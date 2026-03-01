GNW-News: KymetaT stellt KestrelT u5 vor: Ein einzigartiges Satellitenterminal, das eine unvergleichliche Leistung bei kompakter Bauweise bietet

^Neues SATCOM-Terminal mit Unterstützung mehrerer Umlaufbahnen erweitert die

Möglichkeiten für autonome, mobile Führungs- und Kontrolloperationen sowie für

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industrielle Hochgeschwindigkeits-Mobilitätsanwendungen

Bietet erstklassige Langlebigkeit in kompakter Bauweise, ein robustes Gehäuse,

schnelle Wasserableitung und eine hohe IP-Schutzart

REDMOND, Washington, March 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Kymeta Corporation,

der weltweit führende Hersteller von Flachbildschirm-Satellitenterminals, stellt

heute ihr neues Kestrel(TM) u5 vor - das kleinste und leistungsfähigste Multi-

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Orbit-SATCOM-Terminal, das für den Einsatz in unbemannten Systemen und im

Bereich der nationalen Sicherheit sowie für industrielle

Hochgeschwindigkeitsanwendungen konzipiert wurde, bei denen Witterungseinflüsse,

Vibrationen und ständige Bewegung oft eine Herausforderung für eine zuverlässige

Konnektivität darstellen.

Das Kestrel u5 bietet modernen Soldaten und Regierungsteams eine neue und

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zuverlässige Möglichkeit, in Verbindung zu bleiben und sich an unterschiedliche

Einsatzprofile anzupassen. Es ermöglicht nahtlose Konnektivität (Umschaltung

zwischen Strahlen in weniger als 1 Millisekunde) über Netzwerke, Konstellationen

sowie LEO-, GEO-, HEO- und elliptische Umlaufbahnen hinweg. Dieses robuste

Terminal wurde entwickelt, um mit der sich rasch wandelnden

Technologielandschaft Schritt zu halten, und bietet zukunftsfähige Funktionen,

darunter Vollduplex-Fähigkeit und Unterstützung für Fern-Upgrades.

Das Kestrel u5 wurde speziell für den Einsatz zu Lande und zu Wasser entwickelt

und bietet eine umfassende Lösung für unbemannte Systeme und andere Plattformen.

Das leichte, flache und robuste Design des Terminals wurde speziell für die

hohen Anforderungen der modernen Kriegsführung entwickelt, in der Faktoren wie

ständige Bewegung, Funkstörungen und Stoßschäden die Funktionsfähigkeit von

Kommunikationssystemen ständig gefährden.

Das Terminal ist flexibel und einfach zu installieren und verfügt über eine

Konstruktion ohne bewegliche Teile, die sich problemlos auf dem Deck unbemannter

Seeschiffe und anderer Fahrzeuge der nächsten Generation montieren lässt. Das

auf Langlebigkeit ausgerichtete Design umfasst eine Stoßdämpfung sowie eine zum

Patent angemeldete Radom-Technologie, die für eine optimale

Wasserablaufgeschwindigkeit sorgt und es dem Gerät ermöglicht, zeitweiliges

Eintauchen in Wasser zu überstehen und sich davon zu erholen. Dies gewährleistet

eine gleichbleibend hohe Leistung und eine zuverlässige Konnektivität selbst

unter härtesten Betriebsbedingungen.

Dank entscheidender Funktionen zur Minimierung der Erkennungs- und

Abfangwahrscheinlichkeit (LPD/LPI) bietet das Kestrel u5 eine in seiner Klasse

führende geringe thermische Signatur, die durch den geringen Stromverbrauch des

Geräts (typischerweise weniger als 100 W) und das passive Kühlsystem

gewährleistet wird. Zusätzlich zu seinem Überlebensvorteil sorgt der Einsatz der

einzigartigen, auf Metamaterialien basierenden Antennenoberfläche von Kymeta für

einen schmalen Strahl, wodurch das Risiko von Funkstörungen oder Interferenzen

verringert wird.

?Die Entwicklung der modernen Kriegsführung hat deutlich gemacht, wie dringend

widerstandsfähige, konflikttaugliche Konnektivitätslösungen benötigt werden",

sagte Tom Goebelbecker, Senior Vice President für nationale Sicherheitsprogramme

bei Kymeta.?Konfliktszenarien sind datengesteuerter und vernetzter als je

zuvor. Für moderne Kampfflugzeuge kann der Verlust des Zugangs zu

Echtzeitkommunikation und präzisen Daten daher bei kritischen Einsätzen den

Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg ausmachen."

