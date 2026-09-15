GNW-News: L.B. Foster erweitert europäische Distributionskapazität zur Unterstützung von Kundenservice und regionalem Wachstum

15.09.26 18:27 Uhr

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^PITTSBURGH, Sept. 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- L.B. Foster Company (NASDAQ:

FSTR), ein globaler Anbieter von Technologielösungen mit Produkten und

Werbung

Dienstleistungen für den Schienen- und Infrastrukturmarkt, hat den Ausbau seiner

europäischen Distributionskapazität durch eine engere Partnerschaft mit dem

globalen Logistikdienstleister Expeditors International bekannt gegeben. Damit

unterstützt L.B. Foster seine langfristige Wachstumsstrategie in Europa.

Angesichts der weiter steigenden Nachfrage nach Schienen- und

Infrastrukturlösungen in ganz Europa investiert L.B. Foster gezielt in seine

Werbung

Lieferkettenkapazitäten, um Kunden noch besser betreuen zu können, die

Lieferperformance zu steigern sowie die betrieblichen Ziele und die

Nachhaltigkeitsbemühungen seiner Kunden wirksam zu unterstützen.

Nach mehr als zehn Jahren erfolgreicher Zusammenarbeit setzt L.B. Foster auf

Expeditors als strategischen Distributionspartner für das europäische Festland

und schafft damit zugleich einen neuen Vertriebsstandort in Deutschland. Die

Werbung

Initiative zielt darauf ab, die Produktlieferung zu optimieren, die

Lieferkettenresilienz zu stärken und das Kundenerlebnis in den europäischen

Kernmärkten insgesamt weiter zu verbessern.

Die Partnerschaft mit Expeditors untermauert die langjährige Zusammenarbeit

zwischen den beiden Unternehmen und unterstützt das anhaltende Wachstum auf den

europäischen Märkten.

Angesichts der sich stetig wandelnden Kundenerwartungen und Anforderungen an die

Lieferkette bleiben enge Partnerschaften, resiliente Betriebsabläufe und ein

verlässlicher Kundenservice entscheidende Faktoren für nachhaltigen Erfolg.

Die Verbindung der Branchenexpertise von L.B. Foster mit einem umfassenden

globalen Logistiknetzwerk, lokaler Marktkenntnis, engagierter Kundenbetreuung

und Lieferkettenkompetenz schafft eine skalierbare Distributionsplattform. Ziel

ist es, die Produkte näher an die Kunden heranzubringen, die Verfügbarkeit und

Reaktionsfähigkeit zu verbessern und die Logistikprozesse auf dem europäischen

Festland zu vereinfachen.

Die Zusammenarbeit spiegelt das gemeinsame Engagement von L.B Foster und

Expeditors wider, durch operative Exzellenz, Lieferkettenresilienz und

strategische Investitionen in Logistikkapazitäten langfristigen Mehrwert zu

schaffen. Die Partnerschaft ist darauf ausgerichtet, das Wachstum markt- und

branchenübergreifend sowie in allen Produktsegmenten voranzutreiben und

gleichzeitig das Serviceniveau für Kunden in der gesamten Region zu verbessern.

Die zentrale Lage von Expeditors Germany und die gut ausgebaute logistische

Infrastruktur bilden eine solide Grundlage für diese Initiative. Die

Partnerschaft soll eine effiziente Logistik unterstützen, die operative

Performance stärken und langfristigen Mehrwert für L.B. Foster sowie seine

Kunden in ganz Europa schaffen.

Jason Bowlin, Senior Vice President, Rail, L.B. Foster, kommentiert:

?Angesichts der sich stetig wandelnden Kundenerwartungen waren effiziente,

zuverlässige und resiliente Lieferketten noch nie so wichtig wie heute. Durch

den Ausbau unserer Partnerschaft mit Expeditors können wir unsere europäischen

Kunden noch besser unterstützen, da wir viele der logistischen Schwierigkeiten

aus dem Weg räumen, die seit dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus der

Europäischen Union entstanden sind.

Das neue Vertriebsmodell ist darauf ausgerichtet, Verzögerungen zu reduzieren,

Zoll- und Handelsprozesse zu vereinfachen und die Lieferperformance insgesamt zu

verbessern. Damit stärken wir unsere Fähigkeit, unseren Kunden auch weiterhin

das hohe Serviceniveau zu bieten, das sie von uns erwarten, und zugleich unsere

Wachstumsziele auf dem europäischen Markt voranzutreiben."

John Austin, Head of Segment - Friction Management, Europe, L.B. Foster, fügt

hinzu:

?Wir streben an, im vierten Quartal betriebsbereit zu sein, und freuen uns

darauf, unsere Kunden künftig durch eine schnellere und effizientere

Produktverfügbarkeit zu unterstützen. Mit dieser Initiative helfen wir unseren

Kunden, den reibungslosen Betrieb kritischer Eisenbahn-, Industrie- und

Bergbauprojekte sicherzustellen, während wir unsere Reaktionsfähigkeit in der

gesamten Region erhöhen.

