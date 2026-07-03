GNW-News: Kraken Robotics schließt strategische Übernahme der Covelya Group Limited ab, erhöht Prognose für 2026 und erweitert Führungsteam
^Die wertsteigernde Übernahme beschleunigt das Wachstum und stärkt Krakens
Position als globaler Anbieter missionskritischer Unterwasser-
Aufklärungslösungen für die maritime Sicherheit und die Offshore-Energiebranche
TORONTO, July 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kraken Robotics Inc. (?Kraken" oder
das?Unternehmen") (TSX-V: PNG, OTCQB: KRKNF) hat heute den Abschluss der
bereits angekündigten Übernahme der Covelya Group Limited (?Covelya Group") für
rund 615 Mio. CAD bekannt gegeben. Der endgültige Kaufpreis unterliegt den
üblichen Anpassungen zum Vollzugszeitpunkt. Sofern nicht anders angegeben, sind
alle in dieser Pressemitteilung genannten Geldbeträge in kanadischen Dollar
(CAD) ausgewiesen.
ERKLÄRUNG DER GESCHÄFTSFÜHRUNG
?Mit dieser Übernahme stärkt Kraken seine Position als globaler Anbieter
missionskritischer Unterwasser-Aufklärungslösungen mit doppeltem
Verwendungszweck", so Greg Reid, CEO von Kraken Robotics.?Seit der Ankündigung
der Transaktion haben wir viel positives Feedback von unseren Kunden erhalten.
Sie freuen sich darauf, gemeinsam mit unseren fusionierten Ingenieurteams
integrierte Unterwassertechnologielösungen zu entwickeln. Wir heißen unsere
neuen Kolleginnen und Kollegen herzlich willkommen und freuen uns auf die
zahlreichen Chancen, die dieser Zusammenschluss eröffnet. Kraken und die Covelya
Group vereinen sich ergänzende Produkte, technologische Kompetenzen und
Kundenbeziehungen. Wir sind überzeugt, dass diese Kombination das
Wachstumspotenzial von Kraken stärkt und die langfristigen Perspektiven des
Unternehmens weiter verbessert. Zusätzlichen Rückenwind erhält dieser positive
Ausblick durch die weltweit steigenden Verteidigungsausgaben - insbesondere
durch die zunehmenden Investitionen in autonome Unterwassersysteme."
STRATEGISCHE BEGRÜNDUNG
Die Übernahme steht im Einklang mit der Strategie von Kraken, mit einem
Portfolio an Dual-Use-Technologien und einer innovationsgetriebenen
Unternehmenskultur nachhaltigen Mehrwert für seine Kunden zu schaffen. Wie
bereits angekündigt, umfassen die strategischen Vorteile der Übernahme für
Kraken Folgendes:
* Ausbau engerer Kundenbeziehungen im schnell wachsenden Markt für
Verteidigung und maritime Überwachung.
* Erweiterung des Produktportfolios sowie des adressierbaren Gesamtmarkts von
Kraken im Bereich der Unterwassertechnologie.
* Aufbau strategischer Standorte zur geografischen Expansion und zur stärkeren
Diversifizierung des Geschäfts.
* Stärkung der technischen Kompetenzen durch ein erfahrenes Ingenieurteam und
hochmoderne Anlagen.
* Finanzielle Wertsteigerung über alle wesentlichen Kennzahlen hinweg,
einschließlich erwarteter Kostensynergien in Höhe von 10 Mio. CAD innerhalb
von 24 Monaten.
NEUE PRODUKTIONSAUFTRÄGE UND AKTUALISIERTE FINANZPROGNOSE FÜR 2026
Seit der Veröffentlichung der Ergebnisse für das erste Quartal 2026 am 28. Mai
2026 haben Kraken und Covelya zusätzliche Produktionsaufträge im Wert von rund
13 bzw. 17 Mio. CAD erhalten. Damit beläuft sich das Volumen der im Jahr 2026
bekanntgegebenen Aufträge auf rund 110 Mio. CAD für Kraken und rund 182 Mio. CAD
für die Covelya Group. Die mit diesen Aufträgen verbundenen Bruttogewinnmargen
liegen im historischen Durchschnitt.
Kraken hat seine Prognose für das Jahr 2026 aktualisiert, um dem Abschluss der
Übernahme am 2. Juli 2026 sowie der Integration der Covelya Group Rechnung zu
tragen. In der bisherigen Prognose des Unternehmens waren diese Faktoren noch
nicht berücksichtigt.
