GNW-News: KymetaT läutet mit einem KuKa-Multiband-Terminal einen Paradigmenwechsel ein
^Das KuKa 8-Series Terminal wird das kleinste und leichteste Flachbildschirm-
Terminal auf dem Markt sein, das gleichzeitig zwei LEO-Bahnen, mehrere
Umlaufbahnen und mehrere Frequenzbänder unterstützt
Das Unternehmen ist damit auf Kurs, ab Mitte 2026 Prototypen an seine
wichtigsten Kunden auszuliefern
REDMOND, Washington, March 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kymeta Corporation, der
weltweit führende Hersteller von Flachbildschirm-Satellitenterminals, gibt heute
die technischen Daten seiner ersten Multiband- und Multi-Orbit-Antenne mit einer
einzigen Apertur bekannt. Diese ist Teil eines revolutionären neuen
Benutzerterminals, das andere SATCOM-Technologien in den Schatten stellt, wenn
die Mission an erster Stelle steht.
Dieses elektronisch gesteuerte Endgerät der nächsten Generation, das in der
Entwicklung den Namen?Kymeta KuKa 8 Series" trug, verfügt über die höchste
Leistungsdichte aller jemals entwickelten Satellitenkommunikationsantennen. Es
ermöglicht den gleichzeitigen Betrieb in den Ku- und Ka-Frequenzbändern über
eine einzige, kompakte Flachantenne mit geringer Bauhöhe. Es erlaubt einen
nahtlosen Wechsel zwischen Satellitennetzwerken, die sich über mehrere
Umlaufbahnen und Frequenzbänder erstrecken, und bietet gleichzeitig Zugriff auf
mehrere Konstellationen.
Die geringe Größe, das niedrige Gewicht, der geringe Stromverbrauch und die hohe
Leistungsfähigkeit dieses Benutzerterminals sind in der Verteidigungs- und
Unternehmenssatellitenkommunikationsbranche unübertroffen. Mit einem
anfänglichen Fokus auf die USA und verbündete Partner im Bereich der nationalen
Sicherheit, einschließlich der Hauptauftragnehmer, schafft diese Lösung die
Grundlage für eine wirklich flächendeckende Konnektivität über alle
Satellitennetzwerke hinweg.
In umkämpften Umgebungen, in denen elektronische Kriegsführung, Störmaßnahmen
und neue Bedrohungen jedes Endgerät mit nur einem Netzwerk oder einem
Frequenzband lahmlegen können, ist die Kymeta KuKa 8-Serie darauf ausgelegt,
eine Routenvielfalt über weit verbreitete LEO- und Hybridarchitekturen hinweg zu
ermöglichen. Dabei werden GEO, MEO, LEO und HEO sowie weitere WAN-Verbindungen
gleichzeitig und dynamisch integriert. Ein einzigartiger Ansatz für
softwaredefinierte Antennen ermöglicht zudem eine zügige Neukonfiguration über
offene Standards und die Weiterentwicklung der Funktionen, wenn sich Missionen
und Netzwerke ändern.
Nach dem technologischen Durchbruch bei der KuKa-Technologie im vergangenen Jahr
(Juni 2025) arbeitet Kymeta nun daran, ab Mitte 2026 die ersten Prototypen
seiner Endgeräte an ausgewählte Kunden auszuliefern.
Der Prototyp wird sich durch beeindruckende SWaP-Werte für die in dem einzelnen
Flachbildschirm-Terminal integrierte Technologie auszeichnen, darunter:
* Geringer -SWaP: Die erforderliche Antennenfläche wird im Vergleich zu
nebeneinander angeordneten Mehrantennen-Terminalkonfigurationen um ca. 44 %*
reduziert, wodurch der Platzbedarf im Fahrzeug deutlich gesenkt und der
Einsatz mehrerer Systeme überflüssig wird. Äußerst robust, geringer
Stromverbrauch und Gewicht ab 41 lb. / 18,6 kg.
* Abmessungen: L 35,4 Zoll x B 35,4 Zoll x H 3,9 Zoll / L 90 cm x B 90 cm x H
10 cm
* Vollduplex-Multibeam-, Dual-LEO-Betrieb: Gleichzeitige Aufrechterhaltung von
zwei aktiven Verbindungen, wobei simultanes Senden und Empfangen sowie
missionsgesteuertes Datenrouting unterstützt werden.
* Hybrider SATCOM-Pfad mit mehreren Konstellationen: Die Architektur zielt
darauf ab, die Abhängigkeit von einer einzigen Konstellation zu überwinden,
indem sie die Integration von GEO, MEO, LEO, HEO und weiteren
Konstellationen ermöglicht. Kymeta wird eine herstellerübergreifende,
?konstellationsunabhängige" Konnektivitätsstrategie nutzen.
