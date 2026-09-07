GNW-News: Kymeta erhält vom US-Verteidigungsministerium einen Auftrag im Wert von 20 Millionen US-Dollar über ausfallsichere Satellitenkommunikationslösungen

07.09.26 09:03 Uhr

^REDMOND, Washington, Sept. 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kymeta, der weltweit

führende Hersteller von Flachbildschirm-Satellitenterminals, gibt heute bekannt,

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dass das Unternehmen einen Auftrag im Wert von 20 Millionen US-Dollar vom US-

Verteidigungsministerium (DoD) über mehr als 100 Kymeta Osprey u8-Terminals

erhalten hat, die zusammen mit Multi-Orbit-Konnektivitätsdiensten über das

globale Kymeta Broadband (KBB)-Netzwerk bereitgestellt werden.

Dieser Auftrag festigt die Position von Kymeta als führender und am häufigsten

eingesetzter Anbieter von Multi-Orbit-Flachbildschirmantennen für verschiedene

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Abteilungen des Verteidigungsministeriums. Mit der Fertigstellung dieses

Auftrags stehen die Satellitenkommunikationslösungen (SATCOM) von Kymeta den US-

Streitkräften für alle operativen Anforderungen bereit. Dieser Auftrag knüpft an

die Dynamik mehrerer Aufträge im Wert von mehreren Millionen Dollar an, die mit

anderen Abteilungen abgeschlossen wurden.

Ausgestattet mit zuverlässigen KBB-Diensten, die Konnektivität über die

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geostationäre Umlaufbahn (GEO) und die niedrige Erdumlaufbahn (LEO) bieten, hat

Kymeta über 100?Osprey u8"-Terminals ausgeliefert, die nahtlos zwischen

Netzwerken mit Übertragungssicherheit (TRANSEC) und solchen ohne TRANSEC

umschalten können. Mit seinem robusten Gehäuse und seiner Konfiguration mit

geringem Platz-, Gewichts- und Leistungsbedarf (SWaP) hat sich das Osprey u8-

Terminal im Einsatz bewährt und gewährleistet auch unter den anspruchsvollsten

Bedingungen eine effektive, unterbrechungsfreie Leistung.

Mit diesem jüngsten Auftrag hat Kymeta im Jahr 2026 nun Terminalgeräte und

Konnektivitätsdienste im Wert von mehr als 30 Millionen US-Dollar an diesen

speziellen Zweig des Verteidigungsministeriums geliefert.

Die Lösungen von Kymeta unterstützen einen PACE-Ansatz (Primär, Alternativ,

Notfall und Notfallvorbereitung) für die Kommunikation und bieten militärischen

Anwendern flexible Verbindungsmöglichkeiten, die darauf ausgelegt sind, die

Widerstandsfähigkeit der Kommunikation und die Betriebskontinuität zu

verbessern. Kymeta stellt nun auf AutoPACE um und macht durch seine intelligente

Kommunikationsplattform das manuelle Umschalten zwischen verschiedenen

Verbindungsquellen überflüssig.

?Dieser Auftrag ist eine Bestätigung seitens des Militärs, dass Kymeta sein

Versprechen einhalten kann, zuverlässige Konnektivität für einsatzkritische

Operationen bereitzustellen", so Manny Mora, CEO von Kymeta.?Gemeinsam mit

unseren Partnern im Bereich der nationalen Sicherheit bauen wir unsere Position

als vertrauenswürdiger und geschätzter Partner weiter aus und sorgen für eine

stetige und solide Dynamik."

Die Zusammenarbeit von Kymeta mit verschiedenen Abteilungen des

Verteidigungsministeriums unterstreicht das Engagement des Unternehmens,

verteilten Streitkräften, die weltweit in umkämpften und sich rasch verändernden

Konfliktgebieten im Einsatz sind, eine ausfallsichere Konnektivität zu

gewährleisten.

Aus Sicherheitsgründen kann der jeweilige Zweig innerhalb des

Verteidigungsministeriums nicht namentlich genannt werden.

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter

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9d71-4992-8dfa-8e9e9124c81e

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