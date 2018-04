GNW-News: Kürzerer GMAT-Test startet am 16. April

Kürzerer GMAT-Test startet am 16. April

Die für die Prüflinge positive Änderung ist darauf ausgerichtet, das

Testerlebnis zu verbessern

RESTON, Va., 5. April 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Im Zuge seiner laufenden

Konzentration auf die Gestaltung des bestmöglichen Testerlebnisses und der

Bereitstellung von benutzerfreundlichen Merkmalen kürzt der Graduate Management

Admission Council (GMAC) die Länge des GMAT-Tests um 30 Minuten. Der neue,

kürzere Test - mit einer Dauer von 3,5 Stunden anstatt von 4 - wird ab dem 16.

April weltweit für Testteilnehmer verfügbar sein.

Die Qualität des Tests in Bezug auf Verlässlichkeit, Gültigkeit, Sicherheit und

Integrität bleibt unverändert. Die GMAT-Punktzahlen vor und nach dieser

Veränderung bleiben die gleichen und sind daher über die Zeit hinweg

vergleichbar.

"Wir sind immer auf der Suche nach Wegen, um das Selbstvertrauen unserer

Testteilnehmer zu stärken und das Testerlebnis zu optimieren. Bei all dem haben

wir nur ein Ziel vor Augen - die GMAT-Testteilnehmer dabei zu unterstützen, am

Tag der Prüfung ihr Bestes geben zu können", sagte Vineet Chhabra, Senior

Director of Product Management des GMAC. "Wir glauben, dass die Kandidaten

weniger Angst haben und sich besser vorbereitet fühlen werden, was dazu

beitragen wird, dass die Testergebnisse ihre wirkliche Leistung besser

widerspiegeln."

Die Zeiteinsparungen werden durch die Optimierung der zwei längeren Abschnitte

des Tests zum quantitativen und sprachlogischen Denken erreicht, in deren Zug

die Anzahl der nicht bewerteten Forschungsfragen in diesen Abschnitten

verringert werden. Mehrere Lern- und Anleitungsseiten, die Testteilnehmer auf

den Bildschirmen im Testzentrum sehen, wurden darüber hinaus vereinfacht. An den

Testabschnitten "Analytisches Schreiben" und "Integratives Denken" wurden keine

Veränderungen durchgeführt. Auch die Art und Weise, wie der GMAT-Test bewertet

wird, der Testinhalt, die Fragetypen und die durchschnittliche Zeit pro Frage

verändern sich nicht.

"Mithilfe unseres kontinuierlichen Marktfeedbacks und Überprüfungen unserer

Tätigkeit konnten wir diese Gelegenheit identifizieren, den Test zu kürzen, ohne

dabei etwas an seiner Verlässlichkeit zu ändern", sagte Chhabra. "Diese Änderung

hat keine Auswirkungen auf die Bewertung des GMAT-Tests, da sich die Anzahl der

in die Bewertung eingehenden Fragen nicht ändert. Der Bewertungsalgorithmus

bleibt gleich und auch die Gesamtpunktzahl sowie die jeweiligen Punktzahlen für

die Abschnitte zu quantitativem und sprachlogischem Denken werden mit den Tests,

die vor dieser Änderung absolviert wurden, vergleichbar sein. Für

Wirtschaftshochschulen und Universitäten besteht kein Handlungs- oder

Änderungsbedarf. Wir bieten unseren Kandidaten ein besseres Testerlebnis,

während wir gleichzeitig Wirtschaftshochschulen und betriebswissenschaftlichen

Fakultäten die gleichen, qualitativ hochwertigen, fairen und verlässlichen

Testergebnisse zur Verfügung stellen."

Im Zuge dieser Änderungen führt der GMAC ein neues Online-Lernprogramm ein, das

sich an die Bildschirminhalte anlehnt, die die Testteilnehmer am Prüfungstag

sehen, was die Erfahrung im Testzentrum weiter verbessert und optimiert. Durch

die Online-Bereitstellung des Lernprogramms auf www.mba.com/ können

Testteilnehmer nach Belieben und so oft sie wollen auf die Lerninhalte

zugreifen.

