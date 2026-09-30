GNW-News: Lange Arbeitszeiten, wechselnde Sitzpositionen: Sihoo präsentiert ergonomische Bürostühle der nächsten Generation auf der ORGATEC 2026

30.09.26 12:11 Uhr

^KÖLN, Deutschland, Sept. 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sihoo

(https://de.sihoo.com/) stellt vom 27. bis 30. Oktober 2026 auf der ORGATEC auf

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dem Gelände der Koelnmesse aus und präsentiert in Halle 8.1 an den Ständen A-

060 und B-061 die Modelle Sihoo H300 Pro und Sihoo Doro C300 Pro V2. Beide

Modelle unterstreichen den neuesten Ansatz der Marke zur adaptiven Unterstützung

bei unterschiedlichen Arbeitshaltungen.

Ergonomische Lösungen für die moderne Arbeitswelt

Laut dem DKV-Report 2025 ergab eine Befragung von über 2.800 Erwachsenen in

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Deutschland, dass Menschen an Werktagen durchschnittlich 613 Minuten - also mehr

als 10 Stunden - im Sitzen verbringen.

In hybriden Arbeitsumgebungen wechseln Beschäftigte ständig zwischen

konzentrierter Bildschirmarbeit, der Nutzung mobiler Geräte und kurzen Pausen.

Herkömmliche Stühle bieten jedoch oft nur eine statische Unterstützung, die sich

diesen Bewegungsabläufen kaum anpasst. Beim Wechsel der Sitzposition geht daher

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häufig die kontinuierliche Abstützung des Lendenbereichs verloren, was zu

Beschwerden im unteren Rücken und Muskelverspannungen führen kann.

Vor diesem Hintergrund präsentiert Sihoo seine adaptiven Sitzlösungen auf der

ORGATEC 2026. Als maßgebliche Plattform für Arbeitsplatz-Innovationen bietet die

Messe Sihoo die Möglichkeit, sich mit globalen Partnern zu vernetzen, Ideen für

gesündere Arbeitsumgebungen auszutauschen und neue Geschäftschancen zu

erschließen.

Ein Vorgeschmack auf die neuesten ergonomischen Innovationen von Sihoo

Auf der ORGATEC 2026 stellt Sihoo zwei neue Bürostühle

(https://de.sihoo.com/collections/buerostuehle) in den Mittelpunkt:

Der Sihoo H300 Pro wirkt dem Verlust des Lendenkontakts bei vorgebeugter Haltung

entgegen. Seine 2D-Lendenwirbelstütze mit Vier-Wege-Verstellung sorgt gemeinsam

mit der adaptiven Ganzkörperunterstützung DynaCore für eine optimale

Unterstützung in unterschiedlichen Sitzhaltungen. Seine verstellbaren 7D-

Armlehnen und die integrierte Fußstütze bieten Komfort - von konzentrierter

Arbeit bis zu kurzen Ruhepausen.

Der Sihoo Doro C300 Pro V2 (https://de.sihoo.com/products/doro-c300-pro-v2), der

erste ergonomische Stuhl der Marke mit adaptiver Ganzkörperunterstützung,

minimiert Lücken in der Kopf-, Rücken- und Lendenabstützung bei

Haltungswechseln. Das DynaCore-System mit Four-Zone Linkage koordiniert diese

Bereiche und die Armlehnen in Echtzeit. Das SyncroFlex System ermöglicht ein

geschmeidiges Gleiten der Rückenlehne, während Self-Adaptive Dynamic Lumbar

Support 2.0 den Lendenkontakt aufrechterhält. Bionische 8D-Armlehnen

gewährleisten eine flexible Armpositionierung.

Ergonomische Kompetenz als Grundlage

Mit 15 Jahren Erfahrung im Bereich ergonomischer Möbel setzt Sihoo auf eigene

Forschung und Entwicklung inklusive eines 1.000 Quadratmeter großen Testlabors.

Die Produkte des Unternehmens sind in mehr als 122 Ländern und Regionen

erhältlich und erreichen weltweit mehr als 10 Millionen Haushalte.

Erleben Sie Sihoo auf der ORGATEC 2026

Sihoo lädt Medienvertreter, Designer, Händler, Unternehmenseinkäufer und Partner

herzlich ein, die ergonomischen Lösungen vor Ort zu entdecken und sich über

Kooperationsmöglichkeiten auszutauschen.

Datum: 27. bis 30. Oktober 2026

Veranstaltungsort: Koelnmesse, Köln, Deutschland

Halle: 8.1

Stand: A-060, B-061

Ansprechpartner für Medien

Shenzhen Sihoo Intelligent Home Co., Ltd

E-Mail: marketing@sihoo.com

Website: https://de.sihoo.com/

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