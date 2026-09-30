GNW-News: Lange Arbeitszeiten, wechselnde Sitzpositionen: Sihoo präsentiert ergonomische Bürostühle der nächsten Generation auf der ORGATEC 2026
^KÖLN, Deutschland, Sept. 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sihoo
(https://de.sihoo.com/) stellt vom 27. bis 30. Oktober 2026 auf der ORGATEC auf
dem Gelände der Koelnmesse aus und präsentiert in Halle 8.1 an den Ständen A-
060 und B-061 die Modelle Sihoo H300 Pro und Sihoo Doro C300 Pro V2. Beide
Modelle unterstreichen den neuesten Ansatz der Marke zur adaptiven Unterstützung
bei unterschiedlichen Arbeitshaltungen.
Ergonomische Lösungen für die moderne Arbeitswelt
Laut dem DKV-Report 2025 ergab eine Befragung von über 2.800 Erwachsenen in
Deutschland, dass Menschen an Werktagen durchschnittlich 613 Minuten - also mehr
als 10 Stunden - im Sitzen verbringen.
In hybriden Arbeitsumgebungen wechseln Beschäftigte ständig zwischen
konzentrierter Bildschirmarbeit, der Nutzung mobiler Geräte und kurzen Pausen.
Herkömmliche Stühle bieten jedoch oft nur eine statische Unterstützung, die sich
diesen Bewegungsabläufen kaum anpasst. Beim Wechsel der Sitzposition geht daher
häufig die kontinuierliche Abstützung des Lendenbereichs verloren, was zu
Beschwerden im unteren Rücken und Muskelverspannungen führen kann.
Vor diesem Hintergrund präsentiert Sihoo seine adaptiven Sitzlösungen auf der
ORGATEC 2026. Als maßgebliche Plattform für Arbeitsplatz-Innovationen bietet die
Messe Sihoo die Möglichkeit, sich mit globalen Partnern zu vernetzen, Ideen für
gesündere Arbeitsumgebungen auszutauschen und neue Geschäftschancen zu
erschließen.
Ein Vorgeschmack auf die neuesten ergonomischen Innovationen von Sihoo
Auf der ORGATEC 2026 stellt Sihoo zwei neue Bürostühle
(https://de.sihoo.com/collections/buerostuehle) in den Mittelpunkt:
Der Sihoo H300 Pro wirkt dem Verlust des Lendenkontakts bei vorgebeugter Haltung
entgegen. Seine 2D-Lendenwirbelstütze mit Vier-Wege-Verstellung sorgt gemeinsam
mit der adaptiven Ganzkörperunterstützung DynaCore für eine optimale
Unterstützung in unterschiedlichen Sitzhaltungen. Seine verstellbaren 7D-
Armlehnen und die integrierte Fußstütze bieten Komfort - von konzentrierter
Arbeit bis zu kurzen Ruhepausen.
Der Sihoo Doro C300 Pro V2 (https://de.sihoo.com/products/doro-c300-pro-v2), der
erste ergonomische Stuhl der Marke mit adaptiver Ganzkörperunterstützung,
minimiert Lücken in der Kopf-, Rücken- und Lendenabstützung bei
Haltungswechseln. Das DynaCore-System mit Four-Zone Linkage koordiniert diese
Bereiche und die Armlehnen in Echtzeit. Das SyncroFlex System ermöglicht ein
geschmeidiges Gleiten der Rückenlehne, während Self-Adaptive Dynamic Lumbar
Support 2.0 den Lendenkontakt aufrechterhält. Bionische 8D-Armlehnen
gewährleisten eine flexible Armpositionierung.
Ergonomische Kompetenz als Grundlage
Mit 15 Jahren Erfahrung im Bereich ergonomischer Möbel setzt Sihoo auf eigene
Forschung und Entwicklung inklusive eines 1.000 Quadratmeter großen Testlabors.
Die Produkte des Unternehmens sind in mehr als 122 Ländern und Regionen
erhältlich und erreichen weltweit mehr als 10 Millionen Haushalte.
Erleben Sie Sihoo auf der ORGATEC 2026
Sihoo lädt Medienvertreter, Designer, Händler, Unternehmenseinkäufer und Partner
herzlich ein, die ergonomischen Lösungen vor Ort zu entdecken und sich über
Kooperationsmöglichkeiten auszutauschen.
Datum: 27. bis 30. Oktober 2026
Veranstaltungsort: Koelnmesse, Köln, Deutschland
Halle: 8.1
Stand: A-060, B-061
Ansprechpartner für Medien
Shenzhen Sihoo Intelligent Home Co., Ltd
E-Mail: marketing@sihoo.com
Website: https://de.sihoo.com/
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