Nachstehend finden Sie eine Übersichtstabelle mit einem Vergleich zur bisherigen
Prognose von Kraken für das Jahr 2026. Es wird erwartet, dass sich der Umsatz im
Jahr 2026 auf die zweite Jahreshälfte konzentriert.
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|($ 000s) 2025 Prior 2026 New 2026 |
| Actual Guidance Range Guidance Range |
| |
| Low High Low High |
+-----------------------------------------------------------------------------------+
|Consolidated Revenue $ 102,210 $ 165,000 $ 175,000 $ 290,000 $ 320,000 |
| |
|Adjusted EBITDA(1) $ 24,693 $ 40,000 $ 50,000 $ 65,000 $ 75,000 |
| |
|Adjusted EBITDA |
|Margin(2) 24 % 24 % 29 % 22 % 23 %|
| |
|Capital |
|Expenditures/Intangible |
|Assets $ 30,294 $ 15,000 $ 18,000 $ 27,000 $ 33,000 |
+-----------------------------------------------------------------------------------+
Wie bereits bei der Bekanntgabe erläutert, wird erwartet, dass sich die
Übernahme positiv auf alle wesentlichen Finanzkennzahlen auswirkt und - unter
Berücksichtigung der vollen Auswirkungen der erwarteten Kostensynergien - im
Jahr 2027 zu einem Anstieg des Gewinns je Aktie im niedrigen bis mittleren
zweistelligen Prozentbereich führt.
Das Unternehmen verfügt weiterhin über eine solide Bilanz mit einer minimalen
Nettoverschuldung nach Inanspruchnahme der neuen Kreditfazilität (wie unten
definiert) sowie über die finanzielle Flexibilität, um künftige Wachstumschancen
zu finanzieren.
FÜHRUNGSTEAM UND ORGANISATIONSSTRUKTUR
Im Zuge der Integration der Covelya Group und ihrer Tochtergesellschaften führt
Kraken eine neue Organisationsstruktur ein und verstärkt sein Führungsteam.
Die neue Struktur wird aus der Kraken Group bestehen, die für die finanzielle
und organisatorische Steuerung verantwortlich sein wird, sowie aus dem klar
abgegrenzten operativen Geschäftsbereich Kraken Robotics, dessen
Geschäftsbereiche auf operative Exzellenz, strategische Umsetzung und
finanzielle Leistung ausgerichtet sein werden. Diese Veränderungen zielen darauf
ab, die Stärken und Talente beider Organisationen zu vereinen und gleichzeitig
eine effizientere und skalierbare Plattform für nachhaltiges langfristiges
Wachstum zu schaffen.
Im Zuge dieser organisatorischen Veränderungen wurde Bernard Mills zum President
von Kraken befördert. Herr Mills verfügt über umfassende Erfahrung in der
Führung großer Organisationen und der Steigerung der operativen
Leistungsfähigkeit. Vor seinem Eintritt bei Kraken war Herr Mills CEO und
Geschäftsführer von Stelia North America, einer Tochtergesellschaft der Airbus
Group im Bereich fortschrittlicher Werkstoffe. Zuvor war er President von Ultra
Sonar Systems, wo er eine globale Organisation mit mehr als 850 Mitarbeitenden
leitete.
Die neue Konzernleitung der Kraken Group setzt sich wie folgt zusammen:
* Greg Reid - Chief Executive Officer (CEO)
* Bernard Mills - President (ehemals Kraken EVP Defence)
* Joe Mackay - Chief Financial Officer (CFO)
* Terra Penrose - Chief People Officer (CPO)
* John Salama - Chief Information Officer (CIO)
* Andrew Griffin - Chief Legal Officer (CLO) (ehemals Kraken Director Legal)
Zum Führungsteam, das gemeinsam mit Bernard im operativen Geschäft von Kraken
Robotics tätig sein wird, gehören:
* Simon Partridge - EVP Technology (ehemals Vorsitzender der Covelya Group)
* Dr. Graham Brown - EVP Products (ehemals Geschäftsführer der Covelya
Tochtergesellschaft Sonardyne International)
* Gary Moynehan - EVP für Unternehmensleistung (zuvor CFO der Covelya Group)
* David Shea - EVP für Strategie und Wachstum (zuvor EVP Products and CTO bei
Kraken)
* EVP Systems & Services ist eine neu geschaffene Position, die derzeit noch
unbesetzt ist; das Unternehmen befindet sich bereits in einer
fortgeschrittenen Phase des Auswahlverfahrens
Dieses Team vereint umfassende Fachkompetenz in den Bereichen Technologie,
Betrieb und Wachstumsinitiativen und wird die Integration sowie die zukünftige
Expansion des fusionierten Unternehmens vorantreiben.
