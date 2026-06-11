GNW-News: Lantronix gibt Partnerschaft mit DoD Solution für den Einsatz einer Edge-KI-Drohnenplattform in der Ukraine bekannt

28.07.26 22:08 Uhr

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^IRVINE, Kalifornien, July 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix Inc.

(https://www.lantronix.com/) (Nasdaq: LTRX), ein globaler Anbieter von Edge-KI-

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und industriellen IoT-Lösungen, die NDAA-konforme unbemannte Systeme, kritische

Infrastrukturen und ausfallsichere Unternehmensnetzwerke unterstützen, hat heute

eine strategische Zusammenarbeit mit DoD Solution (https://dodsolution.com/),

einem estnisch-ukrainischen Entwickler von Bordplattformen für die Autonomie von

Drohnen und unbemannten Systemen, bekanntgegeben.

Die Zusammenarbeit beschleunigt den Weg von der Entwicklung bis zur Einführung

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bei DoD Solution, indem die AURA-KI-Plattform für Onboard-Autonomie des

Unternehmens mit der Qualcomm-basierten Open-Q 6490CS-Lösung von Lantronix

kombiniert wird. Lantronix stellt SWaP-optimierte Edge-Computing-Lösungen zur

Integration in die AURA-KI-Plattform bereit, um FPV-Drohnen, Starrflügel-UAVs

und Abfangsysteme zu unterstützen, die zur Stärkung der Verteidigungsfähigkeiten

der Ukraine eingesetzt werden. Durch diese Partnerschaft baut Lantronix seine

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Präsenz in Europa und der Ukraine weiter aus, wo die Nachfrage nach sicheren,

serienreifen autonomen Systemen weiterhin rasant steigt.

?Da sich die globale Verteidigungslandschaft zunehmend auf intelligente autonome

Systeme stützt, ist Lantronix strategisch an der Schnittstelle zwischen Edge-KI,

sicherer Rechenleistung und missionskritischer Konnektivität positioniert", so

Kurt Hoff, Chief Revenue Officer von Lantronix.?Unsere Zusammenarbeit mit DoD

Solution verdeutlicht die wachsende Nachfrage nach leistungsstarken,

stromsparenden KI-Plattformen, die strenge US-Konformitätsstandards erfüllen und

gleichzeitig eine schnelle Bereitstellung in großem Maßstab ermöglichen. Neben

den Möglichkeiten im Bereich der Hardware-Plattformen sorgen unsere Aufträge im

Bereich der hochspezialisierten Ingenieursdienstleistungen für eine

wiederkehrende Einnahmequelle, da wir unsere Kunden weiterhin bei der

Entwicklung, Integration, dem Testen und der laufenden Programmdurchführung

unterstützen. Die Ukraine hat sich zu einem der weltweit fortschrittlichsten und

sich am schnellsten entwickelnden Märkte für unbemannte Systeme entwickelt, und

die Zusammenarbeit mit führenden ukrainischen Drohnenentwicklern verschafft uns

wertvolle Einblicke aus der Praxis sowie wichtige Möglichkeiten zur Validierung

unserer Technologie in einigen der anspruchsvollsten Einsatzumgebungen. Wir

gehen davon aus, dass wir dadurch unsere Fähigkeit stärken werden, KI-gestützte

Lösungen der nächsten Generation für Kunden im Bereich Verteidigung weltweit

bereitzustellen."

?Moderne autonome Drohnen zeichnen sich nicht nur durch ihre Sensoren aus,

sondern auch durch die an Bord befindlichen Analysefunktionen", erklärt Roman

Hapachylo, CEO von DoD Solution.?AURA KI ist eine umfassende Plattform für die

Autonomie an Bord, die Wahrnehmung, visuelle Navigation, Zielerkennung,

Zielverfolgung und Endanflugführung direkt im Flugzeug ermöglicht. Durch die

Kombination unserer Autonomie-Lösung mit der serienreifen Edge-Computing-

Technologie von Lantronix können wir die Einführungszeiträume erheblich

verkürzen und gleichzeitig die Fähigkeiten von Drohnen der nächsten Generation

für den europäischen und den globalen Markt weiterentwickeln."

