GNW-News: Leo International Precision Health AG setzt Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln um

13.10.26 07:59 Uhr

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^Planegg / Martinsried, 13. Oktober 2026 - Die Leo International Precision Health

AG (?LIPH", Börsenkürzel: LEOW), eine Investment- und Holdinggesellschaft, die

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ein globales, integriertes und KI-gesteuertes Gesundheitsökosystem aufbaut,

setzt die von der Hauptversammlung am 12. Juni 2026 beschlossene Kapitalerhöhung

aus Gesellschaftsmitteln technisch um. Aktionäre erhalten für jede bestehende

Aktie 184 zusätzliche Berichtigungsaktien und halten anschließend insgesamt 185

Aktien. Die Depotbanken nehmen die Gutschrift automatisch am 14. Oktober 2026

vor. Aktionäre müssen nichts veranlassen.

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Die Kapitalerhöhung ist seit der Handelsregistereintragung am 28. Juli 2026

rechtlich wirksam. Durch die Umwandlung eines Teilbetrags der Kapitalrücklage in

Höhe von EUR 105.984.000 beträgt das Grundkapital nun EUR 106.560.000,

eingeteilt in ebenso viele Stückaktien. Der Gesellschaft fließen keine neuen

Mittel zu. Das gesamte Eigenkapital und die prozentualen Beteiligungen der

Aktionäre bleiben unverändert.

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Seit dem 12. Oktober 2026 werden die börsennotierten Aktien an der Frankfurter

Wertpapierbörse?ex Berichtigungsaktien" gehandelt. Käufe ab diesem Tag

begründen keinen Anspruch auf zusätzliche Aktien aus der Maßnahme. Die

Preisfeststellung wird entsprechend auf die erhöhte Aktienzahl umgestellt. Der

entsprechend niedrigere Kurs je Aktie bedeutet daher für sich genommen keinen

Wertverlust der Beteiligung, da die Marktkapitalisierung unverändert bleibt; der

tatsächliche Börsenkurs unterliegt weiterhin Marktschwankungen. Der letzte

Handelstag vor der Umstellung war der 9. Oktober 2026.

Für die Zuteilung ist der berechtigte Aktienbestand am 13. Oktober 2026 nach

Börsenschluss (?Record Date") maßgeblich. Die Depotbanken berücksichtigen dabei

die Abwicklung der zuvor abgeschlossenen Börsengeschäfte. Die Lieferung und

Depotgutschrift erfolgen am 14. Oktober 2026. Bis zur Einbuchung kann die

Depotanzeige vorübergehend einen niedrigeren rechnerischen Positionswert

ausweisen.

Die neuen Aktien werden unter der jeweiligen bisherigen ISIN eingebucht:

* DE0005490601 / WKN 549060: 92.000.000 zusätzliche neue Aktien, die in die

Notierung im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen

werden.

* DE000A41YF22 / WKN A41YF2: 13.984.000 zusätzliche neue, nicht-börsennotierte

Aktien.

Alle neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2026 gewinnberechtigt.

Nicht ausgeführte Börsenaufträge sind mit Ablauf des 9. Oktober 2026 erloschen

und müssen bei Bedarf mit angepasster Stückzahl und gegebenenfalls angepasstem

Kurslimit neu erteilt werden. Fragen zur Einbuchung beantworten die jeweiligen

Depotbanken. Die zentrale Abwicklung erfolgt über die Quirin Privatbank AG.

Über Leo International Precision Health AG

Leo International Precision Health AG (?LIPH", Börsenkürzel: LEOW) ist eine

Holdinggesellschaft, die Europas erstes integriertes KI-gestütztes

Gesundheitsökosystem aufbaut. Mit einem strategischen Fokus auf KI-gesteuerte

Precision Health-Unternehmen in den Bereichen Healthcare Services, MedTech,

HealthTech und Biotech bietet LIPH Investoren Zugang zum expandierenden

asiatischen und globalen Gesundheits- und Life- Sciences-Markt. Durch

Optimierung und Synergien zwischen den Beteiligungen integriert LIPH

Technologie, Daten und Betriebsabläufe, um medizinische Ergebnisse und die

Wertentwicklung des Portfolios zu beschleunigen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Unternehmenswebseite

(https://www.liphag.com/de).

Kontakt: Medien-Kontakt:

Leo International Precision Health AG MC Services AG

Am Klopferspitz 19 LIPH@mc-services.eu (mailto:LIPH@mc-

82152 Planegg / Martinsried services.eu)

ir@liphag.com (mailto:ir@liphag.com) +49 (0)89- 210 228-0

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