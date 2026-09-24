GNW-News: Learning Tree erweitert sein AI Adoption Framework, damit Mitarbeitende KI erfolgreich einsetzen und Unternehmen daraus messbare Geschäftsergebniss...

24.09.26 18:34 Uhr

^HERNDON, Virginia, Sept. 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Learning Tree

International hat sein AI Adoption Framework (https://www.learningtree.com/ai-

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workforce-

solutions/?utm_source=globenewswire&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=GMAI26P

R) erweitert. Der strukturierte Ansatz unterstützt Unternehmen dabei, ihre KI-

Investitionen in messbare Geschäftsergebnisse zu überführen, indem er

Mitarbeitende darauf vorbereitet, KI im Arbeitsalltag effektiv einzusetzen.

Aufbauend auf 50 Jahren Erfahrung in der Transformation von Arbeitskräften

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kombiniert das Framework praxisnahe Anwendungsfälle, rollenbasiertes Lernen und

die Messung von Ergebnissen, um die praktische und nachhaltige Einführung von KI

im großen Maßstab zu beschleunigen.

Learning Tree entwickelte das Framework ursprünglich gemeinsam mit wichtigen

Kunden als Antwort auf eine Marktlücke bei Lösungen für KI-Schulungen und die

digitale Transformation von Unternehmen. Der weiterentwickelte Ansatz verbindet

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KI-Investitionen mit konkreten geschäftlichen Ergebnissen, indem er Maßnahmen

zur Befähigung der Mitarbeitenden im Umgang mit KI und zur

Unternehmenstransformation mit strategischen Prioritäten, den Kompetenzen der

Belegschaft und messbaren Ergebnissen in Einklang bringt.

Das Framework unterstützt Unternehmen in jeder Phase der KI-Einführung - von der

Bewertung der KI-Bereitschaft der Belegschaft über die Identifizierung

vorrangiger Anwendungsfälle bis hin zur Ausweitung der KI-Nutzung auf alle Teams

und Unternehmensbereiche. Die dazugehörige Infrastruktur umfasst Bewertungen der

KI-Bereitschaft, modulare Lernpfade, rollenbasiertes Lernen, KI-Coaches sowie

praxisorientierte Onboarding-Tools, die unternehmensweit eingesetzt werden

können.

Der Ansatz von Learning Tree basiert auf praktischer Umsetzung und auf der

Zusammenarbeit mit mehr als 50 Unternehmen und 25.000 Mitarbeitenden. Diese

Erfahrung unterstützt Unternehmen dabei, die Einführung von KI im großen Maßstab

zu beschleunigen und gleichzeitig die Entwicklung von Kompetenzen an messbaren

Geschäftsergebnissen auszurichten. Investitionen in Technologie allein verändern

jedoch nicht die Art und Weise, wie Arbeit erledigt wird. Eine nachhaltige und

wirkungsvolle Einführung erfordert Mitarbeitende, die KI auf relevante

Anwendungsfälle anwenden können, Führungskräfte, die diesen Wandel begleiten,

sowie Leistungskennzahlen, die zeigen, ob neue Arbeitsweisen zu messbaren

Ergebnissen führen.

?Die entscheidende Frage für Führungskräfte lautet nicht, ob sie über eine KI-

Strategie verfügen. Entscheidend ist vielmehr, ob ihre Belegschaft bereit ist,

diese Strategie umzusetzen", so David Brown, CEO von Learning Tree.?Die

Einführung von KI ist letztlich eine Frage des Wandels in der Arbeitswelt. Der

Mehrwert entsteht, wenn Mitarbeitende KI effektiv einsetzen können, um

Arbeitsabläufe zu verbessern - und wenn Führungskräfte die erforderliche Kultur,

geeignete Strukturen und die nötigen Rahmenbedingungen schaffen, um diesen

Wandel im großen Maßstab voranzutreiben. Das AI Adoption Framework von Learning

Tree unterstützt Unternehmen dabei, den Schritt von KI-Ambitionen zu messbaren

Geschäftsergebnissen zu vollziehen."

Zu den Ergebnissen der jüngsten KI-Programme von Learning Tree gehören:

* 45 % mehr Vertrauen in den Einsatz von KI

* Die Nutzung von KI-Tools stieg bei den teilnehmenden Lernenden von 48 % auf

100 %

* 10,8 % Produktivitätssteigerung; die teilnehmenden Lernenden gaben dabei

durchschnittliche Zeitersparnisse von mehr als vier Stunden pro Woche an

Viele Unternehmen ermöglichen ihren Mitarbeitenden bereits einen breiten Zugang

zu KI-Tools, haben jedoch Schwierigkeiten, diesen Zugang in einen konsistenten

geschäftlichen Mehrwert zu überführen. Mitarbeitende nutzen die verfügbaren

Möglichkeiten möglicherweise, ohne sich auf die wertvollsten Anwendungsfälle zu

konzentrieren, während Führungskräften der Überblick darüber fehlt, ob der

Einsatz von KI tatsächlich zu einer besseren Leistung führt. Learning Tree

schließt diese Lücke, indem es den Zugang zu KI mit priorisierten

Anwendungsfällen, rollenbezogenen Kompetenzen und messbaren Ergebnissen

verknüpft.

