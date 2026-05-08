GNW-News: Lantronix und Cherry & White bringen Rapid-Wi-Fi-Plattform auf den Markt, die kritische Infrastrukturen innerhalb von Minuten mit Konnektivität auf...
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^IRVINE, Kalifornien, June 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix Inc.
(http://www.lantronix.com/?utm_source=newswire&utm_medium=press-
release&utm_campaign=cherryandwhite) (Nasdaq: LTRX), ein globaler Anbieter von
Edge-AI- und industriellen IoT-Lösungen, die NDAA-konforme unbemannte Systeme,
kritische Infrastrukturen und ausfallsichere Unternehmensnetzwerke unterstützen,
gab heute eine Zusammenarbeit mit Cherry & White bekannt, einem im Vereinigten
Königreich ansässigen Anbieter von schnellen, sicheren Wi-Fi®-Lösungen für
Unternehmen, Versorgungsbetriebe und missionskritische Infrastrukturen.
Wichtige Bedeutung für Betreiber kritischer Infrastrukturen
Für Versorgungsunternehmen, Industrieanlagen, Verteidigungsstandorte und
Rettungsdienste sind Konnektivitätslücken mehr als ein IT-Problem - sie stellen
ein operatives Risiko dar, das direkte Auswirkungen auf Sicherheit,
Verfügbarkeit und Kosten hat. Bestehende Ansätze führen oft zu einem
unpraktischen Kompromiss: Feste Infrastrukturen benötigen Monate für Planung und
Umsetzung und sind mit hohen Kosten verbunden, während mobile Lösungen häufig
bei Leistung, Sicherheit oder Verwaltbarkeit Abstriche machen. Die Rapid-Wi-Fi-
Plattform adressiert genau dieses Spannungsfeld.
Entwickelt für den Rand des Netzwerks - und den Rand der Welt
Im Zentrum der Plattform steht das Lantronix NTC-552 - ein robustes
industrielles 5G-Gateway, entwickelt für anspruchsvollste Einsatzumgebungen. In
Kombination mit der Rapid-Wi-Fi-Technologie von Cherry & White ermöglicht die
Plattform selbst in Gebieten mit geringer oder keiner Netzabdeckung
Konnektivität mit bis zu 70-fach höheren Geschwindigkeiten im Vergleich zu
herkömmlichen Lösungen. Gleichzeitig ist sie innerhalb weniger Minuten nach
Ankunft einsatzbereit.
Die Plattform ist in zwei Bereitstellungsvarianten verfügbar:
* Fahrzeugvernetzungslösung: Für den Einbau in Flotten- und Einsatzfahrzeuge
konzipiert, stellt sie Konnektivität auf Unternehmensniveau sicher - auch
während der Fahrt im Außendienst.
* Peli-Vernetzungslösung: Eine robuste, tragbare Lösung im Hartschalenkoffer,
entwickelt für den schnellen Einsatz unter extremen Bedingungen - von
Notfall-Sammelstellen bis hin zu abgelegenen Umspannwerken.
Beide Konfigurationen basieren auf einer gemeinsamen Architektur: 5G NR Release
16 SA/NSA mit automatischem LTE/4G-Failover, Wi-Fi 6, 2,5 Gbit/s WAN-Durchsatz
sowie flexibler Stromversorgung über Netzteil oder 18-V-Werkzeugakku. Dank Plug-
and-Play-Integration für LAN/WAN, GNSS, Bluetooth und I/O sowie zentraler
Remote-Verwaltung über die Percepxion(TM) Platform lassen sich Vor-Ort-Einsätze
deutlich reduzieren und kritische Infrastrukturen unabhängig vom Standort
zuverlässig überwachen.
Die Plattform ist zudem für den Einsatz privater 5G-Frequenzen in Deutschland,
Frankreich, dem Vereinigten Königreich und Lateinamerika vorbereitet. Damit
positioniert sie sich als maßgeschneiderte Lösung für Mobilfunknetzbetreiber,
die ihr Angebot im Bereich privater Unternehmens- und Industrienetze weltweit
ausbauen möchten.
