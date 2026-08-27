GNW-News: Learning Tree führt von Trainern geleitete Vorbereitungskurse für Claude-Zertifizierungen von Anthropic ein

27.08.26 17:28 Uhr

^HERNDON, Virginia, Aug. 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Learning Tree International

hat heute eine neue Reihe von Live-Schulungen zur Vorbereitung auf die Claude-

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Zertifizierungen von Anthropic angekündigt. Die von Trainern geleiteten Kurse

bieten Unternehmen einen strukturierten Weg, rollenbasiertes Claude-Fachwissen

in Geschäfts-, Entwicklungs- und Architekturteams aufzubauen.

Da immer mehr Unternehmen den Schritt vom Experimentieren mit KI zur

unternehmensweiten Implementierung vollziehen, sind viele von ihnen auf Teams

angewiesen, die KI-Tools verantwortungsbewusst, sicher und effektiv in konkreten

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Geschäftsabläufen einsetzen können. Die von Anthropic entwickelte KI-Plattform

Claude hat sich zu einer führenden KI-Lösung für Unternehmen entwickelt,

insbesondere aufgrund ihrer fortschrittlichen Logik, ihrer Fähigkeit zur

Analyse, ihrer Programmierunterstützung sowie ihres Fokus auf

verantwortungsvolle KI.

Die?Claude Certification Preparation"-Kurse von Learning Tree helfen

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Unternehmen dabei, ihren Fachkräften, Entwicklern und Architekten

rollenspezifische, fundierte Kenntnisse zu vermitteln. Basierend auf dem

Zertifizierungsportfolio von Anthropic verbinden die Programme die

Prüfungsvorbereitung mit praktischen Anleitungen für das Design, die

Entwicklung, die Governance und die Operationalisierung von Claude-basierten

Lösungen in Unternehmensumgebungen.

Die Vorbereitung von Fachkräften auf das Zertifizierungsportfolio von Anthropic

Die neuen Kurse von Learning Tree dienen der Vorbereitung auf die vier derzeit

verfügbaren Zertifizierungen von Anthropic für unterschiedliche Rollen:

* Claude Certified Associate - Foundations (CCA-F)

(https://www.learningtree.com/courses/exam-prep-claude-certified-associate-

foundations-cca-

f/?utm_source=globenewswire&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=GMAP26PR)

für Fachkräfte, die sich grundlegende Kenntnisse über Claude und

verantwortungsvolle KI-Praktiken aneignen möchten.

* Claude Certified Architect - Foundations (CCAR-F)

(https://www.learningtree.com/courses/claude-architect-foundations-

prep/?utm_source=globenewswire&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=GMAP26PR

) für Fachkräfte, die Claude-Lösungen entwickeln und sich mit den Grundlagen

der Unternehmensarchitektur auskennen.

* Claude Certified Architect - Professional (CCAR-P)

(https://www.learningtree.com/courses/claude-architect-professional-

prep/?utm_source=globenewswire&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=GMAP26PR

) für erfahrene Architekten, die für die unternehmensweite Implementierung,

Governance, Sicherheit und Skalierbarkeit verantwortlich sind.

* Claude Certified Developer - Foundations (CCDV-F)

(https://www.learningtree.com/courses/claude-developer-exam-

prep/?utm_source=globenewswire&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=GMAP26PR

) für Entwickler, die Claude-gestützte Anwendungen, Arbeitsabläufe und

Integrationen entwickeln.

Zusammen bilden diese Zertifizierungen einen strukturierten Lernpfad für

Unternehmen, die ihren Fachanwendern, Entwicklern, Architekten und technischen

Führungskräften relevante KI-Kompetenzen vermitteln möchten.

Die neuen Vorbereitungskurse für die Claude-Zertifizierung sind als Live-Online-

Schulungen unter Anleitung eines Trainers sowie als private Teamschulungen

verfügbar. Damit haben einzelne Fachkräfte und Unternehmensteams flexible

Möglichkeiten, rollenspezifische Kenntnisse im Umgang mit Claude zu erwerben.