?Diese Zusammenarbeit stärkt die Position von Lantronix als vertrauenswürdiger

Technologiepartner für geschäftskritische Edge-AI-Implementierungen und

bestätigt unsere langfristige Strategie, durch differenzierte Edge-KI-Lösungen

nachhaltiges Wachstum voranzutreiben", fügt Hoff hinzu.?Wir sehen weiterhin

erhebliche Chancen in den Märkten für Verteidigung, Luft- und Raumfahrt sowie

industrielle Autonomie, in denen sicheres, intelligentes Edge-Computing

zunehmend unverzichtbar wird."

Die Entwicklungsteams haben die Plattformintegration abgeschlossen, und die

erste Produktion ist nun angelaufen. Das Programm wird hochgefahren, um der

wachsenden Nachfrage in der gesamten Region gerecht zu werden, und diese Dynamik

spiegelt sowohl die Stärke der Partnerschaft als auch die Bereitschaft der

Plattform wider, einen breiteren Einsatz im sich rasch entwickelnden Drohnen-

Ökosystem der Ukraine zu unterstützen.

Über DoD Solution

DoD Solution ist ein estnisch-ukrainisches Unternehmen im Bereich

Verteidigungstechnologie, das Autonomie-Systeme für unbemannte Plattformen

entwickelt. Das Unternehmen arbeitet mit Herstellern unbemannter Plattformen

zusammen, um KI-gestützte Autonomie in eine Vielzahl von

Verteidigungsanwendungen zu integrieren. Sein Flaggschiffprodukt, die AURA-KI-

Plattform, kombiniert firmeneigene Software mit Onboard-Rechenleistung, um

autonome Navigation, Wahrnehmung, Zielerkennung, Zielverfolgung und

Endphasenführung in Umgebungen zu ermöglichen, in denen kein GPS-Empfang

vorhanden ist, die umkämpft sind oder in denen die Kommunikationsmöglichkeiten

eingeschränkt sind. Die langfristige Mission von DoD Solution besteht darin,

autonome Verteidigungstechnologien voranzutreiben, die die operative

Effektivität steigern und gleichzeitig die Abhängigkeit von ständiger

menschlicher Steuerung verringern.

Weitere Informationen finden Sie unter https://dodsolution.com/

Über Lantronix

Lantronix Inc. (Nasdaq: LTRX) ist ein weltweit führender Anbieter von Edge-KI-

und industriellen IoT-Lösungen. Das Unternehmen liefert intelligente Computing-

Lösungen, sichere Konnektivität und Remote-Management für geschäftskritische

Anwendungen. Lantronix ist in wachstumsstarken Märkten wie Smart Cities,

Enterprise-IT sowie kommerziellen und militärischen unbemannten Systemen -

darunter Drohnen - aktiv und unterstützt seine Kunden dabei, Betriebsabläufe zu

optimieren und die digitale Transformation zu beschleunigen. Das breite

Portfolio an Hardware-, Software- und Servicelösungen deckt Anwendungen von

sicherer Videoüberwachung über intelligente Infrastrukturen bis hin zu

leistungsfähigem Out-of-Band-Netzwerkmanagement ab. Durch die Verlagerung von

Intelligenz an den Netzwerkrand ermöglicht Lantronix Unternehmen mehr Effizienz,

Sicherheit und Wettbewerbsvorteile in einer KI-getriebenen Welt. Weitere

Informationen finden Sie auf der Website von Lantronix

(http://www.lantronix.com/?utm_source=newswire&utm_medium=press-

release&utm_campaign=dod-drones).

