GNW-News: Kymeta erhält Entwicklungsauftrag vom US-Verteidigungsministerium zur Weiterentwicklung der OspreyT u8-Antenne zu einer Multi-Mission-Edge-Plattform
^REDMOND, Washington, Oct. 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kymeta, der weltweit
führende Hersteller von Satellitenterminals mit Flachantenne, hat vom US-
Verteidigungsministerium einen Auftrag erhalten, ein verbessertes Modul zu
entwickeln, das Rechenleistung, Software Defined Radio (SDR) und
Netzwerkfunktionen in das Osprey u8-Terminal von Kymeta integriert. Die neuen
Technologien werden in die modulare Architektur des Terminals integriert und
ergänzen diese um wichtige Einsatzfunktionen, ohne die Leistung der Multi-Orbit-
Satellitenkommunikation zu beeinträchtigen.
Der Auftrag zeigt die wachsende Nachfrage von Streitkräften und Behörden nach
Fähigkeiten mit resilienter Kommunikation direkt im Einsatzumfeld. Durch die
Ergänzung der bewährten mobilen Konnektivitätstechnologie von Kymeta um Edge
Computing und softwaredefinierte Funktionen macht das verbesserte Modul das
Terminal zu einer Multi-Mission-Plattform und ermöglicht zusätzliche
Einsatzanwendungen, ohne dass auf der jeweiligen Trägerplattform zusätzliche
Hardware installiert werden muss.
Leistungsfähige Rechenhardware und SDR werden nun direkt in das Modul
integriert. Die Terminals gewährleisten weiterhin uneingeschränkte
Satellitenkommunikation auch in Bewegung und unterstützen künftig zusätzlich RF-
basierte Space Domain Awareness. Dadurch erhalten Betreiber einen besseren
Überblick über das Kommunikationsumfeld im Weltraum und können Störungen
erkennen, das Verhalten von Satelliten besser verstehen und kritische
weltraumgestützte Dienste schützen. Im Laufe der Zeit können weitere
Softwareanwendungen hinzugefügt werden, sodass bestehende und neue Kunden die
Fähigkeiten des Terminals erweitern können, wenn sich die Einsatzanforderungen
verändern.
?Dieser Auftrag zeigt, dass unsere Kunden darauf vertrauen, dass wir unsere
Technologie schnell an sich wandelnde Einsatzanforderungen anpassen können", so
Manny Mora, CEO von Kymeta.?Mit dem verbesserten Modul geht Kymeta über reine
Konnektivität hinaus und ermöglicht es Kunden, große Mengen an HF-Daten schnell
genug zu verarbeiten, um Signale, Störungen, Muster oder potenziell verdächtige
Aktivitäten zu erkennen. Neben zusätzlichen Funkfunktionen können Nutzer direkt
am Einsatzort auf Grundlage dieser einsatzkritischen Daten handeln."
?Dieses Vorhaben ist ein weiterer Schritt in der Entwicklung der Metamaterial-
Plattform von Kymeta. Unsere Kunden finden immer wieder neue Möglichkeiten, die
Kymeta-Technologie für neue operative Anforderungen einzusetzen. Wir reagieren
darauf mit Innovationen, die auf die jeweiligen Einsätze zugeschnitten sind.
Dieses neue Modul macht das Osprey u8 zu einer vollwertigen Multi-Mission-
Plattform mit der ihnen bereits vertrauten elektronisch gesteuerten Antenne."
Die Entwicklung von Kymeta verbindet resiliente Kommunikation mit Technologien
zur Einsatzunterstützung im unmittelbaren Einsatzumfeld. Damit erhalten
dezentral eingesetzte Kräfte mit bereits im Einsatz befindlicher Ausrüstung
zusätzliche Möglichkeiten, zugleich wird die Plattform für einen breiteren
Nutzerkreis aus den Bereichen Verteidigung, öffentliche Verwaltung und nationale
Sicherheit nutzbar.
Über Kymeta:
Kymeta revolutioniert die Satellitenkommunikation durch intelligente
Kommunikationsplattformen (ICPs). Das 2012 gegründete Unternehmen Kymeta mit
Hauptsitz in Redmond, Washington, nutzt modernste, auf Metamaterialien
basierende Technologien, um robuste Konnektivität und ein verbessertes
Situationsbewusstsein für kritische mobile Anwendungen zu entwickeln,
herzustellen und bereitzustellen. Unsere elektronisch gesteuerten Flachantennen,
die durch US-amerikanische und internationale Patente geschützt sind,
ermöglichen eine nahtlose Kommunikation unterwegs. Mithilfe softwaredefinierter
Lösungen, hybrider Multi-Netzwerk-Fähigkeiten und Edge-Verarbeitung integrieren
wir Satelliten- und Mobilfunknetze und gewährleisten so eine lückenlose
Konnektivität in schwierigen Umgebungen. Die Lösungen von Kymeta richten sich an
Kunden aus den Bereichen Regierung, Militär, Schifffahrt, Transport und
öffentliche Sicherheit weltweit und bieten jederzeit und überall
unterbrechungsfreie Konnektivität sowie räumliche Informationen. Mit über 150
Patenten gestaltet Kymeta die Zukunft der globalen Kommunikation und hat es sich
zur Aufgabe gemacht, zuverlässige, effiziente und intelligente
Konnektivitätslösungen für eine zunehmend mobile und vernetzte Welt
bereitzustellen.
Kymeta ist ein Unternehmen in Privatbesitz mit Sitz in Redmond,
Washington. Weitere Informationen finden Sie unter kymetacorp.com
(http://kymetacorp.com/).
Für Briefings, Interviews oder weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
361 Communications
Eddie Waller eddie.waller@361communications.com
Tom Clayton tom.clayton@361communications.com (mailto:tom@361communications.com)
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