Nat Spencer, Chief Operations Officer (COO), wird Kraken Ende Juli verlassen, um
sich einer neuen beruflichen Herausforderung zu widmen. Das Unternehmen dankt
Herrn Spencer für seinen bedeutenden Beitrag zum Erfolg von Kraken in den
vergangenen Jahren und wünscht ihm für seine berufliche Zukunft alles Gute.
Kraken arbeitet derzeit mit einem eigens eingesetzten Integrationsteam an einem
Integrationsplan und wird mit der Zusammenführung von Mitarbeitenden, Systemen,
Finanzen, Vertrieb und operativen Abläufen beginnen, um potenzielle Umsatz- und
Kostensynergien zu realisieren. Wie bereits angekündigt, strebt Kraken innerhalb
der ersten 24 Monate Kostensynergien von rund 10 Mio. CAD an.
DETAILS ZUM ABSCHLUSS UND ZUR UMWANDLUNG DER ZEICHNUNGSBESTÄTIGUNGEN
Der Kaufpreis für die Übernahme in Höhe von rund 615 Mio. CAD bestand -
vorbehaltlich der Anpassungen zum Abschluss - aus rund 480 Mio. CAD in bar sowie
rund 135 Mio. CAD in Form von 15.882.352 neu ausgegebenen Stammaktien von Kraken
(jeweils eine?Stammaktie") zu einem fiktiven Ausgabepreis von 8,50 CAD je
Stammaktie an die Aktionäre der Covelya Group.
Der Baranteil des Kaufpreises wurde aus dem Nettoerlös der von Kraken im Rahmen
eines?Bought Deal" durchgeführten öffentlichen Emission von Zeichnungsscheinen
(die?Zeichnungsscheine") im Volumen von 402,5 Mio. CAD, die am 12. März 2026
abgeschlossen wurde, den auf diesen Nettoerlös angefallenen Zinsen sowie aus
Mitteln der neuen Kreditfazilität finanziert.
Im Zusammenhang mit dem Abschluss der Übernahme hat Kraken zudem Änderungen an
seiner bestehenden Kreditfazilität vorgenommen. Dazu gehören unter anderem die
Einrichtung einer neuen zugesagten, besicherten, nicht revolvierenden
Laufzeitkreditfazilität in Höhe von 125 Mio. CAD (die?neue Kreditfazilität"),
die Erhöhung der bestehenden revolvierenden Kreditfazilität von 35 Mio. CAD auf
60 Mio. CAD sowie die Verlängerung ihrer Laufzeit bis März 2031. Das Unternehmen
hat die neue Kreditfazilität vollständig in Anspruch genommen. Die daraus
erzielten Mittel wurden zur Finanzierung eines Teils der Barzahlung für die
Übernahme verwendet.
Im Zusammenhang mit dem Abschluss der Übernahme hat jeder Inhaber von
Zeichnungsscheinen automatisch und ohne Zahlung einer zusätzlichen Gegenleistung
oder weitere Maßnahmen Anspruch auf eine Stammaktie für jeden gehaltenen
Zeichnungsschein.
Der Handel mit den Zeichnungsscheinen wird voraussichtlich ausgesetzt, das vom
Zeichnungsschein-Agenten geführte Übertragungsregister geschlossen und die
Zeichnungsscheine mit Wirkung zum heutigen Handelsschluss von der TSX Venture
Exchange (der?TSXV") aus dem Handel genommen. Die gemäß den Bedingungen der
Zeichnungsscheine auszugebenden Stammaktien werden voraussichtlich ab morgen an
der TSXV gehandelt.
Nach Abschluss der Übernahme und der Ausgabe der Stammaktien im Zusammenhang mit
den Zeichnungsscheinen wird der Verkäufer der Covelya Group etwa 4 % der
ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien halten. Diese unterliegen einer
Sperrvereinbarung, nach der jeweils ein Drittel der Stammaktien 12, 18 bzw. 24
Monate nach dem Abschluss der Übernahme freigegeben wird.
