GNW-News: Lantronix und Cherry & White bringen Rapid-Wi-Fi-Plattform auf den Markt, die kritische Infrastrukturen innerhalb von Minuten mit Konnektivität auf...

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^IRVINE, Kalifornien, June 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix Inc.

(http://www.lantronix.com/?utm_source=newswire&utm_medium=press-

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release&utm_campaign=cherryandwhite) (Nasdaq: LTRX), ein globaler Anbieter von

Edge-AI- und industriellen IoT-Lösungen, die NDAA-konforme unbemannte Systeme,

kritische Infrastrukturen und ausfallsichere Unternehmensnetzwerke unterstützen,

gab heute eine Zusammenarbeit mit Cherry & White bekannt, einem im Vereinigten

Königreich ansässigen Anbieter von schnellen, sicheren Wi-Fi®-Lösungen für

Unternehmen, Versorgungsbetriebe und missionskritische Infrastrukturen.

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Wichtige Bedeutung für Betreiber kritischer Infrastrukturen

Für Versorgungsunternehmen, Industrieanlagen, Verteidigungsstandorte und

Rettungsdienste sind Konnektivitätslücken mehr als ein IT-Problem - sie stellen

ein operatives Risiko dar, das direkte Auswirkungen auf Sicherheit,

Verfügbarkeit und Kosten hat. Bestehende Ansätze führen oft zu einem

unpraktischen Kompromiss: Feste Infrastrukturen benötigen Monate für Planung und

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Umsetzung und sind mit hohen Kosten verbunden, während mobile Lösungen häufig

bei Leistung, Sicherheit oder Verwaltbarkeit Abstriche machen. Die Rapid-Wi-Fi-

Plattform adressiert genau dieses Spannungsfeld.

Entwickelt für den Rand des Netzwerks - und den Rand der Welt

Im Zentrum der Plattform steht das Lantronix NTC-552 - ein robustes

industrielles 5G-Gateway, entwickelt für anspruchsvollste Einsatzumgebungen. In

Kombination mit der Rapid-Wi-Fi-Technologie von Cherry & White ermöglicht die

Plattform selbst in Gebieten mit geringer oder keiner Netzabdeckung

Konnektivität mit bis zu 70-fach höheren Geschwindigkeiten im Vergleich zu

herkömmlichen Lösungen. Gleichzeitig ist sie innerhalb weniger Minuten nach

Ankunft einsatzbereit.

Die Plattform ist in zwei Bereitstellungsvarianten verfügbar:

* Fahrzeugvernetzungslösung: Für den Einbau in Flotten- und Einsatzfahrzeuge

konzipiert, stellt sie Konnektivität auf Unternehmensniveau sicher - auch

während der Fahrt im Außendienst.

* Peli-Vernetzungslösung: Eine robuste, tragbare Lösung im Hartschalenkoffer,

entwickelt für den schnellen Einsatz unter extremen Bedingungen - von

Notfall-Sammelstellen bis hin zu abgelegenen Umspannwerken.

Beide Konfigurationen basieren auf einer gemeinsamen Architektur: 5G NR Release

16 SA/NSA mit automatischem LTE/4G-Failover, Wi-Fi 6, 2,5 Gbit/s WAN-Durchsatz

sowie flexibler Stromversorgung über Netzteil oder 18-V-Werkzeugakku. Dank Plug-

and-Play-Integration für LAN/WAN, GNSS, Bluetooth und I/O sowie zentraler

Remote-Verwaltung über die Percepxion(TM) Platform lassen sich Vor-Ort-Einsätze

deutlich reduzieren und kritische Infrastrukturen unabhängig vom Standort

zuverlässig überwachen.

Die Plattform ist zudem für den Einsatz privater 5G-Frequenzen in Deutschland,

Frankreich, dem Vereinigten Königreich und Lateinamerika vorbereitet. Damit

positioniert sie sich als maßgeschneiderte Lösung für Mobilfunknetzbetreiber,

die ihr Angebot im Bereich privater Unternehmens- und Industrienetze weltweit

ausbauen möchten.

