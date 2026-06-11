GNW-News: Lantronix gibt Partnerschaft mit DoD Solution für den Einsatz einer Edge-KI-Drohnenplattform in der Ukraine bekannt
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^IRVINE, Kalifornien, July 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix Inc.
(https://www.lantronix.com/) (Nasdaq: LTRX), ein globaler Anbieter von Edge-KI-
und industriellen IoT-Lösungen, die NDAA-konforme unbemannte Systeme, kritische
Infrastrukturen und ausfallsichere Unternehmensnetzwerke unterstützen, hat heute
eine strategische Zusammenarbeit mit DoD Solution (https://dodsolution.com/),
einem estnisch-ukrainischen Entwickler von Bordplattformen für die Autonomie von
Drohnen und unbemannten Systemen, bekanntgegeben.
Die Zusammenarbeit beschleunigt den Weg von der Entwicklung bis zur Einführung
bei DoD Solution, indem die AURA-KI-Plattform für Onboard-Autonomie des
Unternehmens mit der Qualcomm-basierten Open-Q 6490CS-Lösung von Lantronix
kombiniert wird. Lantronix stellt SWaP-optimierte Edge-Computing-Lösungen zur
Integration in die AURA-KI-Plattform bereit, um FPV-Drohnen, Starrflügel-UAVs
und Abfangsysteme zu unterstützen, die zur Stärkung der Verteidigungsfähigkeiten
der Ukraine eingesetzt werden. Durch diese Partnerschaft baut Lantronix seine
Präsenz in Europa und der Ukraine weiter aus, wo die Nachfrage nach sicheren,
serienreifen autonomen Systemen weiterhin rasant steigt.
?Da sich die globale Verteidigungslandschaft zunehmend auf intelligente autonome
Systeme stützt, ist Lantronix strategisch an der Schnittstelle zwischen Edge-KI,
sicherer Rechenleistung und missionskritischer Konnektivität positioniert", so
Kurt Hoff, Chief Revenue Officer von Lantronix.?Unsere Zusammenarbeit mit DoD
Solution verdeutlicht die wachsende Nachfrage nach leistungsstarken,
stromsparenden KI-Plattformen, die strenge US-Konformitätsstandards erfüllen und
gleichzeitig eine schnelle Bereitstellung in großem Maßstab ermöglichen. Neben
den Möglichkeiten im Bereich der Hardware-Plattformen sorgen unsere Aufträge im
Bereich der hochspezialisierten Ingenieursdienstleistungen für eine
wiederkehrende Einnahmequelle, da wir unsere Kunden weiterhin bei der
Entwicklung, Integration, dem Testen und der laufenden Programmdurchführung
unterstützen. Die Ukraine hat sich zu einem der weltweit fortschrittlichsten und
sich am schnellsten entwickelnden Märkte für unbemannte Systeme entwickelt, und
die Zusammenarbeit mit führenden ukrainischen Drohnenentwicklern verschafft uns
wertvolle Einblicke aus der Praxis sowie wichtige Möglichkeiten zur Validierung
unserer Technologie in einigen der anspruchsvollsten Einsatzumgebungen. Wir
gehen davon aus, dass wir dadurch unsere Fähigkeit stärken werden, KI-gestützte
Lösungen der nächsten Generation für Kunden im Bereich Verteidigung weltweit
bereitzustellen."
?Moderne autonome Drohnen zeichnen sich nicht nur durch ihre Sensoren aus,
sondern auch durch die an Bord befindlichen Analysefunktionen", erklärt Roman
Hapachylo, CEO von DoD Solution.?AURA KI ist eine umfassende Plattform für die
Autonomie an Bord, die Wahrnehmung, visuelle Navigation, Zielerkennung,
Zielverfolgung und Endanflugführung direkt im Flugzeug ermöglicht. Durch die
Kombination unserer Autonomie-Lösung mit der serienreifen Edge-Computing-
Technologie von Lantronix können wir die Einführungszeiträume erheblich
verkürzen und gleichzeitig die Fähigkeiten von Drohnen der nächsten Generation
für den europäischen und den globalen Markt weiterentwickeln."
