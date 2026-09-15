GNW-News: L.B. Foster erweitert europäische Distributionskapazität zur Unterstützung von Kundenservice und regionalem Wachstum
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^PITTSBURGH, Sept. 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- L.B. Foster Company (NASDAQ:
FSTR), ein globaler Anbieter von Technologielösungen mit Produkten und
Dienstleistungen für den Schienen- und Infrastrukturmarkt, hat den Ausbau seiner
europäischen Distributionskapazität durch eine engere Partnerschaft mit dem
globalen Logistikdienstleister Expeditors International bekannt gegeben. Damit
unterstützt L.B. Foster seine langfristige Wachstumsstrategie in Europa.
Angesichts der weiter steigenden Nachfrage nach Schienen- und
Infrastrukturlösungen in ganz Europa investiert L.B. Foster gezielt in seine
Lieferkettenkapazitäten, um Kunden noch besser betreuen zu können, die
Lieferperformance zu steigern sowie die betrieblichen Ziele und die
Nachhaltigkeitsbemühungen seiner Kunden wirksam zu unterstützen.
Nach mehr als zehn Jahren erfolgreicher Zusammenarbeit setzt L.B. Foster auf
Expeditors als strategischen Distributionspartner für das europäische Festland
und schafft damit zugleich einen neuen Vertriebsstandort in Deutschland. Die
Initiative zielt darauf ab, die Produktlieferung zu optimieren, die
Lieferkettenresilienz zu stärken und das Kundenerlebnis in den europäischen
Kernmärkten insgesamt weiter zu verbessern.
Die Partnerschaft mit Expeditors untermauert die langjährige Zusammenarbeit
zwischen den beiden Unternehmen und unterstützt das anhaltende Wachstum auf den
europäischen Märkten.
Angesichts der sich stetig wandelnden Kundenerwartungen und Anforderungen an die
Lieferkette bleiben enge Partnerschaften, resiliente Betriebsabläufe und ein
verlässlicher Kundenservice entscheidende Faktoren für nachhaltigen Erfolg.
Die Verbindung der Branchenexpertise von L.B. Foster mit einem umfassenden
globalen Logistiknetzwerk, lokaler Marktkenntnis, engagierter Kundenbetreuung
und Lieferkettenkompetenz schafft eine skalierbare Distributionsplattform. Ziel
ist es, die Produkte näher an die Kunden heranzubringen, die Verfügbarkeit und
Reaktionsfähigkeit zu verbessern und die Logistikprozesse auf dem europäischen
Festland zu vereinfachen.
Die Zusammenarbeit spiegelt das gemeinsame Engagement von L.B Foster und
Expeditors wider, durch operative Exzellenz, Lieferkettenresilienz und
strategische Investitionen in Logistikkapazitäten langfristigen Mehrwert zu
schaffen. Die Partnerschaft ist darauf ausgerichtet, das Wachstum markt- und
branchenübergreifend sowie in allen Produktsegmenten voranzutreiben und
gleichzeitig das Serviceniveau für Kunden in der gesamten Region zu verbessern.
Die zentrale Lage von Expeditors Germany und die gut ausgebaute logistische
Infrastruktur bilden eine solide Grundlage für diese Initiative. Die
Partnerschaft soll eine effiziente Logistik unterstützen, die operative
Performance stärken und langfristigen Mehrwert für L.B. Foster sowie seine
Kunden in ganz Europa schaffen.
Jason Bowlin, Senior Vice President, Rail, L.B. Foster, kommentiert:
?Angesichts der sich stetig wandelnden Kundenerwartungen waren effiziente,
zuverlässige und resiliente Lieferketten noch nie so wichtig wie heute. Durch
den Ausbau unserer Partnerschaft mit Expeditors können wir unsere europäischen
Kunden noch besser unterstützen, da wir viele der logistischen Schwierigkeiten
aus dem Weg räumen, die seit dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus der
Europäischen Union entstanden sind.
Das neue Vertriebsmodell ist darauf ausgerichtet, Verzögerungen zu reduzieren,
Zoll- und Handelsprozesse zu vereinfachen und die Lieferperformance insgesamt zu
verbessern. Damit stärken wir unsere Fähigkeit, unseren Kunden auch weiterhin
das hohe Serviceniveau zu bieten, das sie von uns erwarten, und zugleich unsere
Wachstumsziele auf dem europäischen Markt voranzutreiben."
John Austin, Head of Segment - Friction Management, Europe, L.B. Foster, fügt
hinzu:
?Wir streben an, im vierten Quartal betriebsbereit zu sein, und freuen uns
darauf, unsere Kunden künftig durch eine schnellere und effizientere
Produktverfügbarkeit zu unterstützen. Mit dieser Initiative helfen wir unseren
Kunden, den reibungslosen Betrieb kritischer Eisenbahn-, Industrie- und
Bergbauprojekte sicherzustellen, während wir unsere Reaktionsfähigkeit in der
gesamten Region erhöhen.