Der GMAT-Test ist darauf ausgerichtet, die Kompetenzen zu demonstrieren, die für

die führenden betriebswirtschaftlichen Studiengänge weltweit am maßgeblichsten

sind. 9 von 10 Zulassungen zu Masterprogrammen in Betriebswirtschaft auf der

Welt erfolgen auf der Grundlage von GMAT-Testergebnissen.

Die neuen offiziellen GMAT-Vorbereitungsmaterialien, die der GMAC

veröffentlicht, wurden an diese Änderungen angepasst und spiegeln nun die

Struktur des kürzeren Tests wider. Die offiziellen GMAT-Probetests und

-Übungsaufgaben werden zur leichteren Handhabung online verfügbar sein. Darüber

hinaus wurden einige Verbesserungen an den Funktionen der Website vorgenommen.

Unter anderem ist nun nur noch eine einmalige Anmeldung erforderlich und die

Vorbereitungsmaterialien können von verschiedenen Geräten abgerufen werden. Die

offiziellen GMAT-Vorbereitungsmaterialien sind die einzige offizielle Quelle für

GMAT-Fragen, die inzwischen nicht mehr im Test enthalten sind. Studien des GMAC

haben aufgezeigt, dass Kandidaten, die die offiziellen Produkte verwenden, im

Durchschnitt um 18 Prozent bessere Testergebnisse beim GMAT-Test erzielen, als

solche, die diese nicht nutzen. Die aktualisierten Vorbereitungsmaterialien

werden ab Ende April verfügbar sein.

Diese Veränderungen sind Teil einer Reihe von Veränderungen am GMAT-Test in den

letzten Jahren, die sich positiv auf die Testteilnehmer auswirken sollen und

alle auf die Verbesserung des Testerlebnisses abzielen. Dazu gehören unter

anderem:

* Auswahl der Reihenfolge der Testabschnitte im Testzentrum (Auswahl der

Reihenfolge der Abschnitte)

* Sofortige Veröffentlichung von inoffiziellen Testergebnissen nach Ablegen

des Tests und noch vor Verlassen des Testzentrums

* Aktualisierungen mit Bezug auf die Möglichkeiten zur Annullierung und

Wiederherstellung von Testergebnissen

Um mehr über diese Änderungen zu erfahren, besuchen Sie bitte die Seite mit

häufig gestellten Fragen: http://www.mba.com/global/frequently-asked-

questions/shorter-gmat-exam

Über den GMAC: Der Graduate Management Admission Council (GMAC) ist ein

weltweiter gemeinnütziger Verein, dem sich 223 führende Wirtschaftshochschulen

und betriebswissenschaftliche Fakultäten angeschlossen haben. Seit unserer

Gründung im Jahr 1953 setzen wir uns aktiv dafür ein, die Kunst und Wissenschaft

von Zulassungsverfahren weiterzuentwickeln, indem wir die Branche zusammenführen

und repräsentieren sowie branchenführende Produkte und Dienstleistungen für

Hochschulen und Studierende anbieten. Der GMAC ist Eigentümer und Verwalter des

Graduate Management Admission Test® (GMAT(®)), auf den mehr bei mehr als 7.000

weiterführenden Studiengängen weltweit zurückgegriffen wird. Zu den anderen vom

GMAC angebotenen Prüfungen gehört der "NMAT by GMAC(TM)"-Test, der als

Zulassungsvoraussetzung bei weiterführenden betriebswirtschaftlichen

Studiengängen in Indien und Südafrika eingesetzt wird, und der "Executive

Assessment"-Test, der speziell auf berufsbegleitende

wirtschaftswissenschaftliche Studiengänge für Führungskräfte auf der ganzen Welt

zugeschnitten ist. Der GMAC hat seinen Hauptsitz in den USA und verfügt über

Geschäftsstellen in London, Neu-Delhi (Gurugram) und Hongkong. Informationen zu

den Prüfungen, Lernmaterialien und Serviceangebote für Testteilnehmer finden Sie

unter www.mba.com. Informationen zum GMAC und unserem Marktwissen, beruflichen

Entwicklungsmöglichkeiten und Serviceangebote für Wirtschaftshochschulen und

betriebswissenschaftliche Fakultäten finden Sie unter www.gmac.com.

MEDIENKONTAKT: Tania Hernandez-Andersen, GMAC Senior Director of Corporate Brand

Communications, thernandez-andersen@gmac.com oder 703-668-9638 (Büro),

571-294-4059 (Mobil).

