertige
Beschäftigungsmöglichkeiten für junge Fachkräfte zu schaffen. Die Konferenz bot
eine internationale Plattform für den Austausch von Talenten und Fachkräften.
Die diesjährige Ausgabe folgte dem Format?1+3+6" und umfasste eine
Eröffnungsfeier, drei internationale Veranstaltungen zum Fachkräfteaustausch
sowie sechs thematische Aktivitäten.
Seit ihrer Premiere im Jahr 2023 hat sich die Konferenz zum Fachkräfteaustausch
in Nordostasien (Shenyang) zu einer wichtigen Plattform entwickelt, um
Fachkräfte und Wissensträger aus China und aller Welt miteinander zu vernetzen
und die Wiederbelebung sowie die wirtschaftliche Entwicklung Nordostchinas
voranzutreiben. In diesem Jahr boten 2.627 Organisationen insgesamt 56.000
hochwertige Stellen an, darunter 11.000 Stellen für internationale Studierende.
Dies entspricht einem Anteil von 19,6 % und einem Anstieg um 8,3 Prozentpunkte
gegenüber der vorherigen Ausgabe.
Erstmals nutzten ausländische Unternehmen aus Deutschland, den Niederlanden und
Frankreich sowie Unternehmen mit Kapital aus Hongkong, Macao und Taiwan (China)
die Plattform zur Personalgewinnung. Insgesamt schrieben 169 Unternehmen mit
ausländischer Kapitalbeteiligung 823 Stellen aus. Die Stellenangebote wurden in
13 Sprachen auf Plattformen in mehr als 30 Ländern veröffentlicht.
Künstliche Intelligenz (KI) stand im Mittelpunkt der diesjährigen Konferenz. Die
Veranstaltung brachte führende KI-Experten und Unternehmer zusammen, um aktuelle
Trends und Entwicklungen zu diskutieren. Gleichzeitig bündelten zahlreiche
internationale Veranstaltungen zum Fachkräfteaustausch Wissen und Expertise aus
aller Welt. Darüber hinaus wurden zahlreiche hochqualifizierte Stellen in den
Bereichen Algorithmenentwicklung, verkörperte Intelligenz und KI-generierte
Inhalte ausgeschrieben, um den Bedürfnissen von Arbeitssuchenden aus dem In- und
Ausland gerecht zu werden.
Neben den Rekrutierungsaktivitäten etablierter Unternehmen umfasste das
Konferenzprogramm mehrere Präsentationen wissenschaftlicher und technologischer
Innovationen. Dabei standen KI-Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt, der
intelligenten Fertigung und der Biotechnologie im Fokus. Darüber hinaus wurde
erstmals ein innovatives Gründerforum unter dem Motto?KI + OPC" für Ein-
Personen-Unternehmen veranstaltet. Es eröffnet insbesondere jungen Menschen, die
nach einem Auslandsaufenthalt nach China zurückkehren, neue Möglichkeiten, ein
eigenes Unternehmen zu gründen.
Wang Xinwei, stellvertretender Sekretär des Provinzkomitees der KPCh in Liaoning
und Gouverneur der Provinz, rief dazu auf, den KI-Sektor in Liaoning gemeinsam
weiterzuentwickeln, wissenschaftliche und technologische Innovationen
voranzutreiben, industrielle Anwendungen zu fördern und das zugehörige Ökosystem
auszubauen. Durch die gemeinsame Nutzung von Ressourcen und die Zusammenarbeit
bei der Entwicklung neuer Lösungen sollten alle Beteiligten ihre Potenziale
entfalten und zugleich zur umfassenden Wiederbelebung der Provinz Liaoning
beitragen.
Ansprechpartnerin:
Frau Liu,
Tel.: 86-10-63074558Â°