?Betreiber kritischer Infrastrukturen stehen zunehmend vor der Herausforderung,

sichere und leistungsstarke Konnektivität in abgelegenen und anspruchsvollen

Umgebungen bereitzustellen", so Mathi Gurusamy, Chief Strategy Officer bei

Lantronix Inc..?Unsere Zusammenarbeit mit Cherry & White verbindet die robusten

Industrie-Gateways von Lantronix mit der Rapid-Wi-Fi-Technologie von Cherry &

White. So entsteht eine leistungsstarke, einfach einsetzbare Plattform, die

überall dort zuverlässige Konnektivität ermöglicht, wo klassische Netzwerke an

ihre Grenzen stoßen."

?Durch die Integration unserer Rapid-Wi-Fi-Technologie in das fortschrittliche

Industrie-Gateway von Lantronix können wir Standorte ohne bisher zuverlässigen

Zugang mit hochleistungsfähiger Konnektivität versorgen", so David Bayley, Chief

Operating Officer bei Cherry & White.?Gemeinsam ermöglichen wir es Unternehmen,

kritische Kommunikationsinfrastrukturen schneller, sicherer und deutlich

kosteneffizienter bereitzustellen."

Vorteile der neuen Konnektivitätsplattform

Die Konnektivitätsplattform basiert auf?Rapid Wi-Fi" von Cherry & White und

wird durch das robuste industrielle IoT-Gateway NTC-552 von Lantronix

unterstützt, das ultraschnelle 5G-Konnektivität mit der stabilen Leistung von

Wi-Fi 6 und seriellen Schnittstellen verbindet.

Zu den wichtigsten Vorteilen zählen:

* Ausfallsicherheit für geschäftskritische Anwendungen in großem Maßstab. 5G

NR Release 16 SA/NSA mit automatischem LTE/4G-Failover, Wi-Fi 6 und 2,5

Gbit/s WAN bietet hochverfügbare Konnektivität auf Netzbetreiber-Niveau -

robust genug für extreme Umgebungen, in denen andere Lösungen versagen.

* Schnelle, flexible Bereitstellung bei geringeren Gesamtbetriebskosten. Die

Stromversorgung erfolgt wahlweise über Netzstrom oder einen 18-V-

Werkzeugakku. Dank Plug-and-Play-Integration verschiedener Schnittstellen

(LAN/WAN, GNSS, Bluetooth und I/O) sowie der zentralisierten Fernverwaltung

über die Percepxion(TM)-Plattform lassen sich kostspielige Vor-Ort-Einsätze

deutlich reduzieren - ebenso wie Anschaffungs- und Betriebskosten.

* Kompatibilität mit globalen privaten 5G-Netzen. Die Plattform ist für den

Einsatz in privaten Funkfrequenzbändern in Deutschland, Frankreich, dem

Vereinigten Königreich und Lateinamerika ausgelegt. Sie richtet sich gezielt

an Mobilfunknetzbetreiber, die ihr Angebot an privaten Unternehmens- und

Industrienetzen weltweit ausbauen möchten.

Wichtige Erkenntnisse für Anleger

* Private 5G- und industrielle IoT-Anwendungen. Die Plattform adressiert zwei

der am schnellsten wachsenden Segmente im industriellen Internet der Dinge

(IoT). Damit erweitert sie die kommerzielle Reichweite des Lantronix NTC-

552 auf geschäftskritische Branchen, die typischerweise lange

Implementierungszyklen haben, ganze Geräteflotten einsetzen und stark auf

zentral verwaltete, remote steuerbare Lösungen setzen.