Das AI Adoption Framework gliedert sich in drei Phasen: Align, Activate und

Demonstrate. In der Phase Align richten Unternehmen ihre KI-Initiativen an

geschäftlichen Prioritäten, den Anforderungen der Belegschaft und besonders

wertvollen Anwendungsfällen aus. In der Phase Activate fördern sie die Akzeptanz

durch gezielte Schulungen, praktische Anwendung und rollenbasierte Befähigung.

In der Phase Demonstrate messen sie Veränderungen im Verhalten der Belegschaft,

bei der KI-Nutzung und bei den Geschäftsergebnissen.

Mit drei unterschiedlichen Ansätzen unterstützt Learning Tree Unternehmen dabei,

die Effizienz und Leistungsfähigkeit im Umgang mit KI zu steigern, die

Kompetenzen ihrer Belegschaft auszubauen und die Unternehmenstransformation

nachhaltig voranzutreiben. Die Ansätze sind:

Produktivitätssteigerungen und schnelle Erfolge

* Programme zur Produktivitätssteigerung helfen Mitarbeitenden, mit

generativen KI-Tools in ihrer täglichen Arbeit schnell einen konkreten

Mehrwert zu erzielen, die Effizienz zu steigern und Arbeitsabläufe zu

optimieren.

Rollenbasierte Kompetenzen und Vorbereitung der Belegschaft

* Programme für die Kompetenzentwicklung der Belegschaft bieten rollenbasierte

KI-Weiterbildungen für Fachkräfte, technische Teams, Führungskräfte und die

Geschäftsleitung. So können alle Gruppen KI verantwortungsvoll und effektiv

in ihrem jeweiligen Arbeitsbereich einsetzen.

Unternehmenstransformation und nachhaltige Innovation

* Programme für die Unternehmenstransformation befähigen Führungskräfte und

Change Agents, eine KI-fähige Unternehmenskultur zu etablieren, die

Prioritäten von Belegschaft und Unternehmensführung aufeinander abzustimmen,

erfolgreiche Anwendungsfälle auszuweiten und unternehmensweite Veränderungen

nachhaltig zu verankern.

Mithilfe des AI Adoption Frameworks können Unternehmen beurteilen, ob KI-

Initiativen das Verhalten der Mitarbeitenden verändern, die Leistung verbessern

und einen konkreten Mehrwert schaffen. Learning Tree misst das Vertrauen der

Lernenden in den Einsatz von KI, die KI-Nutzung, Veränderungen im

Arbeitsverhalten sowie die wahrgenommenen geschäftlichen Auswirkungen. Die

Ergebnisse werden in managementgerechten Berichten aufbereitet und dienen als

Grundlage für Entscheidungen und künftige Investitionen.

Bevorstehendes Webinar: Turning AI Investment into Impact (KI-Investitionen in

Wirkung umsetzen)

Nehmen Sie am 29. September gemeinsam mit den Experten von Learning Tree am

Webinar?Turning AI Investment into Impact" teil. Die praxisorientierte

Diskussion zeigt, wie Unternehmen die KI-Bereitschaft ihrer Belegschaft stärken,

die Einführung beschleunigen und KI-Initiativen mit messbaren

Geschäftsergebnissen verknüpfen können. Melden

(https://www.learningtree.com/webinars/ai-adoption-success-investment-to-

impact/register/?utm_source=globenewswire&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=G

MAI26PR) Sie sich für das Webinar an.

Hier finden Sie weitere Informationen zum AI Adoption Framework

(https://www.learningtree.com/ai-workforce-

solutions/?utm_source=globenewswire&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=GMAI26P

R) sowie zu den KI-Lösungen von Learning Tree für die Belegschaft.

Über Learning Tree International

Learning Tree International ist ein weltweit tätiger Anbieter von Lösungen für

die Personalentwicklung und Technologietrainings. Seit mehr als 50 Jahren

unterstützt Learning Tree Unternehmen und Fachkräfte dabei, wichtige Kompetenzen

für eine sich schnell wandelnde Geschäfts- und Technologielandschaft aufzubauen.

Die von Trainern geleiteten und hybriden Lernprogramme helfen Einzelpersonen und

Unternehmen, Veränderungen zu beschleunigen, ihre Leistungsfähigkeit zu steigern

und nachhaltige Ergebnisse zu erzielen. Weitere Informationen finden Sie unter

www.LearningTree.com

(https://www.learningtree.com/?utm_source=globenewswire&utm_medium=pressrelease&

utm_campaign=GMAI26PR).

Medienanfragen

Learning Tree International

E-Mail: press@learningtree.com (mailto:press@learningtree.com)

Website: www.LearningTree.com

(https://www.learningtree.com/?utm_source=globenewswire&utm_medium=pressrelease&

utm_campaign=GMAI26PR)

Ein Video zu dieser Meldung ist verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3c846731-

68c1-4b8b-9e38-276230d99530

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