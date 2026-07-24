GNW-News: Learning Tree International wird autorisierter Schulungspartner von ServiceNow, um die Einführung der Unternehmensplattform voranzutreiben
^HERNDON, Virginia, July 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Learning Tree
International, ein weltweit führender Anbieter im Bereich der
Personaltransformation, gab heute bekannt, dass das Unternehmen nun
als ServiceNow (https://www.servicenow.com/) Authorized Training Partner
fungiert. Damit erweitert das Unternehmen seine Möglichkeiten, Unternehmen dabei
zu unterstützen, die erforderlichen Kompetenzen und Einführungsstrategien
aufzubauen, um den größtmöglichen Nutzen aus ihren ServiceNow-Investitionen zu
ziehen.
Durch diese Partnerschaft werden die zertifizierten ServiceNow-Schulungen in das
umfassende Lernökosystem von Learning Tree integriert, das mehr als 600 von
Trainern geleitete Kurse sowie das AI Adoption Framework
(https://www.learningtree.com/ai-workforce-solutions/) umfasst. Das Rahmenwerk
bietet Unternehmen einen strukturierten Ansatz, um den Weg vom ersten
Bewusstsein für KI hin zur Bereitschaft der Belegschaft, zur Einführung und zu
messbaren Auswirkungen zu beschreiten - und trägt so dazu bei, dass
Plattforminvestitionen durch die Kompetenzen, Verhaltensweisen und
Veränderungsprozesse gestützt werden, die für langfristigen Erfolg erforderlich
sind. Zusammen bieten diese Funktionen den Kunden einen praktischen Weg, um
Teams auszurüsten, Veränderungen zu unterstützen und die Ergebnisse der
Plattform zu verbessern.
ServiceNow-Schulungen mit der Transformation der Belegschaft verknüpfen
Viele Unternehmen investieren in leistungsstarke Plattformen, haben jedoch
Schwierigkeiten, diese Investition in ihren Arbeitsalltag zu integrieren.
Learning Tree trägt zur Bewältigung dieser Herausforderung bei, indem es
technische Schulungen mit der Befähigung der Mitarbeitenden verbindet und den
Teams so das Wissen, das Selbstvertrauen und die praktische Unterstützung
vermittelt, die sie benötigen, um die Funktionen von ServiceNow erfolgreich
einzusetzen.
Da KI zunehmend in Unternehmensplattformen und Arbeitsabläufe integriert wird,
unterstützt das AI Adoption Framework von Learning Tree Unternehmen dabei,
technische Schulungen mit den übergeordneten Aspekten der Bereitschaft, des
rollenbasierten Lernens und der Veränderungsförderung zu verknüpfen, die
erforderlich sind, um neue Funktionen in alltäglichen Geschäftsnutzen
umzusetzen.
?ServiceNow hilft Unternehmen dabei, die Art und Weise, wie Arbeit erledigt
wird, neu zu erwägen, und diese Botschaft steht in direktem Zusammenhang mit
dem, was wir in der gesamten Belegschaft beobachten: Eine Transformation ist nur
dann erfolgreich, wenn die Menschen über die Fähigkeiten, das Selbstvertrauen
und die Unterstützung verfügen, um neue Arbeitsweisen anzunehmen", sagte David
Brown, Chief Executive Officer von Learning Tree International.?Als
autorisierter Schulungspartner von ServiceNow unterstützt Learning Tree
Unternehmen dabei, die Lücke zwischen Technologieinvestitionen und der
Bereitschaft der Mitarbeitenden zu schließen - damit sie die Einführung
beschleunigen, die betriebliche Leistung steigern und KI-gestützte Plattformen
in messbare Geschäftsergebnisse umsetzen können."
Ein integriertes Befähigungsmodell für ServiceNow-Kunden
Im Rahmen dieser Partnerschaft unterstützt Learning Tree seine Kunden in
folgenden Bereichen:
* Autorisierte ServiceNow-Schulungen sollen die Kenntnisse der Anwender
vertiefen und die erfolgreiche Einführung der Plattform unterstützen.
* Von Trainern geleitete Personalentwicklung, die auf praktische
Arbeitsabläufe, geschäftliche Prioritäten und rollenspezifische
Lernbedürfnisse abgestimmt ist.
