GNW-News: Lantronix treibt seine Strategie zur Plattformskalierung mit der Erweiterung um MediaTek-basierte Embedded-Computing-Lösungen voran
^IRVINE, Kalifornien, March 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix Inc.
(https://www.lantronix.com/?utm_source=newswire&utm_medium=press-
release&utm_campaign=mediatek) (Nasdaq: LTRX), ein weltweit führender Anbieter
von Computer- und Konnektivitätslösungen für das Internet der Dinge (IoT), die
Edge-KI-Anwendungen unterstützen, gab heute eine bedeutende strategische
Erweiterung seiner eingebetteten Computerplattform durch neue System-on-Module
(SOM)-Lösungen bekannt, die auf der Genio-Familie von System-on-Chip (SOC)-
Plattformen von MediaTek Inc. (https://www.mediatek.com/) (TWSE: 2454), einem
weltweit führenden Anbieter von Fabless-Halbleiterdesigns, der jährlich mehr als
zwei Milliarden vernetzte Geräte weltweit mit Technologie versorgt.
Diese Erweiterung stellt einen strategischen Schritt hin zur Skalierung des
Embedded-Computing-Ökosystems von Lantronix dar, indem das Lösungsportfolio
vergrößert, die Marktabdeckung erhöht und die Fähigkeit gestärkt wird,
wachstumsstarke industrielle und kommerzielle Edge-AI-Implementierungen zu
bedienen. Durch die Erweiterung seiner Silizium-Basis verbessert Lantronix seine
Fähigkeit, leistungsoptimierte, energieeffiziente Computerplattformen für ein
breiteres Spektrum an Einsatzanforderungen und Volumenstufen anzubieten.
?MediaTek erweitert unsere Möglichkeiten, einen bestimmten Bereich der Edge-KI-
Anwendungen zu bedienen - nämlich diejenigen, die hinsichtlich Energieeffizienz,
Preis-Leistungs-Verhältnis und skalierbarer Massenproduktion optimiert sind",
erklärt Mathi Gurusamy, Chief Strategy Officer bei Lantronix.?Durch die
Berücksichtigung dieser unterschiedlichen Arbeitslastanforderungen erweitern wir
unseren gesamten adressierbaren Markt, stärken die Lieferfähigkeit und
positionieren Lantronix so, dass wir weltweit ein breiteres Spektrum an
industriellen und kommerziellen Designprogrammen gewinnen können."
?Die enge Zusammenarbeit mit Lantronix hat dazu beigetragen, die Reichweite
unserer Genio-basierten Embedded-Computing-Plattformen zu vergrößern", so CK
Wang, Vice President und General Manager der IoT-Geschäftseinheit bei MediaTek.
?Dank unserer gebündelten Kompetenzen sind wir in der Lage, leistungsstarke,
sichere und energieeffiziente Edge-KI-Lösungen anzubieten, die für die Förderung
von Innovationen in der globalen IoT-Landschaft erforderlich sind."
Eine skalierte Plattformstrategie für Wachstum
Die Embedded-Computing-Strategie von Lantronix konzentriert sich auf die
Entwicklung einer skalierbaren Multi-Silizium-Plattform, die vielfältige
Kundenanforderungen erfüllt und gleichzeitig die Margenintegrität und
Lieferfähigkeit gewährleistet.
Durch die Ergänzung um MediaTek-basierte SOMs erweitert Lantronix seine
Plattform für den Einsatz in großvolumigen, wertoptimierten und
energieeffizienten Edge-KI-Anwendungen. Damit erhalten Kunden Zugang zu
leistungsstarken, effizienten Inferenz-Workloads, die speziell für die
Skalierbarkeit in verschiedenen Branchen entwickelt wurden, darunter:
* Industrielle Automatisierung
* Robotics
* Intelligente Kameras und Bildverarbeitungssysteme
* HMIs
* Dronen
* Lagerautomatisierung
* Kommerzielle IoT-Plattformen
* Intelligente Sicherheits- und Bildverarbeitungssysteme
Diese Erweiterung vergrößert den Gesamtmarkt von Lantronix erheblich und stärkt
die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens in breiteren Designzyklen und globalen
OEM-Programmen.