* Profil wiederkehrender Umsätze. Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, durch

Managed-Connectivity-Services und Remote-Management über die Percepxion(TM)

Platform hochwertige wiederkehrende Umsätze zu generieren. Damit erweitert

Lantronix Inc. sein Geschäftsmodell über reine Hardware hinaus hin zu

softwaregestützten, margenstärkeren Serviceangeboten.

* Internationale Marktexpansion. Die Kompatibilität mit privaten 5G-

Frequenzbändern in Deutschland, Frankreich, dem Vereinigten Königreich und

Lateinamerika schafft die Grundlage für eine internationale Skalierung der

Plattform. Gleichzeitig beschleunigt die etablierte Marktposition von

Lantronix Inc. in den Bereichen Verteidigung, Versorgungswirtschaft und

Industrie - einschließlich NDAA-Konformität - den Marktzugang für Cherry &

White in diesen Regionen. So entsteht eine sich gegenseitig verstärkende

internationale Marktpräsenz.

Über Cherry & White

Cherry & White ist ein führender britischer Anbieter von fortschrittlichen

Netzwerk- und Telekommunikationslösungen, der sich auf die Konzeption,

Integration und den Support geschäftskritischer Infrastruktur spezialisiert hat.

Mit über 30 Jahren Erfahrung fungiert das Unternehmen als strategischer Partner

für kritische nationale Infrastrukturen (CNI), Versorgungsunternehmen,

Verteidigung und den Verkehrssektor im Vereinigten Königreich. Cherry & White

bietet ein umfassendes Portfolio hochverfügbarer Technologien - von sicherem PNT

(Positioning, Navigation and Timing) über privates 5G bis hin zu optischem

Transport und der Migration von Legacy-Systemen auf IP-basierte Architekturen.

Das Unternehmen schlägt die Brücke zwischen innovativen globalen Technologien

und komplexen lokalen Anforderungen. Dadurch ermöglicht es Organisationen eine

nahtlose digitale Transformation und stellt gleichzeitig höchste Standards in

Bezug auf Sicherheit, Zuverlässigkeit und Betriebskontinuität sicher. Weitere

Informationen finden Sie auf der Website von Cherry & White www.cherry-

white.co.uk (https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-

3A__www.cherry-2Dwhite.co.uk_&d=DwMGaQ&c=euGZstcaTDllvimEN8b7jXrwqOf-

v5A_CdpgnVfiiMM&r=3pYv4nRbH71hmbbiA_OceSqYOoXQFPZpcMuPWTJnjxs&m=-6RLQ-

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5eMssiBeNBFAxtudkTI6lnXQ886e_ts&e=).

Über Lantronix

Lantronix Inc. (Nasdaq: LTRX) ist ein weltweit führender Anbieter von Edge-KI-

und industriellen IoT-Lösungen. Das Unternehmen liefert intelligente Computing-

Lösungen, sichere Konnektivität und Remote-Management für geschäftskritische

Anwendungen. Lantronix ist in wachstumsstarken Märkten wie Smart Cities,

Enterprise-IT sowie kommerziellen und militärischen unbemannten Systemen -

darunter Drohnen - aktiv und unterstützt seine Kunden dabei, Betriebsabläufe zu

optimieren und die digitale Transformation zu beschleunigen. Das breite

Portfolio an Hardware-, Software- und Servicelösungen deckt Anwendungen von

sicherer Videoüberwachung über intelligente Infrastrukturen bis hin zu

leistungsfähigem Out-of-Band-Netzwerkmanagement ab. Durch die Verlagerung von

Intelligenz an den Netzwerkrand ermöglicht Lantronix Unternehmen mehr Effizienz,

Sicherheit und Wettbewerbsvorteile in einer KI-getriebenen Welt. Weitere

Informationen finden Sie auf der Website von Lantronix

(http://www.lantronix.com/?utm_source=newswire&utm_medium=press-

release&utm_campaign=cherryandwhite).