?Mit dem Kestrel u5 haben wir eine Kommunikationslösung auf den Markt gebracht,

die den zentralen Anforderungen des sich rasch wandelnden Einsatzgebiets gerecht

wird." Dank unseres Multi-Netzwerk-Ansatzes für LEO- und GEO-Konnektivität

reagiert dieses Terminal proaktiv auf Ausfallzeiten, wechselt nahtlos zwischen

den Netzwerken und bietet den Einsatzleitern einen redundanten PACE-Plan. Diese

innovative Multi-Orbit-Funktion wird durch die robuste Außenhülle des Terminals

geschützt. Und diese fortschrittliche Konnektivität und robuste Bauweise werden

in einem Paket mit unübertroffenen SWaP-C-Werten geboten. All diese Faktoren

zusammen ergeben eine völlig neue SATCOM-Fähigkeit, die die Art und Weise, wie

verteilte Teams miteinander in Verbindung treten, Befehle erteilen und

überleben, grundlegend verändern wird."

Für gewerbliche Anwendungen, wie beispielsweise im Schienenverkehr und in

anderen Branchen mit hohem Beanspruchungsgrad - darunter Bauwesen, Bergbau und

Landtechnik -, lässt sich das Kestrel u5 problemlos auf dem Dach von

Eisenbahnwaggons und anderen Fahrzeugen befestigen. Es bietet Vollduplex-

Konnektivität in LEO-Netzwerken mit geringer Latenz, Breitbandgeschwindigkeiten

und flexiblen Service Level Agreements (SLAs) - und das alles in einem für den

Schienenverkehr zertifizierten Terminal mit hoher Schutzart (IP69K und IP68),

das für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit sorgt. Die Möglichkeit, zwischen LEO

und GEO zu wechseln, wird vom Terminal unterstützt und ist eine optionale

Zusatzfunktion für Unternehmenskunden.

Mit dem Kestrel u5 können Pendler nun jederzeit auf ein sicheres und

unterbrechungsfreies WLAN für Fahrgäste vertrauen, während Betreiber jederzeit

und überall auf zuverlässige Betriebskommunikation, CCTV-Backhaul und

Sicherheitssysteme wie Positive Train Control zurückgreifen können.

Das Terminal kann ab sofort bestellt werden; die Seriengeräte werden

voraussichtlich im nächsten Monat erhältlich sein. Nach dieser ersten

Markteinführungsphase wird eine breitere Verfügbarkeit erwartet, da Kymeta die

Produktion weiter ausbaut, um der wachsenden Kundennachfrage gerecht zu werden.

Weitere Informationen finden Sie unter KymetaCorp.com

(https://www.kymetacorp.com/).

Über Kymeta:

Kymeta revolutioniert die Satellitenkommunikation durch intelligente

Kommunikationsplattformen (ICPs). Das 2012 gegründete Unternehmen Kymeta mit

Hauptsitz in Redmond, Washington, nutzt modernste, auf Metamaterialien

basierende Technologien, um robuste Konnektivität und ein verbessertes

Situationsbewusstsein für kritische mobile Anwendungen zu entwickeln,

herzustellen und bereitzustellen. Unsere elektronisch gesteuerten

Flachbildschirm-Antennen, die durch US-amerikanische und internationale Patente

geschützt sind, ermöglichen eine nahtlose Kommunikation unterwegs. Mithilfe

softwaredefinierter Lösungen, hybrider Multi-Netzwerk-Fähigkeiten und Edge-

Verarbeitung integrieren wir Satelliten- und Mobilfunknetze und gewährleisten so

eine lückenlose Konnektivität in schwierigen Umgebungen. Die Lösungen von Kymeta

richten sich an Kunden aus den Bereichen Regierung, Militär, Schifffahrt,

Transport und öffentliche Sicherheit weltweit und bieten jederzeit und überall

unterbrechungsfreie Konnektivität sowie räumliche Informationen. Mit über 150

Patenten gestaltet Kymeta die Zukunft der globalen Kommunikation und hat es sich

zur Aufgabe gemacht, zuverlässige, effiziente und intelligente

Konnektivitätslösungen für eine zunehmend mobile und vernetzte Welt

bereitzustellen.

Kymeta ist ein privat geführtes Unternehmen mit Sitz in Redmond, Washington.

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