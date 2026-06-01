GNW-News: Laut Daten von Holafly geben Japan und Südkorea den Wandel bei den weltweiten Sommerreisetrends an

^DUBLIN, June 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Holafly, der weltweit führende

Anbieter von Reise-eSIMs, hat heute seinen Sommerreisebericht 2026

Wer­bung Wer­bung

veröffentlicht, der einen bedeutenden Wandel bei den weltweiten Reisevorlieben

aufzeigt. Während Spanien weiterhin das weltweit beliebteste Sommerreiseziel

ist, holen die asiatischen Länder deutlich auf: Japan klettert weltweit auf den

zweiten Platz, und Südkorea verzeichnet im Vergleich zum Vorjahr den stärksten

Anstieg unter den Top-Reisezielen.

Die Ergebnisse verdeutlichen eine sich wandelnde Tourismuslandschaft, in der

Wer­bung Wer­bung

sich bekannte Reiseziele weiterhin gut behaupten, während die asiatischen Märkte

weiter an Boden gewinnen. Spanien behält den ersten Platz, gefolgt von Japan,

den Vereinigten Staaten und Südkorea. Auch Thailand schafft es zum ersten Mal

unter die Top 10 weltweit, was den wachsenden Einfluss Asiens auf internationale

Reiseentscheidungen unterstreicht. Insgesamt deuten diese Entwicklungen darauf

hin, dass Asien nicht mehr nur ein aufkommender Reisetrend ist, sondern eine der

Wer­bung Wer­bung

treibenden Kräfte, die die weltweite Tourismusnachfrage prägen.

Japan sticht in der diesjährigen Rangliste als eines der Länder mit der besten

Leistung hervor. Das Land hat das Interesse von Reisenden aus ganz Nordamerika,

Europa und dem asiatisch-pazifischen Raum geweckt und sich damit als eines der

weltweit beliebtesten Reiseziele etabliert. Tokio erwies sich in der Umfrage

zudem als das am häufigsten genannte Reiseziel, was Japans einzigartige

Fähigkeit widerspiegelt, Kultur, Gastronomie, Technologie, Natur und

Unterhaltung in einer einzigen Reise zu vereinen.

Der Bericht zeigt zudem einen deutlichen Anstieg der internationalen

Reisetätigkeit: 46,4 % der Befragten planen Auslandsreisen, verglichen mit 37,6

% im Vorjahr. Gleichzeitig rechnet mehr als die Hälfte der Reisenden damit,

während einer einzigen Reise mehrere Reiseziele zu besuchen, was die wachsende

Beliebtheit von Rundreisen durch mehrere Länder und längeren,

erlebnisorientierten Reisen widerspiegelt. Globale Ereignisse beschleunigen

diesen Trend; laut Daten von Holafly beabsichtigen 75 % der Reisenden, die die

FIFA-Weltmeisterschaft besuchen wollen, zwei oder mehr Austragungsorte zu

besuchen, wodurch aus einem einzelnen Event ein umfassenderes Reiseerlebnis

wird.

Nach Angaben der Japanischen Nationalen Tourismusorganisation verzeichnete Japan

im Jahr 2025 eine Rekordzahl an internationalen Besuchern, während Südkorea

weiterhin von der weltweiten Beliebtheit der koreanischen Kultur,

Unterhaltungsindustrie und Küche profitiert. Das wachsende Interesse jüngerer

Reisender, verbunden mit einer besseren Erreichbarkeit und einem immer

umfangreicheren touristischen Angebot, trägt dazu bei, die globale

Reiselandschaft neu zu gestalten.

?Spanien ist nach wie vor eines der beliebtesten Reiseziele weltweit, doch die

stärkste Dynamik verzeichnen wir derzeit aus Asien", so Daniela Prado, Brand

Director bei Holafly.?Japan und Südkorea haben sich zu wahrhaft globalen

Reisezielen entwickelt, die Reisende aus verschiedenen Kontinenten anziehen und

eine neue Generation von Auslandsreisen inspirieren. Reisende suchen zunehmend

nach intensiveren und vielfältigeren Erlebnissen, und Reiseziele in ganz Asien

reagieren auf diese Nachfrage."

Da internationale Reisen immer anspruchsvoller werden und die Reiserouten

zunehmend mehrere Länder umfassen, verlassen sich Reisende während ihrer

gesamten Reise zunehmend auf digitale Hilfsmittel. Von der Navigation und dem

Transport bis hin zu Buchungen, Zahlungen und Kommunikation - die Nutzung des

Internets ist zu einem unverzichtbaren Bestandteil des modernen Reiseerlebnisses

geworden, ganz gleich, wohin die Reise geht.

Medienkontakt: press@holafly.com

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8593f859-ad89-

44e6-8d02-15d7e483f8b2

Â°