GNW-News: Leo International Precision Health AG setzt Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln um
^Planegg / Martinsried, 13. Oktober 2026 - Die Leo International Precision Health
AG (?LIPH", Börsenkürzel: LEOW), eine Investment- und Holdinggesellschaft, die
ein globales, integriertes und KI-gesteuertes Gesundheitsökosystem aufbaut,
setzt die von der Hauptversammlung am 12. Juni 2026 beschlossene Kapitalerhöhung
aus Gesellschaftsmitteln technisch um. Aktionäre erhalten für jede bestehende
Aktie 184 zusätzliche Berichtigungsaktien und halten anschließend insgesamt 185
Aktien. Die Depotbanken nehmen die Gutschrift automatisch am 14. Oktober 2026
vor. Aktionäre müssen nichts veranlassen.
Die Kapitalerhöhung ist seit der Handelsregistereintragung am 28. Juli 2026
rechtlich wirksam. Durch die Umwandlung eines Teilbetrags der Kapitalrücklage in
Höhe von EUR 105.984.000 beträgt das Grundkapital nun EUR 106.560.000,
eingeteilt in ebenso viele Stückaktien. Der Gesellschaft fließen keine neuen
Mittel zu. Das gesamte Eigenkapital und die prozentualen Beteiligungen der
Aktionäre bleiben unverändert.
Seit dem 12. Oktober 2026 werden die börsennotierten Aktien an der Frankfurter
Wertpapierbörse?ex Berichtigungsaktien" gehandelt. Käufe ab diesem Tag
begründen keinen Anspruch auf zusätzliche Aktien aus der Maßnahme. Die
Preisfeststellung wird entsprechend auf die erhöhte Aktienzahl umgestellt. Der
entsprechend niedrigere Kurs je Aktie bedeutet daher für sich genommen keinen
Wertverlust der Beteiligung, da die Marktkapitalisierung unverändert bleibt; der
tatsächliche Börsenkurs unterliegt weiterhin Marktschwankungen. Der letzte
Handelstag vor der Umstellung war der 9. Oktober 2026.
Für die Zuteilung ist der berechtigte Aktienbestand am 13. Oktober 2026 nach
Börsenschluss (?Record Date") maßgeblich. Die Depotbanken berücksichtigen dabei
die Abwicklung der zuvor abgeschlossenen Börsengeschäfte. Die Lieferung und
Depotgutschrift erfolgen am 14. Oktober 2026. Bis zur Einbuchung kann die
Depotanzeige vorübergehend einen niedrigeren rechnerischen Positionswert
ausweisen.
Die neuen Aktien werden unter der jeweiligen bisherigen ISIN eingebucht:
* DE0005490601 / WKN 549060: 92.000.000 zusätzliche neue Aktien, die in die
Notierung im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen
werden.
* DE000A41YF22 / WKN A41YF2: 13.984.000 zusätzliche neue, nicht-börsennotierte
Aktien.
Alle neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2026 gewinnberechtigt.
Nicht ausgeführte Börsenaufträge sind mit Ablauf des 9. Oktober 2026 erloschen
und müssen bei Bedarf mit angepasster Stückzahl und gegebenenfalls angepasstem
Kurslimit neu erteilt werden. Fragen zur Einbuchung beantworten die jeweiligen
Depotbanken. Die zentrale Abwicklung erfolgt über die Quirin Privatbank AG.
Über Leo International Precision Health AG
Leo International Precision Health AG (?LIPH", Börsenkürzel: LEOW) ist eine
Holdinggesellschaft, die Europas erstes integriertes KI-gestütztes
Gesundheitsökosystem aufbaut. Mit einem strategischen Fokus auf KI-gesteuerte
Precision Health-Unternehmen in den Bereichen Healthcare Services, MedTech,
HealthTech und Biotech bietet LIPH Investoren Zugang zum expandierenden
asiatischen und globalen Gesundheits- und Life- Sciences-Markt. Durch
Optimierung und Synergien zwischen den Beteiligungen integriert LIPH
Technologie, Daten und Betriebsabläufe, um medizinische Ergebnisse und die
Wertentwicklung des Portfolios zu beschleunigen.
Weitere Informationen finden Sie auf der Unternehmenswebseite
(https://www.liphag.com/de).
Kontakt: Medien-Kontakt:
Leo International Precision Health AG MC Services AG
Am Klopferspitz 19 LIPH@mc-services.eu (mailto:LIPH@mc-
82152 Planegg / Martinsried services.eu)
ir@liphag.com (mailto:ir@liphag.com) +49 (0)89- 210 228-0
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