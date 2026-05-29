GNW-News: Leo International Precision Health AG informiert über die Ergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung 2026
^Leo International Precision Health AG informiert über die Ergebnisse der
ordentlichen Hauptversammlung 2026
Planegg / Martinsried, 12. Juni 2026 - Die Leo International Precision Health AG
(?LIPH" oder?die Gesellschaft", Börsenkürzel: LEOW), eine Investment- und
Holdinggesellschaft, die ein globales, integriertes und KI-gesteuertes
Gesundheitsökosystem aufbaut, hat heute ihre ordentliche Hauptversammlung als
Präsenzveranstaltung abgehalten.
Im Rahmen der Hauptversammlung berichtete der Vorstand über die Entwicklung der
Gesellschaft im Geschäftsjahr 2025 sowie über die aktuelle Entwicklung und
strategischen Ziele des laufenden Geschäftsjahrs. Im Mittelpunkt standen
insbesondere der Aufbau des integrierten Precision-Health-Portfolios, die
erfolgreiche Einbringung der ersten sechs Portfoliounternehmen sowie die
geplante weitere Expansion durch zusätzliche Akquisitionen in Europa und Asien.
Vorstand und Aufsichtsrat beantworteten alle Fragen in der Generaldebatte.
Die Aktionärinnen und Aktionäre stimmten sämtlichen Beschlussvorschlägen von
Vorstand und Aufsichtsrat mit großen Mehrheiten zu.
Zu den wesentlichen Beschlüssen gehörte die Kapitalerhöhung aus
Gesellschaftsmitteln, durch die das Grundkapital der Gesellschaft durch die
Umwandlung eines Teils der Kapitalrücklage in Grundkapital von EUR 576.000 auf
EUR 106.560.000 erhöht wird. Im Rahmen der Maßnahme werden 105.984.000 neue
Berichtigungsaktien an die bestehenden Aktionärinnen und Aktionäre ausgegeben.
Das Bezugsverhältnis beträgt rund 184 neue Aktien für jede bestehende Aktie.
Eine Bareinlage der Aktionärinnen und Aktionäre ist hierfür nicht erforderlich;
ihre prozentuale Beteiligung am Unternehmen bleibt unverändert.
?Diese Kapitalerhöhung aus Kapitalrücklagen stellt einen weiteren wichtigen
Schritt dar, um unser Kapitalmarktprofil mit der Entwicklung von LIPH zu einer
führenden KI-gestützten Precision-Health-Plattform in Einklang zu bringen. Durch
die Erhöhung der Anzahl ausstehender Aktien erwarten wir eine bessere
Zugänglichkeit und Sichtbarkeit unserer Aktie, eine größere Reichweite innerhalb
der Investment-Community sowie eine höhere Attraktivität für ein breiteres
Spektrum von Investoren und strategischen Partnern. Wir sind überzeugt, dass die
verbesserte Aktienstruktur unsere Wachstumsstrategie zusätzlich unterstützen und
die Position von LIPH am Kapitalmarkt weiter stärken wird", sagte Leo Wang,
Vorsitzender des Aufsichtsrats der Leo International Precision Health AG.
Die Stimmen entsprachen 70,19% des Grundkapitals. Die detaillierten
Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung 2026 werden auf der
Website der Gesellschaft unter https://www.liphag.com/news-events/annual-
general-meeting veröffentlicht.
Über Leo International Precision Health AG
Leo International Precision Health AG (?LIPH", Börsenkürzel: LEOW) ist eine
Holdinggesellschaft, die Europas erstes integriertes KI-gestütztes
Gesundheitsökosystem aufbaut. Mit einem strategischen Fokus auf KI-gesteuerte
Precision Health-Unternehmen in den Bereichen Healthcare Services, MedTech,
HealthTech und Biotech bietet LIPH Investoren Zugang zum expandierenden
asiatischen und globalen Gesundheits- und Life- Sciences-Markt. Durch
Optimierung und Synergien zwischen den Beteiligungen integriert LIPH
Technologie, Daten und Betriebsabläufe, um medizinische Ergebnisse und die
Wertentwicklung des Portfolios zu beschleunigen.
Weitere Informationen finden Sie auf der Unternehmenswebseite
(http://www.liphag.com/).
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen
enthalten, die auf den aktuellen Erwartungen und bestimmten Annahmen von LIPH
beruhen. Verschiedene bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere
Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse, die
Finanzlage, die Geschäftsentwicklung des Unternehmens, die Produktentwicklung
und die hier gemachten Schätzungen erheblich von den hier dargestellten
abweichen. Zu diesen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten zählen
unter anderem die Forschung und Entwicklung, das behördliche
Zulassungsverfahren, der Zeitplan für Maßnahmen von Aufsichtsbehörden und
anderen staatlichen Stellen, klinische Ergebnisse, Änderungen von Gesetzen und
Vorschriften, Produktqualität, Patientensicherheit, Patentstreitigkeiten,
vertragliche Risiken und Abhängigkeiten von Dritten. Die Leo International
Precision Health AG übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten
Aussagen zu aktualisieren oder im Falle von Entwicklungen, die von den
erwarteten abweichen, zu korrigieren. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot
zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur
Zeichnung von Wertpapieren der LIPH dar. Es wird kein öffentliches Angebot von
Wertpapieren der LIPH erfolgen, noch ist ein solches beabsichtigt. Dieses
Dokument und die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in den Vereinigten
Staaten von Amerika, Kanada, Australien, Japan oder anderen Rechtsordnungen
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verboten wäre.
Kontakt: Investor Relation- und Medien-Kontakt:
Leo International Precision Health AG MC Services AG
Am Klopferspitz 19 Pamela Keck, Katja Arnold, Kaja Skorka
82152 Planegg / Martinsried LIPH@mc-services.eu (mailto:LIPH@mc-
ir@liphag.com (mailto:ir@liphag.com) services.eu)
+49 (0)89- 210 228-0
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