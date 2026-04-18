GNW-News: Kraken Robotics unterzeichnet Absichtserklärung mit SEFINE SISAM

Werte in diesem Artikel

^ST. JOHN'S, Neufundland und Labrador, May 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kraken

Robotics Inc. (?Kraken" oder das?Unternehmen") (TSX-V: PNG, OTCQB: KRKNF) gibt

Wer­bung Wer­bung

bekannt, während der SAHA Messe in der Türkei eine Absichtserklärung (Memorandum

of Understanding, MOU) mit SEFINE SISAM, dem Strategic Unmanned Systems Research

Center, unterzeichnet zu haben.

Im Rahmen der Vereinbarung werden Kraken und SISAM gemeinsam daran arbeiten,

KATFISH in die Missionsplanungssoftware von SISAM zu integrieren sowie

Funktionen zur automatischen Zielerkennung (Automatic Target Recognition, ATR)

Wer­bung Wer­bung

für das Synthetic-Aperture-Sonar von Kraken zu entwickeln.

?Nach der erfolgreichen Demonstration auf See Anfang dieses Jahres freuen wir

uns darauf, die Zusammenarbeit mit SEFINE weiter auszubauen", erklärt Bernard

Mills, Executive Vice President Defence bei Kraken Robotics.?Diese

Partnerschaft versetzt uns in die Lage, in einer Region mit hoher industrieller

Kompetenz und konkretem operativem Bedarf schnell leistungsfähige Lösungen zu

Wer­bung Wer­bung

entwickeln und bereitzustellen. Gemeinsam treiben wir vollständig integrierte

autonome Lösungen für Unterwasseroperationen und die Minenabwehr voran und

steigern damit Geschwindigkeit, Präzision und Effizienz maritimer

Sicherheitseinsätze."

Kraken und SEFINE haben kürzlich vor der Küste Istanbuls eine gemeinsame

Demonstration (https://www.krakenrobotics.com/news-releases/kraken-robotics-

demonstrates-katfish-autonomous-launch-and-recovery-from-sefine-usv/)

durchgeführt. Dabei kamen Krakens KATFISH-System sowie ein Start- und

Bergungssystem für unbemannte Überwasserfahrzeuge (Unmanned Surface Vessel, USV)

auf der RD-22-USV-Plattform von SEFINE zum Einsatz. Unter realistischen

Einsatzbedingungen konnten minenähnliche Objekte sowie kritische

Unterwasserinfrastruktur schnell und hochauflösend erkannt und klassifiziert

werden.

Abbildung 1: Kraken Robotics unterzeichnet während der SAHA Messe in der Türkei

eine Absichtserklärung mit

SEFINE SISAM.

ÜBER KRAKEN ROBOTICS INC.

Kraken Robotics Inc. revolutioniert die Unterwasserüberwachung durch 3D-

Bildsensoren, Stromversorgungslösungen und Robotersysteme. Unsere Produkte und

Dienstleistungen ermöglichen es unseren Kunden, die Herausforderungen in unseren

Ozeanen zu meistern - sicher, effizient und nachhaltig.

Krakens Synthetic-Aperture-Sonar-, Sub-Bottom-Imaging- und LiDAR-Systeme bieten

die beste Auflösung ihrer Klasse und liefern wichtige Erkenntnisse zur

Sicherheit, Infrastruktur und Geologie der Ozeane. Unsere revolutionären

drucktoleranten Batterien liefern Strom mit hoher Energiedichte für unbemannte

Unterwasserfahrzeuge und Unterwasser-Energiespeicher.

Kraken Robotics hat seinen Hauptsitz in Kanada und Niederlassungen in

Nordamerika, Südamerika und Europa. Das Unternehmen unterstützt Kunden in über

30 Ländern weltweit.

Am 3. März 2026 gab Kraken die Übernahme der Covelya Group Limited (die

?Übernahme") bekannt, eines führenden internationalen Anbieters von

unternehmenskritischen Unterwassertechnologielösungen, der über seine

Tochtergesellschaften Sonardyne International Ltd., EIVA A/S, Forcys Ltd.,

Wavefront Systems Ltd., Voyis Imaging Inc. und Chelsea Technologies Ltd. tätig

ist. Der Abschluss der Übernahme wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2026

erfolgen, vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Bedingungen und der Erteilung

der erforderlichen behördlichen Genehmigungen.

