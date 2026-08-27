GNW-News: Learning Tree führt von Trainern geleitete Vorbereitungskurse für Claude-Zertifizierungen von Anthropic ein
^HERNDON, Virginia, Aug. 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Learning Tree International
hat heute eine neue Reihe von Live-Schulungen zur Vorbereitung auf die Claude-
Zertifizierungen von Anthropic angekündigt. Die von Trainern geleiteten Kurse
bieten Unternehmen einen strukturierten Weg, rollenbasiertes Claude-Fachwissen
in Geschäfts-, Entwicklungs- und Architekturteams aufzubauen.
Da immer mehr Unternehmen den Schritt vom Experimentieren mit KI zur
unternehmensweiten Implementierung vollziehen, sind viele von ihnen auf Teams
angewiesen, die KI-Tools verantwortungsbewusst, sicher und effektiv in konkreten
Geschäftsabläufen einsetzen können. Die von Anthropic entwickelte KI-Plattform
Claude hat sich zu einer führenden KI-Lösung für Unternehmen entwickelt,
insbesondere aufgrund ihrer fortschrittlichen Logik, ihrer Fähigkeit zur
Analyse, ihrer Programmierunterstützung sowie ihres Fokus auf
verantwortungsvolle KI.
Die?Claude Certification Preparation"-Kurse von Learning Tree helfen
Unternehmen dabei, ihren Fachkräften, Entwicklern und Architekten
rollenspezifische, fundierte Kenntnisse zu vermitteln. Basierend auf dem
Zertifizierungsportfolio von Anthropic verbinden die Programme die
Prüfungsvorbereitung mit praktischen Anleitungen für das Design, die
Entwicklung, die Governance und die Operationalisierung von Claude-basierten
Lösungen in Unternehmensumgebungen.
Die Vorbereitung von Fachkräften auf das Zertifizierungsportfolio von Anthropic
Die neuen Kurse von Learning Tree dienen der Vorbereitung auf die vier derzeit
verfügbaren Zertifizierungen von Anthropic für unterschiedliche Rollen:
* Claude Certified Associate - Foundations (CCA-F)
(https://www.learningtree.com/courses/exam-prep-claude-certified-associate-
foundations-cca-
f/?utm_source=globenewswire&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=GMAP26PR)
für Fachkräfte, die sich grundlegende Kenntnisse über Claude und
verantwortungsvolle KI-Praktiken aneignen möchten.
* Claude Certified Architect - Foundations (CCAR-F)
(https://www.learningtree.com/courses/claude-architect-foundations-
prep/?utm_source=globenewswire&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=GMAP26PR
) für Fachkräfte, die Claude-Lösungen entwickeln und sich mit den Grundlagen
der Unternehmensarchitektur auskennen.
* Claude Certified Architect - Professional (CCAR-P)
(https://www.learningtree.com/courses/claude-architect-professional-
prep/?utm_source=globenewswire&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=GMAP26PR
) für erfahrene Architekten, die für die unternehmensweite Implementierung,
Governance, Sicherheit und Skalierbarkeit verantwortlich sind.
* Claude Certified Developer - Foundations (CCDV-F)
(https://www.learningtree.com/courses/claude-developer-exam-
prep/?utm_source=globenewswire&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=GMAP26PR
) für Entwickler, die Claude-gestützte Anwendungen, Arbeitsabläufe und
Integrationen entwickeln.
Zusammen bilden diese Zertifizierungen einen strukturierten Lernpfad für
Unternehmen, die ihren Fachanwendern, Entwicklern, Architekten und technischen
Führungskräften relevante KI-Kompetenzen vermitteln möchten.
Die neuen Vorbereitungskurse für die Claude-Zertifizierung sind als Live-Online-
Schulungen unter Anleitung eines Trainers sowie als private Teamschulungen
verfügbar. Damit haben einzelne Fachkräfte und Unternehmensteams flexible
Möglichkeiten, rollenspezifische Kenntnisse im Umgang mit Claude zu erwerben.