Wir haben Deutschland aufgrund seiner zentralen Lage, der hervorragenden

Transportinfrastruktur und der wachsenden Kundenbeziehungen in der gesamten

Alpenregion als unser europäisches Distributionszentrum gewählt. Diese

Investition bringt uns näher an unsere Kunden heran und schafft eine solide

Grundlage für nachhaltiges, langfristiges Wachstum."

Die erweiterte Distributionskapazität ist ein weiterer wichtiger Meilenstein in

den Bemühungen von L.B. Foster, seine Investitionen in Europa und damit die

Unterstützung für Kunden auszubauen, die einige der wichtigsten

Verkehrsinfrastrukturnetze des Kontinents betreiben.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise?zukunftsgerichtete Aussagen" im

Sinne von Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils

gültigen Fassung sowie Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils

gültigen Fassung. Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen

des Managements hinsichtlich zukünftiger Ereignisse auf der Grundlage bestimmter

Annahmen wider und enthalten Aussagen, die sich nicht direkt auf historische

oder aktuelle Tatsache beziehen. Sätze, die Wörter wie?glauben",

?beabsichtigen",?planen",?können",?erwarten",?sollten",?könnten",

?voraussehen",?schätzen",?vorhersagen",?prognostizieren" oder deren

Verneinungen oder andere ähnliche Ausdrücke zukünftiger oder zukunftsgerichteter

Natur enthalten, sind generell als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten.

Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Ergebnismitteilung basieren auf den

aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements bezüglich zukünftiger

Ereignisse, die mit Risiken und Unsicherheiten behaftet sind und sich unter

anderem auf die Erwartungen des Unternehmens in Bezug auf unsere Strategie,

Ziele, Prognosen, Bewertungen und Wertminderungen sowie Pläne bezüglich unserer

Finanzlage, Liquidität, Kapitalressourcen, Betriebsergebnisse und Entscheidungen

hinsichtlich unserer strategischen Wachstumsinitiativen, Marktposition und

Produktentwicklung beziehen können. Obwohl das Unternehmen diese Erwartungen und

Annahmen für angemessen hält, unterliegen sie von Natur aus erheblichen

geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, regulatorischen und

sonstigen Risiken und Unsicherheiten, von denen die meisten schwer vorhersehbar

sind und viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Das Unternehmen

weist die Leser darauf hin, dass verschiedene Faktoren dazu führen könnten, dass

die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von den in den

zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen abweichen. Dementsprechend sollten

Anleger kein übermäßiges Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen als Vorhersage

tatsächlicher Ergebnisse legen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass

die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten

Aussagen angegebenen abweichen, gehören Risiken und Unsicherheiten im

Zusammenhang mit: ungünstigen wirtschaftlichen Bedingungen in den von uns

bedienten Märkten, einschließlich Rezession, Volatilität der Öl- und Gaspreise,

Zöllen, Abgaben oder Handelskriegen, Inflation, steigenden Arbeitskosten,

Projektverzögerungen und Budgetdefiziten oder Ähnlichem; der Unterbrechung

staatlicher Förderprogramme infolge potenzieller periodischer Stillstände der

Regierung; Volatilität an den globalen Kapitalmärkten, einschließlich

Zinsschwankungen, die unsere Fähigkeit einschränken könnten, zu für uns

günstigen Konditionen auf die Kapitalmärkte zuzugreifen; Einschränkungen unserer

Fähigkeit, Kreditvereinbarungen in Anspruch zu nehmen, unter anderem aufgrund

einer künftigen Unfähigkeit, darin enthaltene restriktive Auflagen einzuhalten;

einem Rückgang des Güter- oder Schienenverkehrs; Umweltangelegenheiten und den

Auswirkungen von Umweltvorschriften, einschließlich etwaiger Kosten im

Zusammenhang mit der Sanierung und Überwachung solcher Angelegenheiten; dem

Risiko von Geschäften auf internationalen Märkten, einschließlich der Einhaltung

von Anti-Korruptions- und Bestechungsgesetzen, Währungsschwankungen und

Inflation, globalen Lieferengpässen in der Schifffahrt, der Erhebung erhöhter

oder neuer Zölle sowie Handelsbeschränkungen oder Embargos oder Unsicherheiten

im Zusammenhang mit der Erhebung und Durchsetzung von Zöllen; unserer Fähigkeit,

unsere Strategie, einschließlich Kostensenkungsinitiativen, rechtzeitig

umzusetzen, sowie unserer Fähigkeit, erworbene Unternehmen effektiv zu

integrieren oder Unternehmen zu veräußern und erwartete Synergien und Vorteile

zu realisieren; Kosten und Auswirkungen im Zusammenhang mit Aktionärsaktivismus;