?Safe-Harbor"-Hinweis gemäß dem Private Securities Litigation Reform Act von

1995: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der

US-Bundeswertpapiergesetze, einschließlich - jedoch nicht beschränkt auf -

Aussagen zu Wachstumserwartungen im globalen Drohnenmarkt sowie zur

Positionierung von Lantronix, um Chancen für langfristiges, margenstarkes

Wachstum in den Märkten für Drohnen- und Verteidigungstechnologien zu

nutzen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf unseren aktuellen

Erwartungen und unterliegen erheblichen Risiken und Ungewissheiten, die dazu

führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, zukünftigen Geschäfts-,

Finanz- oder Leistungsergebnisse erheblich von unseren historischen Ergebnissen

oder von denen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser

Pressemitteilung ausgedrückt oder impliziert werden, abweichen. Zu den möglichen

Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem: die Auswirkungen ungünstiger

oder sich verschlechternder regionaler und globaler Wirtschaftsbedingungen sowie

von Marktinstabilität auf unser Geschäft, einschließlich möglicher Einflüsse auf

die Kaufentscheidungen unserer Kunden; unsere Fähigkeit, Störungen in unseren

Lieferketten sowie in denen unserer Lieferanten und Dienstleister zu bewältigen,

die sich aus Änderungen der Handelspolitik der US-Regierung oder ausländischer

Regierungen ergeben können - einschließlich kürzlich erhöhter oder zukünftiger

Zölle -, ebenso wie aus Pandemien oder anderen Krankheitsausbrüchen, Kriegen und

jüngsten Konflikten in Europa, Asien und dem Nahen Osten oder aus anderen

Faktoren; zukünftige Reaktionen auf Krisen im Bereich der öffentlichen

Gesundheit und deren Auswirkungen; Cybersicherheitsrisiken; Änderungen geltender

Gesetze und Vorschriften der US-Regierung sowie ausländischer Regierungen;

unsere Fähigkeit, die Akquisitionsstrategie erfolgreich umzusetzen oder

erworbene Unternehmen zu integrieren; Schwierigkeiten und Kosten beim Schutz von

Patenten und anderen geistigen Eigentumsrechten; der Umfang unserer

Verschuldung, unsere Fähigkeit zur Bedienung dieser Verbindlichkeiten sowie die

Einschränkungen aus bestehenden Kreditvereinbarungen. Weitere Risiken sind in

unserem Jahresbericht auf Formular 10-K für das am 30. Juni 2025 endende

Geschäftsjahr aufgeführt, der am 29. August 2025 bei der Securities and Exchange

Commission (SEC) eingereicht wurde, einschließlich des Abschnitts?Risk Factors"

in Punkt 1A von Teil I dieses Berichts sowie in unseren sonstigen öffentlichen

Einreichungen bei der SEC. Weitere Risikofaktoren können von Zeit zu Zeit in

unseren zukünftigen Veröffentlichungen offengelegt werden. Darüber hinaus können

die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund zusätzlicher Risiken und Unsicherheiten,

die wir derzeit nicht kennen oder die wir derzeit nicht als wesentlich für unser

Geschäft einschätzen, abweichen. Aus diesen Gründen sind die Anleger dazu

angehalten, zukunftsgerichtete Aussagen mit der gebotenen Vorsicht zur Kenntnis

zu nehmen. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen

beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Wir

lehnen ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete

Aussagen nach diesem Datum zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich

vorgeschrieben oder durch die Regeln der Nasdaq Stock Market LLC festgelegt.

Wenn wir zukunftsgerichtete Aussagen aktualisieren oder korrigieren, sollten

Anleger nicht davon ausgehen, dass wir weitere Aktualisierungen oder Korrekturen

vornehmen werden.

©2026 Lantronix, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Lantronix ist eine eingetragene

Marke. Andere Marken und Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Anlegerkontakt:

Matt Glover und Greg Robles

Gateway Group, Inc.

LTRX@gateway-grp.com (mailto:LTRX@gateway-grp.com)

Medienkontakt:

Diana Puckett

PRforLantronix@Bospar.com (mailto:PRforLantronix@Bospar.com)

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter:

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26f92de5ef83

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