LINKS:

www.krakenrobotics.com (http://www.krakenrobotics.com/)

SOCIAL MEDIA:

LinkedIn www.linkedin.com/company/krakenrobotics

(http://www.linkedin.com/company/krakenrobotics)

Twitter www.twitter.com/krakenrobotics (http://www.twitter.com/krakenrobotics)

Facebook www.facebook.com/krakenroboticsinc

(http://www.facebook.com/krakenroboticsinc)

YouTube www.youtube.com/channel/UCEMyaMQnneTeIr71HYgrT2A

(http://www.youtube.com/channel/UCEMyaMQnneTeIr71HYgrT2A)

Instagram www.instagram.com/krakenrobotics

(http://www.instagram.com/krakenrobotics)

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete

Aussagen dar. Die in dieser Pressemitteilung verwendeten Wörter?können",

?würden",?könnten",?werden",?beabsichtigen",?planen",?vorwegnehmen",

?glauben",?suchen",?vorschlagen",?schätzen",?erwarten" und ähnliche

Ausdrücke sollen in Bezug auf das Unternehmen zukunftsgerichtete Aussagen

kennzeichnen. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsbezogene

Aussagen, unter anderem in Bezug auf Geschäftsziele, erwartetes Wachstum,

Betriebsergebnisse, Leistung, Geschäftsprojekte und -chancen sowie

Finanzergebnisse. Diese Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken,

Unsicherheiten sowie andere Faktoren, die dazu führen können, dass die

tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den in solchen

zukunftsorientierten Aussagen erwarteten abweichen. Solche Aussagen spiegeln die

aktuellen Ansichten des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider,

die auf bestimmten wesentlichen Faktoren und Annahmen beruhen und bestimmten

Risiken sowie Unsicherheiten unterliegen, einschließlich, aber nicht beschränkt

auf Veränderungen des Marktes, Wettbewerbs, staatlicher oder regulatorischer

Entwicklungen, allgemeiner wirtschaftlicher Bedingungen und anderer Faktoren,

die in den öffentlichen Offenlegungsdokumenten des Unternehmens dargelegt sind.

Zahlreiche Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse,

Leistungen oder Erfolge des Unternehmens von den in dieser Pressemitteilung

beschriebenen abweichen. Dazu zählen unter anderem die oben aufgeführten. Diese

Faktoren sollten nicht als erschöpfend angesehen werden. Sollten eines oder

mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten eintreten oder sollten sich die den

zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegenden Annahmen als unrichtig erweisen,

können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in dieser Pressemitteilung

beschriebenen abweichen, und man sollte sich nicht allzu sehr auf die in dieser

Pressemitteilung enthaltenen oder durch Bezugnahme in diese Pressemitteilung

einbezogenen zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Solche Aussagen gelten nur

für den Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Das Unternehmen beabsichtigt nicht

und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsorientierten Aussagen zu

aktualisieren. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsorientierten

Aussagen werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich eingeschränkt.

Weder die TSX Venture Exchange Inc. noch ihr Regulation Services Provider - wie

dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist -

übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser

Mitteilung. Die OTCQB hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt

noch abgelehnt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Erica Hasenfus, Director of Global Marketing

erica.hasenfus@krakenrobotics.com (mailto:erica.hasenfus@krakenrobotics.com)

Shant Madian, Director of Capital Markets

shant.madian@krakenrobotics.com (mailto:shant.madian@krakenrobotics.com)

Kraken Robotics Inc.

+1 709-757-5757

investors@krakenrobotics.com (mailto:investors@krakenrobotics.com)

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0ad15080-

6657-4bdb-8a2d-140663c179a2

Â°