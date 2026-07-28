GNW-News: Lantronix und Swarmer kooperieren bei der Entwicklung eines maßgeschneiderten Rechenmoduls für unbemannte Luftfahrtsysteme der Gruppe 1
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^IRVINE, Kalifornien, July 31, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix Inc.
(https://www.lantronix.com/) (Nasdaq: LTRX), ein weltweit führender Anbieter von
Edge-KI- und Industrial-IoT-Lösungen für NDAA-konforme unbemannte Systeme,
kritische Infrastrukturen und resiliente Unternehmensnetzwerke, hat heute eine
Zusammenarbeit mit Swarmer, Inc (https://getswarmer.com/) (Nasdaq: SWMR) bekannt
gegeben. Swarmer entwickelt Autonomiesoftware für Drohnen und seine Technologie
wurde seit April 2024 bereits bei mehr als 100.000 realen Kampfeinsätzen in der
Ukraine eingesetzt. Ziel der Zusammenarbeit ist die Entwicklung einer
maßgeschneiderten Rechenplattform, die speziell für unbemannte Luftfahrtsysteme
(UAS) der Gruppe 1 optimiert ist. Beide Unternehmen verfolgen das Ziel, den
Einsatz von FPV-Drohnen und anderen kleinen, kostengünstigen Drohnen für
Verteidigungsprogramme in der Ukraine, den USA und in verbündeten Staaten zu
beschleunigen.
?Autonomiesoftware beweist ihren Wert erst dann, wenn sie auf Hardware zum
Einsatz kommt, die tatsächlich im Flugbetrieb eingesetzt wird", erklärt Saleel
Awsare, President und CEO von Lantronix.?Eine produktionsreife, NDAA-konforme
Rechenplattform von Lantronix in Kombination mit der kampferprobten Software von
Swarmer bietet den Anwendern rund die vierfache Rechenleistung. Dadurch lassen
sich visuelle Navigation, automatische Zielerkennung, Pixel-Lock sowie
fortschrittliche Teaming-Algorithmen deutlich optimieren."
Die Integration des Open-Q(TM) 6490CS System-on-Module von Lantronix soll UAS der
Gruppe 1 dieselben Konnektivitätsoptionen wie bisher bieten und gleichzeitig die
bordeigene Rechenleistung erheblich steigern. Dadurch werden leistungsfähigere
Anwendungen in den Bereichen Künstliche Intelligenz, Computer Vision sowie
autonome Missionsausführung direkt am taktischen Einsatzort ermöglicht. Die
zusätzliche Rechenkapazität unterstützt komplexere Schwarmverhalten,
Sensorfusion und Entscheidungen in Echtzeit und stellt gleichzeitig eine
produktionsreife Plattform für den langfristigen Einsatz bereit.
Militärische Anwender können dadurch zunehmend autonome, softwaredefinierte UAS
der Gruppe 1 einzusetzen, die sich durch Software-Updates an veränderte
Missionsanforderungen anpassen lassen, anstatt Hardware austauschen zu müssen.
Dadurch wird die Einsatzfähigkeit erweitert und gleichzeitig die Komplexität
über den gesamten Lebenszyklus reduziert.
?Allein in diesem Jahr werden voraussichtlich mehr als sieben Millionen Drohnen
produziert. Wir sind überzeugt, dass potenziell jede einzelne davon unsere KI-
Software und Software für kollaborative Autonomie nutzen könnte", sagt Alex
Fink, President und CEO von Swarmer USA.?Unsere Zusammenarbeit mit Lantronix
wird eine Rechenplattform hervorbringen, die KI-Modelle direkt am Edge in einem
kompakten Formfaktor ausführen kann und speziell für UAS der Gruppe 1 optimiert
ist. Wir sind überzeugt, dass sich diese Lösung als neuer Industriestandard für
Rechenplattformen kleiner unbemannter Systeme etablieren wird. Jede Einheit wird
bereits ab Werk mit Swarmer OS und der hochmodernen Autonomiesoftware von
Swarmer ausgestattet sein."
