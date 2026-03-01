GNW-News: KymetaT stellt KestrelT u5 vor: Ein einzigartiges Satellitenterminal, das eine unvergleichliche Leistung bei kompakter Bauweise bietet
^Neues SATCOM-Terminal mit Unterstützung mehrerer Umlaufbahnen erweitert die
Möglichkeiten für autonome, mobile Führungs- und Kontrolloperationen sowie für
industrielle Hochgeschwindigkeits-Mobilitätsanwendungen
Bietet erstklassige Langlebigkeit in kompakter Bauweise, ein robustes Gehäuse,
schnelle Wasserableitung und eine hohe IP-Schutzart
REDMOND, Washington, March 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Kymeta Corporation,
der weltweit führende Hersteller von Flachbildschirm-Satellitenterminals, stellt
heute ihr neues Kestrel(TM) u5 vor - das kleinste und leistungsfähigste Multi-
Orbit-SATCOM-Terminal, das für den Einsatz in unbemannten Systemen und im
Bereich der nationalen Sicherheit sowie für industrielle
Hochgeschwindigkeitsanwendungen konzipiert wurde, bei denen Witterungseinflüsse,
Vibrationen und ständige Bewegung oft eine Herausforderung für eine zuverlässige
Konnektivität darstellen.
Das Kestrel u5 bietet modernen Soldaten und Regierungsteams eine neue und
zuverlässige Möglichkeit, in Verbindung zu bleiben und sich an unterschiedliche
Einsatzprofile anzupassen. Es ermöglicht nahtlose Konnektivität (Umschaltung
zwischen Strahlen in weniger als 1 Millisekunde) über Netzwerke, Konstellationen
sowie LEO-, GEO-, HEO- und elliptische Umlaufbahnen hinweg. Dieses robuste
Terminal wurde entwickelt, um mit der sich rasch wandelnden
Technologielandschaft Schritt zu halten, und bietet zukunftsfähige Funktionen,
darunter Vollduplex-Fähigkeit und Unterstützung für Fern-Upgrades.
Das Kestrel u5 wurde speziell für den Einsatz zu Lande und zu Wasser entwickelt
und bietet eine umfassende Lösung für unbemannte Systeme und andere Plattformen.
Das leichte, flache und robuste Design des Terminals wurde speziell für die
hohen Anforderungen der modernen Kriegsführung entwickelt, in der Faktoren wie
ständige Bewegung, Funkstörungen und Stoßschäden die Funktionsfähigkeit von
Kommunikationssystemen ständig gefährden.
Das Terminal ist flexibel und einfach zu installieren und verfügt über eine
Konstruktion ohne bewegliche Teile, die sich problemlos auf dem Deck unbemannter
Seeschiffe und anderer Fahrzeuge der nächsten Generation montieren lässt. Das
auf Langlebigkeit ausgerichtete Design umfasst eine Stoßdämpfung sowie eine zum
Patent angemeldete Radom-Technologie, die für eine optimale
Wasserablaufgeschwindigkeit sorgt und es dem Gerät ermöglicht, zeitweiliges
Eintauchen in Wasser zu überstehen und sich davon zu erholen. Dies gewährleistet
eine gleichbleibend hohe Leistung und eine zuverlässige Konnektivität selbst
unter härtesten Betriebsbedingungen.
Dank entscheidender Funktionen zur Minimierung der Erkennungs- und
Abfangwahrscheinlichkeit (LPD/LPI) bietet das Kestrel u5 eine in seiner Klasse
führende geringe thermische Signatur, die durch den geringen Stromverbrauch des
Geräts (typischerweise weniger als 100 W) und das passive Kühlsystem
gewährleistet wird. Zusätzlich zu seinem Überlebensvorteil sorgt der Einsatz der
einzigartigen, auf Metamaterialien basierenden Antennenoberfläche von Kymeta für
einen schmalen Strahl, wodurch das Risiko von Funkstörungen oder Interferenzen
verringert wird.
?Die Entwicklung der modernen Kriegsführung hat deutlich gemacht, wie dringend
widerstandsfähige, konflikttaugliche Konnektivitätslösungen benötigt werden",
sagte Tom Goebelbecker, Senior Vice President für nationale Sicherheitsprogramme
bei Kymeta.?Konfliktszenarien sind datengesteuerter und vernetzter als je
zuvor. Für moderne Kampfflugzeuge kann der Verlust des Zugangs zu
Echtzeitkommunikation und präzisen Daten daher bei kritischen Einsätzen den
Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg ausmachen."