?Diese Zusammenarbeit stärkt die Position von Lantronix als vertrauenswürdiger
Technologiepartner für geschäftskritische Edge-AI-Implementierungen und
bestätigt unsere langfristige Strategie, durch differenzierte Edge-KI-Lösungen
nachhaltiges Wachstum voranzutreiben", fügt Hoff hinzu.?Wir sehen weiterhin
erhebliche Chancen in den Märkten für Verteidigung, Luft- und Raumfahrt sowie
industrielle Autonomie, in denen sicheres, intelligentes Edge-Computing
zunehmend unverzichtbar wird."
Die Entwicklungsteams haben die Plattformintegration abgeschlossen, und die
erste Produktion ist nun angelaufen. Das Programm wird hochgefahren, um der
wachsenden Nachfrage in der gesamten Region gerecht zu werden, und diese Dynamik
spiegelt sowohl die Stärke der Partnerschaft als auch die Bereitschaft der
Plattform wider, einen breiteren Einsatz im sich rasch entwickelnden Drohnen-
Ökosystem der Ukraine zu unterstützen.
Über DoD Solution
DoD Solution ist ein estnisch-ukrainisches Unternehmen im Bereich
Verteidigungstechnologie, das Autonomie-Systeme für unbemannte Plattformen
entwickelt. Das Unternehmen arbeitet mit Herstellern unbemannter Plattformen
zusammen, um KI-gestützte Autonomie in eine Vielzahl von
Verteidigungsanwendungen zu integrieren. Sein Flaggschiffprodukt, die AURA-KI-
Plattform, kombiniert firmeneigene Software mit Onboard-Rechenleistung, um
autonome Navigation, Wahrnehmung, Zielerkennung, Zielverfolgung und
Endphasenführung in Umgebungen zu ermöglichen, in denen kein GPS-Empfang
vorhanden ist, die umkämpft sind oder in denen die Kommunikationsmöglichkeiten
eingeschränkt sind. Die langfristige Mission von DoD Solution besteht darin,
autonome Verteidigungstechnologien voranzutreiben, die die operative
Effektivität steigern und gleichzeitig die Abhängigkeit von ständiger
menschlicher Steuerung verringern.
Weitere Informationen finden Sie unter https://dodsolution.com/
Über Lantronix
Lantronix Inc. (Nasdaq: LTRX) ist ein weltweit führender Anbieter von Edge-KI-
und industriellen IoT-Lösungen. Das Unternehmen liefert intelligente Computing-
Lösungen, sichere Konnektivität und Remote-Management für geschäftskritische
Anwendungen. Lantronix ist in wachstumsstarken Märkten wie Smart Cities,
Enterprise-IT sowie kommerziellen und militärischen unbemannten Systemen -
darunter Drohnen - aktiv und unterstützt seine Kunden dabei, Betriebsabläufe zu
optimieren und die digitale Transformation zu beschleunigen. Das breite
Portfolio an Hardware-, Software- und Servicelösungen deckt Anwendungen von
sicherer Videoüberwachung über intelligente Infrastrukturen bis hin zu
leistungsfähigem Out-of-Band-Netzwerkmanagement ab. Durch die Verlagerung von
Intelligenz an den Netzwerkrand ermöglicht Lantronix Unternehmen mehr Effizienz,
Sicherheit und Wettbewerbsvorteile in einer KI-getriebenen Welt. Weitere
Informationen finden Sie auf der Website von Lantronix
(http://www.lantronix.com/?utm_source=newswire&utm_medium=press-
release&utm_campaign=dod-drones).