Ein umfassenderer Ansatz zur Befähigung, der Plattformwissen mit den für einen
nachhaltigen Wandel erforderlichen Kompetenzen in den Bereichen Führung,
Prozesse und KI-Bereitschaft verbindet.
Erweiterung der Reichweite durch ein globales Lernnetzwerk
Mit mehr als 50 Jahren Erfahrung und einem globalen Bereitstellungsmodell bringt
Learning Tree Schulungen im Unternehmensmaßstab in das ServiceNow-Ökosystem ein.
Dank seiner Reichweite können Unternehmen regionenübergreifend einheitliche
Schulungsangebote bereitstellen und gleichzeitig die Weiterbildungsmaßnahmen an
die Bedürfnisse von Plattformteams, Geschäftsanwendern und
Transformationsverantwortlichen anpassen. Mithilfe seines AI Adoption Framework
kann Learning Tree Unternehmen dabei unterstützen, einen einheitlichen Ansatz
zur Einführung von KI über Regionen, Teams und Funktionen hinweg anzuwenden und
gleichzeitig die Lernpfade auf die Bedürfnisse der Nutzer der ServiceNow-
Plattform, der Führungskräfte und der Transformationsteams abzustimmen.
Diese Partnerschaft schafft zudem eine Grundlage für die weitere Zusammenarbeit,
da die Nachfrage der Kunden nach vertrauenswürdigen, rollenbasierten ServiceNow-
Schulungen und KI-gestützter Transformationsunterstützung stetig wächst. Indem
Learning Tree autorisierte Schulungen in einen umfassenderen Anwendungsrahmen
einbindet, unterstützt das Unternehmen seine Kunden dabei, den Schritt von der
Plattformimplementierung hin zu einer nachhaltigen Nutzung durch die
Mitarbeitenden zu vollziehen.
Die erweiterte Partnerschaft von Learning Tree mit ServiceNow unterstreicht das
Engagement des Unternehmens, Organisationen dabei zu unterstützen, ihre
Technologieinvestitionen mit den Kompetenzen, Prozessen, Maßnahmen zur
Veränderungsförderung und Vorgehensweisen zur Einführung von KI zu verbinden,
die für die Schaffung nachhaltiger geschäftlicher Werte erforderlich sind.
Unterstützung messbarer Ergebnisse bei der Einführung von KI
Durch die Kombination von zertifizierten ServiceNow-Schulungen mit der Expertise
von Learning Tree im Bereich der Personaltransformation und dem AI Adoption
Framework können Unternehmen ihre Teams besser auf Folgendes vorbereiten:
* Steigerung der Kompetenz und des Selbstvertrauens der Nutzer
* Verbesserung der Effizienz der Arbeitsabläufe und der Servicebereitstellung
* Schaffung der Bereitschaft für KI-gestützte Betriebsabläufe
* Sicherung des langfristigen Werts der Plattform durch stärkere interne
Kompetenzen
Über Learning Tree International
Learning Tree International ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für
die Personalentwicklung und Technologietrainings. Seit mehr als 50 Jahren
unterstützt Learning Tree Unternehmen und Fachkräfte weltweit dabei, die
entscheidenden Fähigkeiten zu entwickeln, die erforderlich sind, um in einem
sich schnell verändernden Umfeld erfolgreich zu sein. Die von Lehrkräften
geleiteten und hybriden Lernprogramme des Unternehmens befähigen Einzelpersonen
und Organisationen, Veränderungen zu beschleunigen, die Leistung zu steigern und
nachhaltige Ergebnisse zu erzielen. Das AI Adoption Framework des Unternehmens
unterstützt Unternehmen dabei, die notwendigen Voraussetzungen, rollenbasierten
Kompetenzen und Einführungsstrategien zu schaffen, um Investitionen in KI-
gestützte Technologien in messbare Geschäftsergebnisse umzusetzen.
Besuchen Sie www.LearningTree.com (https://www.learningtree.com/), um weitere
Informationen zu erhalten.
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und/oder eingetragene Marken von ServiceNow, Inc. in den USA und/oder anderen
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Medienanfragen
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E-Mail: press@learningtree.com (mailto:press@learningtree.com)
Website: www.LearningTree.com (https://www.learningtree.com/)
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