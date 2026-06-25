GNW-News: Langjähriger Wall-Street-Autoanalyst John Murphy gründet Murphy Automotive Partners und veröffentlicht MAPP - eine neue Bewertung der Zukunftsfähig...
^DETROIT, June 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Murphy Automotive Partners
(www.murphyautomotivepartners.com (http://www.murphyautomotivepartners.com/))
ging heute mit der Veröffentlichung von MAPP(TM) - der Murphy Automotive Product
Pipeline(TM) - an den Start. Dabei handelt es sich um einen Ausblick auf die US-
Fahrzeugpipeline bis zum Modelljahr 2031 (voraussichtlich) sowie eine
schonungslose Einschätzung, welche Marken für den Erfolg aufgestellt sind und
welche es möglicherweise nicht schaffen werden. MAPP baut auf?Car Wars" auf -
der wegweisenden Studie zum Produktzyklus, die Murphy über mehr als zwei
Jahrzehnte hinweg bei der Bank of America verfasst hat und die nun als
unabhängiges Franchise auf das gesamte Zeitalter der verschiedenen Antriebsarten
ausgeweitet wurde. Das Unternehmen wird von John Murphy geleitet, der von der
Automotive Hall of Fame als?Industry Influencer" ausgezeichnet wurde und als
einer der meistbeachteten Analysten der Branche gilt.
Die erste Vorschauausgabe von MAPP mit dem Untertitel?Survival of the Freshest"
argumentiert, dass nicht Antriebs-Hype, sondern Produktzyklen darüber
entscheiden werden, welche Unternehmen sich durchsetzen. Der vollständige MAPP-
Bericht wird den Abonnementpartnern Ende Juli 2026 zur Verfügung stehen. Nach
Jahren aufgeschobener E-Fahrzeug-Programme durchläuft die Pipeline nun -
gemessen an der Fahrzeug-Neuentwicklungsrate - das tiefste dreijährige?Produkt-
Tal" der modernen Geschichte. Die Einführung neuer Modelle ist so spärlich, dass
das durchschnittliche Produktalter in den USA bis zum Modelljahr 2028
(voraussichtlich) auf einen Rekordwert von etwa 4,8 Jahren steigt, bevor
schließlich eine verspätete Welle von Fahrzeug-Neuentwicklungen einsetzt.
Ähnlich kritisch sieht es bei den Antriebsarten aus. Murphys Analysen zufolge
wird sich der Marktanteil von Hybridfahrzeugen bis zum Modelljahr 2031
(voraussichtlich) auf über ein Viertel mehr als verdoppeln, während reine
Elektrofahrzeuge unter ihrem Marktanteilsniveau von 2024 stagnieren. Er stuft
Hybridfahrzeuge nicht als Übergangstechnologie, sondern als?dauerhafte Lösung"
ein. Der Markt gleicht einer?Hantel", bei der das Wachstum zu den Flanken
Trucks und kleine SUVs abwandert, während die einst dominante Kernkategorie der
mittelgroßen Crossover an Bedeutung verliert.
Im Zentrum des neuen Franchise steht der Brand Survival Index(TM) (BSI(TM)) - ein
unternehmenseigener Index, der die langfristige Zukunftsfähigkeit von Marken
prognostiziert und aufzeigt, welche Marken und sogar welche Automobilhersteller
dem größten Risiko ausgesetzt sind. Das vollständige Ranking steht nur Kunden
zur Verfügung.
?In den nächsten fünf Jahren geht es nicht darum, wer das am meisten gehypte
Konzept hat, sondern darum, wer nach der schlimmsten Durststrecke der Geschichte
tatsächlich mit dem frischesten Produktportfolio aufwartet", so John Murphy,
Gründer von Murphy Automotive Partners.?Einige der bekanntesten Namen der
Branche stehen näher am Abgrund, als der Markt wahrnimmt. Dank MAPP sehen Sie es
kommen."
