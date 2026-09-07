GNW-News: Kymeta erhält vom US-Verteidigungsministerium einen Auftrag im Wert von 20 Millionen US-Dollar über ausfallsichere Satellitenkommunikationslösungen
^REDMOND, Washington, Sept. 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kymeta, der weltweit
führende Hersteller von Flachbildschirm-Satellitenterminals, gibt heute bekannt,
dass das Unternehmen einen Auftrag im Wert von 20 Millionen US-Dollar vom US-
Verteidigungsministerium (DoD) über mehr als 100 Kymeta Osprey u8-Terminals
erhalten hat, die zusammen mit Multi-Orbit-Konnektivitätsdiensten über das
globale Kymeta Broadband (KBB)-Netzwerk bereitgestellt werden.
Dieser Auftrag festigt die Position von Kymeta als führender und am häufigsten
eingesetzter Anbieter von Multi-Orbit-Flachbildschirmantennen für verschiedene
Abteilungen des Verteidigungsministeriums. Mit der Fertigstellung dieses
Auftrags stehen die Satellitenkommunikationslösungen (SATCOM) von Kymeta den US-
Streitkräften für alle operativen Anforderungen bereit. Dieser Auftrag knüpft an
die Dynamik mehrerer Aufträge im Wert von mehreren Millionen Dollar an, die mit
anderen Abteilungen abgeschlossen wurden.
Ausgestattet mit zuverlässigen KBB-Diensten, die Konnektivität über die
geostationäre Umlaufbahn (GEO) und die niedrige Erdumlaufbahn (LEO) bieten, hat
Kymeta über 100?Osprey u8"-Terminals ausgeliefert, die nahtlos zwischen
Netzwerken mit Übertragungssicherheit (TRANSEC) und solchen ohne TRANSEC
umschalten können. Mit seinem robusten Gehäuse und seiner Konfiguration mit
geringem Platz-, Gewichts- und Leistungsbedarf (SWaP) hat sich das Osprey u8-
Terminal im Einsatz bewährt und gewährleistet auch unter den anspruchsvollsten
Bedingungen eine effektive, unterbrechungsfreie Leistung.
Mit diesem jüngsten Auftrag hat Kymeta im Jahr 2026 nun Terminalgeräte und
Konnektivitätsdienste im Wert von mehr als 30 Millionen US-Dollar an diesen
speziellen Zweig des Verteidigungsministeriums geliefert.
Die Lösungen von Kymeta unterstützen einen PACE-Ansatz (Primär, Alternativ,
Notfall und Notfallvorbereitung) für die Kommunikation und bieten militärischen
Anwendern flexible Verbindungsmöglichkeiten, die darauf ausgelegt sind, die
Widerstandsfähigkeit der Kommunikation und die Betriebskontinuität zu
verbessern. Kymeta stellt nun auf AutoPACE um und macht durch seine intelligente
Kommunikationsplattform das manuelle Umschalten zwischen verschiedenen
Verbindungsquellen überflüssig.
?Dieser Auftrag ist eine Bestätigung seitens des Militärs, dass Kymeta sein
Versprechen einhalten kann, zuverlässige Konnektivität für einsatzkritische
Operationen bereitzustellen", so Manny Mora, CEO von Kymeta.?Gemeinsam mit
unseren Partnern im Bereich der nationalen Sicherheit bauen wir unsere Position
als vertrauenswürdiger und geschätzter Partner weiter aus und sorgen für eine
stetige und solide Dynamik."
Die Zusammenarbeit von Kymeta mit verschiedenen Abteilungen des
Verteidigungsministeriums unterstreicht das Engagement des Unternehmens,
verteilten Streitkräften, die weltweit in umkämpften und sich rasch verändernden
Konfliktgebieten im Einsatz sind, eine ausfallsichere Konnektivität zu
gewährleisten.
Aus Sicherheitsgründen kann der jeweilige Zweig innerhalb des
Verteidigungsministeriums nicht namentlich genannt werden.
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0de27f2a-
9d71-4992-8dfa-8e9e9124c81e
Für Briefings, Interviews oder weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
361 Communications
Tom Clayton | tom.clayton@361communications.com
Rachel Bowden | rachel.bowden@361communications.com
Emma-Jo Jones | emma-jo.jones@361communications.comÂ°