?Betreiber kritischer Infrastrukturen stehen zunehmend vor der Herausforderung,
sichere und leistungsstarke Konnektivität in abgelegenen und anspruchsvollen
Umgebungen bereitzustellen", so Mathi Gurusamy, Chief Strategy Officer bei
Lantronix Inc..?Unsere Zusammenarbeit mit Cherry & White verbindet die robusten
Industrie-Gateways von Lantronix mit der Rapid-Wi-Fi-Technologie von Cherry &
White. So entsteht eine leistungsstarke, einfach einsetzbare Plattform, die
überall dort zuverlässige Konnektivität ermöglicht, wo klassische Netzwerke an
ihre Grenzen stoßen."
?Durch die Integration unserer Rapid-Wi-Fi-Technologie in das fortschrittliche
Industrie-Gateway von Lantronix können wir Standorte ohne bisher zuverlässigen
Zugang mit hochleistungsfähiger Konnektivität versorgen", so David Bayley, Chief
Operating Officer bei Cherry & White.?Gemeinsam ermöglichen wir es Unternehmen,
kritische Kommunikationsinfrastrukturen schneller, sicherer und deutlich
kosteneffizienter bereitzustellen."
Vorteile der neuen Konnektivitätsplattform
Die Konnektivitätsplattform basiert auf?Rapid Wi-Fi" von Cherry & White und
wird durch das robuste industrielle IoT-Gateway NTC-552 von Lantronix
unterstützt, das ultraschnelle 5G-Konnektivität mit der stabilen Leistung von
Wi-Fi 6 und seriellen Schnittstellen verbindet.
Zu den wichtigsten Vorteilen zählen:
* Ausfallsicherheit für geschäftskritische Anwendungen in großem Maßstab. 5G
NR Release 16 SA/NSA mit automatischem LTE/4G-Failover, Wi-Fi 6 und 2,5
Gbit/s WAN bietet hochverfügbare Konnektivität auf Netzbetreiber-Niveau -
robust genug für extreme Umgebungen, in denen andere Lösungen versagen.
* Schnelle, flexible Bereitstellung bei geringeren Gesamtbetriebskosten. Die
Stromversorgung erfolgt wahlweise über Netzstrom oder einen 18-V-
Werkzeugakku. Dank Plug-and-Play-Integration verschiedener Schnittstellen
(LAN/WAN, GNSS, Bluetooth und I/O) sowie der zentralisierten Fernverwaltung
über die Percepxion(TM)-Plattform lassen sich kostspielige Vor-Ort-Einsätze
deutlich reduzieren - ebenso wie Anschaffungs- und Betriebskosten.
* Kompatibilität mit globalen privaten 5G-Netzen. Die Plattform ist für den
Einsatz in privaten Funkfrequenzbändern in Deutschland, Frankreich, dem
Vereinigten Königreich und Lateinamerika ausgelegt. Sie richtet sich gezielt
an Mobilfunknetzbetreiber, die ihr Angebot an privaten Unternehmens- und
Industrienetzen weltweit ausbauen möchten.
Wichtige Erkenntnisse für Anleger
* Private 5G- und industrielle IoT-Anwendungen. Die Plattform adressiert zwei
der am schnellsten wachsenden Segmente im industriellen Internet der Dinge
(IoT). Damit erweitert sie die kommerzielle Reichweite des Lantronix NTC-
552 auf geschäftskritische Branchen, die typischerweise lange
Implementierungszyklen haben, ganze Geräteflotten einsetzen und stark auf
zentral verwaltete, remote steuerbare Lösungen setzen.
* Profil wiederkehrender Umsätze. Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, durch
Managed-Connectivity-Services und Remote-Management über die Percepxion(TM)
Platform hochwertige wiederkehrende Umsätze zu generieren. Damit erweitert
Lantronix Inc. sein Geschäftsmodell über reine Hardware hinaus hin zu
softwaregestützten, margenstärkeren Serviceangeboten.