Die privaten Schulungen können zudem individuell angepasst werden, um

umfassendere Ziele in den Bereichen Zertifizierung, Kompetenzaufbau und

Weiterbildung der Belegschaft zu unterstützen.

Anthropic-Zertifizierungsprüfungen stehen derzeit berechtigten Personen zur

Verfügung, die bei Organisationen im Claude Partner Network beschäftigt sind,

wobei die endgültige Zulassung zur Prüfung von Anthropic festgelegt wird.

?Unternehmen brauchen Fachkräfte, die Claude kompetent in konkreten

Geschäftsumgebungen einsetzen können", so Magnus Nylund, Chief Operating Officer

von Learning Tree International.?Unsere von Trainern geleiteten Schulungen

verbinden praktische Erfahrung mit der Vorbereitung auf Zertifizierungen. So

helfen wir Fachkräften beim Aufbau fundierter Claude-Kompetenzen und ermöglichen

es Unternehmen, die sichere und verantwortungsvolle Einführung von KI zu

beschleunigen."

Die Schulungen, die von?Anthropic Claude Architect"-zertifizierten Trainern

durchgeführt werden, umfassen praktische Übungen, auf Unternehmen zugeschnittene

Anwendungsfälle, fachkundige Betreuung und Probeprüfungen. Kursteilnehmer

sammeln praktische Erfahrungen dabei, Claude für konkrete geschäftliche

Herausforderungen einzusetzen und bereiten sich gleichzeitig auf

Zertifizierungsprüfungen vor - unter anderem anhand von Anwendungsfällen in den

Bereichen Produktivität, Workflow-Automatisierung, Softwareentwicklung,

Recherche und Analyse sowie geschäftliche Entscheidungsfindung.

Da Unternehmen von Mitarbeitern profitieren, die darin geschult sind, Claude-

gestützte Lösungen zu entwickeln, zu verwalten und zu skalieren, werden

Implementierungsrisiken reduziert, die Einsatzbereitschaft erhöht und ein

teamübergreifender, einheitlicher Ansatz für die verantwortungsvolle Einführung

von KI geschaffen.

Der Claude-Lehrplan von Learning Tree unterstützt Unternehmen dabei, Teams aus

den Bereichen Business, Entwicklung, Architektur und technische Führung auf

einen gemeinsamen Ansatz für die verantwortungsvolle Einführung von KI und die

praxisnahe Implementierung von Claude auszurichten.

Über Learning Tree International

Learning Tree International ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für

die Personalentwicklung und Technologietrainings. Seit mehr als 50 Jahren

unterstützt Learning Tree Unternehmen und Fachkräfte weltweit dabei, die

entscheidenden Kompetenzen aufzubauen, die erforderlich sind, um in einem sich

schnell verändernden Umfeld erfolgreich zu sein. Die von Trainern geleiteten und

hybriden Lernprogramme des Unternehmens befähigen Einzelpersonen und

Organisationen, Veränderungen zu beschleunigen, die Leistung zu steigern und

nachhaltige Ergebnisse zu erzielen. Das AI Adoption Framework des Unternehmens

unterstützt Unternehmen dabei, die notwendigen Voraussetzungen, rollenbasierten

Kompetenzen und Governance-Praktiken zu schaffen, um Investitionen in KI-

gestützte Technologien in messbare Geschäftsergebnisse umzusetzen. Besuchen Sie

www.LearningTree.com

(https://www.learningtree.com/?utm_source=globenewswire&utm_medium=pressrelease&

utm_campaign=GMAP26PR), um weitere Informationen zu erhalten.

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E-Mail: press@learningtree.com (mailto:press@learningtree.com)

Website: www.LearningTree.com

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utm_campaign=GMAP26PR)

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