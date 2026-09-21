GNW-News: LEPAS baut seine globale Präsenz durch Fortschritte in verschiedenen Märkten aus

21.09.26 06:53 Uhr

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^WUHU, China, Sept. 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das Jahr 2026 steht für LEPAS im

Zeichen der?Umsetzung". Nach seiner europäischen Premiere während der Mailänder

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Designwoche im April dieses Jahres kann das Modell LEPAS L8 nun in

Großbritannien, Italien, Spanien und anderen europäischen Märkten vorbestellt

werden, während die Auslieferung der Modelle LEPAS L6 und LEPAS L4 in

Südostasien voranschreitet.

Zunehmende Anerkennung in verschiedenen Märkten

LEPAS findet in verschiedenen Märkten zunehmend Anerkennung. In Indonesien wurde

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der LEPAS E4 EV (L4 EV) bei den Indonesia Automotive Awards 2026 als?Inspiring

Long Range Electric SUV 2026" ausgezeichnet. In Großbritannien lobten die

Autoren von Automobilbeiträgen den LEPAS L8 PHEV für sein Design, die

hochwertige Innenausstattung und seine Praktikabilität.

Auf der Turiner Automobilausstellung in Italien wurde der LEPAS L6 mit dem?Best

Interior Design Award" in der Kategorie?City Car" ausgezeichnet. Die Jury

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erklärte:?Der LEPAS L6 zeichnet sich durch seinen geräumigen, eleganten und

durchdachten Innenraum aus. Ein großzügiger Fahrgastraum, hochwertige

Materialien und flexible Stauraumlösungen schaffen ein komfortables und äußerst

praktisches Umfeld. Modernste Technologien sind nahtlos in den gesamten

Innenraum integriert und tragen zu einem stimmigen und ausgewogenen

Gesamterlebnis bei." In Spanien beschrieben die Medien LEPAS als mehr als nur

ein Fortbewegungsmittel, das Komfort und Lebensstil vereint.

In Chile bewerteten Fachmedien aus der Automobilbranche LEPAS anhand von fünf

Kriterien - kontextbezogene Intelligenz, vereinfachte Technologieinteraktion,

Fahrerlebnis im Innenraum, Premium-Wert und Vertrauen in den Kundendienst - und

kamen zu dem Ergebnis, dass der Produktansatz des Unternehmens den lokalen

Anforderungen entspricht. Auch in Brasilien zeigten die Medien Interesse an dem

Debüt und den bevorstehenden Aktivitäten.

Der LEPAS L8 PHEV und der LEPAS L6 EV wurden in die engere Auswahl für die

Auszeichnung?World Car of the Year 2027" aufgenommen.

Weltweite Förderung der Markteinführung und des Kundenerlebnisses

Die Markteinführung des LEPAS L8 PHEV auf den europäischen Märkten ist für den

Zeitraum von September bis Oktober vorgesehen. In Italien, Spanien, Rumänien und

weiteren Ländern wurden Händlerverträge unterzeichnet; die Fahrzeuge treffen

ein, und die Vertriebs- und Servicenetzwerke nehmen Gestalt an.

Auch weltweit werden derzeit Markenerlebniszentren eröffnet.

Die weltweite Expansion von LEPAS wird durch die globalen Kapazitäten von Chery

Auto unterstützt. Bis August 2026 hatte die Chery Group mehr als 7 Millionen

Fahrzeuge exportiert und war damit der erste chinesische Automobilhersteller,

der diesen Meilenstein erreichte. In diesem Monat führte die Chery-Gruppe zudem

die monatliche Rangliste der Neuwagenmarken in Großbritannien vor Volkswagen,

Ford, BMW und anderen Automobilherstellern an und war damit die erste

chinesische Automarke, die in Großbritannien die monatliche Marktführerschaft

errang. Die Stärken der Chery Group in den Bereichen Forschung und Entwicklung,

Fertigung, Lieferkette und Kundenservice tragen zur weltweiten Lieferfähigkeit

und zum Kundenerlebnis von LEPAS bei.

Über LEPAS

LEPAS ist die NEV-Marke von Chery Auto im gehobenen Marktsegment und entwickelt

elegante Mobilitätslösungen für Kundinnen und Kunden weltweit. Mit dem Anspruch,

die?Preferred Brand for Elegant Mobility Life" zu werden, vereint LEPAS Leopard

Aesthetics, Elegant Technology und Exquisite Space - und macht Eleganz zu einem

Fahrerlebnis, das sichtbar, spürbar und verlässlich ist. Gestützt auf ein stetig

wachsendes internationales Händlernetz mit mehr als 500 Vertriebs- und

Servicestandorten baut LEPAS seine weltweite Präsenz durch lokalisierte

Aktivitäten kontinuierlich aus und bietet Produkte sowie Markenerlebnisse, die

auf die Anforderungen der jeweiligen Märkte zugeschnitten sind.

Über Chery Auto

Chery Auto wurde 1997 gegründet und ist ein weltweit tätiger Automobilhersteller

mit Schwerpunkt auf Fahrzeugentwicklung, intelligenten Technologien und Lösungen

für neue Energien. Das Unternehmen ist in mehr als 130 Ländern und Regionen

vertreten und stützt sich dabei auf ein starkes internationales Netzwerk aus

Forschungs-, Produktions- und Strategiepartnerschaften. Seit 23 Jahren in Folge

ist Chery Auto die erfolgreichste chinesische Pkw-Exportmarke. Getragen von der

globalen Philosophie?In somewhere, For somewhere, Be somewhere" treibt Chery

Auto durch kontinuierliche Innovation und internationale Zusammenarbeit den

Wandel hin zu nachhaltiger Mobilität konsequent voran.

Ansprechpartner für Medien

Firmenname: LEPAS International

Kontaktperson: Vincy Wang

E-Mail: wangxi23@mychery.com

Offizielle Website des Unternehmens: https://lepasinternational.com/

Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter:

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d884a2525843

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/414b66ef-

5916-4167-8726-4f05bdb0ccae

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