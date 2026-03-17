GNW-News: Kraken Robotics demonstriert autonomen Start und Bergung von KATFISH von einem SEFINE-USV

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^ST. JOHN'S, Neufundland und Labrador, April 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kraken

Robotics Inc. (?Kraken" oder das?Unternehmen") (TSX-V: PNG, OTCQB: KRKNF) gibt

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die erfolgreiche Integration und Demonstration seines geschleppten Sonarsystems

KATFISH mit synthetischer Apertur sowie seines autonomen Start- und

Bergungssystems (LARS) von SEFINEs unbemanntem Oberflächenfahrzeug (USV) RD-22

in Zusammenarbeit mit SEFINE SISAM (Strategic Unmanned Systems Research Center)

bekannt. Die Demonstration fand im ersten Quartal 2026 vor der Küste von

Istanbul in der Türkei statt.

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?Jüngste Entwicklungen unterstreichen die Bedeutung des Schutzes kritischer

Seeverkehrswege und der Unterwasserinfrastruktur. Autonome

Minenabwehrfähigkeiten wie die von KATFISH können eine wichtige Rolle dabei

spielen, Seestreitkräfte dabei zu unterstützen, minenähnliche Objekte effizient

zu erkennen und zu klassifizieren", so Bernard Mills, Executive Vice President,

Defence bei Kraken Robotics.?Durch die Kombination des multifunktionalen USV

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von SEFINE mit Krakens hochmodernem KATFISH und dem USV LARS können

Marineeinheiten fortschrittliche Technologien schneller und effizienter

einsetzen und so die Verteidigung und maritime Sicherheit in zunehmend komplexen

Umgebungen stärken."

Im Mittelpunkt der Demonstration standen die schnelle Erkennung und

Klassifizierung von minenähnlichen Objekten sowie kritischer

Unterwasserinfrastruktur; an der Veranstaltung nahmen mehrere Seestreitkräfte

und Regierungsorganisationen teil. KATFISH lieferte Daten mit einer Auflösung

von 3?cm?×?3?cm bei einer Reichweite von 200 Metern pro Seite, die live an eine

Kommandozentrale an Land übertragen wurden, wodurch die Echtzeit-Klassifizierung

von Kontakten durch Bediener mithilfe der Missionsplanungssoftware von SEFINE

SISAM ermöglicht wurde.

Dasselbe KATFISH- und USV-LARS-System wurde im November 2025 von einem 11 Meter

langen ARCIMS-USV der britischen Royal Navy demonstriert

(https://www.krakenrobotics.com/news-releases/kraken-robotics-and-tkms-atlas-uk-

demonstrate-katfish-usv-launch-and-recovery-system-on-an-in-service-uk-royal-

navy-arcims-usv/). Diese gemeinsamen Integrationen stellen einen bedeutenden

Fortschritt bei der Bereitstellung agiler, modularer und kosteneffizienter

Minenabwehrfähigkeiten für moderne Marineoperationen dar.

Ein Video der Demonstration ist unter https://youtu.be/JIXapiCCeSA zu sehen.

Abbildung 1: Kraken Robotics demonstriert den autonomen Start und die Bergung

von KATFISH

von einem SEFINE RD-22 USV

Abbildung 2: Bilder des Synthetic Aperture Sonars von Kraken,

aufgenommen von KATFISH während der Demonstration.

ÜBER KRAKEN ROBOTICS INC.

Kraken Robotics Inc. revolutioniert die Unterwasserüberwachung durch 3D-

Bildsensoren, Stromversorgungslösungen und Robotersysteme. Unsere Produkte und

Dienstleistungen ermöglichen es unseren Kunden, die Herausforderungen in unseren

Ozeanen zu meistern - sicher, effizient und nachhaltig.

Krakens Synthetic-Aperture-Sonar-, Sub-Bottom-Imaging- und LiDAR-Systeme bieten

die beste Auflösung ihrer Klasse und liefern wichtige Erkenntnisse zur

Sicherheit, Infrastruktur und Geologie der Ozeane. Unsere revolutionären

drucktoleranten Batterien liefern Strom mit hoher Energiedichte für unbemannte

Unterwasserfahrzeuge und Unterwasser-Energiespeicher.

Kraken Robotics hat seinen Hauptsitz in Kanada und Niederlassungen in

Nordamerika, Südamerika und Europa. Das Unternehmen unterstützt Kunden in über

30 Ländern weltweit.

Am 3. März 2026 gab Kraken die Übernahme der Covelya Group Limited (die

?Übernahme") bekannt, eines führenden internationalen Anbieters von

unternehmenskritischen Unterwassertechnologielösungen, der über seine

Tochtergesellschaften Sonardyne International Ltd., EIVA A/S, Forcys Ltd.,

Wavefront Systems Ltd., Voyis Imaging Inc. und Chelsea Technologies Ltd. tätig

ist. Der Abschluss der Übernahme wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2026

erfolgen, vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Bedingungen und der Erteilung

der erforderlichen behördlichen Genehmigungen.

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Aussagen, unter anderem in Bezug auf Geschäftsziele, erwartetes Wachstum,

Betriebsergebnisse, Leistung, Geschäftsprojekte und -chancen sowie

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Unsicherheiten sowie andere Faktoren, die dazu führen können, dass die

tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den in solchen

zukunftsorientierten Aussagen erwarteten abweichen. Solche Aussagen spiegeln die

aktuellen Ansichten des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider,

die auf bestimmten wesentlichen Faktoren und Annahmen beruhen und bestimmten

Risiken sowie Unsicherheiten unterliegen, einschließlich, aber nicht beschränkt

auf Veränderungen des Marktes, Wettbewerbs, staatlicher oder regulatorischer

Entwicklungen, allgemeiner wirtschaftlicher Bedingungen und anderer Faktoren,

die in den öffentlichen Offenlegungsdokumenten des Unternehmens dargelegt sind.

Zahlreiche Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse,

Leistungen oder Erfolge des Unternehmens von den in dieser Pressemitteilung

beschriebenen abweichen. Dazu zählen unter anderem die oben aufgeführten. Diese

Faktoren sollten nicht als erschöpfend angesehen werden. Sollten eines oder

mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten eintreten oder sollten sich die den

zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegenden Annahmen als unrichtig erweisen,

können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in dieser Pressemitteilung

beschriebenen abweichen, und man sollte sich nicht allzu sehr auf die in dieser

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einbezogenen zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Solche Aussagen gelten nur

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