* Internationale Marktexpansion. Die Kompatibilität mit privaten 5G-
Frequenzbändern in Deutschland, Frankreich, dem Vereinigten Königreich und
Lateinamerika schafft die Grundlage für eine internationale Skalierung der
Plattform. Gleichzeitig beschleunigt die etablierte Marktposition von
Lantronix Inc. in den Bereichen Verteidigung, Versorgungswirtschaft und
Industrie - einschließlich NDAA-Konformität - den Marktzugang für Cherry &
White in diesen Regionen. So entsteht eine sich gegenseitig verstärkende
internationale Marktpräsenz.
Über Cherry & White
Cherry & White ist ein führender britischer Anbieter von fortschrittlichen
Netzwerk- und Telekommunikationslösungen, der sich auf die Konzeption,
Integration und den Support geschäftskritischer Infrastruktur spezialisiert hat.
Mit über 30 Jahren Erfahrung fungiert das Unternehmen als strategischer Partner
für kritische nationale Infrastrukturen (CNI), Versorgungsunternehmen,
Verteidigung und den Verkehrssektor im Vereinigten Königreich. Cherry & White
bietet ein umfassendes Portfolio hochverfügbarer Technologien - von sicherem PNT
(Positioning, Navigation and Timing) über privates 5G bis hin zu optischem
Transport und der Migration von Legacy-Systemen auf IP-basierte Architekturen.
Das Unternehmen schlägt die Brücke zwischen innovativen globalen Technologien
und komplexen lokalen Anforderungen. Dadurch ermöglicht es Organisationen eine
nahtlose digitale Transformation und stellt gleichzeitig höchste Standards in
Bezug auf Sicherheit, Zuverlässigkeit und Betriebskontinuität sicher. Weitere
Informationen finden Sie auf der Website von Cherry & White www.cherry-
white.co.uk (https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-
3A__www.cherry-2Dwhite.co.uk_&d=DwMGaQ&c=euGZstcaTDllvimEN8b7jXrwqOf-
v5A_CdpgnVfiiMM&r=3pYv4nRbH71hmbbiA_OceSqYOoXQFPZpcMuPWTJnjxs&m=-6RLQ-
cOn3HQrX4UkiJlwBnILwW8akbjZIa0PloAWqSZOo7Xq7lqUUEKv0e1yket&s=638CMHk-fTf-
5eMssiBeNBFAxtudkTI6lnXQ886e_ts&e=).
Über Lantronix
Lantronix Inc. (Nasdaq: LTRX) ist ein weltweit führender Anbieter von Edge-KI-
und industriellen IoT-Lösungen. Das Unternehmen liefert intelligente Computing-
Lösungen, sichere Konnektivität und Remote-Management für geschäftskritische
Anwendungen. Lantronix ist in wachstumsstarken Märkten wie Smart Cities,
Enterprise-IT sowie kommerziellen und militärischen unbemannten Systemen -
darunter Drohnen - aktiv und unterstützt seine Kunden dabei, Betriebsabläufe zu
optimieren und die digitale Transformation zu beschleunigen. Das breite
Portfolio an Hardware-, Software- und Servicelösungen deckt Anwendungen von
sicherer Videoüberwachung über intelligente Infrastrukturen bis hin zu
leistungsfähigem Out-of-Band-Netzwerkmanagement ab. Durch die Verlagerung von
Intelligenz an den Netzwerkrand ermöglicht Lantronix Unternehmen mehr Effizienz,
Sicherheit und Wettbewerbsvorteile in einer KI-getriebenen Welt. Weitere
Informationen finden Sie auf der Website von Lantronix
(http://www.lantronix.com/?utm_source=newswire&utm_medium=press-
release&utm_campaign=cherryandwhite).