der Rechtzeitigkeit, den Kosten und der Verfügbarkeit von Materialien unserer

Hauptlieferanten sowie den Auswirkungen von Kundenpräferenzen bezüglich der

Herkunft solcher Lieferungen auf unseren Zugang zu Lieferungen, wie etwa

Bedenken von Kunden bezüglich Konfliktmineralien; Arbeitsstreitigkeiten;

aufkommenden Technologien, einschließlich solcher im Zusammenhang mit oder

resultierend aus künstlicher Intelligenz, und den daraus resultierenden Risiken

für unser Geschäft und unseren Betrieb; Cybersicherheitsrisiken wie

Datensicherheitsverletzungen, Malware, Ransomware,?Hacking" und

Identitätsdiebstahl, sowohl in Bezug auf unsere Systeme als auch auf die von

Dritten, auf die wir angewiesen sind, was unser Geschäft stören und zur

missbräuchlichen Verwendung oder Entwendung vertraulicher oder proprietärer

Informationen führen kann, sowie zu Störungen oder Schäden an unseren Systemen,

erhöhten Kosten und Verlusten oder einer nachteiligen Auswirkung auf unseren

Ruf, unser Geschäft oder unsere Finanzlage; der anhaltenden Wirksamkeit unserer

laufenden Einführungen eines Enterprise-Resource-Planning-Systems (ERP);

Änderungen aktueller Buchhaltungsschätzungen und deren letztlichen Ergebnissen;

der Angemessenheit interner und externer Mittelquellen zur Deckung des

Finanzierungsbedarfs, einschließlich unserer Fähigkeit, etwaige erforderliche

zusätzliche Änderungen unserer Kreditvereinbarung oder die Bedingungen einer

neuen Kreditvereinbarung auszuhandeln, sowie der Fähigkeit des Unternehmens,

seinen Betriebskapitalbedarf und seine Verschuldung zu verwalten; inländischen

und internationalen Steuern, einschließlich Schätzungen, die sich auf Steuern

auswirken können; inländischen und ausländischen

Regierungsregulierungsvorschriften, einschließlich Zöllen; unserer Fähigkeit,

wirksame interne Kontrollen über die Finanzberichterstattung sowie

Offenlegungskontrollen und -verfahren aufrechtzuerhalten; jeglichen

Richtlinienänderungen oder sonstigen Änderungen aufgrund der Ergebnisse der

britischen Parlamentswahlen sowie der US-Präsidenten- und Kongresswahlen, die

die Rahmenbedingungen für Geschäfte in Großbritannien oder den USA beeinflussen

könnten; sonstigen geopolitischen Rahmenbedingungen, einschließlich der

andauernden Konflikte zwischen Russland und der Ukraine, Konflikten im Nahen

Osten und zunehmenden Spannungen zwischen China und Taiwan; einem Mangel an,

Einfrieren von oder Verzögerungen bei staatlichen oder bundesstaatlichen Mitteln

für Infrastrukturprojekte; einem Anstieg der Herstellungs- oder Materialkosten,

einschließlich der Volatilität von Stahlpreisen, Ölpreisen und Lohninflation;

dem Verlust zukünftiger Einnahmen aus bestehenden Kundenbeziehungen; etwaigen

künftigen globalen Gesundheitskrisen und den damit verbundenen sozialen,

regulatorischen und wirtschaftlichen Auswirkungen sowie der Reaktion des

Unternehmens, unserer Mitarbeiter, unserer Kunden und nationaler,

bundesstaatlicher oder lokaler Regierungen darauf, einschließlich etwaiger

behördlicher Reisebeschränkungen; sowie Risiken, die Rechtsstreitigkeiten

innewohnen, und dem Ausgang von Rechtsstreitigkeiten und

Produktgewährleistungsansprüchen. Sollten sich eines oder mehrere dieser Risiken

oder Unsicherheiten als zutreffend erweisen oder sollten sich die den

zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegenden Annahmen als falsch erweisen,

können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den angegebenen abweichen.

Wichtige Risiken und Unsicherheiten, die den Betrieb, die Leistung und die

Ergebnisse des Unternehmens sowie zukunftsgerichtete Aussagen beeinflussen

können, umfassen unter anderem die unter Punkt 1A,?Risk Factors", und an

anderer Stelle in unserem Jahresbericht auf Formular 10-K für das am 31.

Dezember 2025 endende Geschäftsjahr dargelegten Faktoren sowie spätere

Aktualisierungen und/oder Änderungen in unseren sonstigen aktuellen oder

periodischen Berichten bei der Securities and Exchange Commission.

Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf

den Stand zum Datum dieser Pressemitteilung, und wir übernehmen keine

Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu

überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen

oder aus anderen Gründen, es sei denn, die geltenden Bundeswertpapiergesetze

schreiben dies vor.

Marketing und Kommunikation:

Meredith Faust

412-928-3400 (folgen Sie den Anweisungen) oder

investors@lbfoster.com (mailto:investors@lbfoster.com)

L.B. Foster Company

415 Holiday Drive

Suite 100

Pittsburgh, PA 15220

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