Die privaten Schulungen können zudem individuell angepasst werden, um
umfassendere Ziele in den Bereichen Zertifizierung, Kompetenzaufbau und
Weiterbildung der Belegschaft zu unterstützen.
Anthropic-Zertifizierungsprüfungen stehen derzeit berechtigten Personen zur
Verfügung, die bei Organisationen im Claude Partner Network beschäftigt sind,
wobei die endgültige Zulassung zur Prüfung von Anthropic festgelegt wird.
?Unternehmen brauchen Fachkräfte, die Claude kompetent in konkreten
Geschäftsumgebungen einsetzen können", so Magnus Nylund, Chief Operating Officer
von Learning Tree International.?Unsere von Trainern geleiteten Schulungen
verbinden praktische Erfahrung mit der Vorbereitung auf Zertifizierungen. So
helfen wir Fachkräften beim Aufbau fundierter Claude-Kompetenzen und ermöglichen
es Unternehmen, die sichere und verantwortungsvolle Einführung von KI zu
beschleunigen."
Die Schulungen, die von?Anthropic Claude Architect"-zertifizierten Trainern
durchgeführt werden, umfassen praktische Übungen, auf Unternehmen zugeschnittene
Anwendungsfälle, fachkundige Betreuung und Probeprüfungen. Kursteilnehmer
sammeln praktische Erfahrungen dabei, Claude für konkrete geschäftliche
Herausforderungen einzusetzen und bereiten sich gleichzeitig auf
Zertifizierungsprüfungen vor - unter anderem anhand von Anwendungsfällen in den
Bereichen Produktivität, Workflow-Automatisierung, Softwareentwicklung,
Recherche und Analyse sowie geschäftliche Entscheidungsfindung.
Da Unternehmen von Mitarbeitern profitieren, die darin geschult sind, Claude-
gestützte Lösungen zu entwickeln, zu verwalten und zu skalieren, werden
Implementierungsrisiken reduziert, die Einsatzbereitschaft erhöht und ein
teamübergreifender, einheitlicher Ansatz für die verantwortungsvolle Einführung
von KI geschaffen.
Der Claude-Lehrplan von Learning Tree unterstützt Unternehmen dabei, Teams aus
den Bereichen Business, Entwicklung, Architektur und technische Führung auf
einen gemeinsamen Ansatz für die verantwortungsvolle Einführung von KI und die
praxisnahe Implementierung von Claude auszurichten.
Über Learning Tree International
Learning Tree International ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für
die Personalentwicklung und Technologietrainings. Seit mehr als 50 Jahren
unterstützt Learning Tree Unternehmen und Fachkräfte weltweit dabei, die
entscheidenden Kompetenzen aufzubauen, die erforderlich sind, um in einem sich
schnell verändernden Umfeld erfolgreich zu sein. Die von Trainern geleiteten und
hybriden Lernprogramme des Unternehmens befähigen Einzelpersonen und
Organisationen, Veränderungen zu beschleunigen, die Leistung zu steigern und
nachhaltige Ergebnisse zu erzielen. Das AI Adoption Framework des Unternehmens
unterstützt Unternehmen dabei, die notwendigen Voraussetzungen, rollenbasierten
Kompetenzen und Governance-Praktiken zu schaffen, um Investitionen in KI-
gestützte Technologien in messbare Geschäftsergebnisse umzusetzen. Besuchen Sie
www.LearningTree.com
(https://www.learningtree.com/?utm_source=globenewswire&utm_medium=pressrelease&
utm_campaign=GMAP26PR), um weitere Informationen zu erhalten.
Medienanfragen
Learning Tree International
E-Mail: press@learningtree.com (mailto:press@learningtree.com)
Website: www.LearningTree.com
(https://www.learningtree.com/?utm_source=globenewswire&utm_medium=pressrelease&
utm_campaign=GMAP26PR)
Â°