?Safe Harbor"-Erklärung gemäß dem Private Securities Litigation Reform Act von
1995: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der
US-amerikanischen Wertpapiergesetze, darunter unter anderem Aussagen zu
Wachstumsprognosen, erwarteter Leistung, Funktionalität, Kundennutzen und
geschäftlichen Möglichkeiten im Zusammenhang mit der Rapid-Wi-Fi-
Plattform. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf unseren aktuellen
Erwartungen und unterliegen erheblichen Risiken und Ungewissheiten, die dazu
führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, zukünftigen Geschäfts-,
Finanz- oder Leistungsergebnisse erheblich von unseren historischen Ergebnissen
oder von denen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser
Pressemitteilung ausgedrückt oder impliziert werden, abweichen. Zu den möglichen
Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem: die Auswirkungen ungünstiger
oder sich verschlechternder regionaler und globaler Wirtschaftsbedingungen sowie
von Marktinstabilität auf unser Geschäft, einschließlich möglicher Einflüsse auf
die Kaufentscheidungen unserer Kunden; unsere Fähigkeit, Störungen in unseren
Lieferketten sowie in denen unserer Lieferanten und Dienstleister zu bewältigen,
die sich aus Änderungen der Handelspolitik der US-Regierung oder ausländischer
Regierungen ergeben können - einschließlich kürzlich erhöhter oder zukünftiger
Zölle -, ebenso wie aus Pandemien oder anderen Krankheitsausbrüchen, Kriegen und
jüngsten Konflikten in Europa, Asien und dem Nahen Osten oder aus anderen
Faktoren; zukünftige Reaktionen auf Krisen im Bereich der öffentlichen
Gesundheit und deren Auswirkungen; Cybersicherheitsrisiken; Änderungen geltender
Gesetze und Vorschriften der US-Regierung sowie ausländischer Regierungen;
unsere Fähigkeit, die Akquisitionsstrategie erfolgreich umzusetzen oder
erworbene Unternehmen zu integrieren; Schwierigkeiten und Kosten beim Schutz von
Patenten und anderen geistigen Eigentumsrechten; der Umfang unserer
Verschuldung, unsere Fähigkeit zur Bedienung dieser Verbindlichkeiten sowie die
Einschränkungen aus bestehenden Kreditvereinbarungen. Weitere Risiken sind in
unserem Jahresbericht auf Formular 10-K für das am 30. Juni 2025 endende
Geschäftsjahr aufgeführt, der am 29. August 2025 bei der Securities and Exchange
Commission (SEC) eingereicht wurde, einschließlich des Abschnitts?Risk Factors"
in Punkt 1A von Teil I dieses Berichts sowie in unseren sonstigen öffentlichen
Einreichungen bei der SEC. Weitere Risikofaktoren können von Zeit zu Zeit in
unseren zukünftigen Veröffentlichungen offengelegt werden. Darüber hinaus können
die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund zusätzlicher Risiken und Unsicherheiten,
die wir derzeit nicht kennen oder die wir derzeit nicht als wesentlich für unser
Geschäft einschätzen, abweichen. Aus diesen Gründen sind die Anleger dazu
angehalten, zukunftsgerichtete Aussagen mit der gebotenen Vorsicht zur Kenntnis
zu nehmen. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen
beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Wir
lehnen ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete
Aussagen nach diesem Datum zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich
vorgeschrieben oder durch die Regeln der Nasdaq Stock Market LLC festgelegt.
Wenn wir zukunftsgerichtete Aussagen aktualisieren oder korrigieren, sollten
Anleger nicht davon ausgehen, dass wir weitere Aktualisierungen oder Korrekturen
vornehmen werden.
©2026 Lantronix, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Lantronix ist eine eingetragene
Marke. Andere Marken und Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.
Medienkontakt bei Lantronix:
media@lantronix.com (mailto:media@lantronix.com)
949-212-0960
Medienkontakt bei Cherry & White:
David.Bayley@cherry-white.co.uk (mailto:David.Bayley@cherry-white.co.uk)
01452 764694
Kontakt für Analysten und Investoren bei Lantronix:
investors@lantronix.com (mailto:investors@lantronix.com)
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|Name
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