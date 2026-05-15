GNW-News: Kulturelle Integration an der Grenze zwischen Guangxi und Vietnam: Veranstaltungen in Baise schlagen eine Brücke für die nachbarschaftlichen Bezieh...
^BAISE, China, May 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Baise in Guangxi im Süden Chinas
teilt sich mit Vietnam gemeinsame Gebirgs- und Flusslandschaften sowie ein
miteinander verflochtenes kulturelles Erbe und volkstümliche Bräuche. Es dient
als wichtiges Tor für den Austausch zwischen den Menschen und für
freundschaftliche nachbarschaftliche Beziehungen entlang der chinesisch-
vietnamesischen Grenze. Anlässlich der jüngsten Veranstaltungen Guangxi 3. März
· Bagui-Karneval 2026 nutzte die Publicity Department of Baise City (Abteilung
für Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Baise) ihre geografischen Vorteile als
Grenzstadt und organisierte eine Reihe von grenzüberschreitenden Veranstaltungen
in den Bereichen Sport, immaterielles Kulturerbe (ICH), Lesen und volkstümliche
Bräuche. Dank vielfältiger kultureller Aktivitäten stärkt die Stadt den
kulturellen Austausch und die zwischenmenschlichen Beziehungen in den
Grenzgebieten und festigt damit das Ansehen der Grenze als Ort der guten
Nachbarschaft zwischen China und Vietnam sowie der grenzüberschreitenden
kulturellen Integration.
Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.
(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/5272/eng)
Sport als Medium: Aufbau einer herzlichen Verbindung über die Grenze hinweg
Am 23. April fiel im Kreis Napo in Baise der Startschuss für das
Einladungsfußballturnier der Grenzbeamten aus China und Vietnam. Mannschaften
aus vietnamesischen Grenzprovinzen und Sportler aus chinesischen Grenzbezirken
traten auf dem Spielfeld gegeneinander an und tauschten ihre Fähigkeiten aus,
wodurch durch den freundschaftlichen Wettkampf eine tiefere Freundschaft und ein
größeres Einvernehmen entstanden. Am 25. April fand in der Jingxi-Sporthalle das
Freundschaftsspiel zwischen China und Vietnam im Basketball statt.
Diese Reihe grenzüberschreitender Sportveranstaltungen, die Wettkampfcharakter
mit breiter Beteiligung verbindet, bereichert nicht nur das kulturelle und
sportliche Leben der Grenzbewohner und fördert die nationale Fitness entlang der
Grenze. Sie nutzt zudem die integrative Kraft des Sports, um geografische
Barrieren zu überwinden und die nachbarschaftlichen Beziehungen zwischen
chinesischen und vietnamesischen Grenzbewohnern zu festigen.
Das immaterielle Kulturerbe strahlt Charme aus: Eine Interpretation gemeinsamer
Volkstraditionen zweier Nationen
Am 23. April fand in Jingxi die Gala zum Austausch über das immaterielle
Kulturerbe Chinas und Vietnams mit dem Titel?Melodien des Südens - Resonanz
zwischen zwei Nationen" statt. An der Gala nahmen Künstler aus Jingxi, Debao und
Napo sowie die Trà-L?nh-Kunstgruppe aus der vietnamesischen Provinz Cao Bang
teil, wobei die besten Vertreter der Volkskunst beider Länder zusammenkamen.
Auf der Bühne wurden nacheinander Stücke der südlichen Zhuang-Oper und Zhuang-
Molun-Balladen aufgeführt, begleitet von Live-Vorführungen der exquisiten
Kunstfertigkeit bei der Herstellung von Zhuang-Brokat sowie authentischen
Folklorevorführungen aus den Grenzregionen. Künstler aus China und Vietnam
traten gemeinsam auf und präsentierten den Glanz des immateriellen Kulturerbes.
Die gemeinsamen Volkstraditionen überschreiten nationale Grenzen und zeugen von
einer lebendigen Praxis der zwischenmenschlichen Kommunikation und des
kulturellen Zusammenlebens entlang der chinesisch-vietnamesischen Grenze.