* COTM (Comms-On-The-Move): Elektronische Steuerung für nahtlose Konnektivität
auf Bewegungsplattformen sowie im Bereich der maritimen Mobilität, mit
Wachstumspotenzial für Systeme mit begrenztem Platzangebot.
* Ein einzelnes Gerät, das die gemeinsame bereichsübergreifende Führung und
Kontrolle ermöglicht: Es wurde entwickelt, um Sensoren, Schützen und C2-
Knoten über das gesamte Gefechtsfeld hinweg mit stabilen Ku/Ka-Verbindungen
hoher Kapazität dauerhaft miteinander zu verbinden.
* Diskreter Betrieb und Störungsunterdrückung: Schmale, elektronisch
gesteuerte Strahlen, ein agiler Betrieb und eine proprietäre dynamische
Strahlsteuerung sind darauf ausgelegt, die Wahrscheinlichkeit einer
Erkennung und eines Abfangens in stark umkämpften Umgebungen zu verringern
und Störungen zu unterdrücken.
* Software Defined & SDN-Fähigkeit: Intelligente System- und Netzwerkkonzepte
ermöglichen zügige, flexible Konfigurationsänderungen, richtlinienbasiertes
Routing und schnellere Upgrades. So wird das Risiko einer vorzeitigen
Veralterung des Systems gesenkt.
* 5G-NTN-fähig: Zukunftssicher dank softwaredefinierter, offener
Architekturen.
* Sicherheitsorientierte Designpraktiken: Abdeckung der gesamten Hardware,
Software und des Netzwerks.
Im Vergleich zu den derzeit auf dem Markt erhältlichen Lösungen, bei denen zwei
oder mehr Terminals eingesetzt werden, um eine Multiband-LEO-Konnektivität zu
erreichen, zeichnet sich die Kymeta KuKa 8-Serie durch eine völlig neue PACE-
Strategie und den entsprechenden Ansatz aus.
Ryan Stevenson, Chief Scientist bei Kymeta, erklärt:?Für jeden Kunden im
Bereich Konnektivität hat die Netzabdeckung oberste Priorität - und diese ist
dank des erweiterten Netzwerkzugangs, den unser Terminal der KuKa 8-Serie
bietet, deutlich stabiler und sicherer. Dies stellt einen entscheidenden
Leistungssprung dar. Während Kunden bisher mehrere Terminals integrieren
mussten, um auf verschiedene Netzwerke zuzugreifen - von gleichzeitiger Nutzung
ganz zu schweigen -, bietet die Kymeta KuKa 8-Serie diese Funktion in einem
einzigen System. Dadurch wird die Antennenfläche um rund 44 % reduziert und
gleichzeitig werden die SWaP-Werte deutlich verbessert. Für Nutzer aus dem
militärischen Bereich bedeutet dies weniger Platzbedarf auf der Plattform, einen
geringeren Energiebedarf und eine größere operative Flexibilität im
Einsatzgebiet."
?Aufgrund seiner geringen Wärmesignatur ist es im Infrarotbereich schwer zu
erkennen, und sein schmaler Strahl verringert das Risiko von Störsignalen,
Interferenzen und Hochfrequenz-Erkennung beträchtlich. Nachdem unser Partner JDI
im zweiten Quartal die für die Metamaterial-Oberfläche notwendigen Komponenten
geliefert hat, werden wir mit voller Kraft in die Prototypenentwicklung
einsteigen. Diese werden anschließend an die Hauptauftragnehmer für Tests unter
realen Betriebsbedingungen übergeben."
Nach dem Erreichen des TRL6-Meilensteins und der erfolgreichen Markteinführung
der Prototypen strebt Kymeta die kommerzielle Verfügbarkeit für das Jahr 2027
an.
Weitere Informationen finden Sie unter KymetaCorp.com
(https://www.kymetacorp.com/).
*Hinweise für Redakteure
Vergleich der Oberfläche basierend auf öffentlich zugänglicher Spezifikationen
von Terminals der Konkurrenz: Amazon LEO-Terminal (20? × 30? / 50,8 cm x 76,2
cm), Starlink Starshield (23? × 20? / 58,4 cm x 50,8 cm) und typische
parabolische GEO-Ku-Band-Antenne (39? / 99 cm Durchmesser). Abmessungen der
Kymeta KuKa 8-Serie: 35,4? × 35,4? × 3,9? / 90 cm x 90 cm x 10 cm. Die
Reduzierung des Platzbedarfs wurde auf Basis der gesamten für die Multi-Orbit-
und Multiband-Fähigkeit benötigten Oberfläche berechnet.
Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar
unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/167b1963-ed0a-4a3c-
b9e8-f9f920744114
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