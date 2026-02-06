GNW-News: Lantronix begegnet Netzwerkausfällen mit automatisierten Out-of-Band-Innovationen auf der Cisco Live 2026 in Amsterdam

Werte in diesem Artikel

^IRVINE, Kalifornien, Feb. 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix Inc.

(https://www.lantronix.com/?utm_source=newswire&utm_medium=press-

release&utm_campaign=cisco-live-amsterdam-2026) (Nasdaq: LTRX), ein weltweit

führender Anbieter von IoT-Lösungen für Rechenleistung und Konnektivität im

Bereich Edge-KI, gab heute bekannt, dass das Unternehmen auf der Cisco Live

2026 in Amsterdam vom 9. bis 13. Februar 2026 im RAI Amsterdam, Stand A8,

vertreten sein wird. Als Cisco Select Developer Partner stellt Lantronix seine

Out-of-Band-(OOB)-Managementlösungen vor, die durch automatisiertes Management

und automatische Wiederherstellungsmechanismen ungeplante Ausfallzeiten

reduzieren.

Live-Demos am Stand A8: Innovation hautnah erleben

Die preisgekrönten Out-of-Band-(OOB)-Lösungen von Lantronix bieten durchgängige

End-to-End-Workflows, die Konsolenzugriff, zentralisierte Verwaltung und

Betriebsautomatisierung nahtlos verbinden - sowohl über verteilte Standorte

hinweg als auch in großskaligen IT-Umgebungen. Die Lösungen unterstützen

Unternehmen dabei, entscheidende Vorteile zu erzielen:

* Reduzierte Ausfallzeiten, schnellere Reaktion auf Vorfälle und beschleunigte

Wiederherstellung. Sicherer Zugriff auf Remote-Infrastrukturen, selbst wenn

die In-Band-Konnektivität ausfällt - etwa bei Netzwerkausfällen oder

Sicherheitsvorfällen - sowie eine schnelle Service-Wiederherstellung durch

automatisierte Recovery-Funktionen.

* Deutlich weniger manueller Aufwand im Network Operations Center (NOC) und im

Außendienst. Standardisierung wiederkehrender Aufgaben wie Gerätezugriff,

Berechtigungsverwaltung, Konfigurationserfassung und

Wiederherstellungsprozesse.

* Verbesserte Sicherheit und Nachvollziehbarkeit. Zentrale Authentifizierung,

Autorisierung und Protokollierung für administrativen Zugriff und

Änderungsaktivitäten über mehrere Standorte hinweg.

Die Live-Demonstrationen konzentrieren sich auf zwei Betriebsmodelle:

* Unternehmens- und Rechenzentrumsbetrieb: Konsolenserverder LM-Serie

(https://www.lantronix.com/products-class/ai-driven-out-of-band-

management/?utm_source=newswire&utm_medium=press-release&utm_campaign=cisco-

live-2026-amsterdam) in Kombination mit dem Lantronix Control Center

(https://www.lantronix.com/products-class/ai-driven-out-of-band-

management/?utm_source=newswire&utm_medium=press-release&utm_campaign=cisco-

live-2026-amsterdam) ermöglichen zentralisierte Richtlinienverwaltung,

Zugriffskontrolle, Audit-Protokollierung und Automatisierung über die

gesamte verwaltete Infrastruktur hinweg.

* Verteilte und modulare Konsolenbereitstellungen: Lantronix SLC8000

(https://www.lantronix.com/products/lantronix-slc-

8000/?utm_source=newswire&utm_medium=press-release&utm_campaign=cisco-live-

2026-amsterdam) in Verbindung mit der Percepxion

(https://www.lantronix.com/percepxion/?utm_source=newswire&utm_medium=press-

release&utm_campaign=cisco-live-2026-amsterdam)(TM)-Managementplattform

unterstützt modulare Konsolendichte sowie den sicheren Fernbetrieb über

geografisch verteilte Standorte.

Lantronix-Vortrag: Out-of-Band überall.

Im Vortrag wird erörtert, wie die Out-of-Band-Innovationen von Lantronix das

Management von Netzwerkinfrastrukturen vereinfachen und absichern und

gleichzeitig neue Möglichkeiten zur Reduzierung der Investitionsausgaben (CapEx)

eröffnen.

* Titel des Vortrags: Out-of-Band überall - Wie fortschrittliche

Konsolenserver die Automatisierung des Netzwerkmanagements, Cybersicherheit

und Ausfallsicherheit überall vorantreiben

* Referent: Ryan Hogg, Director of Product Strategy, Lantronix

* Datum/Uhrzeit: Dienstag, 10. Februar 2026, 15:20 Uhr

?Netzwerkteams benötigen Zugriff und Kontrolle, gerade dann, wenn die

Bedingungen am schwierigsten sind", so Todd Rychecky, General Manager für Out-

of-Band bei Lantronix.?In einer Zeit, in der jede Minute Ausfallzeit Tausende

von Dollar kostet, zeigen wir den Teilnehmern der Cisco Live, wie sie über

reinen Fernzugriff hinausgehen und echte, automatisierte

Wiederherstellungsprozesse realisieren können."