?Safe-Harbor"-Hinweis gemäß dem Private Securities Litigation Reform Act von
1995: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der
US-Bundeswertpapiergesetze, einschließlich - jedoch nicht beschränkt auf -
Aussagen zu Wachstumserwartungen im globalen Drohnenmarkt sowie zur
Positionierung von Lantronix, um Chancen für langfristiges, margenstarkes
Wachstum in den Märkten für Drohnen- und Verteidigungstechnologien zu
nutzen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf unseren aktuellen
Erwartungen und unterliegen erheblichen Risiken und Ungewissheiten, die dazu
führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, zukünftigen Geschäfts-,
Finanz- oder Leistungsergebnisse erheblich von unseren historischen Ergebnissen
oder von denen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser
Pressemitteilung ausgedrückt oder impliziert werden, abweichen. Zu den möglichen
Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem: die Auswirkungen ungünstiger
oder sich verschlechternder regionaler und globaler Wirtschaftsbedingungen sowie
von Marktinstabilität auf unser Geschäft, einschließlich möglicher Einflüsse auf
die Kaufentscheidungen unserer Kunden; unsere Fähigkeit, Störungen in unseren
Lieferketten sowie in denen unserer Lieferanten und Dienstleister zu bewältigen,
die sich aus Änderungen der Handelspolitik der US-Regierung oder ausländischer
Regierungen ergeben können - einschließlich kürzlich erhöhter oder zukünftiger
Zölle -, ebenso wie aus Pandemien oder anderen Krankheitsausbrüchen, Kriegen und
jüngsten Konflikten in Europa, Asien und dem Nahen Osten oder aus anderen
Faktoren; zukünftige Reaktionen auf Krisen im Bereich der öffentlichen
Gesundheit und deren Auswirkungen; Cybersicherheitsrisiken; Änderungen geltender
Gesetze und Vorschriften der US-Regierung sowie ausländischer Regierungen;
unsere Fähigkeit, die Akquisitionsstrategie erfolgreich umzusetzen oder
erworbene Unternehmen zu integrieren; Schwierigkeiten und Kosten beim Schutz von
Patenten und anderen geistigen Eigentumsrechten; der Umfang unserer
Verschuldung, unsere Fähigkeit zur Bedienung dieser Verbindlichkeiten sowie die
Einschränkungen aus bestehenden Kreditvereinbarungen. Weitere Risiken sind in
unserem Jahresbericht auf Formular 10-K für das am 30. Juni 2025 endende
Geschäftsjahr aufgeführt, der am 29. August 2025 bei der Securities and Exchange
Commission (SEC) eingereicht wurde, einschließlich des Abschnitts?Risk Factors"
in Punkt 1A von Teil I dieses Berichts sowie in unseren sonstigen öffentlichen
Einreichungen bei der SEC. Weitere Risikofaktoren können von Zeit zu Zeit in
unseren zukünftigen Veröffentlichungen offengelegt werden. Darüber hinaus können
die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund zusätzlicher Risiken und Unsicherheiten,
die wir derzeit nicht kennen oder die wir derzeit nicht als wesentlich für unser
Geschäft einschätzen, abweichen. Aus diesen Gründen sind die Anleger dazu
angehalten, zukunftsgerichtete Aussagen mit der gebotenen Vorsicht zur Kenntnis
zu nehmen. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen
beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Wir
lehnen ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete
Aussagen nach diesem Datum zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich
vorgeschrieben oder durch die Regeln der Nasdaq Stock Market LLC festgelegt.
Wenn wir zukunftsgerichtete Aussagen aktualisieren oder korrigieren, sollten
Anleger nicht davon ausgehen, dass wir weitere Aktualisierungen oder Korrekturen
vornehmen werden.
©2026 Lantronix, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Lantronix ist eine eingetragene
Marke. Andere Marken und Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.
Anlegerkontakt:
Matt Glover und Greg Robles
Gateway Group, Inc.
LTRX@gateway-grp.com (mailto:LTRX@gateway-grp.com)
Medienkontakt:
Diana Puckett
PRforLantronix@Bospar.com (mailto:PRforLantronix@Bospar.com)
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/704f46f1-10de-4314-a2e7-
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