MAPP ist das Flagship-Produkt, das Murphy Automotive Partners einführt, und
eines von drei im Portfolio des Unternehmens. Es richtet sich an OEM-
Strategieteams, Zulieferer und Händlergruppen, die eine verlässliche Quelle
dafür benötigen, was wann, warum und von wem auf den Markt kommt. Die beiden
anderen Franchise-Produkte werden im kommenden Jahr folgen: Who's Behind the
Wheel(TM) - eine detaillierte, proprietäre Analyse der Automobilzulieferbasis,
sowie The Dealer Doctrine(TM) - eine einzigartige Untersuchung der
Wirtschaftlichkeit, Struktur und des zukünftigen Weges des
Vertragshändlernetzes. Den Partnern stehen verschiedene Forschungs- und
Datenangebote zur Verfügung, von Berichten bis zu kundenspezifischen
Informationen auf Markenebene.
Die Grundlage des Produktportfolios bildet die Strategic-Counsel-Praxis des
Unternehmens, die direkt mit Vorständen, Management- und operativen Teams sowie
Kapitalgebern zusammenarbeitet, zumal diese äußerst risikoreiche Entscheidungen
darüber treffen, wie sie sich positionieren, wo sie Kapital investieren und wie
sie am Ende auf der Gewinnerseite stehen. Das Portfolio basiert auf dieser
Arbeit.
Über Murphy Automotive Partners
Murphy Automotive Partners ist ein unabhängiges Forschungs- und
Beratungsunternehmen in der Automobilbranche, das sich als strategischer Berater
der Branche etabliert hat. Gründer des Unternehmens ist der weithin anerkannte
Analyst John Murphy, der auf eine dreißigjährige Karriere in der
Automobilbranche zurückblickt. Die firmeneigenen Kennzahlen erfassen die
Häufigkeit von Fahrzeugneugestaltungen, das Produktalter, die Modellpalette und
die Zukunftsfähigkeit von Marken, um Führungskräften entlang der gesamten
Wertschöpfungskette der Automobilbranche dabei zu helfen, fundiertere
Entscheidungen in Bezug auf Produkte, Kapital und Wettbewerb zu treffen. Weitere
Informationen finden Sie unter www.murphyautomotivepartners.com
(http://www.murphyautomotivepartners.com/).
Über John Murphy
John Murphy war mehr als 26 Jahre lang als leitender Analyst für
nordamerikanische Automobilaktien bei der Bank of America (ehemals Merrill
Lynch) tätig. Dort wurde er zusammen mit seinem Team 25 Jahre lang in das?All-
America Research Team" des Fachmagazins Institutional Investor gewählt. Murphy
verfasste die Benchmark-Studie?Car Wars" zur Wettbewerbsfähigkeit der
Produktpipelines von OEMs, sowie?The Dealer Manual" und?Who Makes the Car".
Zudem ist er Gründer des jährlichen New York Auto Summit der Bank, den er auch
17 Jahre lang moderierte. Bei den wegweisenden Börsengängen von General Motors,
Rivian, Ferrari und Delphi, sowie bei zahlreichen anderen bedeutenden
Kapitalerhöhungen, spielte er eine zentrale Rolle bei der Beratung von
Investoren. Murphy war darüber hinaus regelmäßiger Gast bei CNBC, Bloomberg TV
und Yahoo Finance und wurde 2023 von der Automotive Hall of Fame als?Industry
Influencer" ausgezeichnet. Er hat einen B.A. in Quantitativer Ökonomie von der
Tufts University und ist CFA-Charterholder.
Medienkontakt: Katie Merx · media@murphyautomotivepartners.com · +1 313.510.5090
Ausgewählte Ergebnisse können unter Quellenangabe verwendet werden. Der
vollständige MAPP-Bericht, die Rankings des Brand Survival Index und Prognosen
auf Markenebene sind für Partner im Rahmen eines Abonnements verfügbar.
Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/962d659c-06cb-45dd-bcda-
a6550d39e1c5
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8420f05b-3faa-4780-bfb2-
a7c89c862f5b
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