Kraken plant, seine Ergebnisse für das zweite Quartal 2026 Ende August 2026 und
seine Ergebnisse für das dritte Quartal 2026, die den Beitrag der Covelya Group
enthalten werden, Ende November 2026 zu veröffentlichen. Nach dem Abschluss der
Übernahme beabsichtigt Kraken, die Notierung seiner Stammaktien an der Toronto
Stock Exchange (?TSX") zu beantragen, vorbehaltlich der Erfüllung der geltenden
Notierungsanforderungen der TSX und der entsprechenden Genehmigung durch die
TSX. Das Unternehmen geht davon aus, dass dieser Prozess bis Ende 2026 oder
Anfang 2027 abgeschlossen sein wird.
Abbildung 1: Kraken Robotics gibt den Abschluss der strategischen Übernahme der
Covelya Group bekannt
NICHT-IFRS-KENNZAHLEN
Das Unternehmen verwendet in dieser Pressemitteilung bestimmte nicht nach IFRS
definierte Finanzkennzahlen und sonstige Nicht-IFRS-Kennzahlen, darunter das
bereinigte EBITDA, die bereinigte EBITDA-Marge, den Bruttogewinn, die
Bruttogewinnmarge, den bereinigten Jahresüberschuss und das Betriebskapital.
Nach Auffassung der Unternehmensleitung ermöglichen nicht nach IFRS definierte
Finanzkennzahlen und sonstige Nicht-IFRS-Kennzahlen den Anlegern - als Ergänzung
zu den nach IFRS ermittelten Kennzahlen - eine fundiertere Beurteilung der
zugrunde liegenden Geschäftsentwicklung des Unternehmens. Nicht nach IFRS
definierte Finanzkennzahlen und sonstige Nicht-IFRS-Kennzahlen haben keine nach
IFRS standardisierte Bedeutung und sind daher möglicherweise nicht mit ähnlich
bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar. Sie dienen
ausschließlich der Bereitstellung zusätzlicher Informationen und sollten weder
isoliert betrachtet noch als Ersatz für nach IFRS ermittelte Leistungskennzahlen
herangezogen werden.
In dieser Pressemitteilung verwendet das Unternehmen die folgenden Nicht-IFRS-
Kennzahlen in Bezug auf seine Geschäftstätigkeit: das bereinigte EBITDA und die
bereinigte EBITDA-Marge. Eine Erläuterung der Zusammensetzung und Aussagekraft
dieser Kennzahlen sowie Überleitungsrechnungen auf die jeweils am ehesten
vergleichbaren IFRS-Kennzahlen, die im Jahresabschluss des Unternehmens
ausgewiesen sind, finden Sie im Abschnitt?Nicht-IFRS-Kennzahlen" des
Lageberichts (Management's Discussion and Analysis,?MD&A") des Unternehmens für
das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr. Dieser Abschnitt ist durch
Verweis Bestandteil dieser Pressemitteilung und auf SEDAR+ unter
www.sedarplus.ca (http://www.sedarplus.ca) verfügbar.
ÜBER KRAKEN ROBOTICS INC.
Kraken Robotics ist ein weltweit tätiges Unternehmen im Bereich der
Meerestechnologie, das Unterwasseraufklärung durch fortschrittliche Sensoren,
Software und integrierte Systeme neu definiert. Das Unternehmen bedient die
Märkte Verteidigung, Offshore-Energie und Meeresforschung und liefert
verwertbare Erkenntnisse für anspruchsvolle Unterwasserumgebungen. Die
integrierten Unterwasserlösungen von Kraken umfassen Sonar-, Navigations-,
Ortungs-, Bildgebungs-, Energieversorgungs-, Kommunikations-, Überwachungs- und
Datenanalyse-Technologien.
Am 2. Juli 2026 hat Kraken Robotics die Covelya Group übernommen und damit
Sonardyne, EIVA, Forcys, Voyis und Chelsea Technologies unter einem gemeinsamen
Dach zusammengeführt. Gemeinsam bündeln die Unternehmen hochqualifizierte,
weltweit tätige Teams, die sich dafür einsetzen, komplexe Herausforderungen
unter Wasser mit erstklassigen Dual-Use-Technologien zu lösen.