?Safe Harbor"-Erklärung gemäß dem Private Securities Litigation Reform Act von

1995: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der

US-amerikanischen Wertpapiergesetze, darunter unter anderem Aussagen zu

Wachstumsprognosen, erwarteter Leistung, Funktionalität, Kundennutzen und

geschäftlichen Möglichkeiten im Zusammenhang mit der Rapid-Wi-Fi-

Plattform. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf unseren aktuellen

Erwartungen und unterliegen erheblichen Risiken und Ungewissheiten, die dazu

führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, zukünftigen Geschäfts-,

Finanz- oder Leistungsergebnisse erheblich von unseren historischen Ergebnissen

oder von denen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser

Pressemitteilung ausgedrückt oder impliziert werden, abweichen. Zu den möglichen

Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem: die Auswirkungen ungünstiger

oder sich verschlechternder regionaler und globaler Wirtschaftsbedingungen sowie

von Marktinstabilität auf unser Geschäft, einschließlich möglicher Einflüsse auf

die Kaufentscheidungen unserer Kunden; unsere Fähigkeit, Störungen in unseren

Lieferketten sowie in denen unserer Lieferanten und Dienstleister zu bewältigen,

die sich aus Änderungen der Handelspolitik der US-Regierung oder ausländischer

Regierungen ergeben können - einschließlich kürzlich erhöhter oder zukünftiger

Zölle -, ebenso wie aus Pandemien oder anderen Krankheitsausbrüchen, Kriegen und

jüngsten Konflikten in Europa, Asien und dem Nahen Osten oder aus anderen

Faktoren; zukünftige Reaktionen auf Krisen im Bereich der öffentlichen

Gesundheit und deren Auswirkungen; Cybersicherheitsrisiken; Änderungen geltender

Gesetze und Vorschriften der US-Regierung sowie ausländischer Regierungen;

unsere Fähigkeit, die Akquisitionsstrategie erfolgreich umzusetzen oder

erworbene Unternehmen zu integrieren; Schwierigkeiten und Kosten beim Schutz von

Patenten und anderen geistigen Eigentumsrechten; der Umfang unserer

Verschuldung, unsere Fähigkeit zur Bedienung dieser Verbindlichkeiten sowie die

Einschränkungen aus bestehenden Kreditvereinbarungen. Weitere Risiken sind in

unserem Jahresbericht auf Formular 10-K für das am 30. Juni 2025 endende

Geschäftsjahr aufgeführt, der am 29. August 2025 bei der Securities and Exchange

Commission (SEC) eingereicht wurde, einschließlich des Abschnitts?Risk Factors"

in Punkt 1A von Teil I dieses Berichts sowie in unseren sonstigen öffentlichen

Einreichungen bei der SEC. Weitere Risikofaktoren können von Zeit zu Zeit in

unseren zukünftigen Veröffentlichungen offengelegt werden. Darüber hinaus können

die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund zusätzlicher Risiken und Unsicherheiten,

die wir derzeit nicht kennen oder die wir derzeit nicht als wesentlich für unser

Geschäft einschätzen, abweichen. Aus diesen Gründen sind die Anleger dazu

angehalten, zukunftsgerichtete Aussagen mit der gebotenen Vorsicht zur Kenntnis

zu nehmen. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen

beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Wir

lehnen ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete

Aussagen nach diesem Datum zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich

vorgeschrieben oder durch die Regeln der Nasdaq Stock Market LLC festgelegt.

Wenn wir zukunftsgerichtete Aussagen aktualisieren oder korrigieren, sollten

Anleger nicht davon ausgehen, dass wir weitere Aktualisierungen oder Korrekturen

vornehmen werden.

©2026 Lantronix, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Lantronix ist eine eingetragene

Marke. Andere Marken und Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Medienkontakt bei Lantronix:

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949-212-0960

Medienkontakt bei Cherry & White:

David.Bayley@cherry-white.co.uk (mailto:David.Bayley@cherry-white.co.uk)

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Kontakt für Analysten und Investoren bei Lantronix:

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