GNW-News: Leadec schließt Geschäftsjahr 2025 erfolgreich ab - verlässliche Ergebnisse in volatilen Zeiten

^Medienmitteilung

Leadec schließt Geschäftsjahr 2025 erfolgreich ab - verlässliche Ergebnisse in

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volatilen Zeiten

Stuttgart/Deutschland, 20.04.2026 - Leadec hat im Geschäftsjahr 2025 seinen

Umsatz währungsbereinigt um mehr als fünf Prozent auf über 1,35 Mrd. Euro

gesteigert. Das operative Ergebnis entwickelte sich positiv. Entscheidend zum

Umsatzwachstum beigetragen haben Lösungen für Dekarbonisierung und

Kreislaufwirtschaft sowie die breite Aufstellung in verschiedenen Branchen und

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in 16 Ländern.

Trotz der herausfordernden Marktlage hat die Leadec-Gruppe im Geschäftsjahr

2025 ihren Umsatz währungsbereinigt um mehr als fünf Prozent auf über 1,35 Mrd.

Euro gesteigert. Ein konsequentes Kostenmanagement, der kontinuierliche Ausbau

der Digitalisierung sowie umfassende Produktivitätsprogramme waren wesentliche

Faktoren für die positive Ergebnisentwicklung.

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?2025 konnten wir unseren Umsatzanteil in neuen Kundensegmenten wie industrielle

Technologien und Warenverteilzentren ausbauen. Gleichzeitig bleibt die

Automobilindustrie ein wichtiger Kernmarkt, in dem wir unsere langjährige

Erfahrung und technische Kompetenz einbringen. Perspektivisch erwarten wir hier

einen steigenden Outsourcing-Bedarf - sowohl durch neue Marktteilnehmer aus

China als auch durch europäische Hersteller, die ihre Wertschöpfungsstrukturen

weiter flexibilisieren", sagt Markus Glaser-Gallion, CEO der Leadec-Gruppe.

Europa und Amerika sorgen für stabile Umsätze

Im europäischen Kernmarkt lagen die Umsätze von Leadec leicht über dem

Vorjahresniveau. Das starke Geschäft in Osteuropa und die 2025 neu erworbenen

Gesellschaften in Spanien trugen entscheidend dazu bei. Hervorragend war die

Geschäftsentwicklung in Amerika, insbesondere in den USA und Brasilien wurden

sehr gute Ergebnisse erzielt. In Asien zeigte sich ein differenziertes Bild:

Während sich das Geschäft in Indien 2025 vielversprechend entwickelte, bleibt

der Markt in China schwierig.

?Unsere multiregionale Aufstellung ist ein wesentlicher Grund für die Stabilität

und Resilienz unseres Unternehmens. Die Geschäftstätigkeit in 16 Ländern und

unterschiedlichen Branchen ermöglicht es uns, Schwankungen in einzelnen Märkten

gezielt auszugleichen", erklärt Markus Glaser-Gallion.

Im Fokus: Nachhaltigkeit und Arbeitssicherheit

Mit den?Green Factory Solutions" unterstützt Leadec seine Kunden bei der

Erreichung ihrer Umwelt- und Klimaziele. Diese umfassen unter anderem die

Optimierung des Energiemanagements in Fabriken, Installation von

Batteriespeichern, Photovoltaikanlagen, EV-Ladestationen, intelligente

Beleuchtungssysteme sowie Abfallmanagement. Diese Lösungen für Dekarbonisierung

und Kreislaufwirtschaft haben weiter an Bedeutung gewonnen, das Unternehmen

erzielte damit einen Umsatz von rund 140 Mio. Euro.

Das Gold-Rating von Ecovadis bestätigt, dass Leadec im Bereich Nachhaltigkeit zu

den besten zwei Prozent der Unternehmen seiner Branche und zu den fünf Prozent

der besten Unternehmen weltweit gehört.

In unserer konzernweiten Initiative?Safety - It's your life!" arbeiten rund

200 Fachkräfte für Arbeitssicherheit und mehr als 400 lokale

Sicherheitskoordinatoren täglich daran, unsere Arbeitsplätze sicherer zu machen.

Dazu gehören jährlich über 44.000 Sicherheitsbegehungen und über 6.400

Bewertungen von Gefahrenstellen. Diese Anstrengungen zahlen sich aus: die LTI-

Rate sank auf einen historischen Tiefstand von 0,7 (Anzahl der Unfälle mit

Ausfallzeit pro eine Million Arbeitsstunden).

Digitale Lösungen für effiziente Prozesse

Die Digitalisierung ist für Leadec ein wichtiger Treiber der Weiterentwicklung,

da sie die Skalierung von Erfahrungen aus über 900 Fabriken ermöglicht.

Herzstück der digitalen Infrastruktur ist die Plattform Leadec.os: Sie erfasst

Prozesse end-to-end und integriert digitale Services. Sie ist in allen 16

Ländern im Einsatz und wird täglich von mehr als 2.400 Mitarbeitenden genutzt.

Die daraus gewonnenen operativen Informationen schaffen die Basis für

datenbasierte Optimierungen und neue digitale Lösungen.

?Wir entwickeln IIoT- und KI-basierte Anwendungen, die unseren Kunden helfen,

Produktionsprozesse effizienter zu gestalten, Ausfallzeiten zu reduzieren und

Wartungsprozesse zu optimieren. Auch 2026 konzentrieren wir uns auf das, was uns

ausmacht: Kundennähe, Innovationskraft und operative Exzellenz", so Markus

Glaser-Gallion.

Über Leadec

Leadec ist der global führende Servicespezialist für den gesamten Lebenszyklus

der Fabrik und ihrer Infrastruktur. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Stuttgart

erzielte 2025 einen Umsatz von über 1,35 Milliarden Euro und beschäftigte rund

22.500 Mitarbeitende in 16 Ländern. Mit über 60 Jahren Erfahrung unterstützt

Leadec seine Kunden entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Produktion, in

mehr als 900 Fabriken an rund 380 Standorten weltweit.

Die globalen Dienstleistungen von Leadec umfassen: Install (Installation und

Maschinenumzüge), Automate (Automatisierung & Inbetriebnahme, Produktions-IT),

Maintain (Produktionsinstandhaltung und Technische Reinigung), Logistics (Value-

Added-Services & Intralogistik), Support (technisches Facility Management und

infrastrukturelles Facility Management) sowie weitere lokale Leistungen. Über

die digitale Geschäftsplattform Leadec.os werden sämtliche Prozesse durchgängig

erfasst und digitale Services integriert.

Mehr über Leadec: www.leadec-services.com (http://www.leadec-services.com)

Kontakt für Presse und Medien

Corina Hummel

Global Communications Manager

Meitnerstraße 11

70563 Stuttgart

Tel. +49 173 673 2671

media@leadec-services.com (mailto:media@leadec-services.com)

www.leadec-services.com (http://www.leadec-services.com)

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