?Mit dem Kestrel u5 haben wir eine Kommunikationslösung auf den Markt gebracht,
die den zentralen Anforderungen des sich rasch wandelnden Einsatzgebiets gerecht
wird." Dank unseres Multi-Netzwerk-Ansatzes für LEO- und GEO-Konnektivität
reagiert dieses Terminal proaktiv auf Ausfallzeiten, wechselt nahtlos zwischen
den Netzwerken und bietet den Einsatzleitern einen redundanten PACE-Plan. Diese
innovative Multi-Orbit-Funktion wird durch die robuste Außenhülle des Terminals
geschützt. Und diese fortschrittliche Konnektivität und robuste Bauweise werden
in einem Paket mit unübertroffenen SWaP-C-Werten geboten. All diese Faktoren
zusammen ergeben eine völlig neue SATCOM-Fähigkeit, die die Art und Weise, wie
verteilte Teams miteinander in Verbindung treten, Befehle erteilen und
überleben, grundlegend verändern wird."
Für gewerbliche Anwendungen, wie beispielsweise im Schienenverkehr und in
anderen Branchen mit hohem Beanspruchungsgrad - darunter Bauwesen, Bergbau und
Landtechnik -, lässt sich das Kestrel u5 problemlos auf dem Dach von
Eisenbahnwaggons und anderen Fahrzeugen befestigen. Es bietet Vollduplex-
Konnektivität in LEO-Netzwerken mit geringer Latenz, Breitbandgeschwindigkeiten
und flexiblen Service Level Agreements (SLAs) - und das alles in einem für den
Schienenverkehr zertifizierten Terminal mit hoher Schutzart (IP69K und IP68),
das für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit sorgt. Die Möglichkeit, zwischen LEO
und GEO zu wechseln, wird vom Terminal unterstützt und ist eine optionale
Zusatzfunktion für Unternehmenskunden.
Mit dem Kestrel u5 können Pendler nun jederzeit auf ein sicheres und
unterbrechungsfreies WLAN für Fahrgäste vertrauen, während Betreiber jederzeit
und überall auf zuverlässige Betriebskommunikation, CCTV-Backhaul und
Sicherheitssysteme wie Positive Train Control zurückgreifen können.
Das Terminal kann ab sofort bestellt werden; die Seriengeräte werden
voraussichtlich im nächsten Monat erhältlich sein. Nach dieser ersten
Markteinführungsphase wird eine breitere Verfügbarkeit erwartet, da Kymeta die
Produktion weiter ausbaut, um der wachsenden Kundennachfrage gerecht zu werden.
Weitere Informationen finden Sie unter KymetaCorp.com
(https://www.kymetacorp.com/).
Über Kymeta:
Kymeta revolutioniert die Satellitenkommunikation durch intelligente
Kommunikationsplattformen (ICPs). Das 2012 gegründete Unternehmen Kymeta mit
Hauptsitz in Redmond, Washington, nutzt modernste, auf Metamaterialien
basierende Technologien, um robuste Konnektivität und ein verbessertes
Situationsbewusstsein für kritische mobile Anwendungen zu entwickeln,
herzustellen und bereitzustellen. Unsere elektronisch gesteuerten
Flachbildschirm-Antennen, die durch US-amerikanische und internationale Patente
geschützt sind, ermöglichen eine nahtlose Kommunikation unterwegs. Mithilfe
softwaredefinierter Lösungen, hybrider Multi-Netzwerk-Fähigkeiten und Edge-
Verarbeitung integrieren wir Satelliten- und Mobilfunknetze und gewährleisten so
eine lückenlose Konnektivität in schwierigen Umgebungen. Die Lösungen von Kymeta
richten sich an Kunden aus den Bereichen Regierung, Militär, Schifffahrt,
Transport und öffentliche Sicherheit weltweit und bieten jederzeit und überall
unterbrechungsfreie Konnektivität sowie räumliche Informationen. Mit über 150
Patenten gestaltet Kymeta die Zukunft der globalen Kommunikation und hat es sich
zur Aufgabe gemacht, zuverlässige, effiziente und intelligente
Konnektivitätslösungen für eine zunehmend mobile und vernetzte Welt
bereitzustellen.
Kymeta ist ein privat geführtes Unternehmen mit Sitz in Redmond, Washington.
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