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ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN
Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die?zukunftsgerichtete Informationen"
im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze darstellen (zusammenfassend
als?zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet). Werden in dieser Pressemitteilung
im Zusammenhang mit dem Unternehmen Begriffe wie?könnte",?würde",?dürfte",
?wird",?beabsichtigen",?planen",?erwarten",?voraussehen",?glauben",
?anstreben",?vorschlagen",?schätzen" oder ähnliche Formulierungen verwendet,
dienen diese der Kennzeichnung zukunftsgerichteter Aussagen. Diese
Pressemitteilung enthält insbesondere zukunftsgerichtete Aussagen unter anderem
in Bezug auf: die Auswirkungen der Übernahme auf die geschäftliche und
finanzielle Entwicklung des Unternehmens; die erwarteten Vorteile und die
strategische Begründung der Übernahme; erwartete Kostensynergien in Höhe von
rund 10 Mio.CAD innerhalb von 24 Monaten; einen erwarteten Anstieg des Gewinns
je Aktie im niedrigen bis mittleren zweistelligen Prozentbereich im Jahr 2027;
Geschäftsziele; erwartetes Wachstum des Unternehmens; erwartete Produktions- und
Dienstleistungsaufträge; Entwicklungen im Bereich maritime Sicherheit sowie die
zunehmende Bedeutung der Minenabwehr; neue Produktangebote; Erwartungen
hinsichtlich Geschäftsergebnissen, Performance, Projekten und Geschäftschancen
sowie finanzieller Ergebnisse; die Prognose für 2026 (einschließlich
konsolidierter Umsätze, bereinigtem EBITDA, bereinigter EBITDA-Marge sowie
Investitionsausgaben und immateriellen Vermögenswerten) und sonstiger
Finanzschätzungen; erwartete Handelsaktivitäten und Zeitpläne im Zusammenhang
mit Stammaktien und Zeichnungsscheinen; die Integration der Covelya Group
einschließlich organisatorischer Anpassungen; sowie die geplante Notierung der
Stammaktien an der TSX. Diese Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte
Risiken, Unsicherheiten und sonstige Faktoren, die dazu führen können, dass die
tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den in den
zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen. Solche Aussagen
spiegeln die aktuellen Einschätzungen des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger
Ereignisse wider, die auf bestimmten wesentlichen Annahmen und Faktoren beruhen
und Risiken sowie Unsicherheiten unterliegen. Dazu zählen unter anderem
Veränderungen der Markt- und Wettbewerbsbedingungen, staatliche oder
regulatorische Entwicklungen, die allgemeine wirtschaftliche Lage, die
erwarteten Vorteile der Akquisition, die erfolgreiche Integration der Covelya
Group, die Realisierung erwarteter Synergien, makroökonomische Unsicherheiten,
die Fähigkeit des Unternehmens, die Notierungsanforderungen der TSX zu erfüllen,
der Erhalt erforderlicher behördlicher Genehmigungen sowie weitere Faktoren, die
in den von der Gesellschaft von Zeit zu Zeit bei den kanadischen
Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Offenlegungsunterlagen beschrieben
sind, einschließlich des jüngsten Jahresinformationsformulars im Abschnitt
?Risikofaktoren", der Quartals- und Jahresberichte sowie weiterer ergänzender
Informationen, die im Unternehmensprofil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca
(http://www.sedarplus.ca) verfügbar sind. Weitere Risiken und Unsicherheiten,
die dem Unternehmen derzeit nicht bekannt sind oder die derzeit als nicht
wesentlich eingeschätzt werden, könnten sich ebenfalls nachteilig auf das
Unternehmen auswirken. Zahlreiche Faktoren können dazu führen, dass die
tatsächlichen Ergebnisse, die Geschäftsentwicklung oder die Leistung des
Unternehmens wesentlich von den in dieser Pressemitteilung dargestellten
Erwartungen abweichen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf die
vorstehend genannten. Diese Faktoren sollten nicht als erschöpfend angesehen
werden. Sollten eines oder mehrere dieser Risiken oder Unsicherheiten eintreten
oder sich die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegenden Annahmen als
unzutreffend erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in
dieser Pressemitteilung beschriebenen abweichen; entsprechend sollte kein
übermäßiges Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen gesetzt werden.