Stärkung der Wettbewerbs- und Lieferpositionierung
Diese erweiterte Multi-Silizium-Strategie ermöglicht es Lantronix:
* ein breiteres Spektrum an Design-Erfolgen zu erfassen
* die Bruttomargen über alle Leistungsstufen hinweg zu schützen und zu
optimieren
* die Belastbarkeit der Lieferkette zu verbessern
* das Abhängigkeitsrisiko zu reduzieren
* eine langfristigen Plattformkontinuität für Kunden zu gewährleisten
Im Rahmen des Vertrags wird Lantronix MediaTek-Plattformen integrieren, die für
die Vereinfachung der Entwicklung und Bereitstellung von KI-Modellen optimiert
sind und gleichzeitig fortschrittliche Multimedia-Verarbeitungsfunktionen und
industrielle Leistungsmerkmale bieten.
Die neuen SOM-Plattformen werden das NVIDIA TAO-Framework unterstützen, wodurch
die Entwicklung von KI-Modellen vereinfacht und die Bereitstellung in Edge-
Umgebungen beschleunigt wird. Die Plattformen bieten außerdem erweiterte
Multimedia-Funktionen, mehrere Display-Schnittstellen und robuste industrielle
E/A.
Marktmomentum
Das skalierte Rechenportfolio von Lantronix versetzt das Unternehmen in die
Lage, vom anhaltenden, mehrjährigen Wachstum in industriellen und kommerziellen
Märkten zu profitieren. Laut Grand View Research wird der weltweite Markt für
industrielles IoT bis zum Ende des Jahrzehnts voraussichtlich 1 Billion US-
Dollar überschreiten. Der weltweite Drohnenmarkt wird bis 2030 voraussichtlich
ein Volumen von 57,8 Milliarden US-Dollar erreichen (Drone Industry Insights,
2025-2030), was die langfristige Nachfrage nach skalierbaren, sicheren Edge-
Computing-Lösungen verstärkt.
Investoren-Highlights
* Markiert einen bedeutenden Meilenstein in der Plattformskalierung der
Embedded-Computing-Strategie von Lantronix
* Erweitert den gesamten adressierbaren Markt im Bereich des industriellen und
kommerziellen IoT mit hohem Volumen
* Stärkt das Multi-Silizium-Ökosystem und die Lieferfähigkeit
* Erhöht die Erfolgsquote bei neuen und bestehenden Edge-KI-Programmen mit
hohem Volumen
* Verbessert den Margenschutz durch eine breitere Portfolioabdeckung
* Unterstützt skalierbares, wiederholbares Umsatzwachstum
Vorführung auf der Embedded World 2026
Lantronix wird auf der Embedded World 2026 am Stand von MediaTek (Halle 3, Stand
539) eine gemeinsam mit Teledyne FLIR OEM entwickelte Drohnentechnologie
vorstellen. Die Messe findet vom 10. bis 12. März 2026 in Nürnberg statt. Die
Demonstration wird Echtzeit-Edge-Intelligenz in bildverarbeitungsgesteuerten
Workloads hervorheben.
Über Lantronix
Lantronix Inc. (Nasdaq: LTRX) ist ein weltweit führender Anbieter von Edge-KI-
und industriellen IoT-Lösungen. Das Unternehmen liefert intelligente Computing-
Lösungen, sichere Konnektivität und Remote-Management für geschäftskritische
Anwendungen. Lantronix ist in wachstumsstarken Märkten wie Smart Cities,
Enterprise-IT sowie kommerziellen und militärischen unbemannten Systemen -
darunter Drohnen - aktiv und unterstützt seine Kunden dabei, Betriebsabläufe zu
optimieren und die digitale Transformation zu beschleunigen. Das breite
Portfolio an Hardware-, Software- und Servicelösungen deckt Anwendungen von
sicherer Videoüberwachung über intelligente Infrastrukturen bis hin zu
leistungsfähigem Out-of-Band-Netzwerkmanagement ab. Durch die Verlagerung von
Intelligenz an den Netzwerkrand ermöglicht Lantronix Unternehmen mehr Effizienz,
Sicherheit und Wettbewerbsvorteile in einer KI-getriebenen Welt. Weitere
Informationen finden Sie auf der Website von Lantronix
(http://www.lantronix.com/?utm_source=newswire&utm_medium=press-
release&utm_campaign=mediatek).