Das im Mai 2023 in Austin, Texas, gegründete Unternehmen Swarmer setzte seine
Autonomiesoftware erstmals im April 2024 bei Kampfeinsätzen in der Ukraine ein.
Seitdem wurden Missionen gemeinsam mit nahezu 50 ukrainischen Militäreinheiten
in Umgebungen mit aktiver elektronischer Kampfführung und ohne GNSS-
Verfügbarkeit durchgeführt. Die Software von Swarmer ist für den Einsatz auf
praktisch allen Drohnentypen ausgelegt - von Starrflüglern und Drehflüglern bis
hin zu Land- und Wasserfahrzeugen. Die auf dem Open-Q(TM) 6490CS SOM von Lantronix
basierende Lösung von Swarmer wird all diese Systeme unterstützen und es einem
einzelnen Bediener ermöglichen, Missionen mit Hunderten von Drohnen über eine
einheitliche Hardwarebasis zu planen, zu überwachen und durchzuführen.
Wie die Technologie von Lantronix Swarmer unterstützt
Das Open-Q(TM) 6490CS SOM ermöglicht es Swarmer, seine Autonomiesoftware auf einer
produktionsreifen Rechenplattform bereitzustellen, die die Leistung steigert,
Kosten und betriebliche Ineffizienzen reduziert, SWaP optimiert und die
Bereitstellung auf einer Vielzahl unbemannter Plattformen beschleunigt. Die
geräteinterne KI-Verarbeitung ist speziell für GPS-gestörte und umkämpfte
Einsatzumgebungen ausgelegt, in denen cloudbasierte Rechenleistung nicht
zuverlässig verfügbar ist.
Die langfristige Produktionsunterstützung sowie die NDAA-Konformität beseitigen
zudem Unsicherheiten in der Lieferkette. Dadurch kann Swarmer den Einsatz seiner
Lösung bei Behörden und Streitkräften in den USA und verbündeten Staaten
skalieren, ohne sich um die Verfügbarkeit der Hardware sorgen zu müssen.
Wichtige Erkenntnisse für Anleger
Erweiterte Plattformmöglichkeiten: Durch die Verbesserung der KI-Rechenleistung
für plattformübergreifende Autonomiesoftware über luft-, boden- und seegestützte
unbemannte Systeme hinweg stärkt Lantronix seine Position im Markt für autonome
Verteidigungssysteme.
Ersatz einer bald veralteten Technologie: Die derzeit eingesetzten bordeigenen
Rechensysteme werden zunehmend kostspieliger und können mit der rasanten
Entwicklung der KI nicht mehr Schritt halten. Die maßgeschneiderte Plattform
bietet rund die vierfache Rechenleistung, um visuelle Navigation, automatische
Zielerkennung, Pixel-Lock sowie fortschrittliche Teaming-Algorithmen zu
optimieren.
Langfristige Programmunterstützung: Dank NDAA-Konformität und einer
Produktionszusage von mehr als zehn Jahren ist Lantronix gut positioniert, um
wiederkehrende, langfristige Umsätze zu erzielen, während Swarmer langfristige
Verteidigungsverträge erhält. Gleichzeitig werden die Risiken bei der Einführung
der Plattform im Markt für autonome Verteidigungssysteme reduziert.
Validierter Partner mit Skalierungspotenzial: Swarmer (Nasdaq: SWMR) ist ein
börsennotiertes Unternehmen mit kampferprobter Technologie. Mit mehr als
100.000 absolvierten Missionen in Zusammenarbeit mit nahezu 50 Militäreinheiten
wird das Umsetzungsrisiko auf der Nachfrageseite der Partnerschaft reduziert.