Der Geist der Wissenschaft verbreitet sich weit: Förderung grenzüberschreitender
Jugendfreundschaften
Am 25. April fand im Buchladen Jingxi National Gate die Austauschveranstaltung
unter dem Motto Bücher verbinden China und Vietnam, Jugendliche teilen die
Freude am Lesen statt. Im Rahmen der Veranstaltung überreichte die Guangxi
Publishing & Media Group dem Veranstaltungsort die Plakette?Gemeinsamer Leseort
China-Vietnam" und schuf damit eine neue dauerhafte Plattform für den
regelmäßigen kulturellen Austausch zwischen China und Vietnam in Baise sowie
eine solide Grundlage für eine langfristige grenzüberschreitende kulturelle
Zusammenarbeit.
Chinesische und vietnamesische Schriftsteller sowie Gäste aus der Kulturszene
kamen zusammen, um Ideen und Erkenntnisse zum literarischen Schaffen
auszutauschen. Jugendvertreter aus beiden Ländern empfahlen einander
herausragende lokale literarische Werke. Mit Büchern als Bindeglied und Worten
als Brücke fördert die Veranstaltung den kulturellen Austausch und das
gemeinsame Engagement junger Menschen über die Grenze hinweg.
Melodien vermitteln Zuneigung: Ein Lied über die Freundschaft der Jugend an der
Grenze
Am Abend des 25. April wurde in der historischen Altstadt von Jingxi das
chinesisch-vietnamesische Jugendkonzert?3. März" mit neuen Volksliedern
eröffnet. Junge Sänger aus beiden Ländern betraten gemeinsam die Bühne. Mit
ihren Wurzeln in der traditionsreichen Volkskultur beider Nationen verbanden sie
auf innovative Weise alte Volkslieder aus der Grenzregion mit moderner Popmusik
und schufen so Musikstücke, die ethnischen Charme mit zeitgenössischem Flair
verbinden.
Die melodiösen Klänge überbrücken Berge und Meere, um Herzen miteinander zu
verbinden. Sie bringen die seit jeher bestehende, aufrichtige Freundschaft
zwischen chinesischen und vietnamesischen Jugendlichen anschaulich zum Ausdruck
und verleihen der Volkskultur der Grenzregion neue Lebenskraft.
Volksbräuche bringen Menschen zusammen: Ein Bild gemeinsamer Freude für die
Bewohner der Grenzregion
Am 26. April fand im Naturpark Jingxi Equan die Kultur-, Sport- und
Volksbräuche-Veranstaltung?3. März" für die Bewohner der chinesisch-
vietnamesischen Grenzregion statt. Am Veranstaltungsort herrschte eine
ausgeprägte Volksfeststimmung. Volkstrachtvorführungen und grenzüberschreitender
antiphonaler Volksgesang brachten die Schönheit der kulturellen Integration
entlang der chinesisch-vietnamesischen Grenze voll zur Geltung.
Volkskunstvorführungen wie das Werfen bestickter Bälle und Tänze der Feldzwerge
brachten den einzigartigen Charme der traditionellen Zhuang-Kultur zur Geltung.
In den Erlebnis- und Spezialitätenbereichen der ICH stellten chinesische und
vietnamesische Grenzbewohner gemeinsam bestickte Bälle her, probierten sich im
Batikverfahren und kosteten fünffarbigen Klebreis. Dieses immersive interaktive
Erlebnis brachte die Menschen beider Nationen einander näher.
Die Reihe grenzüberschreitender Austauschveranstaltungen in Baise, die Themen
wie Sport, immaterielles Kulturerbe, Literatur, Musik und Volksbräuche abdeckt,
zeichnet sich durch eine große Bandbreite und vielfältige Formen aus und prägt
so ein vielschichtiges, dreidimensionales und etabliertes Muster des
zwischenmenschlichen Austauschs entlang der chinesisch-vietnamesischen Grenze.
Baise wird auch weiterhin seine Grenzlage und seine kulturellen Ressourcen
nutzen, den grenzüberschreitenden Austausch zwischen den Menschen vertiefen,
unverwechselbare Marken für den kulturellen Austausch an der Grenze etablieren
und regelmäßig grenzüberschreitende interaktive Aktivitäten in den Bereichen
Kultur, Sport und Volkskunst veranstalten. Die Stadt wird die
nachbarschaftlichen Beziehungen zwischen China und Vietnam entlang der Grenze
weiter festigen und ein neues Kapitel der kulturellen Koexistenz, der
zwischenmenschlichen Verbindungen und der für beide Seiten vorteilhaften
Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern über die Grenze hinweg aufschlagen.
Quelle: The Publicity Department of Baise City
Kontaktperson: Herr Zeng, Tel.: 86-10-63074558Â°