?Safe-Harbor"-Hinweis gemäß dem Private Securities Litigation Reform Act von
1995: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der
US-Bundeswertpapiergesetze, einschließlich - jedoch nicht beschränkt auf -
Aussagen zu Wachstumserwartungen im globalen Drohnenmarkt sowie zur
Positionierung von Lantronix, um Chancen für langfristiges, margenstarkes
Wachstum in den Märkten für Drohnen- und Verteidigungstechnologien zu
nutzen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf unseren aktuellen
Erwartungen und unterliegen erheblichen Risiken und Ungewissheiten, die dazu
führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, zukünftigen Geschäfts-,
Finanz- oder Leistungsergebnisse erheblich von unseren historischen Ergebnissen
oder von denen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser
Pressemitteilung ausgedrückt oder impliziert werden, abweichen. Zu den möglichen
Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem: die Auswirkungen ungünstiger
oder sich verschlechternder regionaler und globaler Wirtschaftsbedingungen sowie
von Marktinstabilität auf unser Geschäft, einschließlich möglicher Einflüsse auf
die Kaufentscheidungen unserer Kunden; unsere Fähigkeit, Störungen in unseren
Lieferketten sowie in denen unserer Lieferanten und Dienstleister zu bewältigen,
die sich aus Änderungen der Handelspolitik der US-Regierung oder ausländischer
Regierungen ergeben können - einschließlich kürzlich erhöhter oder zukünftiger
Zölle -, ebenso wie aus Pandemien oder anderen Krankheitsausbrüchen, Kriegen und
jüngsten Konflikten in Europa, Asien und dem Nahen Osten oder aus anderen
Faktoren; zukünftige Reaktionen auf Krisen im Bereich der öffentlichen
Gesundheit und deren Auswirkungen; Cybersicherheitsrisiken; Änderungen geltender
Gesetze und Vorschriften der US-Regierung sowie ausländischer Regierungen;
unsere Fähigkeit, die Akquisitionsstrategie erfolgreich umzusetzen oder
erworbene Unternehmen zu integrieren; Schwierigkeiten und Kosten beim Schutz von
Patenten und anderen geistigen Eigentumsrechten; der Umfang unserer
Verschuldung, unsere Fähigkeit zur Bedienung dieser Verbindlichkeiten sowie die
Einschränkungen aus bestehenden Kreditvereinbarungen. Weitere Risiken sind in
unserem Jahresbericht auf Formular 10-K für das am 30. Juni 2025 endende
Geschäftsjahr aufgeführt, der am 29. August 2025 bei der Securities and Exchange
Commission (SEC) eingereicht wurde, einschließlich des Abschnitts?Risk Factors"
in Punkt 1A von Teil I dieses Berichts sowie in unseren sonstigen öffentlichen
Einreichungen bei der SEC. Weitere Risikofaktoren können von Zeit zu Zeit in
unseren zukünftigen Veröffentlichungen offengelegt werden. Darüber hinaus können
die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund zusätzlicher Risiken und Unsicherheiten,
die wir derzeit nicht kennen oder die wir derzeit nicht als wesentlich für unser
Geschäft einschätzen, abweichen. Aus diesen Gründen sind die Anleger dazu
angehalten, zukunftsgerichtete Aussagen mit der gebotenen Vorsicht zur Kenntnis
zu nehmen. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen
beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Wir
lehnen ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete
Aussagen nach diesem Datum zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich
vorgeschrieben oder durch die Regeln der Nasdaq Stock Market LLC festgelegt.
Wenn wir zukunftsgerichtete Aussagen aktualisieren oder korrigieren, sollten
Anleger nicht davon ausgehen, dass wir weitere Aktualisierungen oder Korrekturen
vornehmen werden.
©2026 Lantronix, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Lantronix ist eine eingetragene
Marke. Andere Marken und Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.
Lantronix - Medienkontakt:
media@lantronix.com (mailto:media@lantronix.com)
949-212-0960
Lantronix Kontakt für Analysten und Investoren:
investors@lantronix.com (mailto:investors@lantronix.com)