Über Swarmer
Swarmer(TM) (Nasdaq: SWMR) ist ein auf Verteidigungstechnologie spezialisiertes
Unternehmen, das herstellerunabhängige Software entwickelt, mit der ein Bediener
Hunderte autonomer Plattformen intuitiv in Echtzeit steuern kann. Zu den
Kernbereichen von Swarmer zählen die autonome Schwarmkoordination, die
Integration domänenübergreifender unbemannter Systeme sowie KI-gestützte
Autonomiesoftware für verteilte Operationen. Swarmer agiert nicht als
Drohnenhersteller und ist weder von einer einzelnen Plattform noch von einem
bestimmten Lieferanten oder Hardwarelebenszyklus abhängig. Stattdessen
konzentriert sich Swarmer auf die Intelligenzebene und entwickelt Software für
Autonomie, Koordination und Entscheidungsfindung, die es einer großen Anzahl
kostengünstiger unbemannter Systeme ermöglicht, als geschlossene,
widerstandsfähige Einheit zu agieren. Die Technologie von Swarmer wurde in
realen Einsatzumgebungen umfassend validiert und erstmals im April 2024 bei
Kampfeinsätzen in der Ukraine eingesetzt. Seitdem wurden mehr als 100.000
Kampfeinsätze durchgeführt. Dabei wurden Terabytes an proprietären Daten
generiert, die in die Machine-Learning-Modelle des Unternehmens einfließen und
die Reproduktion fortschrittlicher Pilotenleistungen im großen Maßstab
ermöglichen. Der routinemäßige Einsatz der Swarmer-Technologie in Kampfeinsätzen
liefert kontinuierlich Telemetriedaten, Sensordaten und operatives Feedback.
Diese Daten werden genutzt, um die Leistungsfähigkeit weiter zu verbessern, die
Robustheit der Systeme zu erhöhen und den Lernprozess zu beschleunigen. Swarmer
hat seinen Hauptsitz in Austin, Texas, und unterhält Standorte sowie Teams in
der Ukraine, Polen und Estland. Weitere Informationen finden Sie
unter www.getswarmer.com (https://getswarmer.com/).
Über Lantronix
Lantronix Inc. (Nasdaq: LTRX) ist ein weltweit führender Anbieter von Edge-KI-
und Industrial-IoT-Lösungen. Das Unternehmen liefert intelligente Computing-
Lösungen, sichere Konnektivität und Remote-Management für geschäftskritische
Anwendungen. Lantronix ist in wachstumsstarken Märkten wie Smart Cities,
Enterprise-IT sowie kommerziellen und militärischen unbemannten Systemen -
darunter Drohnen - aktiv und unterstützt seine Kunden dabei, Betriebsabläufe zu
optimieren und die digitale Transformation zu beschleunigen. Das breite
Portfolio an Hardware-, Software- und Servicelösungen deckt Anwendungen von
sicherer Videoüberwachung über intelligente Infrastrukturen bis hin zu
leistungsfähigem Out-of-Band-Netzwerkmanagement ab. Durch die Verlagerung von
Intelligenz an den Netzwerkrand ermöglicht Lantronix Unternehmen mehr Effizienz,
Sicherheit und Wettbewerbsvorteile in einer KI-getriebenen Welt. Weitere
Informationen finden Sie auf der Website von Lantronix
(https://www.lantronix.com/?utm_source=newswire&utm_medium=press-
release&utm_campaign=dod-drones).