Die Prognose für das Jahr 2026 wird zum Stand vom 2. Juli 2026 bereitgestellt,
um Analysten und Aktionären als Orientierung für ihre jeweiligen Einschätzungen
des am 31. Dezember 2026 endenden Geschäftsjahres zu dienen. Der Leser wird
darauf hingewiesen, dass die Verwendung dieser Informationen für andere Zwecke
möglicherweise nicht angemessen ist. Diese Informationen stellen
zukunftsgerichtete Aussagen dar, die auf zahlreichen Schätzungen und Annahmen
über zukünftige Ereignisse beruhen. Die tatsächlichen Ergebnisse können hiervon
abweichen, wobei solche Abweichungen erheblicher Natur sein können. Die
Erwartungen unterliegen zudem einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten sowie
wesentlichen Annahmen, die in dieser Pressemitteilung sowie im Lagebericht
(?MD&A") von Kraken für die drei und zwölf Monate bis zum 31. Dezember 2025
dargelegt sind, der auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca (http://www.sedarplus.ca)
eingereicht wurde. Die Prognose für das Jahr 2026 basiert auf den aktuellen
Einschätzungen, Strategien, Erwartungen, Annahmen und Prognosen der
Unternehmensleitung und wurde unter Anwendung von Rechnungslegungsgrundsätzen
erstellt, die im Wesentlichen mit den derzeit vom Unternehmen angewandten
Rechnungslegungsgrundsätzen übereinstimmen. Das Unternehmen weist darauf hin,
dass sich die der Erstellung des Ausblicks für 2026 zugrunde liegenden Annahmen
als unzutreffend oder ungenau erweisen könnten. Dementsprechend können die
tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in dieser Pressemitteilung
dargestellten Erwartungen des Unternehmens abweichen. Die Umsatzprognose für das
Jahr 2026 basiert auf den folgenden Annahmen: Die prognostizierte Umsatzspanne
im Produktgeschäft wird durch das Wachstum des Portfolios des fusionierten
Unternehmens in den Bereichen Energie, Sensorik und integrierte Systeme sowie
durch organisches Wachstum im Dienstleistungsgeschäft getragen. Die
Produktumsätze werden durch bestehende Aufträge sowie erwartete Aufträge im
Zusammenhang mit identifizierten Geschäftsmöglichkeiten gestützt. Die
Dienstleistungsumsätze basieren auf stabilen bis steigenden Investitionen in
Offshore-Energieprojekte - sowohl im Öl- und Gassektor als auch im Bereich der
erneuerbaren Offshore-Energien - sowie auf der Nachfrage nach der Inspektion und
Instandsetzung kritischer Unterwasserinfrastruktur. Aufgrund historischer
Kaufmuster der Kunden wird erwartet, dass sich der Umsatz insbesondere auf die
zweite Jahreshälfte konzentriert. Die Prognose für das bereinigte EBITDA basiert
auf Bruttogewinnmargen für die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens,
die dem Vorjahresniveau entsprechen.
Zukunftsgerichtete Aussagen gelten ausschließlich zum Zeitpunkt der
Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und
übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu
aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder
aus sonstigen Gründen, sofern dies nicht nach den geltenden Wertpapiergesetzen
erforderlich ist. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen
zukunftsorientierten Aussagen werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich
eingeschränkt.
Weder die TSXV noch ihr Regulierungsdienstleister (im Sinne der Richtlinien der
TSXV) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit
dieser Pressemitteilung.
Weitere Informationen:
Erica Hasenfus, Director of Global Marketing
erica.hasenfus@krakenrobotics.com (mailto:erica.hasenfus@krakenrobotics.com)
Shant Madian, Director of Capital Markets
shant.madian@krakenrobotics.com (mailto:shant.madian@krakenrobotics.com)
Kraken Robotics Inc.
+1 709-757-5757 oder investors@krakenrobotics.com
(mailto:investors@krakenrobotics.com)
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(1) Das bereinigte EBITDA ist eine Nicht-IFRS-Kennzahl, die nach IFRS keine
standardisierte Bedeutung hat und daher möglicherweise nicht mit ähnlich
bezeichneten Kennzahlen anderer Emittenten vergleichbar ist. Siehe?Nicht-IFRS-
Kennzahlen" in dieser Pressemitteilung.
(2) Die bereinigte EBITDA-Marge ist eine Nicht-IFRS-Kennzahl, die auf dem
bereinigten EBITDA basiert, nach IFRS keine standardisierte Bedeutung hat und
daher möglicherweise nicht mit ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer
Emittenten vergleichbar ist. Siehe?Nicht-IFRS-Kennzahlen" in dieser
Pressemitteilung.
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