Wir haben Deutschland aufgrund seiner zentralen Lage, der hervorragenden
Transportinfrastruktur und der wachsenden Kundenbeziehungen in der gesamten
Alpenregion als unser europäisches Distributionszentrum gewählt. Diese
Investition bringt uns näher an unsere Kunden heran und schafft eine solide
Grundlage für nachhaltiges, langfristiges Wachstum."
Die erweiterte Distributionskapazität ist ein weiterer wichtiger Meilenstein in
den Bemühungen von L.B. Foster, seine Investitionen in Europa und damit die
Unterstützung für Kunden auszubauen, die einige der wichtigsten
Verkehrsinfrastrukturnetze des Kontinents betreiben.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise?zukunftsgerichtete Aussagen" im
Sinne von Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils
gültigen Fassung sowie Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils
gültigen Fassung. Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen
des Managements hinsichtlich zukünftiger Ereignisse auf der Grundlage bestimmter
Annahmen wider und enthalten Aussagen, die sich nicht direkt auf historische
oder aktuelle Tatsache beziehen. Sätze, die Wörter wie?glauben",
?beabsichtigen",?planen",?können",?erwarten",?sollten",?könnten",
?voraussehen",?schätzen",?vorhersagen",?prognostizieren" oder deren
Verneinungen oder andere ähnliche Ausdrücke zukünftiger oder zukunftsgerichteter
Natur enthalten, sind generell als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten.
Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Ergebnismitteilung basieren auf den
aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements bezüglich zukünftiger
Ereignisse, die mit Risiken und Unsicherheiten behaftet sind und sich unter
anderem auf die Erwartungen des Unternehmens in Bezug auf unsere Strategie,
Ziele, Prognosen, Bewertungen und Wertminderungen sowie Pläne bezüglich unserer
Finanzlage, Liquidität, Kapitalressourcen, Betriebsergebnisse und Entscheidungen
hinsichtlich unserer strategischen Wachstumsinitiativen, Marktposition und
Produktentwicklung beziehen können. Obwohl das Unternehmen diese Erwartungen und
Annahmen für angemessen hält, unterliegen sie von Natur aus erheblichen
geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, regulatorischen und
sonstigen Risiken und Unsicherheiten, von denen die meisten schwer vorhersehbar
sind und viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Das Unternehmen
weist die Leser darauf hin, dass verschiedene Faktoren dazu führen könnten, dass
die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von den in den
zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen abweichen. Dementsprechend sollten
Anleger kein übermäßiges Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen als Vorhersage
tatsächlicher Ergebnisse legen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass
die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten
Aussagen angegebenen abweichen, gehören Risiken und Unsicherheiten im
Zusammenhang mit: ungünstigen wirtschaftlichen Bedingungen in den von uns
bedienten Märkten, einschließlich Rezession, Volatilität der Öl- und Gaspreise,
Zöllen, Abgaben oder Handelskriegen, Inflation, steigenden Arbeitskosten,
Projektverzögerungen und Budgetdefiziten oder Ähnlichem; der Unterbrechung
staatlicher Förderprogramme infolge potenzieller periodischer Stillstände der
Regierung; Volatilität an den globalen Kapitalmärkten, einschließlich
Zinsschwankungen, die unsere Fähigkeit einschränken könnten, zu für uns
günstigen Konditionen auf die Kapitalmärkte zuzugreifen; Einschränkungen unserer
Fähigkeit, Kreditvereinbarungen in Anspruch zu nehmen, unter anderem aufgrund
einer künftigen Unfähigkeit, darin enthaltene restriktive Auflagen einzuhalten;
einem Rückgang des Güter- oder Schienenverkehrs; Umweltangelegenheiten und den
Auswirkungen von Umweltvorschriften, einschließlich etwaiger Kosten im
Zusammenhang mit der Sanierung und Überwachung solcher Angelegenheiten; dem
Risiko von Geschäften auf internationalen Märkten, einschließlich der Einhaltung
von Anti-Korruptions- und Bestechungsgesetzen, Währungsschwankungen und
Inflation, globalen Lieferengpässen in der Schifffahrt, der Erhebung erhöhter
oder neuer Zölle sowie Handelsbeschränkungen oder Embargos oder Unsicherheiten
im Zusammenhang mit der Erhebung und Durchsetzung von Zöllen; unserer Fähigkeit,
unsere Strategie, einschließlich Kostensenkungsinitiativen, rechtzeitig
umzusetzen, sowie unserer Fähigkeit, erworbene Unternehmen effektiv zu
integrieren oder Unternehmen zu veräußern und erwartete Synergien und Vorteile
zu realisieren; Kosten und Auswirkungen im Zusammenhang mit Aktionärsaktivismus;
der Rechtzeitigkeit, den Kosten und der Verfügbarkeit von Materialien unserer