?Safe Harbor"-Erklärung gemäß dem Private Securities Litigation Reform Act von
1995: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der
US-amerikanischen Wertpapiergesetze, darunter unter anderem Aussagen zu einer
möglichen Zusammenarbeit zwischen Lantronix und Swarmer sowie zur Positionierung
von Lantronix, um Chancen für langfristiges Wachstum auf den Märkten für
Drohnen- und Verteidigungstechnologie zu nutzen. Diese zukunftsgerichteten
Aussagen basieren auf unseren aktuellen Erwartungen und unterliegen erheblichen
Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen
Ergebnisse, zukünftigen Geschäfts-, Finanz- oder Leistungsergebnisse erheblich
von unseren historischen Ergebnissen oder von denen, die in den
zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung ausgedrückt oder
impliziert werden, abweichen. Zu den potenziellen Risiken und Ungewissheiten
zählen unter anderem Faktoren wie die Auswirkungen negativer oder sich
verschlechternder regionaler und weltweiter wirtschaftlicher Rahmenbedingungen
oder von Marktinstabilität auf unser Geschäft, einschließlich der Auswirkungen
auf die Kaufentscheidungen unserer Kunden; unsere Fähigkeit, Störungen in
unseren Lieferketten sowie denen unserer Lieferanten und Zulieferer aufgrund von
Änderungen der Handelspolitik der US-Regierung oder ausländischer Regierungen,
einschließlich kürzlich erhöhter oder künftiger Zölle, einer Pandemie oder
anderer Ausbrüche, Kriege und der jüngsten Konflikte in Europa, Asien und im
Nahen Osten oder anderer Faktoren, zu mindern; künftige Reaktionen auf und
Auswirkungen von Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit;
Cybersicherheitsrisiken; Änderungen der geltenden Gesetze und Vorschriften der
US-Regierung und ausländischer Regierungen; das Risiko, dass keine endgültige
Vereinbarung zwischen Lantronix und Swarmer zustande kommt; unsere Fähigkeit,
unsere Akquisitionsstrategie erfolgreich umzusetzen oder übernommene Unternehmen
zu integrieren; Schwierigkeiten und Kosten beim Schutz von Patenten und anderen
Schutzrechten; die Höhe unserer Verschuldung, unsere Fähigkeit, unsere
Verbindlichkeiten zu bedienen, und die Auflagen in unseren Kreditverträgen;
sowie alle weiteren Faktoren, die in unserem Jahresbericht auf Formular 10-K für
das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr aufgeführt sind, der am 29. August
2025 bei der Securities and Exchange Commission (der?SEC") eingereicht wurde,
einschließlich des Abschnitts mit dem Titel?Risk Factors" in Punkt 1A von Teil
I dieses Berichts sowie in unseren anderen öffentlichen Einreichungen bei der
SEC. Weitere Risikofaktoren können von Zeit zu Zeit in unseren zukünftigen
Veröffentlichungen genannt werden. Darüber hinaus können die tatsächlichen
Ergebnisse aufgrund zusätzlicher Risiken und Unsicherheiten, die wir derzeit
nicht kennen oder die wir derzeit nicht als wesentlich für unser Geschäft
einschätzen, abweichen. Aus diesen Gründen sind die Anleger dazu angehalten,
zukunftsgerichtete Aussagen mit der gebotenen Vorsicht zur Kenntnis zu nehmen.
Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich
ausschließlich auf den Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Wir lehnen ausdrücklich
jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen nach diesem
Datum zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben oder
durch die Regeln der Nasdaq Stock Market LLC festgelegt. Wenn wir
zukunftsgerichtete Aussagen aktualisieren oder korrigieren, sollten Anleger
nicht davon ausgehen, dass wir weitere Aktualisierungen oder Korrekturen
vornehmen werden.
©2026 Lantronix, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Lantronix ist eine eingetragene
Marke. Andere Marken und Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.
Anlegerkontakt (Lantronix):
Matt Glover und Greg Robles
Gateway Group, Inc.
LTRX@gateway-grp.com (mailto:LTRX@gateway-grp.com)
Anlegerkontakt (Swarmer):
SWMR@gateway-grp.com (mailto:SWMR@gateway-grp.com)
Medienkontakt (Lantronix):
Diana Puckett
PRforLantronix@Bospar.com (mailto:PRforLantronix@Bospar.com)
Medienkontakt (Swarmer):
media@getswarmer.tech (mailto:media@getswarmer.tech)
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