Über Lantronix

Lantronix Inc. (Nasdaq: LTRX) ist ein weltweit führender Anbieter von Edge-KI-

und industriellen IoT-Lösungen. Das Unternehmen liefert intelligente Computing-

Lösungen, sichere Konnektivität und Remote-Management für geschäftskritische

Anwendungen. Lantronix ist in wachstumsstarken Märkten wie Smart Cities,

Enterprise-IT sowie kommerziellen und militärischen unbemannten Systemen -

darunter Drohnen - aktiv und unterstützt seine Kunden dabei, Betriebsabläufe zu

optimieren und die digitale Transformation zu beschleunigen. Das breite

Portfolio an Hardware-, Software- und Servicelösungen deckt Anwendungen von

sicherer Videoüberwachung über intelligente Infrastrukturen bis hin zu

leistungsfähigem Out-of-Band-Netzwerkmanagement ab. Durch die Verlagerung von

Intelligenz an den Netzwerkrand ermöglicht Lantronix Unternehmen mehr Effizienz,

Sicherheit und Wettbewerbsvorteile in einer KI-getriebenen Welt.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Lantronix

(http://www.lantronix.com/?utm_source=newswire&utm_medium=press-

release&utm_campaign=cisco-live-amsterdam-2026).

?Safe-Harbor"-Hinweis gemäß dem Private Securities Litigation Reform Act von

1995: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der

US-Bundeswertpapiergesetze, einschließlich - jedoch nicht beschränkt auf -

Aussagen zu Wachstumserwartungen im globalen Drohnenmarkt sowie zur

Positionierung von Lantronix, um Chancen für langfristiges, margenstarkes

Wachstum in den Märkten für Drohnen- und Verteidigungstechnologien zu

nutzen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf unseren aktuellen

Erwartungen und unterliegen erheblichen Risiken und Ungewissheiten, die dazu

führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, zukünftigen Geschäfts-,

Finanz- oder Leistungsergebnisse erheblich von unseren historischen Ergebnissen

oder von denen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser

Pressemitteilung ausgedrückt oder impliziert werden, abweichen. Zu den möglichen

Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem: die Auswirkungen ungünstiger

oder sich verschlechternder regionaler und globaler Wirtschaftsbedingungen sowie

von Marktinstabilität auf unser Geschäft, einschließlich möglicher Einflüsse auf

die Kaufentscheidungen unserer Kunden; unsere Fähigkeit, Störungen in unseren

Lieferketten sowie in denen unserer Lieferanten und Dienstleister zu bewältigen,

die sich aus Änderungen der Handelspolitik der US-Regierung oder ausländischer

Regierungen ergeben können - einschließlich kürzlich erhöhter oder zukünftiger

Zölle -, ebenso wie aus Pandemien oder anderen Krankheitsausbrüchen, Kriegen und

jüngsten Konflikten in Europa, Asien und dem Nahen Osten oder aus anderen

Faktoren; zukünftige Reaktionen auf Krisen im Bereich der öffentlichen

Gesundheit und deren Auswirkungen; Cybersicherheitsrisiken; Änderungen geltender

Gesetze und Vorschriften der US-Regierung sowie ausländischer Regierungen;

unsere Fähigkeit, die Akquisitionsstrategie erfolgreich umzusetzen oder

erworbene Unternehmen zu integrieren; Schwierigkeiten und Kosten beim Schutz von

Patenten und anderen geistigen Eigentumsrechten; der Umfang unserer

Verschuldung, unsere Fähigkeit zur Bedienung dieser Verbindlichkeiten sowie die

Einschränkungen aus bestehenden Kreditvereinbarungen. Weitere Risiken sind in

unserem Jahresbericht auf Formular 10-K für das am 30. Juni 2025 endende

Geschäftsjahr aufgeführt, der am 29. August 2025 bei der Securities and Exchange

Commission (SEC) eingereicht wurde, einschließlich des Abschnitts?Risk Factors"

in Punkt 1A von Teil I dieses Berichts sowie in unseren sonstigen öffentlichen

Einreichungen bei der SEC. Weitere Risikofaktoren können von Zeit zu Zeit in

unseren zukünftigen Veröffentlichungen offengelegt werden. Darüber hinaus können

die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund zusätzlicher Risiken und Unsicherheiten,

die wir derzeit nicht kennen oder die wir derzeit nicht als wesentlich für unser

Geschäft einschätzen, abweichen. Aus diesen Gründen sind die Anleger dazu

angehalten, zukunftsgerichtete Aussagen mit der gebotenen Vorsicht zur Kenntnis

zu nehmen. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen

beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Wir

lehnen ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete

Aussagen nach diesem Datum zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich

vorgeschrieben oder durch die Regeln der Nasdaq Stock Market LLC festgelegt.

Sollten wir zukunftsgerichtete Aussagen aktualisieren oder korrigieren, dürfen

Anleger nicht darauf vertrauen, dass wir solche Aktualisierungen oder

Korrekturen künftig regelmäßig vornehmen werden.

©2026 Lantronix, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Lantronix ist eine eingetragene

Marke. Andere Marken und Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Lantronix Medienkontakt:

media@lantronix.com (mailto:media@lantronix.com)

Lantronix - Analysten- und Anlegerkontakt:

investors@lantronix.com (mailto:investors@lantronix.com)

