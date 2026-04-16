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GNW-News: Laurent Dubois zum neuen Verwaltungsratspräsidenten von Ascom gewählt

22.04.26 18:16 Uhr
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^Ad hoc Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Baar, Schweiz, 22. April 2026

Die Aktionärinnen und Aktionäre der Ascom Holding AG haben an der ordentlichen

Generalversammlung vom 22. April 2026 in Zug allen Anträgen des Verwaltungsrats

mit grosser Mehrheit zugestimmt.

An der Generalversammlung nahmen 66 Aktionärinnen und Aktionäre teil. Insgesamt

waren damit 17'690'637 stimmberechtigte Namenaktien vertreten, was 49.14% des

Aktienkapitals entspricht.

* Die Jahresrechnung und Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2025 wurden

genehmigt.

* Der Vergütungsbericht und der Nachhaltigkeitsbericht für das Jahr 2025

wurden ebenfalls genehmigt.

* Die Aktionäre beschlossen die Ausschüttung einer Bruttodividende von CHF

0.20 pro Aktie für das Geschäftsjahr 2025.

* Die bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrates, Nicole Burth Tschudi,

Laurent Dubois, Jürg Fedier, Dr. Monika Krüsi und Michael Reitermann, wurden

für eine weitere Amtsperiode von einem Jahr gewählt.

* Laurent Dubois, seit 2020 Mitglied des Verwaltungsrats, wurde als neuer

Präsident des Verwaltungsrats gewählt. Er tritt die Nachfolge von Dr.

Valentin Chapero Rueda an, der nach 10 Jahren (davon 6 Jahre als Präsident)

aus dem Verwaltungsrat ausscheidet.

* Nicole Burth Tschudi, Dr. Monika Krüsi und neu Michael Reitermann wurden als

Mitglieder des Vergütungs- und Nominationsausschusses gewählt.

* Die künftige Vergütung für den Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung wurde

genehmigt.

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