Hauptlieferanten sowie den Auswirkungen von Kundenpräferenzen bezüglich der
Herkunft solcher Lieferungen auf unseren Zugang zu Lieferungen, wie etwa
Bedenken von Kunden bezüglich Konfliktmineralien; Arbeitsstreitigkeiten;
aufkommenden Technologien, einschließlich solcher im Zusammenhang mit oder
resultierend aus künstlicher Intelligenz, und den daraus resultierenden Risiken
für unser Geschäft und unseren Betrieb; Cybersicherheitsrisiken wie
Datensicherheitsverletzungen, Malware, Ransomware,?Hacking" und
Identitätsdiebstahl, sowohl in Bezug auf unsere Systeme als auch auf die von
Dritten, auf die wir angewiesen sind, was unser Geschäft stören und zur
missbräuchlichen Verwendung oder Entwendung vertraulicher oder proprietärer
Informationen führen kann, sowie zu Störungen oder Schäden an unseren Systemen,
erhöhten Kosten und Verlusten oder einer nachteiligen Auswirkung auf unseren
Ruf, unser Geschäft oder unsere Finanzlage; der anhaltenden Wirksamkeit unserer
laufenden Einführungen eines Enterprise-Resource-Planning-Systems (ERP);
Änderungen aktueller Buchhaltungsschätzungen und deren letztlichen Ergebnissen;
der Angemessenheit interner und externer Mittelquellen zur Deckung des
Finanzierungsbedarfs, einschließlich unserer Fähigkeit, etwaige erforderliche
zusätzliche Änderungen unserer Kreditvereinbarung oder die Bedingungen einer
neuen Kreditvereinbarung auszuhandeln, sowie der Fähigkeit des Unternehmens,
seinen Betriebskapitalbedarf und seine Verschuldung zu verwalten; inländischen
und internationalen Steuern, einschließlich Schätzungen, die sich auf Steuern
auswirken können; inländischen und ausländischen
Regierungsregulierungsvorschriften, einschließlich Zöllen; unserer Fähigkeit,
wirksame interne Kontrollen über die Finanzberichterstattung sowie
Offenlegungskontrollen und -verfahren aufrechtzuerhalten; jeglichen
Richtlinienänderungen oder sonstigen Änderungen aufgrund der Ergebnisse der
britischen Parlamentswahlen sowie der US-Präsidenten- und Kongresswahlen, die
die Rahmenbedingungen für Geschäfte in Großbritannien oder den USA beeinflussen
könnten; sonstigen geopolitischen Rahmenbedingungen, einschließlich der
andauernden Konflikte zwischen Russland und der Ukraine, Konflikten im Nahen
Osten und zunehmenden Spannungen zwischen China und Taiwan; einem Mangel an,
Einfrieren von oder Verzögerungen bei staatlichen oder bundesstaatlichen Mitteln
für Infrastrukturprojekte; einem Anstieg der Herstellungs- oder Materialkosten,
einschließlich der Volatilität von Stahlpreisen, Ölpreisen und Lohninflation;
dem Verlust zukünftiger Einnahmen aus bestehenden Kundenbeziehungen; etwaigen
künftigen globalen Gesundheitskrisen und den damit verbundenen sozialen,
regulatorischen und wirtschaftlichen Auswirkungen sowie der Reaktion des
Unternehmens, unserer Mitarbeiter, unserer Kunden und nationaler,
bundesstaatlicher oder lokaler Regierungen darauf, einschließlich etwaiger
behördlicher Reisebeschränkungen; sowie Risiken, die Rechtsstreitigkeiten
innewohnen, und dem Ausgang von Rechtsstreitigkeiten und
Produktgewährleistungsansprüchen. Sollten sich eines oder mehrere dieser Risiken
oder Unsicherheiten als zutreffend erweisen oder sollten sich die den
zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegenden Annahmen als falsch erweisen,
können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den angegebenen abweichen.
Wichtige Risiken und Unsicherheiten, die den Betrieb, die Leistung und die
Ergebnisse des Unternehmens sowie zukunftsgerichtete Aussagen beeinflussen
können, umfassen unter anderem die unter Punkt 1A,?Risk Factors", und an
anderer Stelle in unserem Jahresbericht auf Formular 10-K für das am 31.
Dezember 2025 endende Geschäftsjahr dargelegten Faktoren sowie spätere
Aktualisierungen und/oder Änderungen in unseren sonstigen aktuellen oder
periodischen Berichten bei der Securities and Exchange Commission.
Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf
den Stand zum Datum dieser Pressemitteilung, und wir übernehmen keine
Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu
überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen
oder aus anderen Gründen, es sei denn, die geltenden Bundeswertpapiergesetze
schreiben dies vor.
Marketing und Kommunikation:
Meredith Faust
412-928-3400 (folgen Sie den Anweisungen) oder
investors@lbfoster.com (mailto:investors@lbfoster.com)
L.B. Foster Company
415 Holiday Drive
Suite 100
Pittsburgh, PA 15220
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Ausgewählte Hebelprodukte auf L B Foster
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf L B Foster
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
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